Pokud Putin vyhlásí válku a spustí mobilizaci... Exministr tuší, co se děje ve velkých ruských městech

„Něco jiného je velká vlastenecká válka, která je srozumitelná pro obyvatele Ruska – jako například s nacisty, kteří napadli jejich vlast – ale to není operace na Ukrajině. Takže podpora a jít umírat na Ukrajinu je něco úplně jiného,“ tvrdí Cyril Svoboda (KDU-ČSL) k podpoře Putina od jeho obyvatel. Bývalý ministr zahraničí a pedagog institutu CEVRO však pochybuje, že by Rusko bylo na kolenou nebo hrozil jeho rozpad.

Slábne tedy Rusko podle zkušeného diplomata? „Určitě sílí ukrajinská ofenziva, to je jasné. Druhá věc je, že se mění atmosféra v Rusku, protože prezident Putin, má-li brát rekruty, tak je už vezme z míst, kde žije ta část populace, která si žije dobře – lidé z velkých měst, jako je Moskva, Petrohrad, Jekatěringburg a podobně, ale ti nebudou ochotni umírat ve válce. A to je jeden z důvodů, proč podpora slábne, protože najednou ta smrt dýchá i na tyto Rusy, kteří si mysleli, že se jich válka ve velkých městech nedotkne. Považovali válku za něco hodné komentáře, ale ne vzít do ruky zbraně a jit bojovat. V tomto ohledu Rusko slábne a uvidíme, jak to bude vypadat. Ale Rusko určitě není na kolenou, ten pocit nechci vzbudit, ale slábne,“ sdělil svůj pohled Svoboda.

Ani rozpad Ruské federace dle jeho názoru nehrozí. „Nehrozí, tyto hlasy jsou disentní, ale to nemůže zbořit staletí budovaný systém ruské vlády,“ podotkl. Za zajímavou otázku považuje to, kdo přijde po Putinovi. „Západ se upíná k tomu, že přijde po Putinovi někdo otevřenější a liberálnější, ale může to být přesně opačně. V Rusku se nestřídá vláda demokraticky, ale vždy silově a nikdo nevidí, kdo bude po Putinovi vládnout Rusku,“ vysvětlil.

Rusové nevnímají válku na Ukrajině jako válku s nacisty

Lidovecký politik zdůraznil, že právě obava z oficiálního vyhlášení války Ruskem a následná mobilizace civilních obyvatel způsobuje mezi Rusy napětí. „Něco jiného je velká vlastenecká válka, která je srozumitelná pro obyvatele Ruska – jako například s nacisty, kteří napadli jejich vlast – ale to není operace na Ukrajině. Takže podpora a jít umírat na Ukrajinu je něco úplně jiného,“ upozornil Cyril Svoboda.

Ohledně plynu, který válka na Ukrajině značně ovlivňuje, uvedl, že hraje klíčovou roli, protože Rusko prodávat plyn musí. „Putin peníze potřebuje, kdežto země jako Saúdská Arábie plyn prodávají, protože mohou, ale nemusí. Pro Rusko jde tedy o zásadní otázku. Špatná zpráva pro Rusko je, že Evropa odebírá méně plynu, což má dopady, ale vidím největší výhodu v diverzifikaci. Je chyba totálně zavřít import z Ruska, protože nevíme, co se zase příště stane v arabském světě třeba za pět let. Může přijít revoluce, nebo další Arabské jaro. Diverzifikace znamená, že na nikom nejsme zásadně závislí, ale nezavíráme si cestu na všechny strany,“ popsal.

Válka musí skončit mírem

A jak vnímá jednání Evropské unie a činnost českých politiků v době předsednictví právě ohledně plynu? „V zásadě to kočíruje Evropská komise, která určuje směr, a je tam vliv velkých států. Ať se nám to líbí, nebo nelíbí, jsme dost závislí na německém postoji, protože dostáváme plyn především z Německa. Zásobníky, které jsou naplněny, patří Němcům a já si teď nejsem jistý, komu patří plyn v zásobnících – jestli patří České republice, nebo německé společnosti. To já nevím, ale my si nemůžeme dovolit zásadní konflikt s Německem,“ zauvažovala a podotkl, že v Evropské unii jsou vidět rozpory a aktivity Maďarska nebo Bulharska, ale v zásadě Evropská unie drží, i když se nachází pod taktovkou Německa a Francie.

Osobnost královny Alžběty II. bude chybět

Dále okomentoval smrt královny Alžběty II. Bude prý chybět především jako symbol definitivního zániku britského impéria. „Dle mého soudu bude po její smrti čelit Karel III. výzvám a otázkám soudržnosti Velké Británie a Severního Irska, Austrálie a dalších. Bude chybět jako člověk, který byl mostem mezi impériem a novým světem 21. století. Byla symbolem státnosti, velmi sympatická, důstojně a elegantně plnila svoji roli,“ zauvažoval nad dalším vlivem nového anglického krále.

Nepochybuje určitě o tom, že dostal od zemřelé vládkyně včas rady. „Obecně nepotřebujete speciální radu. Musí být sympatický a za druhé musí ukázat, že kdykoliv se stane v rodině něco, co bude vonět skandálem, rázně zasáhne, a to královna uměla. Ze všeho nejvíce lidem vadí, když si členové královské rodiny žijí nad zákonem a pravidla pro ně neplatí,“ dodal Cyril Svoboda.

Ukrajina (válka na Ukrajině) Zprávy z bojiště jsou v reálném čase těžko ověřitelné, ať již pocházejí z jakékoliv strany konfliktu. Obě válčící strany z pochopitelných důvodů mohou vypouštět zcela, nebo částečně nepravdivé (zavádějící) informace. Stručné informace týkající se tohoto konfliktu aktualizované ČTK několikrát do hodiny naleznete na této stránce. Redakční obsah PL pojednávající o tomto konfliktu naleznete na této stránce.

