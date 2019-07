Politik od Klause ml. spustil kanonádu: Obří organizace v pozadí Milionu chvilek. Havloidi. Zelené náboženství! Papež líbá nohy uprchlíkům...

Blíží se listopad, kdy si připomeneme už 30. výročí sametové revoluce. Zatím se tento rok ale příliš slavnostně nejeví, společnost je rozdělená, od dubna čelí země vlně demonstrací a vládní nestability. Jak to vnímáte vy?

U nás na Lipensku vypadá rok 30. výročí pádu „železné opony“ slavnostně, dobře a stabilně. Společně s partnery z Rakouska a Bavorska pořádáme na našem Trojmezí celou řadu aktivit. Příští proběhne v sobotu 5. října a bude to výstup na Třístoličník ze tří států. Na vrcholu bude od 13:00 moc hezká společná akce. Berte to nejenom jako pozvánku, ale také jako důkaz toho, že ne všude je to tak tristní jako ve velké české politice.

Co je v naší zemi a třeba i na politické scéně podle vás špatně? Co nám tento rok řekl o naší společnosti?

Anketa Šíří prezident Zeman ,,ruské lži", jak tvrdí analytik Jakub Kalenský z americké Atlantic Council? Šíří 4% Nešíří 96% hlasovalo: 2292 lidí

A jsou zástupy těch, kteří na nás záměrně pouštějí negativní katastrofické informace. Vrcholem pak jsou různé klimatické Gréty, které jsou ztělesněním katastrof. Zkuste si na 14 dní vypnout počítač a zamkněte mobil do trezoru. Vyražte na kolo, zajděte na kávu, na oběd, něco si koupit, nebo do lesa. Představte si, že neděláte selfie, nepostujete na sociální sítě kdeco, nečekáte, kolik to hodí lajků. A tak na vás na facebooku nevypadne osmdesát titulků s politickým a mezilidským hnojem. Fakt to zkuste a podívejte se kolem sebe. Pak uvidíte všude blahobyt, všechno perfektní.

Takže v zásadě se neděje nic strašného, to jen my sobě i svému okolí děláme sociálními sítěmi a napojením na ně 24 hodin 7 dní v týdnu ze života peklo.

Nezaměstnanost je rekordně nízká, letos pokračuje hospodářský růst. Můžeme tedy být spokojení? Žije se lidem dobře navzdory vysokým cenám za jídlo, doslova extrémním za bydlení? Máme, nebo nemáme důvod vlastně oslavovat 17. listopad?

Samozřejmě že máme důvod oslavovat 17. listopad. Já bych se zpátky před 17. listopad 1989, do nesvobody, do komunistického marasmu, stát fronty na všechno, rozhodně vrátit nechtěl. Máme co slavit, žijeme ve svobodě a máme obrovské možnosti dělat cokoli a uspět v čemkoli. Někteří z nás ty příležitosti neumí tak dobře využít a ve společnosti se rozevírají nůžky. To je ale normální, bohatství hold vzniká z práce. Někteří nabízených příležitostí využít nemohou kvůli různým objektivním bariérám, ale tam si myslím má stát nástroje a možnosti, jak se o takové lidi postarat.

Bohužel náš stát, ale i Evropa, rozhazuje perly těm, kterým by dávat neměl nic. Tak nezbývá dost pro ty, kteří mají odpracováno nebo jsou skutečně handicapovaní. Ale to je věc, která se s odchodem levicové vlády změní. Lemplům uzavřeme kohouty a zbude víc pro ty, kteří si důchodovou odměnu a sociální pomoc zaslouží.

Letošní program Poslanecké sněmovny zahrnul i komunistický požadavek na „vyšetření zločinů privatizace“. Komunisté prosadili usnesení, že „privatizaci 90. let provázely excesy, chyby a zločiny“. Lze se s tím ztotožnit? A měli by to právě komunisté navrhovat?

Tohle mi přijde neuvěřitelné. Komunisti, kteří tady vraždili lidi, zavírali je za názory, drtili autority, ukradli soukromníkům jejich majetky, fabriky a nemovitosti neodpustitelným zestátněním majetku, mají tu drzost marketingově kriminalizovat nelehký pokus o navrácení ukradeného majetku zase do rukou, ze kterých ho ukradli?

