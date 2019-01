Petr Mach promluvil o svém odchodu z čela kandidátky Svobodných a také o tom, co ve straně skřípe

ROZHOVOR „Spory na tématech jako je migrace nebo ‚manželství‘ homosexuálů existují i v jiných stranách. Ale zdá se, že ta sporná témata mají nyní pro členy obou táborů větší důležitost než témata, která ve Svobodných dominovala dřív – rušení zbytečných úřadů, snižování daní, rušení dotací. Vypařilo se pojítko a zbylo to, co rozděluje,“ konstatuje v rozhovoru pro ParlamentníListy.cz o dění ve Straně svobodných občanů (Svobodní) její zakladatel a bývalý předseda Petr Mach, který se rozhodl odejít z politiky. „Ale třeba se za patnáct let do politiky nějak vrátím. Přál bych si stranu, která bude hájit základní civilizační hodnoty proti vlně neomarxistického multikulturalismu, ale současně bude hájit toleranci k odlišnosti od hlavního proudu,“ dodává.

Koncem minulého roku jste oznámil konec v politice. Byl hlavním důvodem tohoto zásadního rozhodnutí krach připravovaného projektu do eurovoleb s Realisty, nebo toho bylo více?

Mohl jsem samozřejmě vést Svobodné do eurovoleb i bez koalice, ale ověřil jsem si na prohraných volbách do Poslanecké sněmovny i na prohraných komunálních volbách v Praze 5, že bychom takto neměli šanci. Nedokážu zkrátka získat 5 % hlasů. A nedávalo mi smysl, abych Svobodné vedl do prohrané bitvy. Proto se z veřejného prostoru stahuji. Chci ale při této příležitosti aspoň poděkovat všem lidem, kteří se mnou deset let tu káru táhli.

Svobodné jste před 10 lety založil, po většinu tohoto času jste byl předsedou, pro širší veřejnost jste byl zdaleka nejznámějším členem strany a možná i pro některé jediným, koho znali. Co teď se Svobodnými bude?

Momentálně se Svobodní potýkají ve velkých sporech, které ještě navíc probírají na veřejnosti. Zdá se, že se do sebe pustili liberálové a konzervativci. Není tohle příčinou problémů, nebo jde o spory spíše osobního charakteru?

Myslím, že spory na tématech jako je migrace nebo „manželství“ homosexuálů existují i v jiných stranách. Ale zdá se, že ta sporná témata týkající se základních společenských hodnot mají nyní pro členy obou táborů větší důležitost než témata, která ve Svobodných dominovala dřív – rušení zbytečných úřadů, snižování daní, rušení dotací. Přebujelé úřady a vysoké daně vlastně nikoho už nezajímají. Vypařilo se pojítko a zbylo to, co rozděluje.

Mezi některými nespokojenými Svobodnými běží anketa, zda nemají založit nějakou novou konzervativní stranu, nebo přejít k ODS či k Matějkově Straně nezávislosti, nebo se snažit ještě u Svobodných bojovat... Jaký je váš názor?

O takové anketě nevím. Já každopádně nikam nepřecházím. Samozřejmě zvažuju, zda prodloužím v únoru členství na další rok, jestli to pro mě má význam, když se nemíním aktivně ucházet o hlasy ve volbách. Určitě podle mě nedává smysl přecházet z bláta do louže.

Je to pro vás definitivní konec v politice?

Pro léta, kam dohlédnu, ano. Přiznal jsem tím prohru. Plně se věnuji práci učitele. Navíc chci trávit víc času s rodinou, a to není kompatibilní s tím dělat naplno politiku. Proto koneckonců budou mít v politice vždy výhodu bezdětní nebo ti, kdo už mají děti odrostlé. Ale třeba za patnáct let nazraje čas a do politiky se nějak vrátím. Přál bych si, abych měl koho volit.

Přál bych si stranu, která bude hájit základní civilizační hodnoty proti vlně neomarxistického multikulturalismu, ale současně bude hájit toleranci k odlišnosti od hlavního proudu. Stranu, která bude hájit naši národní suverenitu proti nadvládě z Bruselu, aniž by sklouzla k primitivnímu nacionalismu. Stranu, která bude hájit úsporný stát s nízkými daněmi proti nespravedlivým dotacím, aniž by sklouzávala k anarchii.

