Pirát Ferjenčík: Vládní koalice se rozpadla. Hnutí ANO i ČSSD dělají samostatnou politiku. Výsledek? Chaos!

ROZHOVOR „Pro Andreje Babiše je důležitější jeho ego a nějaké novinové titulky, že jeho návrh zvítězil nad návrhem ministra Jana Hamáčka, než fungující vláda. A to podle mne prostě není správně. Když už se dvě strany domluvily, že budou společně vládnout, měly by najít nějaký kompromis v daňové politice,“ tvrdí pirátský poslanec Mikuláš Ferjenčík, který považuje daňovou politiku za jednu z nejdůležitějších agend společného vládnutí. Prohlásil, že když se ani na ní nedokáže koalice dohodnout, její existence pozbyla smyslu. Ale likvidaci maloobchodu prý dělá vláda na jedničku.

Nedávno došlo ke kolizi dvou návrhů v Poslanecké sněmovně. Jednak zvýšení základní slevy na poplatníka daně a k tomu snížení daně. Vy jste doufali, že si vláda vybere jeden z návrhů, aby nekolidovaly, ale schváleny byly oba. Jak k tomu došlo?

Ministerstvo financí, respektive vláda předložila do Poslanecké sněmovny balíček, který sám o sobě nebyl příliš kontroverzní. Byly tam nějaké změny v odpisech, stravenkový paušál a několik dalších drobnějších změn. Takže se jednalo o tisk, který celkem hladce procházel legislativním procesem. Nicméně Andrej Babiš v létě na tiskové konferenci slíbil, že zruší superhrubou mzdu, a protože už to bylo dost pozdě, aby návrh předložil samostatně, rozhodl se, že ho předloží jako návrh pozměňovací v rámci daňového balíčku.

A když jsme viděli jeho návrh, který způsobí, že lidem s minimální mzdou přidá 700 korun měsíčně, a lidem s poslaneckým platem sedm tisíc měsíčně, shodli jsme se v pirátském klubu, že s tím nesouhlasíme a místo toho jsme navrhli zvýšení základní daňové slevy na poplatníka, tedy snížení daní všem o stejnou roční částku – navrhovali jsme 9300 korun ročně navíc a navázání na průměrnou mzdu.

Tedy, abyste snížili dopad, že zrušení superhrubé mzdy pomůže nejvíce těm, kdo mají největší výplaty…

Anketa Jste pro otevření obchodů a restaurací? Ano 56% Ne 44% hlasovalo: 10987 lidí

Poté, co byl přijat můj návrh, pro který piráti hlasovali, se hlasovalo o návrhu na snížení sazby a hnutí ANO spolu s ODS a hnutím SPD ho odhlasovalo také. Výsledkem jednání bylo, že oba návrhy byly přijaty, přestože byly původně zamýšlené jako vzájemně neslučitelné alternativy, co se rozpočtových dopadů týče. Nicméně tohle se ve Sněmovně stalo a poté, co se tohle obojí stalo, hlasování koalice ANO, SPD a ODS, a v tomto případě i KSČM, schválilo ten zákon jako celek.

Jak se tomuhle dá předcházet? Několikrát jsme spolu mluvili o komunikaci s vládou jako takovou, jak probírá věci s opozicí a podobně. Je to podle vás vina premiéra, že nedodržel slovo z léta, nebo kdo za to může? Jak tomu předejít?

Hlavní problém je, že se rozpadla vládní koalice hnutí ANO a ČSSD. Obě strany dělají samostatnou politiku. Místo toho, aby našly dohodu a kompromis, tak si obě strany prosazují svou a výsledkem je tenhle chaos.

Co říkáte tomu, že snížení daní a zrušení superhrubé mzdy připraví český rozpočet o 130 miliard korun?

Z našeho pohledu to v situaci, kdy už i bez tohoto výpadku příjmů, předkládá vláda rozpočet s deficitem 320 miliard, není rozumné. Obáváme se, že to v budoucnu povede naopak ke zvýšení daní a současně to může vést k výraznému zvýšení úrokových plateb, které platí Česká republika jako stát za to, že si půjčujeme na financování svého státního dluhu. Takže oba tyto trendy považujeme za nešťastné. Myslím, že smysl by dával nějaký kompromis, ale v tomto rozsahu není možné velmi rychle úspory v rozpočtu, které by pokryly tuto reformu, najít. A myslíme si, že prostě není moudré to v tuto chvíli dělat.

Ono asi také není už v tom rozpočtu kde hledat…

…jsme 320 miliard minus...

… a k tomu by mělo přijít dalších 130 miliard kvůli snížení daně a zrušení superhrubé mzdy. Tedy je podle vás odhad na schodek rozpočtu 500 miliard i v roce příštím reálný?

Rozhodně to v tuto chvíli vypadá, že schodek přesáhne 400 miliard. Z těch 130 miliard mají 40 miliard zaplatit samosprávy. Výpadek se vlastně bude týkat příjmů krajů a obcí, což je další problém, protože pro ně to může znamenat úplné zmrazení investic. To zase znamená i problém ekonomický, protože jakmile obce a kraje přestanou investovat, dopadne to na stavební firmy, dopadne to na další subjekty a může se prohloubit ekonomická krize.

Koneckonců to už se děje. Hejtmanka Středočeského kraje Petra Pecková to vypočítala na minus osm miliard z krajského rozpočtu kvůli vládním opatřením.