Jestliže se při privatizaci děly prasárny, tak snad žijeme v právním státě. Přijde mi samozřejmé, že zločin se musí potrestat. Od toho tu máme policii a justici. Jestli má kdokoli podezření na trestný čin, může ho oznámit. Nemá cenu hrát politická marketingová divadélka s vyšetřováním, je to jen politický populismus. Co je ale horší, že na tuhle hru přistupuje celá vládní koalice. Vypadá to pak, že nám vládne spolek komunistů hard a komunistů soft.

Co naši společnost tíží více: Zločiny komunismu, nebo zločiny privatizace?

Se zločiny komunismu se nedá nic srovnávat. V privatizaci možná došlo ke zlodějinám, ale komunisti vraždili, mučili, bořili, likvidovali a ničili život celým generacím. Privatizace je vedle toho, i se všemi svými vadami, idylka.

Jak vy vnímáte akce spolku Milion chvilek? Nejdříve tady byl požadavek na odstoupení Benešové, pak i Babiše, a požadavky rostou. Co si o tomto spolku myslíte? Když se zeptám lidově, o co všechno podle vás Milionu chvilek vlastně jde?

Můj názor se vyvíjí. Zpočátku mi byli velmi sympatičtí. Pojmenovali střety zájmů premiéra a nebáli se s tím vyrazit na veřejnost. Zaujali, přitáhli pozornost a dosahovali výsledků.

Jak ale rostl rozměr, bylo až příliš vidět, že vše je velmi profesionální, nákladné, organizované někým z pozadí. Když jsem zjistil, že v pozadí jsou profi obří organizace jako Člověk v tísni napojený na stamilionové evropské dotace a různé nadace živící profesionální aktivismus, když jsem viděl a slyšel vystoupení na demonstracích, tak je evidentní, že se jedná o aktivitu režírovanou a placenou někým jiným, než je trio s panem Minářem. Říkají, že jim jde o odstoupení premiéra. S tím já souhlasím, ale přál bych si, kdyby premiér a jeho ANO prohrálo v regulérních volbách.

Pokud by vyhrála pouliční revolta, teprve pak bychom se měli začít bát.

Co Miloš Zeman a Andrej Babiš? Co přinášejí tito dva politici a hlavně jejich „spojení“ naší republice? Má pravdu liberální část společnosti, pro kterou jsou v některých případech nadneseně řečeno, „vrahy 17. listopadu“?

Tohle spojení nám přináší skutečnost, že vláda zůstane po celou dobu svého mandátu. Mně tahle levicová vláda strašně vadí, vadí mi její premiér, ale respektuji, že mají právo se znemožňovat celé čtyři roky. Bohužel mají právo i pošlapávat morálku a ničit celou naši zemi, to je demokracie. Ale věřím, že ty čtyři roky budou dost dlouhé na to, aby si většina společnosti uvědomila, že takovou vládu už nikdy chtít nebude.

Termín „vrahové 17. listopadu“ je marketingový populismus, který nemá smysl komentovat.

Kdo je podle vás typický volič Babiše a Zemana? Dá se souhlasit s jejich oponenty, podle kterých tyto dva politiky volí zejména lidi starší, méně vzdělaní a z venkova...

Podívejte se, já jsem v prvním období Miloše Zemana podpořil i volil. V jeho druhých volbách jsem ho v prvním kole nevolil a ve druhém kole jsme mu to tam hodil, protože jeho protikandidát se svým okolím a svými podporovateli byl pro mě naprosto, ale naprosto nepřijatelný. A nemyslím si, že jsem typický představitel voliče Miloše Zemana. Prostě to tak bylo nejlepší. A myslím, že plno lidí to mělo jako já, jen to možná neřeknou.

Pokud jde o voliče Babiše, tak jsou to ti, kteří podlehli jeho dokonalému marketingu, jehož součástí je dokonalá lež. A byli mezi nimi i velmi inteligentní lidé, a už nejsou, protože jim řada věcí došla dříve než jiným. Přesto si myslím, že argumenty, že tyto dva politiky volí jen staří hloupí venkovani, jsou stejně validní, jako že ODS volí jenom zloději. Tohle šíří ti samí lidé, co generují Milion chvilek, kteří prosazují jen jednu možnou pravdu, tu svoji.

Dá se říci, že letošní odpor proti prezidentovi a premiérovi je i generační věcí?

Určitě to není generační věc. S prezidentem a s premiérem nesouhlasí jak mladí, tak staří – a stejně tak jiní mladí a jiní staří s nimi souhlasí.

Nastává éra stran typu Pirátů?

