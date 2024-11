Poradci za téměř 70 milionů a lidé se mu smějí. Nebezpečné u premiéra, varuje Hrnčíř

Pane inženýre, co říkáte na slova premiéra Fialy, že pokud bude jeho vláda pokračovat i v dalším volebním období, budou mít čeští občané stejné mzdy jako v Německu?

Premiér Fialy má desítky poradců, kteří stojí daňové poplatníky téměř 70 milionů, a stejně mu to není nic platné. Pro politika je nejhorší, když se stane trapným a směšným, a to se pan premiér bohužel stal. Začalo to již loni jeho pověstným výletem do Německa na nákupy (mimo jiné Nutelly), pokračovalo hrou na zajíce v televizním pořadu a vyvrcholilo sérií nepravděpodobných tvrzení. Lidé se smějí a smějí se právem. Když si ovšem člověk uvědomí, že se jedná o vrcholného představitele naší země, který přímo řídí a rozhoduje o chodu České republiky, už to tak směšné není. Pan premiér předvádí ukázkové odtržení od reality, což je u člověka s jeho mocí nebezpečné.

A jak komentovat jeho slova o „jedné z nejúspěšnějších vlád v české historii“?

Záleží na úhlu pohledu. Pokud by se soutěžilo v porušování předvolebních slibů, pak by tato vláda byla jednoznačně nejúspěšnější. Porušili snad všechno, co před volbami naslibovali. V tomto ohledu určitě vedou.

Když to však vezmeme podle čistě ekonomických měřítek, hrůza se střídá s děsem. Když vypíchnu jen to nejhorší, pak je to pozdní reakce na energetickou krizi, která způsobila skokové zdražení energií, na ně navázané zdražování vstupních surovin, pádivou inflaci a první vlnu zavírání podniků a rušení živností, načež se vláda rozhodla ty, kteří ještě přežili, dorazit přijetím tzv. konsolidačního balíčku, který všem zvedl daně, zvýšil odvody a jen za tento a příští rok vytahal a vytahá z kapes daňových poplatníků 150 miliard korun. O důchodové deformě (!) nemluvě. Přičemž se ale nekoná slibované snížení státního deficitu.

Tato vláda prostě a jednoduše zkazila, co mohla, naši republiku zadlužila a dále zadlužuje rekordním tempem a udělala všechno pro to, aby ekonomický růst země byl co nejpomalejší a daleko za oprávněným očekáváním ekonomů, jak se to znovu ukázalo před pár týdny. Vláda odrala a ožebračila vlastní lid, aby navíc vybrané peníze rozházela za cizí zájmy.

Velkou diskusi v posledních týdnech vyvolala cena másla. Ale byly to třeba i některé vánoční kolekce v ceně přes 500 korun. Co k tomu říci?

Že je drahé všechno. Zkuste se projít po supermarketu a podívat se na ceny zeleniny, čokolád nebo masa. K příčinám, o kterých jsem už mluvil, si přičtěte ještě neochotu vlády jakkoli řešit cenovou politiku hypermarketů, ačkoli na to vláda nástroje samozřejmě má. Řekl bych, že tato vláda naprosto selhává na všech frontách, ale to už bych se opakoval.

Máme za sebou další výročí sametové revoluce, od které uplynulo už 35 let. Jak se vám letošní vzpomínkové akce líbily?

Nelíbily. Já tento den vnímám hlavně v kontextu událostí roku 1939, tedy jako připomínku nesmírné odvahy, chuti bojovat za svobodu i upomínku ceny mnohdy nejvyšší, kterou přitom mnoho lidí zaplatilo. A mrzí mě, když se pietní akt změní v nedůstojnou politickou frašku.

Co říci na to, že tentokrát se na Národní pískalo jak na prezidenta, tak na premiéra, ale i na expremiéra Babiše a na další… Co to vypovídá o náladě v naší zemi?

Víte, spousta politiků tak trochu ochutnala svou vlastní medicínu. Pokud se tato vláda tváří, že je v pořádku části obyvatel nadávat do sviní, nosit trička s vulgárními nápisy a hrubě urážet a nálepkovat politickou konkurenci, nesmí se divit, že politická, a nejen politická kultura tím značně utrpí. Proč se politici diví, že jim lidé nadávají, když se sami neštítí obdobným výrazem označovat jiné? Tím neříkám, že je to správně. Je to velmi, velmi špatně. Jen tím chci říct, že pokud vláda chce, aby se společnost nějak chovala, musí začít nejdříve u sebe.

Jak těch 35 porevolučních let celkově hodnotit? Kam jsme došli?

Když to řeknu velmi stručně a mírně, musím konstatovat, že porevoluční očekávání se ani zdaleka nenaplnila. EU vnímám jako druhý Sovětský svaz spolu s RVHP, která už reguluje a zakazuje kdeco, a naši vládu jako nejhorší v historii, ač ona si to o sobě zjevně nemyslí. Nelibě nesu snahy o omezování svobody slova, kopání příkopů mezi lidmi a ekonomické bezvědomí této vlády, stejně jako nesmyslné regulace ve prospěch naprosto nereálných zelených cílů, které celou Evropu rychle potápějí a dělají konkurence neschopnou. Místo abychom inovovali, podléháme iluzím a doktríně, zatímco svět nám utekl. Z EU se tak stává přeregulovaný průmyslový skanzen. To je velmi zlé, neb náprava bude obtížná.

Vraťme se ještě k volbě prezidenta USA. Co říkáte na výsledky a co bude vláda Donalda Trumpa znamenat jak pro Ameriku, tak i pro Evropu?

Velkou diskusi vyvolala zpráva, jež se nedávno objevila v médiích, že současný prezident USA Biden povolil Ukrajině použít americké rakety dlouhého doletu k útokům na cíle na ruském území. Souhlasíte s tímto krokem? A jak i v této souvislosti vidíte pokračování války na Ukrajině?

Za prvé, nutno si přiznat, že prezident Biden je dlouhodobě mimo. Jeho slavné přebrepty, mluvení mimo téma, neschopnost zorientovat se v prostoru napovídají, jak špatně na tom je. O to horší je tento krok, ať už se pro něj rozhodl Biden sám nebo mu to bylo napovězeno. Je to samozřejmě velmi zlé. Použití ničivějších zbraní vyvolá ještě ničivější odpověď, což nakonec povede ke globálnímu konfliktu. Možná to naší vládě nebo některým lidem nedochází, ale rozpoutání třetí světové války by nejvíce poškodilo Evropu – a ČR je přímo v jejím středu. Budu tedy doufat, že nástupem Trumpa na post prezidenta se tento krok okamžitě zruší… a že pro nás už nebude pozdě.