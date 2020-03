Policisté mají jednu roušku na celou službu. Pokud policii vyřadí nákaza... Žena, která má informace z první ruky, právě promluvila. Velmi mrazivé čtení

reklama

Olomoucký kraj hlásí prvního nakaženého policistu, jakým způsobem podle vás koronavirová pandemie ohrozí fungování bezpečnostních sborů?

Stejně jako celé společnosti. Policisté nejsou robocopové.

Bydlím na vesnici, kde řadu let funguje tvz. „trojboj“. Znamená to, že jsou sloučeny hlídky ze tří služeben (Uhlířské Janovice, Zbraslavice, Zruč nad Sázavou). Plocha jejich rajónu je v tu chvíli monstrózní. Společně tito tři hlídkaři jezdí jedním služebním vozem a podle toho, v které místní příslušnosti se stane případ, velí ten „domácí“ hlídkař. Na případu pracují všichni tři a tím pádem jsou odkryty všechny tři rajóny, neboť tuto hlídku nikdo venku nesupluje.

Tento stav vedení policie dopustilo ještě před jakoukoliv krizovou situací a nouzovým stavem, tedy jak myslíte, že ji bude řešit nyní? Možná do ulic vyšlou nově služebně zařazené – psychology a další dosud civilní zaměstnance policie. I takto umí vedení policie doplnit tabulky a ošálit tak podstavem zdecimovanou policii.

Karanténa ukončila též policejní školy. Tito kadeti budou nyní posilovat hlídky. Bude to doslova paráda, když přijede hlídka ve složení 19letý policista měsíc po škole spolu s 18letým policejním školákem, ne?

Co reálně znamená, pokud se na některém z oddělení jeden policista nakazí? Ochromí to celé oddělení?

Ministerstvo vnitra řadu let upozorňujeme na skutečnost, že v rezortu vnitra chybí hlavní hygienik. Odvolanou hlavní hygieničku pí. Gottvaldovou, se kterou jsme písemně i osobně za odborovou organizaci jednali, policisté vůbec nezajímali. Nebyla nám schopná ani rozebrat odpovědnost a příslušnost jednotlivých součástí hygieny. Policisté ale vstupem k policii nepřišli o občanská práva a nelze na ně pohlížet jako na zmíněné robocopy. Pokud málokoho odpovědného zdraví a život příslušníků dosud zajímá, je to smutný obrázek toho, jak hluboká krize v policii je.

Tento tristní stav potvrzuje zjištění, že v některých krajích nikdy nedocházelo k fyzickému proškolování BOZP a PO. Až na apel naší aliance, se zapojením Státního úřadu inspekce práce, nyní probíhají kontroly ze strany ministerstva vnitra. Ono to nyní může vypadat jako úsměvné, ale pokud Vám dlouholetý specialista – bezpečnostní referent přes požární ochranu pražské policie tvrdí, že je vodní hasičský přístroj práškový, jsou finanční prostředky na jeho příjem vyhozenými penězi.

Mají policisté dostatek ochranných pomůcek? Jaká je nyní situace?

Navenek mají, ale… Dostáváme informace od policistů v přímém výkonu ohledně ochranných prostředků. Situace není vůbec růžová a má daleko k ideálu. To je věc na delší diskuzi. Pro hledání příčin bychom museli jít deset let zpět, kdy došlo k realizaci „úsporného balíčku“ Nečasovy vlády. Od roku 2011 se snížila stupnice tarifů příslušníků bezpečnostních sborů o 10% a došlo k úpravě systemizací služebních míst. Došlo k drastickému snížení úrovně servisních složek policie. V podstatě padlo krizové řízení. Navíc do dnešní doby policie nenaplnila znění článku 21 Nařízení Ministra vnitra 56/2011 v oblasti BOZP. To považujeme za největší zločin minulého i současného vedení Policejního prezidia ČR vůči řadovým policistům. Na konkrétní otázky odpovědní funkcionáři prezidia pouze mlží a odpovídají neurčitě, jako například pan Vondrášek.

Co budou policisté dělat, pokud ochranné pomůcky dojdou úplně?

