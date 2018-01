Politici by si měli uvědomit, že to je jejich práce. Měli by zapomenout na žabomyší války a sestavit koaliční vládu, udeřil hornický odborář

ROZHOVOR „Já jsem z naší politiky dost otrávený. Proč někteří poslanci vlastně kandidovali, když teď nechtějí převzít odpovědnost?“ zamýšlí se nad současnou povolební situací nový předseda Sdružení hornických odborů Rostislav Palička. „Politici by si měli uvědomit, že je to jejich práce, zastupují občany a měli by ji tedy dělat pořádně. Musí zapomenout na nějaké žabomyší války a pokusit se sestavit smysluplnou koaliční vládu, která by dobře fungovala. Předčasné volby nejsou řešením, jelikož ty jen naštvou lidi a Andrej Babiš by pak jistě získal ještě větší podporu,“ dodává odborář z drsného kraje, jenž komentuje i vznik komise při Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR k vyšetření privatizace Ostravsko-karvinských dolů (OKD).

Ještě před Vánocemi se podařilo Pirátské straně vytvořit parlamentní komisi, jež se bude opět zabývat prodejem OKD soukromým vlastníkům, který se uskutečnil v rámci privatizace. Podle slov poslance Černohorského, který má tuto kauzu na starosti, je záměrem vedení Pirátů jednoznačně určit odpovědnost konkrétních osob (tedy politiků a úředníků) za tento nevýhodný prodej. Co na to říkáte? Vítáte tuto iniciativu, anebo by se měli poslanci nyní spíše zaměřit na současný stav OKD a hnát k odpovědnosti „staronové“ majitele – Zdeňka Bakalu, vedení NWR atp. – kteří prý měli tuto společnost po odkoupení dost poškodit a nesplnili ani smluvně potvrzené sliby?

Nemyslím, že bych to zrovna vítal, už v minulosti se o stejnou věc pokoušeli i jiní poslanci a zatím to vždy vyšumělo. Komise má na předložení zprávy Poslanecké sněmovně 10 měsíců, což je dost dlouhá doba, za kterou se může stát cokoli. Ale souhlasím s oběma variantami, určitě by se zodpovědnost osob za nevýhodnou privatizaci měla určit, ale také, pokud by byla možnost, hnát k zodpovědnosti některé dřívější majitele. Prostě tato nová příležitost by se měla naplno využít.

Největším problémem, podle mého názoru, byl asi ten následný prodej, kdy to první soukromí vlastníci – pan Koláček a spol. – přenechali panu Bakalovi a jeho zahraničním partnerům. Potom už nebyl takový zájem o to, aby OKD celkově prosperovalo, ale jen, aby se ze společnosti tahaly peníze. Pan Bakala také neměl k tomuto odvětví průmyslu žádný bližší vztah.

S velmi překvapivým názorem přišel v médiích Pavel Krsek, starosta obce Doubrava u Karviné, kde v minulosti žily stovky horníků. Říká, že za současný stav OKD určitě nemohou ministři či vládní politici, ale starostové měst a obcí na Ostravsku, kteří své akcie prodali soukromým majitelům, čímž ti pak získali většinu a mohli si se společností OKD dělat, co chtěli, aniž by jim v tom stát mohl nějak razantněji zabránit. Je to skutečně pravda, co vy na to?

Názor pana starosty Pavla Krska není nikterak překvapivý, osobně jsem u toho nebyl, ale nedávný předseda hornických odborů OKD Jaromír Pytlík to nejednou při jednáních s některými subjekty otevřeně použil, takže nic nového. Pamatuji si také, že jak pan Pytlík nebo i celorepublikový předseda hornických a těžařských odborů Jan Sábel se snažili tomu zabránit a objížděli s dalšími odborářskými předáky obce a města, ale neuspěli. Jestli to však mělo zásadní význam na prodej dolů soukromým majitelům při privatizaci, to nedokážu říct. Tehdy jsem ještě pracoval na šachtě přímo v podzemí.

Krajský soud v Ostravě nedávno schválil plány na reorganizaci OKD s tím, že v nově vytvořené společnosti by měl získat 100 procent státní podnik Prisko. Očekává se, že bývalí zahraniční majitelé se proti tomuto verdiktu ohradí. Jednalo se podle vás o správný postup českých státních institucí? Měl do OKD s velkými dluhy, které prý vytunelovali jeho bývalí vlastníci, vstupovat stát, aby tak zabránil negativnímu sociálnímu dopadu, jež by rychlý krach společnosti určitě na Ostravsku způsobil? Nebo existuje jiné, lepší řešení?

