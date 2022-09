Poroste nenávist k Německu. Václav Vlk ví, jak to lidé vezmou do ruky

Už potřetí za sto let dovedlo Německo Evropu do krize, uvádí publicista a signatář Charty Václav Vlk. Tituluje Pekarovou Adamovou a Síkelu jako novou šlechtu. Čeká jediné: Statisícové demonstrace. A davy lidí, kteří už budou kašlat na demokracii a lidská práva.

V neděli protestovali na Staroměstském náměstí v Praze proti vládě Petra Fialy lidé svolaní hnutím PRO, o čemž média takřka neinformovala. V sobotu před týdnem však demonstraci nejméně 70 tisíc lidí na Václavském náměstí zatajit nemohla. Některé politiky to vedlo k nenávistným výrokům vůči protestujícím. Třeba člen ODS a kandidát do komunálních voleb v obvodu Brno-sever Bronislav Šimoník se rozohnil na sociálních sítích: „Ve standardních demokraciích se stát s tímto dobytkem nikde nemazlí. Ve Francii klidně žluté vesty rozeženou třeba i střelbou.“ Co si o jeho výzvě k násilí proti demonstrantům, které i nazval lůzou, myslíte?

Tak jako pod nátěrem civilizace zůstává hluboko v lidech zvířecí hominid a v kritických situacích ovládá jeho základní instinkty tzv. plazí mozek, tak stejně je demokracie jen nátěrem na stádních a davových instinktech lidí. V krizových situacích se značná část lidí majících potřebu se k něčemu vyjádřit, tzv. „odkope“. A jejich reakce, zvláště dnes, v dobách sociálních sítí, často ukáže, co si skutečně myslí, kam patří a jaká je jejich představa o „správné společnosti“.

Pan Šimoník z ODS jen ukázal, že není demokrat, ale ve svém duchu vlastně milovník totality. Bývaly časy, kdy by za tento totalitní úlet ODS prostě pana Šimoníka vyhodila, protože ODS byla strana demokratická. Pan Šimoník je v duchu totalitář. Ovšem není v tom sám. Na sociálních sítích se předváděli jiní veleduchové a bojovníci za mír, pravdu a lásku.

Jako například pan Mitrofanov, který demonstrující přirovnával k tzv. demonstrantům „věrnosti Říši“ po atentátu na Heydricha. Pan Mitrofanov není místní a zřejmě nezná české dějiny. Ale jako bývalý občan Sovětského svazu by mohl pochopit, že ti lidé 3. července 1942 za prvé nebyli všichni Češi. Protože v té době žilo v okupované Praze okolo 200 tisíc Němců, pražských i „říšských“. Jistě tam i Češi byli. Ovšem kdo z nich z přesvědčení, a kdo pod totalitním tlakem nacismu, prostě nevíme. Pan Mitrofanov by měl vědět, než začne komentovat české dějiny, že neúčast na tomto shromáždění byla nařízena například úředníkům a technikům. Nedostavení se považovalo gestapo za souhlas s atentátem na Heydricha. Za takový souhlas, byť vyjádřený nepřímo, byl podle II. stanného práva trest smrti pro toho, kdo údajně „schvaluje atentát“, a celou jeho rodinu. Jako odvetu za atentát na Heydricha okupační správa nechala během trvání stanného práva (od 27. 5. 1942) popravit asi 1600 obyvatel protektorátu.

Pan Mitrofanov se předvedl jako naprostý osel.

Co tito kritici, kteří dštili oheň a síru na demonstranty z Václavského náměstí, o sobě prozradili?

Ukazuje se, že značná část tzv. pokrokářů a tzv. milovníků pravé svobody jsou ve skutečnosti milovníci totality. Pro jejich charakteristiku můžeme použít slova kanadského profesora psychologie Jordana Petersona, který tyto lidi označil za arogantní utopisty posedlé mocí, kteří rádi obětují svým nápadům cizí bohatství a majetky. A já bych dodal, hlavně svobodu těch, kteří s nimi nesouhlasí.

