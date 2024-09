Pozérství. „Ušpinil si vůbec ruce?“ Vyoral prokoukl prezidenta Pavla s krabicí

Co říkáte na to, že prezident Pavel šel u povodní přiložit ruku k dílu? A jak to srovnáváte s tím, že Miloš Zeman po tornádu poslal hradní stráž?

Svůj symbolický i praktický význam mělo Zemanovo gesto. U soudruha rozvědčíka a převlékače uniforem PePy Stosedmičky jde pouze o do očí bijící pokrytectví a pozérství, které má sloužit k pozitivní sebepropagaci. Jak dlouho pomáhal? Ušpinil si vůbec ruce?

Myslím poctivou prací, nikoliv jako obvykle. Kolik se kolem něj motalo členů ochranky? Pracovali taky? Kolik polodementních kvazi novinářů hlavního proudu se okolo náhodou ochomýtalo?

Teď už je to jen akademická debata, vzhledem k tomu, že volby začínají, ale neměly se vzhledem k povodním přece jen odsunout? Spousta lidí teď bude postavena mezi dilema, jestli přerušovat opravné práce, aby hodili hlas do urny.

Samozřejmě že se odsunout měly. Otázkou je, zda se současné Fialově juntě naopak nehodí do krámu, že se určitá část občanů k volbám nevydá. Zejména z Moravy, respektive severní Moravy a Slezska. Povodně vláda evidentně zneužila pro svou volební kampaň, nicméně můžete se vsadit, že po volbách po nich opět potopa. Ne-li něco horšího, bohužel.

Přesně po dvou měsících přišel další pokus sáhnout Donaldu Trumpovi na život. Tentokrát od blázna, který se snad řídil jen novinovými titulky. Mimochodem, k atentátu mělo dojít na golfovém hřišti a Trump původně neměl tuto zastávku vůbec v plánu. To lehce smrdí, ne?

Rozhodně je to celé přinejmenším zarážející. Samozřejmě vždycky je možná shoda náhod, ale pokud Trump na ono golfové hřiště nedojíždí s pravidelností, pak je velkou náhodou, že atentátník „kempoval“ zrovna někde v okolí. Nebydlel-li tedy v dané oblasti, pak kromě „šťastné“ náhody mohl ještě od někoho dostat echo. Od koho? To už si musí mezi sebou vyřešit Trumpův tým se zpravodajci.

A ještě k volbám. Množí se případy, kdy jsou volební materiály strhávány, přelepovány a jinak ničeny. Mělo by to přestat nebo je politická reklama něco, co si ochranu nezaslouží?

Jakkoliv by si papaláši na nich zobrazení nezřídka zasloužili pořádný világoš, tak elementární slušnost nám přece velí zbytečně nic neničit. Tím spíš, že papírové plakáty opravdu nemohou za ony prasečí rypáčky, které jsou na nich vytisknuté. Politická reklama je stejně jako politika samotná jeden velký, otravný škvár, nicméně nechovejme se jak puberťáci nebo pitomci.

Místa eurokomisařů jsou rozdána. A i když Petr Fiala podkuřoval von der Leyenové, má smůlu. „Silné“ portfolio pro Síkelu nebude. Na druhou stranu, není hezké, že pokud bude Síkela škodit, bude to dělat v zahraničí?

Tak ono je takových Fialových podkuřovatelů ve všech státech celá kopa, takže ne vždy je hned každý za rektální alpinismus odměněn. Nicméně naši rovnější si teplé místo u korýtka vždy najdou, nebo vytvoří a následně přerozdělí. Otázkou je, zda je, nebo není škození ze zahraničí nějak zásadně jiné, než škození doma.

Ursula von der Leyenová bude vládnout EU dalších 5 let. Máte za to, že během těchto pěti let se bezpečnostní, ekonomická, ale i sociální situace v Evropě zhorší natolik, že mandát nedokončí?

Doufám, že ne, ale obávám se, že ano. Nedojde-li k fatální válce jestřábů z NATO, kam bohužel patříme, s Ruskem, pak ten horizont pěti let asi ještě soudružka doklepe. Každopádně je v zásadě úplně jedno, kdo je v čele politbyra EU, protože ten, který je tam vybrán a protlačen, pojede vždy podle notiček, které mu jsou seshora podávány. Ať už je to Uršula, Franta, Petr nebo Pavel.

Co říkáte na výroky Jany Černochové, adresované „blbečkům, kteří se nesmířili s pomocí Ukrajině“? Není obava o to, zda zemi zůstane dostatek vybavení právě pro takovéto situace, naprosto legitimní?

Samozřejmě že ta debata legitimní je. Stejně tak je samozřejmé, že naši zkorumpovaní protektorátní politruci vystavují naši zemi a hlavně občany stále větším nebezpečím a rizikům. Ať už přímým, či nepřímým. A nedostatek vojenského vybavení a materiálu v případě skutečné krize – nikoliv té iniciované a uměle budované jako za koronafašismu – je jedním z oněch rizik.

Hysterická psychopatka, která má dle svých příspěvků na sociálních sítích zřejmě po večerech tendence pít trochu ostřejší čaj, pak nemá argumenty a je si vědoma svých provinění, za která, doufám, bude časem tvrdě potrestána, a tudíž jen kope kolem sebe a napadá občany, kteří si dovolí vznášet legitimní dotazy a kritiku.