Z mého pohledu se jedná o jediný správný postup. Kdo je alespoň trošku znalý poměrů v podzemí, tak ví, jak je takový plynující důl nebezpečný. Myslím si, že z pohledu státu, zabránit negativnímu sociálnímu dopadu, byl jen jeden důvod z mnoha. V případě krachu by pravděpodobně doly stejně připadly státu, a to za daleko horších podmínek. Takto stát má nyní alespoň možnost řešit vše v klidu, bezpečně a v případě plusového hospodaření použít peníze z výroby na útlum dolu. Dokážete si představit, co by způsobil v Moravskoslezském kraji okamžitý a živelný krach OKD? Byla by to sociální katastrofa, a taková negativní situace by též velmi nepříznivě ovlivnila už tak narušené životní prostředí v regionu.

V médiích se nyní objevují informace, že po uzavření dolu Paskov čeká stejný osud i šachty Darkov a Lazy. Jsou to pravdivé informace? A víte už, jak na to bude reagovat nový vlastník – státní podnik Prisko – a také hornické odbory? Domníváte se, že by k uzavření obou šachet mohlo dojít už v tomto roce?

Toto vše je řešeno v reorganizačním plánu OKD, samozřejmě je tady i možnost prodloužení těžby tam, kde to půjde. Protože ještě nebyla reorganizace Vrchním soudem schválená, tak nedošlo k výraznému jednání hornických odborů s novými vlastníky.

Ohledně data ukončení těžby se může zatím jen spekulovat. Například na Lazech leží ještě poměrně slušné zásoby koksovatelného uhlí, které je nedostatkovou surovinou ve světě, ale otevření dalšího patra pro těžbu by si vyžádalo miliardové investice.

Pojďme nyní v krátkosti k aktuálním událostem na české politické scéně. Zeman, Drahoš, Horáček, Topolánek. To jsou kandidáti v čele „pelotonu“ uchazečů o Hrad. Zeman zdůrazňuje, že si Češi nesmějí nechat nic vnucovat cizinou ani veřejnoprávními médii. Drahoš jde na Hrad „s čistým štítem“ a chce tam vrátit slušnost. Horáček tvrdí, že „máme na víc“ a že úžasní čeští lidé dosáhnou lepšího života i lepší reprezentací Česka na Západě, což on prý dokáže. Topolánek bazíruje na ochraně hranic a „chce spojovat hospodu s kavárnou“. Co k těm jednotlivým sloganům říci? Kdo si zatím získal vaše sympatie, „bývalí krajané“ z Moravskoslezského kraje – Drahoš s Topolánkem, současný prezident, anebo někdo jiný?

Po pravdě řečeno, já ty jejich kampaně nijak bedlivě nesleduju, občas něco zahlédnu v televizi. Rozhodnutý ještě definitivně nejsem. Samozřejmě, že má na každého člověka velký vliv, když se může setkat s některým kandidátem osobně. Mně se to několikrát podařilo s Milošem Zemanem a snad kromě jednoho případu, kdy se nechal zbytečně unést populismem, se mi jeho vystupování vždy líbilo a za jeho názory si současného prezidenta vážím. Předpokládám, že se dostane do druhého kola, ale jak jsem už řekl, ještě svou volbu zvážím.

Jaké řešení by bylo pro Česko podle vás vůbec to nejlepší? Kdyby vládl současný Babišův kabinet bez důvěry, menšinová vláda Babiše s důvěrou, koaliční vláda Babiše s nějakými „rozumnými partnery“ (které byste vy sám navrhl?), vláda s ANO bez Babiše, vláda bez ANO, nebo byste raději preferoval předčasné volby?

No, já jsem z naší politiky dost otrávený. Pamatuji si například, když při prvních volbách na nižších regionálních úrovních zvítězilo někde hnutí ANO a šlo tehdy raději do opozice s tím, že prý ještě nemá patřičné zkušenosti. Teď se podobně zachovaly po parlamentních volbách tradiční strany, a to i takové, které získaly poměrně slušné procento hlasů. Politici by si měli uvědomit, že je to jejich práce, zastupují občany a měli by ji tedy dělat pořádně. Proč vlastně kandidovali, když pak nechtějí převzít odpovědnost? Musí zapomenout na nějaké žabomyší války a pokusit se sestavit smysluplnou koaliční vládu, která by dobře fungovala. Protože v menšinové vládě se toho prosadit moc nedá. Předčasné volby nejsou také řešením, jelikož ty jen naštvou lidi a Andrej Babiš by pak jistě získal ještě větší podporu.

Kdo by měl ale konkrétně jít, ze všech těch stran, s ANO do koalice, to vám přesně neřeknu, jelikož nejsem žádný politolog, ale přál bych si schopnou vládu, která by pokračovala v současném ekonomickém růstu a brala by i patřičné ohledy na většinu našich pracujících lidí.

autor: Jan Štěpán