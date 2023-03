Povedlo se, nelíbí se jim to. Paroubek je na koni

„Z levicového prostředí jsou odezvy velmi dobré, z pravicového velmi nepříznivé. Takže je zřejmé, že to ťalo do živého,“ říká k tomu, jaké reakce vyvolalo založení spolku Nespokojení a oznámení záměru sjednotit levici, expremiér Jiří Paroubek. Jasný vzkaz poslal Miroslavu Kalouskovi. Promluvil také o petici Braňme důchodce a řekl, co by si měli uvědomit dnes dvacetiletí, třicetiletí lidé. Popsal také, kde by měl stát podle něj šetřit. Dostal se i k Ukrajině, konkrétně k mírovému plánu, který předložila Čína.

reklama

Pane inženýre, minulý týden se konala demonstrace, kterou vy jste pořádal. Jaká byla na místě atmosféra, o čem s vámi lidé mluvili?

Anketa Jakou školní známkou hodnotíte prezidentství Miloše Zemana? 1 19% 2 59% 3 6% 4 8% 5 8% hlasovalo: 21214 lidí

Vznikla i petice s názvem Braňme naše důchodce. Co v ní je a kde ji mohou lidé podepsat?

Ta petice je umístěna na stránkách spolku Nespokojení, tedy www.nespokojení2023.cz. Nebo se třeba můžete podívat na web Vasevec.cz. Není ale možné vyplnit ji jen elektronicky, musí obsahovat podpis. Zájem o petici je. A týká se to ochrany práv seniorů, lidí, kteří jsou tímto rozhodnutím vlády ohroženi

Jaké máte odezvy na založení spolku Nespokojení a váš záměr v podstatě sjednotit levici?

Z levicového prostředí jsou odezvy velmi dobré. Zatím se ale prakticky nevyjádřili sociální demokraté. Nebo je tam to vyjádření, celkem zmatečné, místopředsedkyně Ostré, protože ta zřejmě neví, o co se jedná. Z vedení sociální demokracie jsem požádal předsedu Šmardu, abych mohl mluvit s celým vedením, abych jim to vysvětlil, o co tady jde. No a z toho, řekl bych, krajně pravicového prostředí a pravicového, jsou odezvy velmi nepříznivé. Takže je zřejmé, že to ťalo do živého. A že jsou tady lidé, kteří by si zrovna nepřáli obnovení nějaké silné levicové formace.

Fotogalerie: - Vzpomínka na Sokolovo

Ozval se i Miroslav Kalousek – „Spolek Nespokojení… (smajlík). S kým, čím, pro co a proti komu? A především na základě jakých idejí? Já jsem také nespokojený. Ale neumím si představit, že bych před současnou vládou dal přednost Babišovi nebo Paroubkovi. Nechci být ještě nespokojenější,“ píše na svém twitterovém profilu. Co byste mu vzkázal?

Jestli naznačuje, že jsme jenom nespokojení a rozčilení, tak je to hloupost. Na svých stránkách máme program, na kterém se celý ten spolek, ti jeho členové, shodli. Jsou tam zastoupeni lidé z nejrůznějších levicových stran. To je myslím první krok ke společnému postupu levice. No a pan Kalousek opravdu není člověk, který by měl být nějakým rozhodčím ve věcech vkusu. V ekonomice, tam s odpuštěním podělal, co mohl. V politice taky. Takže nevím, proč bych se měl nechat ovlivňovat jeho názory.

Vláda schválila aktualizaci svého programového prohlášení. Nutnost změnit programové prohlášení vláda zdůvodňuje především válkou na Ukrajině a jejími ekonomickými dopady. Nejvíc se mění například závazky týkající se financí, energetiky či školství… Co na toto říkáte?

Jak to sleduji v tisku, tak ty změny v programovém prohlášení jsou dost značné.