Na sítích se však předváděli daleko horší výtečníci. Někteří přirovnávali demonstranty k dobytku a k lidskému odpadu nebo k bandě opičáků. Což ovšem vypovídá hlavně o tom, jací jsou a co si myslí oni sami. S politickými i dalšími názory svolavatelů, jako například co se týká covidu, nesouhlasím, ale ti lidé přišli demonstrovat z důvodů pocitu, že vláda a také většinová média na ně prostě kašlou. A že je všem těm velkohubým milovníkům „lepšího příští“ úplně jedno, že značná část národa se pomalu sune do bídy a okolo 20 procent národa už skutečnou chudobu zažívá.

Velká část těchto lidí navíc klidně hlasitě lže, z přesvědčení, že platí staré goebbelsovské heslo, že stokrát opakovaná lež se stane pravdou. Takže například do žlutých vest ve Francii – kteří se skutečně podobají lidem, kteří demonstrovali na Václaváku, stejně zoufalým a stejně přesvědčeným, že nová šlechta na ně kašle –, pokud vím, francouzská policie nikdy nestřílela. Tvrdé zásahy byly proti bandám lumpenproletariátu a proti grázlům, kteří se snažili hnutí žlutých vest využít k rabování.

Většina řvounů proti demonstrantům si jen vylévala vztek na sítích a v médiích na ty, kteří nechtějí pochopit, že nová elita, správně zvaná nová šlechta nebo neomarxisté, je tím nejlepším na světě, co je mohlo potkat. I kdyby měli lidi mít hlad a mrznout i se svými dětmi v nevytopených bytech a propadnout se do dluhů, které nemohou za celý život zaplatit. Vypadá to, že tito lidé a parta kolem Petra Fialy vůbec nejsou schopni pochopit, že něco ve státě je špatně. Když již před krizí bylo z 10 milionů obyvatel cca 750 tisíc lidí v exekuci.

Psali jsme: Na Prahu přišel déšť, na Staromák bouře: Probuďme v sobě lva, burcoval Rajchlův kandidát z Ústí VIDEO Fiala proti naštvaným občanům: S vámi se nedá diskutovat, Putin vede válku Proč nepadne Rakušan po tom, co udělal na střeše ministerstva? Publicista Vlk má jasno Pak lid vyjde do ulic. Dělej, Fialo. Václav Vlk nemohl mlčet

Právě na to, že se na Václavském náměstí sešli a především na ceny energií si stěžovali nezodpovědní lidé, kteří mají exekuce, utrácejí za alkohol a cigarety a podobně, poukazovali někteří kritici demonstrantů. Dal byste jim za pravdu, že zodpovědný člověk nemá zapotřebí zúčastnit se takového protivládního protestu?

Když někdo začne lhát, většinou okouzlen svoji vlastní představou o dokonalosti myšlenek, které propaguje, pokračuje ve svých lžích dále a dále. Bez ohledu na to že každý soudný člověk ví, že lžou anebo blábolí pitomosti. Už dlouhou dobu to zažíváme, a to nejen od aktivistů ale od vedení EU a od našich vlád. Například nejsou schopni přiznat, že tzv. obnovitelné zdroje energie jsou vlastně jen občasné zdroje energie. A místo aby něco řešily, tak ničí ekonomiku, nejsou-li zálohovány trvalými zdroji. Lhaní je nakažlivé a návykové.

Tito lidé vůbec nepřemýšlejí o tom, co vlastně vykládají. Třeba o kuřácích a alkoholicích a o lidech v exekuci. Kdyby na Václavák přišli všichni, co mají exekuce a jejich rodinní příslušníci, sešlo by se tam asi tak okolo 2,5 milionů lidí. Co se týče kuřáků, tak těch je v českých zemích okolo 2 milionů. No a alkohol, například pivo, si dopřávají téměř tři čtvrtiny počtu obyvatel. Takže ty výklady svědčí jen o tom, že místo používání mozku pomlouvají a vykládají ideologické nesmysly o těch, co přišli na Václavák protestovat jak proti vládě, tak proti EU, respektive proti Green Dealu.