Slýcháme informace o tom, že už stovky policistů podstupují karanténu, hrozí, že sbor skutečně bude nákazou zneschopněn? Mělo by být prioritou vlády, ochránit vedle lékařů i policisty, hasiče a vojáky?

Určitě, protože pak zde již žádná jiná složka pro krizové situace není k dispozici. Civilní obrana neexistuje. Příslušníků aktivních záloh není nadbytek. Vláda ale sklízí pouze ovoce poslanců-zákonodárců. Nekvalitními legislativními zásahy byl doslova zdecimován přímý výkon služby policie. Naproti tomu vyrostla kasta funkcionářů, kteří spíš připomínají produkty hydroponie. Odstup těchto dvou skupin se dále prohlubuje. To je výsledek jak legislativních zásahů, tak minulého a současného vedení policie. Doba postkoronavirová bude ideální pro efektivní, ale razantní nápravu tak, aby na případnou jinou krizi byla policie připravena mnohem lépe a v lepší kondici, než nyní.

Jak byste se nyní cítila v kůži řadového policisty?

Jako ovce. Obrovský tlak ze strany nadřízených, veřejnosti, rodiny a známých. Policista, který složil služební slib, čímž si dobrovolně a zdarma nechal omezit některá svá práva, musí plnit rozkazy a pokyny. A současně jako kolečko v soukolí drhnoucího stroje. Ale veškeré láteření a nářky zůstávají obvykle na služebnách v šatnách. Kdo se odváží na cokoliv závadového upozornit, je po zásluze potrestán. Demokracie v policii neexistuje, ač je povinností policisty uvědomit vedení o nedostatcích (§ 45, odst. 1, písm. h) z. č. 361/2003 Sb.) a povinností bezpečnostního sboru cestou služebních funkcionářů zajistit bezpečnost a ochranu zdraví příslušníků při výkonu služby s ohledem na rizika spojená s možným ohrožením jejich života a zdraví (§ 86 z.č. 361/2003 Sb.). Tato povinnost se vztahuje též na další osoby, které se s jeho vědomím zdržují ve služebnách. V praxi toto vůbec nefunguje. Při výkonu služby a v současné situaci člověk nemá čas na dlouhé rozjímání. A pokud něco řeší, pak spíše fyzické záležitosti (hygiena, jídlo, odpočinek před další službou). Před všemi „kluky na ulici“ v současné době hluboce smekám. Zároveň apeluji, aby chránili zdraví a životy svoje a svých blízkých.

Jsou podle vás současná opatření, zavedená nově policejním prezidentem Janem Švejdarem, ku prospěchu věci?

Jan Švejdar od samého počátku nástupu do funkce spíš připomíná slona v porcelánu a každým dnem to potvrzuje. Ale je to odpovědnost ministra vnitra Hamáčka, který si ho vybral. Pojem právní stát zaručuje vymahatelnost práva. Tedy ani rozkaz policejního prezidenta nesmí být v kolizi se zákonem. Jestli je tomu tak v tomto případě, řeší již kontrolní mechanismy uvnitř policie.

Je podle vás pravda, že jimi nedojde k ohrožení bezpečnosti, jak ujišťuje policejní prezident?

Jen absolutní diletant může vydat rozkaz či pokyn, který musí potom dovysvětlovat. Žijeme v demokratické společnosti, která znamená vládu lidu. Policie je službou veřejnosti, což nelze vykládat opačně, a i v případě nouzového stavu či jiné krizové situace, brát veřejnost jako „rukojmí“. Rozkaz policejního prezidenta je velmi nešťastným krokem zejména směrem k jeho podřízeným a řadovým příslušníkům. Ti budou muset zodpovídat pozdní dojezdy k případům, přehlížení „drobných“ přestupků v dopravě, atd. Ale co když právě vozidlo bez zapnutých světel způsobí nehodu? Kdo ponese odpovědnost, když jej hlídka v rámci rozkazu o omezení provozu nebude kontrolovat?

Nabízí se otázka, proč se policejní prezident neúčastnil žádné tiskové konference, kde by svůj záměr vysvětlil? Prohlášení vydal až poté, co jeho rozkaz unikl mezi veřejnost a to byl zřejmě teprve impuls k vydání prohlášení, které si ovšem zasloužila nejen veřejnost, ale zejména policisté na ulici.

