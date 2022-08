Pomsta za „svetry“. Středula dal Pekarové studený návrh

„Poslanci by si v Poslanecké sněmovně mohli v listopadu vypnout topení. Uvidíme, za jak dlouho jednání přeruší, protože k němu nemají podmínky,“ reaguje pro ParlamentníListy.cz Josef Středula, předseda Českomoravské konfederace odborových svazů a kandidát na prezidenta, na doporučení šéfky TOP 09, aby si lidé oblékli další svetr. Avšak katastrofální důsledky by mohl mít nedostatek plynu pro český průmysl. Středula nevěří ideologii, že trh vše vyřeší. To může být koncem pro mnoho firem a zaměstnavatelů.

Zatímco o tom, zda budou mít domácnosti v zimě čím topit, se čile diskutuje, pozornost není příliš věnována českému průmyslu, který zemní plyn rovněž potřebuje. „U jednání, kde jsem byl osobně a kde jsme mnohonásobně žádali, aby se situace skutečně řešila, tak bohužel řešení není. Reakcí bylo mlčení. To není fér. Vláda nenabízí ani podnikatelům, ani lidem nic, aby si mohli být jistí, že všechno zvládnou. Zejména ceny plynu, elektřiny a všeho, co s tím souvisí, roste do astronomických výšek. Země kolem nás se snaží pomoci občanům i podnikům, ale v České republice se neděje vůbec nic,“ shrnul předseda odborářů Josef Středula.

Anketa Půjdete volit do Senátu? Ano, půjdu 79% V mém obvodu se letos nevolí 11% Nešel (nešla) bych, ani kdybych mohl(a) 10% hlasovalo: 5387 lidí

Podle něj se navíc peníze nedostávají těm, kdo je skutečně potřebují. „Dnes příklad jedné samoživitelky, která má studující dítě starší 18 let a nedostane podporu žádnou. To jsou důkazy, že vláda nenabízí pomoc. Vypadá to, že chce celou krizi promlčet, což všechny zneklidňuje. A to ještě nepřišly zvýšené účty a otázky tepla, plynu i elektrické energie jsou velká neznámá,“ řekl s tím, že během sedmiměsíční krize nová vláda nepřišla s žádným konstruktivním krokem. „Zajímalo by mne, jak by bývalá opozice křičela, kdyby vláda nenabídla žádnou pomoc. Jako vláda nekoná,“ podotkl.

Důsledky pro průmysl by byly katastrofické

Na otázku redakce, kde vidí důvody takového chování vlády, odvětil, že v poměrně vysoké míře velmi nebezpečné ideologie. „Jestliže zní, že trh vyřeší všechno, tak konstatuji, že ano, trh to vyřeší, ale způsobem, že už nebudou mnozí zaměstnanci, mnohé firmy a ekonomika bude v dezolátním stavu,“ uvedl Středula.

Důsledky nedostatku plynu by pro český průmysl byly: „Katastrofické. Důsledky se týkají mnoha oblastí. Můžeme začít vším, co souvisí s domácnostmi – plynová teplárna nebo dodávky plynu, které se týkají elektrické energie. Pekaři, kteří plyn používají pro pečení. To všechno může být ohroženo, a pokud nepřijde pomoc, mohou zavřít. Pokud nebudou mít šanci přežít tuto těžkou dobu, nebudou mít ani možnost pokračovat ve výrobě,“ varoval šéf odborů. Problémy by nastaly i ve složitějších technologických procesech, jako jsou sklářské pece, porcelánky a mnoho dalších. Těm by nezbylo nic jiného, než propustit zaměstnance a výrobu ukončit.

„Následky by byly bleskurychlé. Jestli si někdo myslí, že zásoby plynu máme na celou zimu a podobně, je naivní. Ani nejnaivnější si snad nepředstavují, že můžeme nahradit existenci plynu jako média pro výrobu tepla a podobně. V krátkém čase ho nelze nahradit. V případě kruté zimy dostane zabrat i potrubí a souvisí s tím mnoho dalších věcí. Můžeme přidat příběh, který známe z každodenního života. Když nemáte čím roztopit karmu, kotel doma nebo v teplárně, tak ho nemáte čím nahradit. Ohrožení je skutečně fatální,“ domnívá se.