Ne, nenastává éra Pirátů. Nastává éra Trikolóry.

Když mluvíme o třicátém výročí sametové revoluce, jak je v současné době vnímána osobnost Václava Havla?

Pozitivně i negativně, často rozporuplně. Nemůžete po mně chtít hodnocení za ostatní.

Jak tedy osobu Václava Havla třicet let po revoluci vidíte vy? A změnil, nebo nezměnil se během těch let váš názor na něj?

Určitě se můj názor během let vyvíjel. Co zůstává, je fakt, že Václav Havel byl a je nesmazatelná ikona naší politické scény. Je to symbol, který v porevoluční euforické době většina Čechů milovala. Ale naprostou tragédií se stalo následné umělé budování kultu Václava Havla. Lidi, kteří ten kult budovali ještě za jeho života, na jeho jméně doslova parazitovali.

Čím déle jsme od jeho smrti, je tento uměle udržovaný kult protivnější a protivnější. Takže havlistům se daří to, že se od Havla stále více lidí odvrací. Tlačí moc na pilu a dosahují přesně opačného efektu, než by chtěli. A daří se jim to i u mě, ne proto, že bych neměl rád Havla, ale pomalu si osvojuji pejorativní termín „havloid“ pro pojmenování budovatelů jeho kultu.

Karel Gott letos oslavil 80. narozeniny. Jeho kritici jej označují za symbol normalizace, prázdný symbol, ztělesnění konformity a méně či více přiznané spolupráce s komunistickým režimem. Jsou tyto výtky postaveny na dobrých základech? Čeho je Karel Gott symbolem? Čechů odmítajících se s komunismem vyrovnat, nebo symbolem smíření se s pochmurnou realitou? Není to i tak, že lidé v Gottovi do jisté míry poznávají svůj vlastní osud, protože konformní s režimem byla většina obyvatel?

Anketa Máte raději písničky Karla Gotta, nebo komentáře Jindřicha Šídla? Písničky Karla Gotta 91% Komentáře Jindřicha Šídla 9% hlasovalo: 13442 lidí

O čem svědčí fakt, že zrovna letošní Gottovo jubileum přitáhlo tolik hlasité kritiky těch, kteří ho z různých důvodů nemají rádi? Vy už jste se nám v anketě vyjadřoval ke slovům Jakuba Jandy, která jste odsoudil. Například komentátor Šídlo napsal na sociální síti, že si myslí, že Gottovy písně byly „především o hovnu“. Podle Johany Hovorkové, která píše pro Forum 24, se lidé nechtějí vymanit z myšlenkového vězení socialismu, obdivují tak i třicet let po sametové revoluci „mistra normalizačních hitů a převzatých písní několika velikánů“. Takže čím si vysvětlit takové útoky na Gotta? Nepamatuji, že by se něco takového dělo před deseti lety, kdy slavil sedmdesátiny...

Jak jsem uvedl na začátku. Lidé jsou o deset let déle s internetem a sociálními sítěmi. Stávají se stále více degenerovanými. Vemte jim na 14 dní internet a uvidíte tu změnu. Těm největším pitomcům vemte internet na měsíc a pošlete je bez počítače a mobilu off-line do lesa. Až se vrátí, budou se divit svým vlastním hnusným siláckým vyjádřením, která jen dnes maskují jejich malost a slabost.

Podíváme-li se do zahraničí, letošní evropské volby nepřinesly drtivou výhru euroskeptických sil, naopak uspěli Zelení a francouzský prezident Macron. Vrcholné orgány EU obsadili výhradně Západoevropané. Měli bychom se zamyslet nad tím, abychom se přidali k „Západu“, přestali kverulovat a přijali euro? Jsme nevděční vůči starým zemím EU, jak někdy slýcháme?

Jestliže nejvyšší představitel římskokatolické církve líbá nohy uprchlíkům a neudržuje jako svátost manželství a spojení muže a ženy, tak je nasnadě, že je v Evropě něco špatně. Lidi mladší 30 let dnes už neumí vyjmenovat desatero, zato uznávají mnoho pohlaví. Selhává církev jako nositel tradičních hodnot, takže místo aby lidi věřili desateru, začínají věřit klimatickým ideologiím. Greta Thunbergová dostává jednu cenu za druhou, a protože má nadpřirozené schopnosti vidět oxid uhličitý, tak ji přijme i papež. Pak není divu, že zelení získávají body.