Co ochranné pomůcky pro bezpečnostní složky? Jsou policisté, a zejména pak ti, kteří každý den kontrolují na hranicích velké množství řidičů, dostatečně chráněni? Jaké o tom máte zprávy?

Jak policie likviduje použité roušky? Byli policisté proškoleni a poučeni, jak se nakládá s biologickým odpadem? Je resort vnitra vybaven plynovými maskami? Je ve hmotných rezervách dostatečný počet plynových masek?

Domnívám se, že nebyli vůbec poučeni o tom, jak roušku používat, jak a na jakou dobu je chrání, jak s ní po použití naložit. Jedná se o nebezpečný bioodpad. Na jednom obvodním oddělení nechal sám vedoucí ušít roušky svým podřízeným tak, aby své lidi ochránil. Jinde si zase pomohli příslušníci tak, že si sami zajistili desinfekci. Kde? Škemrají u hasičů a záchranářů.

Plynové masky? Měl by jí mít každý policista, ovšem filtry mají také svou expiraci. Zajímavé by bylo zjistit, kolik plynových masek je uloženo v hmotných rezervách a jak by byly případně rozdělovány, když vláda nemá ponětí o velikostech obličeje každého z nás.

Koluje informace, že prý Zařízení služeb ministerstvo vnitra ztížilo policistům stravování. O co přesně jde?

Ano, zavřelo stravovací objekty pro policisty v Praze, ačkoliv vláda garantovala něco jiného. Policisté dostali balíček v ceně oběda, který obsahuje sušenku, 0,3 l vody, jablko, dva krajíce chleba a pečené kuřecí stehno. Výborný počin, ale kde a jak to mají hlídkující policisté jíst? Rukami? Na klíně ve vozidle?

Co říkáte na nedělní výstup ministra vnitra Jana Hamáčka na mimořádné tiskové konferenci? „Lidé by měli zapojit selský rozum, že když to pár dní vydržíme, je šance virus zastavit,“ zdůrazňoval Hamáček. Apeloval tak na chování lidí. „Nechceme nikoho šikanovat,“ sdělil. Vítáte tento přístup? A bude to podle vás skutečně v tak uvolněných mezích? Mělo by se porušování nově stanovených pravidel tvrdě trestat?

Ministr Hamáček se pokusil dát najevo vlídný přístup, který v dané situaci není na místě. Bohužel jsme denně svědky nezodpovědného přístupu jednotlivců k aktuální situaci, ve které je důležitá disciplína. Dost lidí situaci zlehčuje a vnímá „s nadhledem“. O to horší mohou být následky. V podstatě jsou dvě možnosti – pokusit se za pomoci přísných opatření zpomalit průběh šíření viru, anebo bohémským přístupem dát prostor razantní „přírodní selekci“. Přírodní zákony jsou však krutější než ty „civilizační“ a pouze malé procento populace je s nimi smířeno a dokáže je s pokorou přijímat. Ministr vnitra ale musí umět „praštit do stolu“ a jasně veřejnosti dát najevo, že zde končí veškerá legrace. Proto přeci vede silový rezort.

Pan Hamáček by měl také upřesnit, co myslel termínem „selský rozum“. On mnohokráte předvedl, že rezortu vnitra vůbec nerozumí. Selský rozum třeba říká, že kdyby měl krapet odpovědnosti, odvolá po uplynutí krize současného policejního prezidenta a též sám svůj post opustí. Odvolávat se ve svém prohlášení na selský rozum právě z úst ministra vnitra je čistý alibismus. Každý jsme jinak nastavený, a to i po stránce sociální empatie vůči sami sobě, vůči druhému, vůči veřejnosti. Zapojení selského rozumu může tedy u každého z nás vypadat naprosto odlišně. Bude se potom přihlížet na viníka, který se bude hájit, že dle jeho selského rozumu bylo jeho protiprávní jednání právě to nejlepší?

Závěrem sděluji, že k zajištění bezpečnosti nejen veřejnosti, ale i příslušníků bezpečnostních sborů a IZS celkově, by postačovalo dodržovat zákonné normy. A to zejména policií, která má prioritně pomáhat a chránit své lidi tak, aby ti mohli pomáhat a chránit širokou veřejnost.

