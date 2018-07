Poslanec od Babiše setřel odpůrce ANO: Vyjděte z „pražské kavárny“ mezi obyčejné lidi. Voliči chtěli změnu a my splnili jejich představu o ní

AUDIT ČESKÉ SPOLEČNOSTI „Voliči chtěli změnu a hnutí ANO splnilo jejich představy o ní, bylo by vhodné to vzít na vědomí,“ říká poslanec Milan Feranec (ANO 2011). V rozhovoru ocenil prezidenta Miloše Zemana za konstantní a předvídatelné chování. Současně obhajoval kritizované množství slibů Andreje Babiše, které jsou podle něj reálné a jsou spočítané na možnosti státního rozpočtu.

Jak hodnotíte celou diskusi v Poslanecké sněmovně a hlasování o důvěře vládě ve složení ANO, ČSSD s podporou komunistů?

Jako málo racionální. Vůbec nebyla o programovém prohlášení, téměř výlučně se jednalo o útoky vůči Andreji Babišovi. Kdo vydržel sledovat televizní přenos, udělá si obrázek sám.

Řekl jste mi v březnu, že hnutí ANO jedná s tím, kdo je ochoten rozumně jednat. Jste spokojen s dosavadními výsledky jednání?

Jsem pragmatik a beru věci, jak jsou. Při neochotě tzv. demokratického bloku a další opozice akceptovat volební výsledky zůstaly dvě varianty, jak sestavit vládu. ANO si vybralo složitější a komplikovanější variantu.

Během diskusí došlo ve Sněmovně i k ostré výměně názorů nejen mezi Andrejem Babišem a Miroslavem Kalouskem. Došlo na slova jako zloděj, ožrala, fňukání a podobně. Někdo tvrdí, že je to v pořádku, jiní říkají, že je to nedůstojné vládní půdy. Jak hodnotíte chování poslanců vy?

V pořádku je to, že každý má právo říct svůj názor a je za projevy ve Sněmovně nepostižitelný. Špatné je to, že úroveň takové debaty snižuje vážnost Sněmovny a obecně politiků.

Nakolik je současná vláda vládou prezidenta Miloše Zemana? A měl by se během sestavování vlády více držet stranou, jak často slyšíme? Nebo do politického vyjednávání patří?

Je to vláda ANO, je to vláda Andreje Babiše. ANO ponese odpovědnost za její výsledky. U pana prezidenta oceňuji, že se celou dobu choval konstantně a předvídatelně. Udělal to, co říkal, že udělá.

Co říkáte na protesty, které se konaly před budovou Sněmovny během diskuse a hlasování?

Každý má právo veřejně vyjádřit svůj názor. Bylo by vhodnější, aby se u toho dodržoval zákon – zákaz shromáždění ve Sněmovní ulici, ale demonstrace jsou nedílnou součástí demokracie.

Liberálně orientovaní pozorovatelé nechápou, proč Češi, kteří se mají tak dobře, podporují „populisty“ jako Zeman či Okamura a slyší na to, že se o ně Andrej Babiš postará. Čím to je? Dezinformačními kampaněmi, nebo českou národní povahou? Nebo jde o důsledek minulých vlád?

Těmto pozorovatelům doporučuji, ať vyjdou z „pražské kavárny“ mezi obyčejné lidi a zeptají se jich. Dozví se tam víc, než vyčtou z politologických učebnic. Voliči chtěli změnu a ANO splnilo jejich představy o ní, bylo by vhodné to vzít na vědomí. Vyměnit voliče je poněkud neproveditelné.

Andrej Babiš a hnutí ANO slibuje, že se postará o důchodce, sociálně slabé, samoživitelky, přidá lékařům a sestrám a tak dále. Ukazuje se však v některých případech, že financí není dostatek a rozpočet není nafukovací. Nakolik dokáže hnutí ANO splnit všechny své sliby? A jsou reálné?

Vzhledem k tomu, že se zatím plní, tak reálné byly. Ty sliby jsou spočítané na možnosti státního rozpočtu.

S tím souvisí i další otázka. I v největším ekonomickém boomu, jaký Česká republika zažila, bude schodek kolem padesáti miliard. Političtí oponenti to kritizují a tvrdí, že to je důkazem právě pro velké množství slibů, na něž nezbývají finance. Co vy na to?

Uměl bych si představit i nižší schodek, ale na druhé straně je správné, že z hospodářského růstu budou mít užitek i ti méně privilegovaní.

Zatím jsme vyčerpali z Evropské unie zhruba 700 miliard korun na dotacích. Zastánci členství v Evropské unii to považují za důkaz své pravdy, kritici členství poukazují na zbytečnost dotovaných projektů, které beztak musíme spolufinancovat. Zastánci Evropské unie též tvrdí, že je důležitý filozofický rozměr členství a jeho význam pro demokracii u nás. Odpůrci argumentují, že Evropské unie nám vnucuje svou politickou agendu a naši svobodu omezuje. Jak na tyto dohady nahlížet?

Už jsou to tři roky, co českou politiku ovládlo téma migrace. Někdy slýcháme, že to bylo zbytečné a zástupné téma, protože tu skoro žádní migranti nebyli. Jak to tedy nakonec rozsoudit?

Téma migrace bylo v našich podmínkách poněkud naddimenzované, ale zbytečné nebylo. Zásadový postoj i České republiky ke kvótám vedl k jejich faktickému zrušení.

Bude takzvaný Dublin IV krizovým momentem Evropské unie? Hrozí zničení Evropy, jak někdy slýcháme?

Tento katastrofický názor nesdílím.

Jak se vlastně máme? Dle makroekonomů už předstihujeme některé západní země, spíše ty jižní. Praha je jedním z nejbohatších regionů Evropské unie. Na druhou stranu, řada občanů nemá nashromážděné rezervy k přežití ani na jeden měsíc. Byla naše cesta od revoluce úspěšná?

V zásadě byla úspěšná, žel jsme se nevyhnuli některým slepým uličkám.

Jak vnímáte problematiku exekutorů u nás? Proč přes různé snahy nedošlo k rázným krokům, které by exekutory omezily ve využívání dlužníků?

Ministr Pelikán udělal na poli omezování exekuční zvůle celkem dost, doufám, že nový ministr v tom bude pokračovat. Sněmovna ho v tom určitě podpoří.

Podle expertů na vzdělávání neučíme děti, co je potřeba. Naše školy jsou navíc nedostatečně financované. Jaká je budoucnost našich dětí? Co pro ni musíme udělat?

Nejvíce pro ně uděláme, když je budeme učit myslet samostatně a kriticky.

Václav Havel je terčem řady vtipů, posměšků a přezdívek. Zároveň se snižuje jeho význam jako našeho osvoboditele od komunismu s tím, že šlo o předem vyjednané předání moci. Přestali Češi chápat Havla? Ctíme jeho hodnoty? Jak se na jeho odkaz a politiku díváte s odstupem času?

Václav Havel se stal symbolem, se symboly je to těžké. Nejdřív je oslavujeme, potom haníme. Role Václava Havla je neopominutelná. Ke zhroucení komunismu by došlo stejně, bez Havla by to asi bylo hodně dramatické. Ale i u Václava Havla platí: Doma není nikdo prorokem.

