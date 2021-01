Pirát Ferjenčík: Dlouhodobý zákaz vycházení od devíti? Nenapadlo nás, že to lidé akceptují a vládě to projde

reklama

Jak byste shrnul rok 2020, který z větší části znamenal příchod nového typu koronaviru?

Je to rok, kdy se věci, které jsme do té doby považovali za nepředstavitelné, staly běžnými.

Například?

Například když si srovnáme debatu o státním rozpočtu na rok 2019, kdy se 30, 40 miliard řešilo jako velké politické téma a v roce 2020 se 400 miliard bere jako nezbytnost, je debata o rozpočtu někde úplně jinde.

Jaké jiné věci v tomto smyslu podle vás rok 2020 přinesl?

Obrovská míra státních zásahů do života lidí, věci, které by nás nenapadly, že jsou možné. Třeba stanovit zákaz vycházení dlouhodobě na devátou, případně na jedenáctou hodinu večer. Nenapadlo nás, že je možné, aby společnost zákaz akceptovala a pod tlakem situace to vládě prošlo bez většího odporu, což mne u tohoto opatření, které je dost sporné, docela překvapilo.

Další věc jsou velké zásahy do životního stylu lidí a samozřejmě obrovské změny v oblasti propojenosti světa, kde dochází k poměrně výraznému zásahu do turistické mašinérie, co tady fungovala a najednou fungovat přestala.

Fotogalerie: - Silvestrovské potýkání

Jaká je podle vás šance, že poté, co přestane hrozit tak bezprostřední nebezpečí koronaviru SARS-CoV2, ať už kvůli očkování či z důvodu jiného, se tyto věci vrátí do starých kolejí bez závažnějších změn do budoucna?

V některých oblastech se vrátí, například cestovní ruch nebo letecká doprava, ale pak bude spousta změn, které vratné nebudou. Myslím, že trvale bude větší podíl práce z domova, trvale tady bude přesvědčení státu, že si může dovolit dělat věci, o kterých si myslel, že si je dovolit nemůže. Věci, které určitě přetrvávají.

Obáváte se jako kritici vládních nařízení, že budou více omezena práva a svobody člověka poté, co situace bude pod kontrolou?

Anketa Vadí vám tempo očkování v ČR? Ano, je to pomalé 25% Ne, je to v pořádku 20% Na očkování kašlu 55% hlasovalo: 5082 lidí

Pozorujete nějaké změny v české společnosti? Ať už je to změna v žebříčku hodnot, zjištění, co je důležité více a co méně, v přístupu k životu, vztahům, práci…

Myslím si, že lidé hodně přehodnotili, co považovali za jistotu. Máme tendenci nějaký aktuální stav brát jako danost, co tady bude spoustu let dopředu a najednou se ukázalo, že ty danosti úplně neplatí. Takže když si někdo udělal byznys plán spočítaný na pět let a najednou během pár měsíců není schopen ho plnit, protože mu vláda v návaznosti na epidemickou situaci zakázala podnikat, tak jde samozřejmě o věci, kde budou lidé do budoucna přemýšlet, jak přistupovat k riziku. Co se týká mezilidských vztahů, je široká škála, jak k tomu kdo přistoupil. Určitě existuje velký nápor pro lidi, kteří musejí být uzavření v malých bytech, což člověku úplně nepřidá, a stejně tak vlna solidarity. Úplně si netroufám posoudit, jak se tohle projeví do budoucna.

Psali jsme: Hejtman Holiš: Ve vakcinaci vidím jasnou naději, jak se vrátit do normálního života Brno: Hlasujte pro rozhlednu Holedná v anketě Rozhledna roku Cos to vyjednal, Vystrčile? Tchaj-wanec sliboval a takto to dopadlo ČSSZ: Minimální platba pojistného na nemocenské pojištění bude od ledna činit 147 korun

Jaké změny pozorujete u sebe?

Vnímám velkou změnu v tom, kdy jsem ochotný dělat více schůzek on-line. Dříve jsem si myslel, že skoro vždycky má smysl udělat schůzku fyzicky, ale teď jsem to přehodnotil. Ve chvíli, kdy se člověk rozhoduje, jestli hodinu pojede na hodinovou schůzku a hodinu zase zpět, jestli to stojí za to, nebo si raději udělá se třemi lidmi videokonferenci, tak teď už i v běžném životě půjdu cestou videokonference, když to bude dávat smysl. Začal jsem přemýšlet tímto směrem. Dále si člověk uvědomí, jak jsou přátelé důležití. Když je měsíc zavřený doma, začne mu to trochu vadit.

Hodně se mluví o solidaritě i strachu v rámci uplynulého roku. Nakolik jsou podle vás Češi vystrašení a nakolik se ukázala jejich solidarita?

Solidarita, zvláště v jarní fázi, fungovala dobře. Stejně tak určitě nějakým způsobem funguje strach z neznámého u nemoci, který postupně mizí, jak onu nemoc poznáváme. To jsou nějaké efekty, současně je ale třeba si uvědomit, že lidská solidarita většinou končí ve chvíli, kdy člověk sám má problém. A tím, jak hodně lidí za jaro vyčerpalo své rezervy, ať už psychické nebo ekonomické, tak během podzimu mají menší prostor pro svoji solidaritu, protože se už sami cítí pod tlakem. To je asi hlavní jev, který pozoruji. Je to spíše marnost, především, jak člověk nevidí to či ono datum, kdy by se situace měla zlepšit. Vláda slibuje, že očkovat se bude ještě v roce 2022 a není jasné, kdy to zabere.