Psali jsme: Ivan Černý: Připravuje se výstava mimořádného umělce… Daň 19 %, nazdar. Škrtat, a hodně. Kalousek boural TV i vládu Ukrajinec: Bachmut? Jedinečná šance zabít spoustu Rusů Zelenskyj: Památka na hrdiny přetrvá a nepřítel zahyne

Podle mne si vyžádají, aby vláda opět předstoupila před Poslaneckou sněmovnu a požádala ji o důvěru. Protože se v programovém prohlášení objevují věci, o kterých vláda před volbami nemluvila. Takže pokud takto závažně změní svou politiku, třeba v oblasti školství, jak jsem si všiml, že vlastně vylučuje z platového navýšení celé kategorie zaměstnanců, no tak to je sakra silný zásah. To by vláda měla nějakým způsobem trošku šířeji vyjádřit, než jenom to hodit na papír a tvářit se, že je všechno v pořádku.

Podívejme se na to, co se minulý týden odehrávalo v Poslanecké sněmovně v souvislosti s valorizací důchodů. Jak byste to hodnotil? Opozice se až nevídaně semkla…

Myslím, že to je normální v situaci, kdy vláda nechce naslouchat to, co jí opozice říká a co jí říká také velká část veřejnosti. Je zajímavé, že se najednou nevyskytují žádné průzkumy veřejného mínění na toto téma. Ale podle toho průzkumu, který jsme si udělali my, na serveru Vasevec, tak nejvíc čtené jsou články, které upozorňují na ostudný charakter tohoto kroku vlády, který je vlastně zmrzačením toho valorizačního vzorce pro výpočet důchodů. A pak také ty záměry v oblasti důchodů – ne reformní. Protože to jsou stejně parametrické změny, když někdo řekne, že se posune věk odchodu do důchodu do 68 let. To není žádná reforma. To je zoufalé gesto. A myslím si, že by to měli začít vnímat také mladí třicetiletí, dvacetiletí lidé, kterých se to týká. Kteří tak nadšeně volili pravicového prezidenta a předtím volili pravicové strany. Právě oni volili tuto politickou orientaci. Takže teď se musí trošku podívat na důsledky této volby.

Kde by stát měl podle vás ušetřit?

Myslím, že stát by se měl především podívat na příjmové možnosti, které jsou. Psal jsem na toto téma několik článků, a to i do mainstreamových médií. V první řadě je to zavedení progresivního zdanění. Nějaká malá daňová progrese tedy u těch fyzických osob je, ale u právnických prakticky není. Tak je teď nějaká mimořádná daň. Ale domnívám se, že ty velké firmy, toho oligopolního charakteru, v podstatě svými cenami zatěžují jak domácnosti, tak ty menší, malé a středně velké firmy. Protože si tady zkrátka vytvořily prostředí pro sebe. Ať už se jedná o bankovní sektor nebo prostě velké společnosti oligopolního charakteru.

Ing. Jiří Paroubek

Nenarodili jsme se sami pro sebe, ale proto, abychom sloužili své vlasti. ( Jindřich IV.)

Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Vláda prý také zvažuje zvýšení odvodů živnostníků. Ohledně sociálního pojištění se mluví o postupném zvýšení až o 60 procent. Co na to říkáte a nehrozí, že někteří menší živnostníci to prostě neuplatí a svou živnost vzdají?

Tak abych vám pravdu řekl, já jsem také živnostník a platím ty odvody docela vysoké. Platím je jako všichni ostatní. To se zřejmě týká těch, kteří nemají dostatečné příjmy. A teď je otázka, jestli toho půl milionu lidí, těch drobných živnostníků a řemeslníků, na to opravdu budou, nebo nebudou mít. To já v tuto chvíli nedokážu posoudit. Ale myslím si, že daně by měly být férové. A toto je také svým způsobem daň, ten příspěvek na zdravotní a sociální zajištění. Tak asi by měli platit všichni férově. Protože všichni chceme mít důchod a všichni chceme být dobře léčeni.