Ona ochrana přírody je velmi důležitá disciplína, ale když se stane náboženstvím, tak je to tragédie. A my jsme svědky rostoucího zeleného náboženství, které jako mnoho jiných s sebou při prosazování nese nenávist. Zelení bojovníci vedou za snižování uhlíkové stopy svatou válku, ale i kdyby celá Evropa přestala fungovat, tak se světové emise nesníží ani o 10 %, a o českém příspěvku emisí už ani nemluvím. Přesto jsou tyto nesmysly systémem podporované.

Ale mám radost, že tyhle myšlenkové anomálie prokukuje čím dál tím víc lidí, takže se nebojím, že tuhle zelenou náboženskou euforii zase spláchne sílící konzervatismus. Proto bude mít úspěch Trikolóra jako nositelka tradičních hodnot. Žijeme v České republice, tak proč bychom měli přijmout euro, když by to pro drtivou většinu národa bylo nevýhodné? Nejsme nevděční vůči EU, naopak až příliš si necháváme velkými státy jako jsou Německo a Francie vnucovat to, co nepotřebujeme. Proto je třeba nám vrátit více suverenity, jako tomu bylo před Lisabonskou smlouvou.

V rámci demonstrací Milionu chvilek zaznělo obvinění, že prezident Zeman je, pokud jde o jeho „čínskou politiku“, ve vleku Petra Kellnera. Že napomáhá jeho byznysu v Číně tím, jak formuluje svou vstřícnou politiku vůči Číně. Je Zemanův vztah vůči Číně korektní? Zaprodává nás, nebo se snaží o dobré vztahy s mocností budoucnosti?

Prezident Zeman je na konci své politické kariéry. Dosáhl všeho, co chtěl. On už naprosto nic nepotřebuje sobě ani druhým dokazovat, nemá pro sebe žádné politické ani obchodní ambice. Myslím, že jediná jeho ambice je dožít v prezidentském úřadě konec své služby a pak si jít odpočinout. Je v takové pozici, kdy on sám už nemůže být v ničím vleku. Nevím, jestli se to dá říct o některých lidech z jeho okolí, ale tak už to chodí. Někteří se nalepili na Havla, někteří na Klause a někteří na Zemana.

Pokud je tedy Zeman nakloněn Číně, tak to podle mě činí z přesvědčení, že to je dobré pro naši zemi. Možná, kdyby zaslepení kritici Zemana polevili v kritice, tak by třeba tak často v Číně a Rusku nebyl a nedával jim stylem sobě vlastním sežrat jejich aroganci. Víte, co radím svým dětem? Aby se kromě angličtiny a němčiny naučily taky rusky a čínsky, protože ignorovat ruský a čínský trh může jen blázen. Jsou to stejně dobré trhy jako evropský a americký. Nemá smysl vytvářet bariéry a nějaké bubáky ve stylu, že směřujeme na západ nebo na východ.

S tím souvisí i téma vztahů s Ruskou federací. Zeman přijal na příští rok pozvání Vladimira Putina na oslavy konce války. Je dobré současnému Rusku prokazovat takovou čest? Vnímáte Vladimira Putina v jeho současné podobě jako nepřítele, nebo jako vhodného vládce pro Rusko? Podporuje Putin evropskou ultrapravici a rozvrat EU?

Lidi mají rádi UFO. Nechtějí přijmout odpovědnost za svůj život, všechno svádějí na druhé a hledají nadpřirozeno všude tam, kde by měli nasadit vlastní práci a rozum. A protože tohle někteří dobře vědí, tak uměle vytvářejí démony. Nejlepší je pak démon Čína, Trump nebo Putin. Putin je už jako Chuck Norris, jen o něm zatím není tolik vtipů. Tak jako Babiš dlouho opakoval, že „za to může Kalousek“, až se to stalo směšné, trapné a předmětem mnoha vtipů. Takže když za něco nemůže Kalousek, může za to Putin. Už se tomu jen směju.

Nicméně vážně. Rusko si zaslouží takového prezidenta, jakého si zvolilo. Tečka. To jen spasitelé světa a nositelé jediné pravdy by pro Rusko nejraději vygenerovali nějakého nového Mináře, Gretu a Čaputovou. Putin žádný rozvrat EU nepodporuje. Slavit konec druhé světové války je třeba, byla to největší hrůza v dějinách lidstva. Jako nejlepší bych viděl, kdyby konec války slavil český prezident vždycky v Česku.

autor: David Hora