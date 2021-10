Pokus o rozvracení republiky? Od počátku to smrdělo, říká mediální znalec o akci sesazování Zemana

„Útok pana Vystrčila a těch dalších – Fischera, Hilšera – co tam zvolilo deset tisíc lidí do toho zbytečného Senátu, je bezprecedentní. Původní noblesa, kterou reprezentoval budoucí premiér Fiala, je značně narušena tím, co se kolem prezidenta dělo a kdo jak se vyjadřoval. Každopádně se k panu prezidentovi, k hlavě státu, nechovali slušně. To by se jim nemělo prominout. My obyčejní lidé jsme ho volili a bylo nás dost. Tak když už nemají úctu k prezidentovi, tak aspoň ať mají úctu k občanům, kterým chtějí vládnout,“ konstatoval pro ParlamentníListy.cz mediální a reklamní expert Jiří Mikeš.

O prezidentovi Zemanovi jeho političtí oponenti tvrdí, že je zcela nezpůsobilý funkce prezidenta, byly i fámy o tom, že to, co podepsal, vlastně nepodepsal. Nebo že přitom nebyl schopen vnímat, co dělá. Ve čtvrtek bylo zveřejněno na tiskové konferenci na Pražském hradě video, kde je vidět, že prezident byl při smyslech a věděl, co dělá, když podepisoval dokument Radku Vondráčkovi o svolání zasedání Poslanecké sněmovny. Do jaké světla to staví argumenty jeho odpůrců? Je udržitelná jejich argumentace?

„Měla by to vyšetřit policie. Jestliže oni vyvolali celou tuto atmosféru a policie řekla, že to vyšetří, zda tu není nějaký pokus o rozvracení republiky, tak teď by měla úřadovat dle hesla ‚padni komu padni‘,“ vysvětlil Jiří Mikeš, kterému od začátku na tom všem „něco smrdělo“. „Že je to dělané v takovém spěchu. Na 8. listopadu je jednání sněmovny svolané, nechápu tedy, o co jim šlo? Podle mého názoru se báli, že by prezident mohl nějak promluvit. Jestli je na tom pan prezident tak, jak ukazuje video, tak určitě by pak měl udělat nějaké prohlášení, co on si o tom myslí,“ je přesvědčen.

„Každopádně útok pana Vystrčila a těch dalších – Fischera, Hilšera – co tam zvolilo deset tisíc lidí do toho zbytečného Senátu, je bezprecedentní. Když byl pan prezident Havel hospitalizován, týden neřekli v které nemocnici. To všechno bylo v pořádku. Teď nemohli počkat těch 14 dní na ustavující schůzi Poslanecké sněmovny? Pořád nechápu, o co tam jde. Je to takové podivné,“ povšiml si.

„Mluví se o puči, byl bych tedy rád, aby policie prověřila, jestli je to pravda. V případě, že ano, tak kdo se o ten puč pokoušel – a pak by ti lidé měli být postaveni před soud. Jestli je to podivná shoda náhod a policie řekne, že se nic nestalo, tak si na to budeme muset zvykat, že se takovéto věci budou dít. V každém případě je to od Senátu dosti nešťastný pokus o něco, na co si mohli ještě chvíli počkat,“ domnívá se.

Ze Senátu by se měli omluvit, zvláště panu prezidentovi a jeho rodině

Je toto zmiňované video důkaz a ucpe ústa všem kritikům, protože těžko asi lze pochybovat o jeho pravosti, nebo z toho vznikne ještě větší bramboračka? Najednou se nepíše o tom podpisu, ale že ti lidé tam neměli roušky...

„To je jasné. Tonoucí se stébla chytá. Všichni se posmívali Vondráčkovi, a ten teď může říci, že mluvil pravdu, tak proč na něj byli takto arogantní. Myslím si, že aspoň z toho Senátu by se měli omluvit, zvláště panu prezidentovi a jeho rodině,“ míní.

Nemocnice by také měla dle něj vysvětlit, proč tam měli ústavního právníka Kyselu. „Dělá to na mě dojem, že jde o něco zpackaného. Ale z které strany? V žádném případě však nechci omlouvat pana Mynáře,“ řekl Jiří Mikeš.

Nabízí se také otázka, proč Kancelář prezidenta republiky po všech těch spekulacích zveřejnila toto video až po deseti dnech, a jak se dá celkově hodnotit jejich komunikace okolo prezidentovy nemoci?

„Pan prezident má trochu smůlu, že si vybírá takové lidi, jako je pan Mynář. Byl bych opatrný. Pan prezident je znám tím, že si nebere žádné všimné, tak by se měl obklopit podobnými lidmi jako on. Na mě někteří z nich od pohledu nepůsobí zrovna sympaticky. Kancelář prezidenta republiky by měla mít lidi, kteří jsou na nějaké úrovni, umí se chovat, komunikovat. Nevím. Je to podivná hra, které nerozumím. Ale dosti smrdí,“ konstatoval.

Co říci na mediální show kolem prezidenta, kterou předvádějí již uvedení senátoři; a najdou se tací i ve Sněmovně? Vypadá to, že se snaží zúčtovat si to s prezidentem ve chvíli, kdy je oslabený? Co to může znamenat pro budoucnost?

„Původní noblesa, kterou reprezentoval budoucí premiér Fiala, je značně narušena tím, co se kolem prezidenta dělo a kdo jak se vyjadřoval. Každopádně se k panu prezidentovi, k hlavě státu, nechovali slušně. To by se jim nemělo prominout. My obyčejní lidé jsme ho volili a bylo nás dost. Tak když už nemají úctu k prezidentovi, tak aspoň ať mají úctu k občanům, kterým chtějí vládnout,“ uzavřel Jiří Mikeš.