Ano, na úrovni rozpočtů krajů je to zhruba osm miliard.

Jaký je váš názor, že tyto změny byly odhlasovány hnutím ANO, hnutím SPD a ODS, a že se tedy ta spolupráce se sociální demokracií v koalici úplně rozpadla. O čem to podle vás svědčí.

Svědčí to o tom, že pro Andreje Babiše je důležitější jeho ego a nějaké novinové titulky, že jeho návrh zvítězil nad návrhem ministra Jana Hamáčka, než fungující vláda. A to podle mne prostě není správně. Když už se dvě strany domluvily, že budou společně vládnout, měly by najít nějaký kompromis v daňové politice. Přeci jen je daňová politika jednou z nejdůležitějších agend společného vládnutí, a když se ani na tom vládní strany nedomluví, moc nedává smysl, aby jejich vláda pokračovala.

Byla motivací občanských demokratů hlasovat pro tento návrh spíše chuť prosadit kus své politiky, nebo v tom mohlo hrát roli i něco jiného?

Anketa Zažili jste v posledních dnech potíže s nakupováním? Ano 15% Ne 85% hlasovalo: 6444 lidí

Byl to ministr Jan Hamáček, ale i poslanec Miroslav Kalousek, kteří poslední kroky označili za rozvrat veřejných peněz. Jsou taková slova na místě?

Jsou na místě, protože za prvé tady proběhla daňová změna v rámci pozměňovacího návrhu, což je u takových obrovských částek a tak velkých změn poměrně nestandardní postup. Druhá věc je, že rozpočtové dopady jsou obrovské. V celkovém rozpočtu zhruba 1800 miliard nevypadá jako zásadní částka, když se tam škrtne sto miliard, ale je třeba se podívat na to, kolik jsou kapitálové výdaje, kolik činí volné peníze, s nimiž může stát nakládat, jak uzná za vhodné. A ty kapitálové výdaje jsou zhruba 200 miliard ročně, takže to odpovídá zhruba polovině všech státních investic za rok, a to je ten výpadek. Může to do budoucna znamenat, že škrtneme polovinu investic, což není dobře a ohrožuje to budoucnost země.

Přesto všechno, o čem spolu právě mluvíme, premiér Andrej Babiš tvrdí, že máme nejlepší finance v Evropě. Jak tohle jeho vyjádření čtete? Lze to brát třeba tak, že nyní všichni v Evropě přijmou zadlužení, abychom v klidu vyšli z koronavirové krize? Nebo platí, co říká Kalousek, že budeme platit vyšší úroky, až si budeme půjčovat?

Babiš je docela expert v ohýbání věcí, jak mu vyhovují. Jedna věc je současný stav před tou reformou, a druhá věc je, co se děje skrze onu reformu. Ano, skutečně v tuto chvíli na tom ještě nejsme nijak špatně a v rámci Evropy jsme na tom docela dobře v celkovém zadlužení. Nicméně, co se týká struktury příjmů a výdajů, není to zase taková výhra a v roce zhruba 2030, až začnou silnější ročníky odcházet do důchodu, nastane na státní finance velký tlak. To, co se děje teď, znamená, že my nebudeme mít peníze na to se s tím tlakem, který přijde už za deset let, vypořádat. My si teď vlastně dobrovolně podřízneme větev a připravíme se o peníze, skrze něž jsme mohli třeba investovat do infrastruktury, aby ekonomika rostla rychleji. Aby stát byl připraven na nápor lidí, co půjdou do důchodu.

Souhlasil byste tedy s argumenty někdejšího guvernéra ČNB Miroslava Signera, že tím vším jsme zničili budoucnost mladých?

Rozhodně současný daňový balíček zaplatí ta mladší část daňových poplatníků, možná i budoucí generace, nicméně není to tak jednoduché, že by to dopadlo jen na mladé. Dopadne to už na dnešní šedesátníky, kteří budou mít nižší důchody, dopadne to na dnešní pracující, kterým se za pár let kvůli tomu zvednou daně, protože stát bude třeba nějak financovat. Udělá to nějaký výkyv, na kterém někdo vydělá, a hodně lidí na něm prodělá.

Zajímá mě váš názor na to, jak se vláda chová k malým živnostníkům a podnikatelům? Pochopitelně se ozývají hlasy, že dochází k jejich diskriminaci, protože vláda nechala otevřené jen velké supermarkety, ale menší obchodníci, kteří častokrát prodávali stejný sortiment, musejí mít zavřeno…

My jsme na to dlouhodobě upozorňovali, dokonce jsme prosadili usnesení Sněmovny, která se proti tomuhle vymezuje. Náš senátor Lukáš Wagenknecht podal kvůli tomu spolu s kolegy stížnost k Ústavnímu soudu. Snažíme se maximálně českému maloobchodu pomoci, protože to je skutečně obrovská nespravedlnost. Buď má stát výpadek příjmů kompenzovat, nebo jim má umožnit otevřít za stejných podmínek, jako velkým supermarketům. Z našeho pohledu je to naprosto nepřijatelné a děláme maximum, aby se to změnilo. Už to snad vypadá, že v pondělí se krámy skutečně otevřou, ale to, co předvedla vláda, je obrovská ostuda.

Jako známku byste jí za to udělil?

Likvidaci maloobchodu dělá na jedničku, ale doufám, že tohle není disciplína, ve které bychom chtěli soutěžit.



