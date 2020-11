Poslanec SPD jen zírá, co se odehrávalo kolem americké vojenské mise. Žádná pomoc, spíše sběr dat

ROZHOVOR „V první řadě bychom přivítali pomoc civilní. Nejdříve se mluvilo o zdravotnících, pak to byli vojenští zdravotníci a nakonec se z nich vyklubali zdravotníci z Texaské národní gardy. Druhá věc je, jak někdo mohl schválit, že tito zdravotníci přijeli, a přitom neměli oprávnění u nás ošetřovat. Podle jejich vlastních slov nachodili po Praze desítky mil, protože neměli co dělat. Považuji to za nezodpovědný přístup,“ konstatuje místopředseda sněmovního výboru pro obranu Radovan Vích (SPD). Podle něj se nemusela ani zřizovat záložní polní nemocnice v Letňanech. „Jsem přesvědčen, že čas k tomu nenastal, že se daly využít jiné způsoby a prostředky,“ uvedl.

Podal jste interpelaci na ministra obrany Lubomíra Metnara ve věci zahraničních vojenských zdravotníků a jejich pomoci ČR v boji s pandemií koronaviru. Proč jste tak učinil?

Tato pomoc se schvalovala jako pobyt armád na cizím území. To mě iritovalo. SPD principiálně a trvale odmítá přítomnost jakékoliv cizí armády na území ČR. V první řadě bychom přivítali pomoc civilní. Nejdříve se mluvilo o zdravotnících, pak to byli vojenští zdravotníci a nakonec se z nich vyklubali zdravotníci z Texaské národní gardy, NATO a EU. Druhá věc je, že tito zdravotníci přijeli, a přitom neměli oprávnění u nás ošetřovat. Jaké měli odbornosti? Celá akce budí dojem, že spíše než o pomoc se jedná z jejich strany především o sběr dat, jak virus funguje a jak se šíří. Podle jejich vlastních slov nachodili po Praze desítky mil, protože neměli co dělat, protože nemohli ošetřovat. Jak toto někdo může schválit? Považuji to za nezodpovědný přístup a plýtvání penězi.

Byla to hurá akce s cílem zviditelnit NATO a EU u nás. Místo reálné pomoci byly nejvyšší náklady nakonec zřejmě na reprezentaci, doprovody, vítání, loučení, slavnostní obědy, večeře – fraška. V době pandemické krize nakonec ještě zatěžovali a zdržovali naše zdravotníky od práce. Plicních ventilací byl a je na našem trhu přetlak, tady je ta žádost ještě míň pochopitelná. Výměna zkušeností mezi vojenskými zdravotníky se dá také provádět třeba on-line. Místo toho, aby česká vláda provedla veškerá opatření, aby se naši zdravotníci mohli vrátit ze zahraničí, tak se protlačila tato varianta. Pokud by vláda zavedla pro naše zdravotníky v zahraničí nějaké motivační stimuly, že jsme například schopni jim kompenzovat jejich náklady na návrat, či po určitou dobu navýšit plat třeba o sto procent, tak tu máme ihned tři sta, čtyři sta našich zdravotníků, kteří mohou ihned ošetřovat, a stálo by to úplně jiné peníze. To jsou otázky, kvůli kterým jsem tuto interpelaci podal, a jsem zvědavý, co mi pan ministr odpoví.

Také kritizujete výstavbu záložní polní nemocnice v Letňanech. K tomu namítnu, že ve chvíli, kdy se stavěla, hrozilo, že bude nutné ji využít. A že se tak nestalo, je vlastně dobrá zpráva...

Domnívám se, že nebyly využity všechny možnosti, které naše republika měla, a toto bylo politické gesto „něco udělat“. Dám jeden příklad. Jsou lázeňská zařízení, která nejsou teď plně obsazená. Navíc je v nich zdravotnický personál, který je schopný tyto úkony provádět. Existují také vojenská lázeňská rekreační zařízení, ve kterých vojáci tráví preventivní rehabilitace. Do těchto doléčovacích zařízení se mohli přesunout necovidoví pacienti z jednotlivých nemocnic a ti covidoví se mohli umístit na tato uvolněná místa v nemocnicích v případě potřeby. Myslím, že tu byla spousta možností. Třeba využít zásoby lehátek a lůžek ze Správy státních hmotných rezerv, i když někdo může namítnout, že nejsou polohovatelná. Ale to je právě věc, že se musela zřizovat záložní polní nemocnice. Jsem přesvědčen, že čas k tomu tehdy ještě nenastal a že se daly využít jiné způsoby a prostředky. Stát to bude 26 milionů korun a podle aktuálních informací tam má tato záložní polní nemocnice v Letňanech zůstat až do konce února, takže dalších 53 milionů korun. To je pro mě nepřijatelné.

Když jsme u těch prostředků, zeptám se na rozpočet pro příští rok. Komunisté k němu mají výhrady a požadují omezit výdaje na armádu. Jak se díváte na jejich požadavek?