Mnoha chudým lidem, kteří přišli na Václavák, se nelze ani divit – při doslova šílených předpisech pro poskytování pomoci chudým, které produkuje náš stát, a to nejen za Fialy –, že běsní. Třeba když vidí, jak jednoduše to lze zařídit, když se chce, například u uprchlíků z Ukrajiny. Já jsem všemi deseti pro pomoc Ukrajincům, a domnívám se, že by mohla být daleko účinnější, a tím i výhodnější pro nás. Ale způsob, jakým se chovají úřady a vláda ČR vůči chudým, je prostě neobhajitelný.

To, co zaznělo od jednoho z řečníků na adresu migrantů z Ukrajiny, tedy odmítáte?

Kdo protestuje proti „ředění české krve“ Ukrajinci, naprosto nechápe, že právě imigranti z Ukrajiny, jichž tady většina podle mne zůstane natrvalo, budou v budoucnosti, tak jako bývalí obyvatelé Sovětského svazu v Izraeli, významnou silou stojící proti všem druhům totality. Ať je to totalita rudá, hnědá anebo zelená. Na ně si s nějakými větrníky místo elektráren a s bojem proti pojídání masa nová eko-šlechta rozhodně nepřijde.

A ta otázka, zda se má, anebo nemá zúčastnit „obyčejný člověk“ podobných demonstrací, je poněkud lichá. Když jsme jako Charta 77 pořádali demonstrace proti normalizačnímu komunismu, zpočátku se zúčastňovaly jen stovky lidí. Pak tisíce. Jak se však ukazovalo, že tehdejší vedení KSČ nebylo ochotno ani uvažovat o nějaké revizi, tehdy zvané perestrojka, pak stačila jedna chyba. Anebo zorganizovaná provokace – dodnes se neví, jak to vlastně bylo – a na demonstrace přišly statisíce lidí. Z nich mnoho, jak se dnes zapomíná či spíše zatajuje, mělo i tehdy v kapse stranickou legitimaci.

Kdo a jak přijde na nějakou demonstraci, je vlastně v rukou současné vlády a vedení EU. Obávám se, že demonstracím a účasti tzv. obyčejných lidí už nedokážou zabránit.

Obavy lidí, kteří přišli na Václavské náměstí, prý chápe předseda STAN a ministr vnitra Vít Rakušan. Trochu to vypadalo, že má demonstranty za vystrašené chudáčky, kteří ale nemají důvod bát se, protože pětikoaliční vláda maká na tom, aby strach lidí z budoucnosti zmírnila. Působí tento jím vyjádřený postoj k demonstrantům věrohodně?

Osobně konstatuji, že k výrokům Víta Rakušana jsem byl skeptický již dávno. A v poslední době mu, jak se říká, „nevěřím ani to, co se modlí“. Rakušan ví, že je zle a pokouší se hrát to na všechny strany. Což je ovšem asi marné. Ministr Rakušan je starý politický „vyklouz“, a brzo jistě nebude sám. Už jen čekám, až se po další demonstraci přidají další politici, kteří budou mluvit o „pomýlených a svedených “ tak, jak to předváděli komunisté po roce 1970. Tehdy za sebou měli Moskvu a u nás doma 150 tisíc sovětských vojáků.

Ale jak to dopadne po vedením Bruselu, zvláště pokud žádní okupanti u nás nejsou, si nejsem jistý.

Jiní vyjadřují pro demonstranty pochopení, ale jedním dechem vyzývají k tomu, aby s odvahou čelili nadcházejícím těžkým časům. Vít Kučík, mluvčí tzv. českých elfů, volá po odvaze, které je člověku zapotřebí, aby se mu nezačala třást kolena z chudoby a z nejisté budoucnosti, i k tomu, abychom nezačali se zlem dělat dohody a kompromisy. Máme těm těžkým časům čelit s odvahou jako ranám osudu, nebo je brát i jako důsledek nesprávných politických rozhodnutí?