Podívejme se i na situaci na Ukrajině. Čína předložila návrh na mírové řešení konfliktu na Ukrajině. Může být skutečnou cestou k míru? A jak hodnotit postoj některých představitelů Spojených států?

Tak já si myslím, že z postoje představitelů Spojených států vyplývá, že o míru nechtějí uvažovat. To je prostě jejich zájem, prodlužovat ten konflikt. Myslím, že je to ohromná chyba a ukazuje to, že organizace jako NATO je sice potřebná, ale měla by se demokratizovat. Přece není možné, aby v ní rozhodoval jenom jeden stát a jenom de facto jedno ministerstvo a Deep state. Takže to vytváří tyto věci, že Ukrajina krvácí, Rusové pokračují v útoku… Mainstreamová média nás krmí řečmi o tom, jaká bude protiofenziva Ukrajinců na jaro. No ale s čím tedy ti Ukrajinci budou bojovat? A také, jestli mají vojáky? A jestlipak někoho, nějakého hlupáka, v nějaké zemi NATO, napadne třeba vyslat expediční sbor na Ukrajinu? Jak jsem se díval na průzkumy veřejného mínění u nás, tak zdrcující většina lidí si toto u nás nepřeje. Tak jako si nepřeje třeba zvyšovat dodávky zbraní na Ukrajinu. Devadesát procent lidí mluví o potřebě diplomatického řešení. Tak Čína něco předložila. Mělo by se o tom seriózně jednat a ne to hned odmítnout.

A zdá se vám ten návrh Číny dobrý? Je to podle vás cesta k míru na Ukrajině?

Myslím, že ten návrh je podobný, i když trošku podrobnější, jako byl ten Muskův. A to se domnívám, že bylo také dobré východisko k jednání. Začít jednat, udělat příměří mezi těmi bojujícími stranami a prostě dojít k závěrům, které vyplývají z té situace, jak se vytvořila na bojišti. Rusové obsadili ruskojazyčná území, tak tam udělat referendum pod mezinárodním dohledem, co si místní obyvatelé přejí. A do pěti, do deseti let, definitivně rozhodnout o statutu těchto území. Nezpochybňovat to, co si lidé rozhodnou. A to si myslím, že byla podstata Muskova plánu a tento plán je podobný. Tato válka by měla skončit. Je také jedním z hlavních důvodů těch inflačních tlaků, které tady máme. Za leden jsme zase zažili inflaci 19 procent. Všichni ti takzvaní experti nás přesvědčovali o tom, že inflace bude klesat. No tak zatím neklesá. I když třeba začaly klesat ceny pohonných hmot. Ale ceny potravin rostou dynamicky dál. Je potřeba z tohoto bludného kruhu vystoupit.

Takže jedna z věcí, kterou by měla tato vláda a celá EU řešit, když už na tom nemají zájem Spojené státy, je, ukončit konflikt na Ukrajině. A v našich podmínkách třeba přejít také k tomu, abychom zastropovali ceny energií, to za prvé. Udělali také nějaká maxima cen potravin, alespoň těch vybraných potravin, to je druhá možnost. Ale zejména to chce dojít podle možnosti k rychlému zestátnění 30 procent minoritních akcionářů v ČEZu. Protože to pak umožní razantně snížit ceny elektrické energie, vlastně na úroveň výrobních nákladů. A to se promítne samozřejmě jak v rozpočtech domácností, tak by se to pozitivním způsobem promítlo i v rozpočtech firem.

Psali jsme: Majerová (Trikolora): Psí ocas není nohou a manželství nikdy nebude pro všechny Policie ČR: Policisté trénovali v extrémních podmínkách Příbram: Uchazeč nesplnil podmínky, nabídková cena výrazně překročila schválený strop Ministerstvo zahraničí: Členské země OSN se dohodly na ochraně oceánů

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Redakci PL můžete podpořit i zakoupením předplatného. Předplatitelům nezobrazujeme reklamy.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

reklama