My nejsme tak drakoničtí jako KSČM. Ale vadí nám, že se tady bez výběrového řízení nakupují děla, výběhové americké vrtulníky a bojová vozidla pěchoty, čímž se podporuje zahraniční ekonomika, a nikoliv domácí zbrojní průmysl. Na druhou stranu armáda modernizaci nepochybně potřebuje. To je ale dědictví zejména po vládách ODS a ČSSD. Takže jsem navrhl, aby cca sedm miliard korun, které tvoří převážně prvotní splátky strategických akvizičních projektů (pásová obrněná vozidla, děla, vrtulníky) zůstaly v rozpočtu resortu, ale aby se tyto prostředky investovaly do repase, oprav, technického zhodnocení a modernizace těch dosavadních druhů, které tady jsou. Jednak by to posílilo domácí zbrojní průmysl, ale i státní opravárenské podniky, například VOP CZ a LOM Praha. A u těch nových zakázek aby se provedlo klasické transparentní výběrové řízení a posunuly se v čase.

Jsme pro posilování vlastních obranných schopností, a nejsme tedy pro to, aby se nějak zásadně krátily výdaje do armádního rozpočtu, ale jsou tam také věci zbytné, a to jsou některé zahraniční operace. Tady jsem navrhl, aby se prostředky vyčleněné na zahraniční operace v Afghánistánu, Iráku a bojové mise v Mali, Nigérii a Čadu ve výši cca dvou miliard korun převedly na umoření státního druhu. Navíc Ministerstvo obrany stejně každoročně neumí přidělené prostředky účelně vyčerpat a vždy jim v závěru roku několik nevyčerpaných miliard korun zbývá. Podle mě to budou letos opět minimálně dvě až tři miliardy korun.

V tom jste ale v rozporu i s prezidentem Zemanem...

S panem prezidentem souhlasíme ve spoustě věcí, ale na toto má SPD prostě odlišný názor.

Tento týden se konalo velitelské shromáždění armády, kde prezident Zeman uvedl, že nepřítelem není Rusko nebo Čína, ale mezinárodní terorismus, konkrétně islámský. S tím ale souhlasit budete?

Ano. Tvrdíme však, že se nelze spoléhat na NATO a už vůbec ne na EU. Podívejme se například, co dělá členský stát Turecko. A NATO k tomu mlčí. Nedá se spoléhat ani na EU, která nemá žádné obranné schopnosti. Všechny kroky, o kterých jsem mluvil, jsou o tom, že jsme pro posilování vlastních obranných schopností. S tím souvisí i ochrana vlastních hranic. Podívejme se, co se děje ve Francii, Rakousku, Německu, Belgii, Velké Británii. Nechceme však žádné ostnaté dráty se psy, ale mít přehled, kdo, kde, kdy a jak k nám vstupuje. Schengen je děravý jako cedník a na našich dálnicích jsou se železnou pravidelností zadržováni nelegální imigranti převážně ze zemí, kde žádný válečný konflikt není. Za to nese odpovědnost EU a u nás ministr vnitra Hamáček (ČSSD). A bude hůře!

Prezident Zeman mluvil také o potřebě skutečné modernizace armády, soustředění se na novou generaci zbraní, nikoliv aby se kupovaly staré zbraně, které už dosloužily. Něco takového se děje?

Pan prezident měl zřejmě na mysli výběhové americké vrtulníky. Co se týká děl z Francie, máme s nimi, jak jsem uvedl, zásadní problém, protože proč bychom měli podporovat zahraniční ekonomiku. Proč máme kupovat za 115 milionů korun kus, když Dánsko koupilo to samé za 75 milionů korun kus ve stejné modifikaci a na stejném podvozku? Jsem přesvědčen, že jsme ve zcela bezprecedentní situaci, která tady nebyla od konce druhé světové války. Navíc čelíme mimořádnému státnímu dluhu, který má dosáhnout počátkem příštího roku téměř astronomických 2,12 bilionu korun. Na každého našeho občana včetně kojenců tedy připadá dluh ve výši již téměř 200 tisíc korun. V současné době je propad státního rozpočtu na příští rok 320 miliard korun a vidíme, co se děje, že se propadají světové trhy, přichází krize a není vidět světlo na konci tunelu.

Projednává se také aktuálně v Parlamentu daňový balíček, kompenzační bonus krajům, zrušení superhrubé mzdy, razantní snížení daní občanům atd. Pokud se to vše přijme, je to v pořádku, ale je to dalších 130 miliard korun. Armáda akutně potřebuje modernizaci, ale strategické projekty se podle mě budou muset o rok dva tři odsunout a zbytek investic rozložit v čase. Je to stejné, jako když máme deset let staré auto a chceme si koupit nové. Tak prostě ještě musíme vydržet a investovat do jeho oprav. Je to smutné, ale nedá se svítit!