Je rozhodně dobré, když někdo veřejně řekne, že demonstranty chápe. Ovšem to by musel také říci, v čem je chápe. To, že nás čekají těžké časy, mnoho moudrých lidí předvídalo v době, kdy se v Evropě začaly drát k moci tzv. pokrokáři, genderistky a zelení. Říkat to dnes je poněkud pozdě. Ale i tak dík.

Sama vláda nám také vykládá, že bude hůře a možná ještě hůře než obyčejné hůře. A také nás vyzývá k tomu, abychom se semkli, a tak čelili zlým časům.

Jak řekl básník Kollár: „K obloze, Tatry synu, vznes se vyvýše pohled. Neb raději k velikému přiviň tomu tam se dubisku, jež vzdoruje zhoubným až dosaváde časům.“ Kollár tehdy myslel, že pevné dubisko je Rusko – a vypadá to, že Fiala a jeho „girls and boys“ tím myslí americkou „woke“ levici a svatý Brusel, ve kterém vládne kolektivní svatý otec, zvaný Německo. Soudní lidé, kteří si pamatují české dějiny však vědí, že ruské dubisko se proměnilo v imperiální velmoc zvanou Sovětský svaz – a dvakrát poražené Německo se jako chameleon proměnilo v současný Brusel.

Těžkým časům budeme čelit tak jako tak, ale vsadím korunu proti stovce, že po zkušenostech s nacismem, a hlavně komunismem, rozhodně nebudou lidé brát současnou krizi a v podstatě hroucení nejen ekonomiky, ale i jejich života, jako nějakou ránu osudu. Přestože velká část bude chápat, že doba se prostě mění.

Ale za současnou situaci budou vinit českou vládu, a hlavně politickou elitu, která nastoupila po roce 90. A k tomu, a to hlavně, pokrokářskou politiku Bruselu. Nenávist k Německu zcela jistě poroste, a tím také vzrostou vzpomínky na „staré dobré časy“, kdy sice vládli komunisté, ale ti dokázali všechny problémy dlouhou dobu zametat pod stůl a velká část tzv. obyčejných lidí si podle svých vzpomínek žila celkem slušně. Takto je to ostatně vždy, že když se dostaví krize, tak se staré vzpomínky přibarvují dozlatova a budoucnost je líčena, pokud možno v temných barvách.

Pokud se nevyřeší energetická krize, může být ohrožena demokracie. To řekl před poslanci ministr spravedlnosti Pavel Blažek. Jak opodstatněné je to varování?

Ministr Blažek u nás, ale i jiní alespoň trochu duševně přítomní politici v Evropě, správně varují, že je ohrožena ve státech EU demokracie jako taková a že se EU v současné podobě a pod současným vedením prostě rozpadne, pokud se nezmění. Jsem natolik stár, že mám osobní zkušenost, že Němci ani po Stalingradu, ani komunisté po srpnu 68 a za perestrojky se prakticky nepoučili. A dotáhli vše až k trpkému konci.

Osobně mě děsí to, že vůdčí stát a vůdčí národ EU, tedy Německo, již potřetí za sto let dovedl Evropu do naprosté krize. Ta dnešní naštěstí není na našem území krvavá, ale na Ukrajině je. V televizní diskusi to zástupce českých tepláren rovnou označil za rusko-německé pokračování paktu Ribbentrop–Molotov z roku 1939. Jen v nové formě. Jedním ze základů současné evropské krize je vlastně ekonomicko-politické spojení Ruska a Německa, na němž od doby Gerharda Schrödera až po Angelu Merkelovou pracovaly celé hordy v německých politiků.

Představa některých našich politiků, že se národ dá obelhat, je naprosto marná. Obávám se, že jejich reálné kroky přivedou na ulice a na náměstí statisíce lidí. A nikoliv jen v Česku. A ty davy nebudou chtít demokracii a budou kašlat na nějaká lidská práva. A budou požadovat nějakou vládu „pevné ruky“. Má-li některý národ štěstí, zvolí si někoho jako Margaret Thatcherovou. Ale spíš to bude nějaký Mussolini anebo Klement Gottwald. A pod jakou barvou se bude schovávat, je celkem úplně jedno.

