Pokud dnes nechválíte vládu, jste proruský šváb. Hrnčíř očekává, že protesty ještě zesílí

„Do stávky se zapojilo více než 7200 škol, řada úřadů i firem, včetně těch největších, deset odborových svazů… Není moudré požadavky stávkujících ignorovat. Ovšem my nemáme moudrou vládu,“ říká poslanec za SPD Jan Hrnčíř a mluví i o možnosti generální stávky. „Strčil hlavu do písku,“ podotýká pak na adresu premiéra Fialy. Na závěr se dostal i k ekonomické situaci naší země a rozebral kroky vlády.

Pane inženýre, máme za sebou stávku, možná největší od roku 1989. Jak ji hodnotit? Máte pocit, že odbory něčeho dosáhly nebo dosáhnou?

Vláda se dle svého zvyku zachovala arogantně, stávku bagatelizovala a stávkující se pokusila dehonestovat, ovšem nepopiratelným faktem zůstává, že se do stávky zapojilo více než 7200 škol, což jsou téměř tři čtvrtiny regionálních škol, dále řada úřadů i firem včetně těch největších. Zapojilo se deset odborových svazů, hovořilo se o milionu stávkujících. Bezesporu se jednalo o jednu z největších stávek za posledních 30 let, ne-li o tu největší. Rovnou říkám, že není moudré požadavky stávkujících ignorovat, ovšem my nemáme moudrou vládu.

Někteří předpovídají, že zima bude opravdu „horká“. Co myslíte, že by se muselo stát, aby nakonec došlo až ke generální stávce, která byla jednou z „průlomových“ akcí právě v roce 1989?

Zcela upřímně si myslím, že k ní, pokud vláda razantně nezmění své postoje a nebude ochotna naslouchat, poměrně svižně směřujeme.

Premiér Fiala odjel v průběhu stávky na Moravu, jak se psalo v médiích, prý navštívil zemědělské družstvo, kterému šéfuje bratr ministra Jurečky. Jaký „signál“ tím odborářům podle vás vyslal?

Od pana premiéra jsem to i čekal. Ono je něco jiného teoretizovat o domnělých úspěších vlády a správnosti jejích kroků za pevnými zdmi Strakovky, a něco jiného je čelit realitě a ony kroky také před odborníky skutečně obhájit. Mimochodem, nelze se mu snad ani divit, jak chcete obhájit neobhajitelné? A tak pan premiér udělal to, co mu jde zřejmě nejlépe. Strčil hlavu do písku a čeká, kdy se tato nepříjemná situace zase přežene.

A co říct na jeho slova těsně před stávkou – že nebude jednat pod tlakem a že odboroví předáci situaci zneužívají pro své politické cíle?

Pan premiér zapomněl specifikovat, jakou situaci odboroví předáci podle něj zneužívají. Jestli myslí chaos způsobený přijetím konsolidačního balíčku, nespokojenost s jeho neschopnou vládou, strach lidí z ekonomické situace v zemi nebo odírání nepedagogických pracovníků z kůže? Proti tomu všemu stávkující protestovali, a to vše je jednoznačně vina jeho vlády. Řekl bych, že si plete příčinu a následek.

Kritiku z některých míst sklidil šéf odborů Středula třeba i kvůli tomu, že na jevišti vystoupil známý bloger s přezdívkou Vidlák, kterého také při té příležitosti kritici označili za „proruského“. Jak byste to komentoval?

Když chybí argumenty, dostává se ke slovu dehonestace, s tím jsem se jako opoziční politik mnohokrát setkal. Ostatně i jedním ze znaků totalitního režimu je, že odmítá pluralitu názorů. Dnes, pokud nechválíte vládu, jste proruský šváb, za komunistické éry jste byl zase americký špion. Podobnost čistě náhodná.

Na tiskové konferenci SPD jste citoval německý deník Die Welt, že „Česko je nemocný muž Evropy“. Čím to podle vás je a jak z této situace ven?

Pochopitelně jsem narážel na ekonomickou situaci této země, která je na tom bohužel nejhůře ze všech států EU. Propadáme se do recese a výhled na zlepšení je zatím v nedohlednu. Důvodů je více, mimo jiné ceny energií, na kterých je náš průmysl závislý, provázanost s Německem, které také dlouhodobě zaznamenává ekonomický propad, samozřejmě vysoká inflace a propastně nižší spotřeba domácností. Za této situace je zapotřebí okamžitě konat a povzbudit ekonomiku investicemi, snížením daní a podporou ekonomicky činných obyvatel. Naše vláda ovšem přijetím konsolidačního balíčku učinila pravý opak. Plošně zvýšila daně, omezila daňové benefity, živnostníky zatížila zvýšením povinných odvodů, podnikům zvedla daň z příjmů. Velké investory navíc odradila ekonomická i právní nestabilita naší země. Když to tedy přeženu, stačilo by konat pravý opak toho, co činí naše vláda. Otázkou je, zda si to někdo z vládní koalice v dohledné době uvědomí…

