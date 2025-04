Podal stížnost na ČT kvůli propagaci LGBT v pořadu pro děti. Vidí skryté síly

Podali jste stížnost Radě ČT i RRTV kvůli tomu, že veřejnoprávní televize v pořadu pro děti odvysílala díl norského seriálu Karsten a Petra nazvaný Pride o pochodu sexuálních menšin. O čem ten díl je?

Obsahuje jednoznačnou propagaci woke ideologie a indoktrinaci velmi malých dětí, samotná ČT doporučuje tento program pro děti od 4 let. V norském seriálu, který je v rámci Kouzelné školky zařazen, je například scéna, jak paní učitelka provádí politické školení dětí o tom, že nic není jen pro holky nebo jen kluky. Zároveň seriál podprahově školí děti, že standardní duhová vlajka spojená s pochody hrdosti LGBT není dostatečně krásná oproti nové podobě obsahující tzv. progress, kde už jsou zařazeny barvy trans, intersex a queer.

Proč je z vašeho pohledu nebezpečné, aby něco takového děti sledovaly?

Za prvé, je to politická propaganda, která se neštítí manipulovat těmi nejmenšími v pořadu, který spousta rodičů považuje za naprosto bezpečný a neideologický. Koho by napadlo, že ve veřejnoprávní televizi v programu určenému nejmenšímu publiku budou děti konfrontovány s pochody hrdosti sexuálních menšin. Otevírat téma sexuálních menšin a transgender agitku čtyřletým dětem, to je hodně za hranou. To vše za koncesionářské poplatky. ČT tím porušuje vlastní zákonná pravidla.

Zaznamenal jsem, že si na odvysílání této „pohádky“ stěžovala i řada diváků ČT. Z Kavčích hor jim ale chodily odpovědi ve smyslu, že Česká televize je nestranná a rozhodně v dětském vysílání žádné ideologie nejsou s tím, že dotčený pořad učí děti toleranci k ostatním. Co na to říkáte?

Tu odpověď nám mnoho lidí přeposlalo a rozum zůstává stát. Jestli bude takto „nestranná“ ještě nějakou dobu, lidé ztratí chuť něco takového financovat. ČT dělá strašnou chybu, zasévá nedůvěru a rozděluje společnost, která se jim na jejich fungování skládá formou koncesionářských poplatků. Pokud mám jen krátce reagovat na argument o toleranci, tak bych rád vzkázal, že ČT nestíhá současné trendy. Dnes už to není o toleranci, ale uznávání a oslavách, i když si norský seriál a celá LGBT ideologie odporuje. Na jednu stranu říkají, že sexuální orientace je extrémně důležitá, a tudíž je sexuální přitažlivost skutečně důležitá na základě biologického pohlaví, ale zároveň říkají, že není nic vázáno jen na holky a kluky. Pokrokářské woke hnutí už má své trhliny, mnozí gayové a lesby mají zásadní problém s transgender ideologií, podívejte se na Martinu Navrátilovou.

Podle vás to tedy může mít negativní vliv na rozvoj dětí? V čem konkrétně?

Pro děti je to zbytečně předčasné, ale především, takto citlivé otázky mají řešit ti, kdo jsou za děti primárně odpovědní. A to jsou jednoznačně rodiče. Tady se za peníze koncesionářů provádí politické školení dětí bez vědomí rodičů.

Mimochodem, nedávno čeští vládní politici ostře kritizovali maďarský zákon, který údajně zakazuje „pochody hrdosti“. Sledoval jste to? O čem přesně ten zákon je? A bylo by na místě ho aplikovat i zde v Česku?

K maďarské právní úpravě nemám dostatek informací, abych to mohl komentovat. Obecně bych byl k omezování shromažďovací svobody opatrný. Když je někdo nevkusný, vulgární, je to především jeho ostuda. Spíše mi připadá podpora takových akcí jak z kapes místních daňových poplatníků, tak z kapes zahraničních daňových poplatníků a placení novodobých odpustků ze strany velkých nadnárodních korporátů, které jsou cynicky motivovanými vehikly na vydělávání peněz na úkor mnoha věcí, ale snaží se vypadat, že bojují za lidská práva, jako naprostá fraška.

Zatímco ve Spojených státech je po návratu Donalda Trumpa konec s prosazováním „woke“ témat jako dalších pohlaví apod., v EU tyto tendence stále jen kvetou. Proč? Přeje si to většina lidí? Anebo nám to někdo vnucuje, aniž bychom o to stáli?

V USA stačí drtivě vyhrát jedny volby, ale i tak to bude souboj mezi exekutivou a soudní mocí, aby si exekutiva nastavený kurz udržela. V EU to není jen o jedněch volbách. Žijeme v době, kdy je podstatnější, jak dopadne jeden soudní spor u Evropského soudu pro lidská práva než to, jak dopadnou volby v několika zemích. Většina politické agendy se v dnešní době nevytváří na vnitrostátní úrovni, ale na nadnárodní úrovni v různých podivně obsazených kolektivních orgánech, jako jsou Evropská komise, pracovní skupiny Rady EU a Evropský parlament nebo na Parlamentním shromáždění Rady Evropy. A tady jsou mnohonásobně úspěšnější lobbisté a skupiny, které nemají nikdy šanci zvítězit ve volbách a získat většinu. Ale systematické páchání sebevraždy Evropy přibližuje moment katarze i v Evropě. Ale mám z toho obavu, jak ta katarze bude vypadat.

Na podzim bude mít naše země po volbách pravděpodobně novou vládu. Jaká byste pro ni měl doporučení v těchto oblastech, které jsme rozebírali? Měla by si například posvítit na to, co stát dosud z prostředků občanů financoval a případně to zastavit?

Určitě je třeba udělat zásadní revizi toho, co daňoví poplatníci v této zemi, ale i v EU financují. Ale nejenom pohledem do tabulek, ale optikou našich dětí, protože například EU je úplně utržená ze řetězu a stále vytváří nové a nové společné dluhy a nové půjčky, které mají delší dobu splatnosti, ale ty peníze nakonec někdo bude chtít. A já nechci, aby je moje děti splácely novodobé šlechtě, která umí efektivně čerpat dotace. Je absurdní, abychom zadlužovali naše děti, aby si nějaký efektivní čerpač dotací mohl koupit elektromobil nebo aby LGBT neziskovka proškolila ještě více policisty o tom, že je mají oslovovat preferovaným zájmenem. Jsme světu pro smích a jsme skanzenem. Je načase se z toho infantilního snu probrat a postavit se realitě čelem. Pravda osvobozuje, i když bolí.