Co by se tedy muselo stát, aby protesty s vládou pohnuly? Nebo také, co musí organizátoři akcí „Česká republika na 1. místě“ udělat, aby na Fialovu vládu vystupňovali tlak?

Ono už se to děje. Najednou evidentně vyplašený ministr Síkela a předseda vlády Fiala se snaží předstírat horečnou činnost. Ovšem jejich plány se vždy týkají až daleké budoucnosti anebo prostě shazují svoji vlastní neschopnost na „nařízení Bruselu“. Anebo se vymlouvají na to, že by na nás Němci byli oškliví, kdybychom jim neprodávali náš levný elektrický proud. Evidentně se bojí toho, co by nám politicky udělaly ty celé bandy šizunků napojených na Green Deal ve všech jeho podobách. Lid už si z toho dělá srandu, když na netu běhal fórek: „Vláda prý hledá plán na vyřešení krize. Okamžitě jí, vy uličníci, řekněte, kdy a kam jste jí ho schovali!“ Všechno to náhlé svolávání různých porad, polotajné schůzky ekonomů, právníků a energetiků u ministra Blažka, náhlé a drsné vystoupení hejtmanů vedených jihočeským hejtmanem Martinem Kubou jsou vlastně reakce části vládnoucí vrstvy, která tuší, že je zle. A bude hůř.

A poplašená arogantní reakce na manifestaci na Václaváku donutila skupinu kolem Petra Fialy začít něco dělat. Obávám se, že pozdě a že tato „věrchuška“ vůbec nechápe, co se vlastně děje. Jsou to v podstatě reprezentanti úzké skupiny lidí, kteří mají „západní příjmy“, pohybující se ve statisících korun měsíčně, a kteří se za třicet let prostě odtrhli od 90 procent ostatního národa, který žije za východní platy a důchody. Odborář Josef Středula má pravdu, že je dodnes v Evropě „železná opona“. Ovšem příjmová. A západní část EU se ze všech sil snaží tuto železnou mzdovou oponu udržet. Má z ní bilionové zisky.

Koho především míníte mezi těmi, co se odtrhli od 90 procent národa?

Typickou ukázkou nového zbohatlíka neo-šlechty je třeba neuvěřitelná předsedkyně Poslanecké sněmovny za TOP 09 Pekarová Adamová, která doslova každým svým vystoupením vytáčí oněch zbývajících 90 procent obyvatel. Nevím, zda je pravda to, co se říkalo o Marii Antoinettě, ale Pekarová je jejím obrazem v jednadvacátém století u nás. Ministr Síkela je pro obyvatele typickým příkladem nabubřelého nového aristokrata s milionovými zisky a naprostou sociální negramotností. Všemu tomu pak šéfuje Petr Fiala, kterého začínají nesnášet i straníci a voliči ODS. Domnívám se, z vyjádření o báječné Evropě, co nás čeká, se probudí Fiala až daleko ve větším maléru, než byla demonstrace na Václavském náměstí. Jestli se probudí.

Jsem dalek toho, abych politické skupině, která funguje pod heslem „Česká republika na 1. místě“, nějak radil. Z velké části je to skutečně organizováno klasickými potížisty a prostě mašíbly všech možných směrů, ale jsou první, kteří dali lidem tonoucím v obavách najevo, že nejsou bezmocní, ale že mohou projevit veřejně svou vůli.

Nechápe-li Petr Fiala, a ta skupina, která ho vynesla k moci, že svádět to, že jinak klidní Češi šli na demonstraci v počtu 70 tisíc a že je svedli proputinovští agenti, antivaxeři a jiní údajní zločinci, nebude muset ta skutečně tvrdá opozice, které demokracie vadí, prakticky nic dělat. Stačí čekat, až přijde zima, začnou blackouty, začnou padat firmy a lidé nebudou mít na zaplacení elektřiny, tepla a jídla. Já nejsem chudý a nemám nejmenší důchod. Ale poslední SIPO za srpen mi přišlo vyšší o 3 tisíce korun, než je můj důchod. A to nemáme vyhřívaný bazén, ani ještě nejede plynový kotel.

