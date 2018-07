Poctiví lidi, často důchodci. Nehorázné, říká starosta Horoměřic, kde bydlí klienti H-Systemu. A sděluje, co bude dál

Jakým způsobem hodláte řešit situaci, kdy několika desítkám rodin hrozí, že se během měsíce ocitnou na ulici?

Takovouhle situaci nemůže řešit starosta malé obce sám, že by zavelel a něco udělal. Já se samozřejmě spojím s těmi postiženými občany, musíme se domluvit, co oni chtějí, jak jsou oni připravení, protože oni se nechtějí v žádném případě vystěhovat a tvrdí, že jsou ještě nějaké právní úkony, které můžou udělat, aby tomu zabránili. Takže já nepůjdu proti tomu, co oni dělají. Já je v každém případě podpořím, protože to, co se děje, je nehorázné. To je neskutečná věc. To jsou poctiví lidi, kteří tady bydlí léta. Dávají do obce daně. Nejenom do obce, ale i do státu. Samozřejmě jsou to také důchodci, kteří již nemají, jak si co zařídit. Už nemají peníze. Takže, my obec za nimi stojíme a budeme je podporovat v tom, aby se jim neděla křivda. Co zmůžeme, nevím. Ubytování jim dát nemůžeme, nemáme náhradní ubytování, ale jsme schopni sehnat cokoliv. Ale oni to musí chtít. Oni říkají: „My se nebudeme stěhovat!“ Takže, já nebudu shánět ubytování, když se oni nebudou chtít stěhovat. Záleží na nich, co budou chtít. Já se s nimi mám sejít a jsem s nimi v telefonickém spojení. Oni zatím monitorují, co mohou a co nemohou, a až přijdou s tím, co chtějí, tak my je v tom určitě podpoříme.



Jaký máte názor na to, že jim od sociálního úřadu byla nabídnuta částka ve výši 50 000 Kč?

Já vím, že od sociálního úřadu mají dostat padesát tisíc jako dávku v nouzi. To znamená, že oni jsou v nouzi. Jestli je to státní instituce, která jim to dá a nějakým způsobem si to vyřeší, tak jim to může dát. To není to, že jim dají padesát tisíc na to, aby se vystěhovali. To je na to, aby si mohli objednat právníka a aby se, když nemají prostředky, mohli nějakým způsobem zabezpečit. To není: „Dáme vám padesát tisíc, vystěhujte se!“ Tak jsem to nepochopil. To je prostě jenom dávka lidem, kteří jsou momentálně v nějaké nouzi. Tak to chápu já. Přesně všechno jsem to neviděl, ale sleduji to také. Já jsem tady starosta a musím dělat i jiné věci. Nevím přesně, za jakých podmínek jim kdo co dává, a teď mi chybí slova, protože o tom opravdu nic nevím. Vím, že má být nějaký příspěvek v dané nouzi. Nevím, jak se to jmenuje. To bych lhal. Musím se teprve podívat do novin, co tam píšou.

Tuším, že též přišla nabídka ve formě levného ubytování na Kokořínsku.

Ano, to tušíte dobře. Tam okamžitě k nastěhování nabízí sedm garsonek, ale ne dlouhodobě. Je to rekreační oblast. Jedna paní sem poslala e-mail, že jestli jsou ti lidé opravdu v takové nouzi a potřebují ubytovat, že je schopná jim tam na několik měsíců za rozumnou cenu zajistit ubytování, ale, že to není napořád...

Tady je ale problém, že většina z těch lidí tady v Horoměřicích pracuje...

No, jasně. To je pro ně dovolená, že si tam můžou zajet na čtrnáct dní a srovnat si nervy, ale to není řešení. To je jenom krátkodobé. To je, jako kdyby je policie vytěhovala, už byli opravdu na ulici a neměli už vůbec kam jít. Tak tam můžou na chvilku zajít. Říkáte to správně. Oni tady pracují, oni tady pobírají nějaké dávky, když to jsou důchodci. Oni tady mají své známé, své obchody a své doktory. To není legrace. Já vím, že na Kokořínsku, když jsem jednou sháněl pana doktora, tak byl deset kilometrů daleko. Kokořínsko je fajn jako rekreace, ne k bydlení.

O kolik lidí se vlastně celkem jedná?

Heleďte se, nemám přesné počty, ale řeklo se šedesát rodin. Rodina to jsou minimálně tři lidi. Dá se odhadnout sto padesát až dvě stě lidí. Nedokáži vám to říct přesně.

Jak byste pár slovy nazval rozhodnutí Nejvyššího soudu, na základě kterého se ti lidé musí do měsíce vystěhovat?

Toho jsem dalek. Já nemůžu kritizovat soudy. Jsem představitel obce a musím ctít soudy jako takové, jako exekutivu. Já nemůžu říct, že rozhodly špatně nebo dobře. Oni tvrdí, že rozhodli dobře. Pro mě je velmi překvapující, že rozhodli takhle rychle a že řekli, že se ti lidé musí do měsíce vystěhovat. A je mi úplně jedno, jak je to v zákoně. Tohle není možné. Ti lidé nemusejí najít vhodné bydlení v okolí, aby se mohli přestěhovat, ani za půl roku. To může být dvě stě lidí.To není, jako když jsou neplatiči v baráku, kde je deset lidí, a řekne se: „Tak, a jdou pryč a teď se o ně postarejte!“ Tady se bavíme o mnohonásobně vyšším počtu lidí. Rozhodnutí soudu bych nazval velmi zvláštním.