Fotogalerie: - Mobilní laboratoř

Takže podle vás jde u nedodržování opatření spíše o zoufalství lidí než neohleduplnost?

Především jde o únavu a otupělost. To jsou slova, která bych použil. Únava a otupělost, protože když nějaký stav nebezpečí trvá příliš dlouho, lidé si na něj prostě zvyknou. Stejný jev probíhal za války ohledně bombardování, kdy ho lidé brali postupem času méně a méně vážně. Podobný je přístup i k nemoci. Člověk si zvykne, začne to brát jako danost a pak každý osobně dělá nějaký kompromis, jaké chování ještě považuje za odpovědné a jaké nepovažuje. A každý má osobní kompromis někde jinde.

Vy se věnujete ekonomice. Jakou známku byste udělil české vládě za to, jak čistě ekonomicky zvládla rok 2020?

Dost špatnou. Vidím hlavní problém v tom, že spousta lidí propadla sítem, čili existuje diskuse poměrně velkých skupin, které nedostaly vůbec žádnou podporu, přestože byly masivně zasaženy. Na jaře se jednalo o živnostníky, kteří zároveň dělali třeba jednatele společenství vlastníků jednotek za pár tisíc měsíčně a kvůli těm pár tisícovkám přišli o padesát tisíc podpory. A takových případů by se našla spousta. Vlastně státu se vůbec nepodařilo zavést třeba to, co v Americe, kde byla plošná podpora pro všechny. Například formou daňového bonusu, jak jsme navrhovali my, takže ti, kteří by to nepotřebovali, by peníze museli vrátit.

Takže ukázalo se, že záchranná síť je ze strany státu hodně děravá a navíc se děla úplně nesmyslná ekonomická rozhodnutí. Naposledy masivní snížení daní ve chvíli, kdy vláda říká, že nemáme na podporu pro zasažená odvětví. Pro mě je nepochopitelné, že například taxikáři – což je skupina, do níž se snadno trefuje, protože nejsou úplně populární, ale jde zcela evidentně o zasažené odvětví navázané na hospody a turistický ruch – nedostávají žádnou podporu, protože je zasažená odvětví nezaměstnávají přímo. Přestože mají tržby na zlomku toho, co minulý rok touto dobou, nedostávají podporu. A takových skupin je spousta.

Bylo by to na reparát?

Anketa Co byste chtěli, aby se znovu otevřelo? lyžařské areály 10% kina 5% 2. stupně škol 77% dětské kroužky 3% trhy 2% hotely 3% hlasovalo: 13758 lidí

V roce 2021 čekají Piráty stejně jako ostatní politické strany volby do Poslanecké sněmovny. Piráti se rozhodli spojit se Starosty a nezávislými, ODS se rozhodla spojit s TOP 09 a lidovci. Za jak dobrý nápad předvolební koalici se Starosty, o níž budou Piráti definitivně rozhodovat příští týden, považujete?

Já osobně jsem příznivec koalice, protože je na místě spojovat síly. Je na místě, aby se strany, které je poměrně obtížné výrazněji programově rozlišit, společně snažily oslovit nerozhodnuté voliče místo toho, aby se v kampani soustředily na vzájemné odlišnosti. Já jsem fanoušek spolupráce, dává to smysl jak vzhledem k tomu, že strany jsou si docela blízké, tak vzhledem k tomu, že je tady volební systém, který znevýhodňuje malé a středně velké strany. A stejně tak tady máme strašně roztříštěné politické spektrum, kde stejně bude potřeba spolupracovat a je dobré se na tu spolupráci připravit už před volbami.

Právě volebním systémem jsem chtěla navázat. Je jasné, že tyto předvolební koalice vznikají kvůli nepoměrnému volebnímu systému v České republice, tedy mají pomoci malým stranám dostat se do vlády. Jenže žádná strana ve vládě nakonec systém pak nemění, sama z něj může čerpat. Kdyby se Piráti do vlády dostali, zasadili by se o spravedlivější rozdělování hlasů ve volbách?

Máme přímo v koaliční smlouvě, že chceme narovnat systém, kde je několik problematických věcí. Jedna jsou diskriminující pravidla diskriminující opozici, druhá jsou volební kraje. Malé kraje mají ve skutečnosti výrazně vyšší volební klauzuli, než je pět procent, což je v zákoně. Obě je potřeba narovnat, protože neodpovídají tomu, co máme v ústavě – tedy poměrný volební systém. Cest, jak to narovnat, je více, ale já si myslím, že bychom to narovnat měli a věřím, že Piráti to v případě, že budou velká strana a budou z toho systému těžit, udělají.

Co byste vzkázal českým politikům do roku 2021?

Každý musí začít u sebe, dělat svoji práci jak nejlépe umí, a podle toho to ve výsledku dopadne.

Co byste vzkázal českým občanům?

Určitě že bude líp.

Upozorňuji, že jde o motto hnutí ANO...

Žádné hnutí nemá patent na český jazyk.



Psali jsme: Trefená do hlavy, spustil Xaver. Dostal naloženo. Právem? Posuďte Kalousek: Andreji, čert Tě vem. Zkazil jsi lidem život Kakáte do sněhu, bordel na horách? Pohnuli jste Babišem. Možná. A bude hůř Ministr Blatný představí strategii očkování a nový výpočet PES

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.