Vypněme topení v Poslanecké sněmovně

A v této souvislosti se také ohledně rad domácnostem názorově střetl s předsedkyní Sněmovny a šéfkou TOP 09 Markétou Pekarovou Adamovou. Ta v diskusi na CNN Prima News řekla: „U nás je to určitě pro některé diskomfort. Já se snažím to vnímat tak, že je to možnost, jak jako jednotlivec můžu pomoci celku – zbytečně neklimatizovat, zbytečně nevytápět a holt si vzít další svetr.“ Středula na twitteru prohlásil, že je odtržená od reality. Pro ParlamentníListy.cz k tomu poznamenal: „Poslanci by si to v Poslanecké sněmovně mohli vyzkoušet. Až bude listopadové zasedání v Poslanecké sněmovně a venku bude taková nula, doporučuji vypnout topení. Uvidíme, za jak dlouho jednání přeruší, protože k němu nemají podmínky.“

Kromě toho opět k tématu průmyslu upozornil, že některé výrobky lze podle zákona vyrábět pouze, pokud jsou zajištěny podmínky výroby. Jinak se jedná o porušení pravidel výroby, a pokud nejsou naplněny předpoklady pro výrobu, není možné vyrábět.

Měla by Česká republika kupovat plyn přímo od Ruska, nikoliv přes Německo, aby Češi měli levnější plyn? A bylo by to morálně obhajitelné? Josef Středula si myslí, že záleží, jaké podmínky vyjednává Německo a jaké podmínky platí pro distribuci. „Princip solidarity je důležitý. Nyní se rozhoduje, jaký vztah budeme mít k zásobníkům plynu, kapacitám, budoucím dodavatelům i v jiných oblastech. K dodávkám z oblastí, kde se porušují lidská práva a podobně. Těch otázek je velké množství a stejně tak otázka ceny a komodity. Komplexnost je obrovitá. Prvním krokem je ukončení války a mírová jednání,“ sdělil.

Kde se tvoří zisky z nové ceny plynu?

Avšak mírová jednání mezi Ruskem a Ukrajinou jsou zatím v nedohlednu a ani výzvy ze zahraničí nepomohly k jejich obnově. Co tedy dělat do té doby? Podle Středuly by měl být postup České republiky v souladu s přístupem zemí Evropské unie. „To je jediná cesta, jak situaci zvládnout. Jiná cesta by byla složitá, komplikovaná a z morálního hlediska neakceptovatelná,“ řekl předseda Českomoravské konfederace odborových svazů.

Je tedy zvyšující se cena za plyn nutnou daní Čechů za solidaritu s Ukrajinou? „Není, musíme se podívat na tvorbu, kdo vytváří zisky z nové ceny plynu? Kde se tvoří? A tam zatáhnout – a platí to jak u plynu, tak u elektrické energie,“ poznamenal. Přímo od Ruska by plyn nenakupoval – i kvůli bezpečnostním důvodům.

Středula vidí zásadní, aby byl princip solidarity Evropské unie zachován a vyrobenou elektřinu dál dělit rovným způsobem. Avšak v krizi, jakou způsobil například covid, státy hleděly hlavně na své zájmy. Například uzavřely své hranice, ačkoliv Brusel vyzýval počkat. Zůstane zachován princip jednotného rozhodování i v další krizi, nebo funguje jen pro dobré časy? „Uzavírání hranic považuji za chybnou záležitost, protože jsme v Schengenu na základě volného pohybu osob v Evropské unii. Co se týká současnosti, nikdo nemohl počítat, že bude válka, která skončí vyhrožováním prostřednictvím plynu. Na to, že válka bude s těmito důsledky, se žádný z členských států nemohl připravit. Proto je důležitý společný postup. V případě nouzové situace budou moci členské země čerpat společně. Tento princip je důležitý,“ zdůraznil. Doplnil, že Evropská unie jsou její členské státy a za porušení pravidel, smluv o řízení nebo jednotlivé direktivy Evropské unie musí následovat konkrétní postup vůči členské zemi.



