Pravá tvář Fialy. Oni se bojí. Exredaktor ČT na cestu na Václavák

Už nemůžeme připustit bezbřehou manipulaci s lidmi a cenzuru, aby s námi a veřejným míněním manipulovaly úzké skupinky lidí a s nenávistí propagovaly jediný názor. To je jedna z výzev, kterou adresuje publicista a lektor Petr Bohuš, jeden z řečníků na demonstraci Česko na 1. místě, těm, kteří jsou ochotni převzít odpovědnost za naši lepší budoucnost. „Bojí se. Síla ulice je znát, má svůj význam,“ komentuje skutečnost, že už čtyři dny po 70tisícové demonstraci na Václavském náměstí rozhodla vláda o zastropování cen energií, přestože to do té doby premiér Fiala razantně odmítal.

Začněme reakcemi z nejsilnější vládní strany na komunální volby a první kolo senátních voleb. Předseda ODS a premiér Petr Fiala řekl, že pokud byly referendem proti vládě, tak voliči ocenili její práci. Jeho spolustraník a jihočeský hejtman Martin Kuba ale poukázal na to, že samostatná ODS nezvítězila nikde kromě Českých Budějovic. A také na to, že se podařilo využít náladu lidí k hlasování proti vládě. Pojali tedy podle vás lidé víkendové volby jako referendum? Pokud ano, podle čeho se dá usuzovat, jestli vládu ocenili, nebo odmítli?

Rétorické hry. Neupřímná snaha nepřiznat si ústup z pozic, klesající přízeň voličů. Pokud jsem viděl dobře statistiky, ODS má méně hlasů i mandátů. Podobně další koaliční strany. Na druhé straně voliči mají stále málo informací o tom, kdo je kdo. Pokud by je měli, volili by ještě výrazně jiným způsobem. Stále doznívají psychologické hry s lidmi. I účast ve volbách by mohla být vyšší, pokud by v ní lidé nacházeli smysl. Více než 50 procent voličů k volbám nechodí a je třeba se ptát, proč. Nevěří v zastupitelskou demokracii? Nevěří tomu, co nám tady politické strany předvádějí? Nevěří, že je možná změna?

Těžko říct. Přesto, přinesly volby i nějaký impuls či poznatky pro pořádání dalších demonstrací Česko na 1. místě?

Lidem je potřeba neustále vysvětlovat, co se děje. Jaké události jsou v pohybu, jaké jsou geopolitické souvislosti, čeho jsme součástí, čeho obětí. Komu o co jde, kdo o co usiluje. Nejsem primárně bojovníkem na demonstracích, ale vnitřně novinářem, který chce události zkoumat, umět je chápat a předávat druhým lidem, veřejnosti, abychom byli dostatečně vybaveni erudovanými informacemi a mohli jsme se rozhodovat zodpovědně, kvalifikovaně o svých životech. Prozatím se rozhodujeme povrchně na základě neúplných, cenzurovaných a jinak manipulovaných informací. Máme pocit, že vše víme, ale povětšinou známe jen okrajovou část skutečností. O lidech, o událostech, o konsekvencích. Žijeme v pseudorealitě. Ani krátce po volbách nic nenaznačuje, že by se stávající vedení státu začalo zaměřovat na dobro lidu a České republiky. Rétorika zůstává stejná. Proto aktivním lidem, kteří nechtějí přihlížet, nezůstává než setrvat na ulici. Jinou možnost nemají.

První demonstrace se uskutečnila na Václavském náměstí v Praze v sobotu 3. září a podle oficiálních odhadů se jí zúčastnilo 70 tisíc lidí. Jak jste jako odborník na média hodnotil to, jak se o této mohutné protestní akci informovalo a referovalo?

Nebyl jsem překvapen, znám tento přístup už z minulého režimu, chci jen upozornit na nebývalou míru agresivity a manipulace počínaje premiérem Petrem Fialou, který nerespektuje lidi této země, co mají jiné názory a požadavky a nazývá je proruskými silami. Je to šlápnutí vedle. Jako by se pan premiér chtěl záměrně znemožnit, aby svou výměnu uspíšil, ale to si dělám jen legraci. Jeho výroky jsou nekolegiální, neetické. Premiér nemůže rozdělovat lidi, vyvolávat vášně, zesilovat napětí ve společnosti. Je to nediplomatické, netaktické, snad až hloupé. Jeho role klidného profesora, který věci nehrotí, mluví moudře, a tím získává sympatie u lidí, co nemají rádi konflikty, dostává trhliny. Odhaluje se jeho pravá tvář, za zdánlivě poklidným projevem se zřejmě skrývá lhostejnost ke starostem obyčejných lidí. Podobné je to u novinářů, i ti plní zadání potlačit jakýkoli odlišný názor, odsuzovat řečníky s jinými hodnotami namísto pochopení a rozkrývání událostí. Když jsem na portálu Modrý jelen rozebíral úryvek z rozhovoru v jedné televizi, byl jsem překvapen, jakou míru nezájmu o podstatu věci, jakou míru dehonestace a nálepkování projevil například jeden z moderátorů vůči dopravnímu expertovi Janu Skalickému, který na demonstraci rovněž vystupoval. Pan Skalický je však bojovník a agresivní útok ustál na výbornou.

Ta demonstrace byla hlavně zaměřena proti vysokým cenám energií. A už čtyři dny po ní řekl premiér Petr Fiala v rozhovoru pro CNN Prima News, že domácnosti budou mít garantovánu určitou cenu energií, ačkoli předtím zastropování razantně odmítal. Myslíte si, že by k němu vláda sáhla i bez demonstrace, nebo si přičítáte zásluhu, že jste ji k tomuto kroku trochu popostrčili?

Podle mého reagovali na demonstraci. Bojí se. Síla ulice je znát, má svůj význam. Škarohlídi, kteří tvrdí, že ulice nemá žádný vliv, musejí uznat, že tomu tak zcela není. Bez ohledu na to, že zastropování bylo jen laciným trikem, události však budou mít další vývoj a budeme sledovat, co se bude dít.

Po oznámení vládního plánu na zastropování cen energií konstatoval exministr financí Miroslav Kalousek: „Kdo teď bude demonstrovat, už demonstruje za Rusko!“ Co vy na to? Za co se bude tedy ve středu demonstrovat? Za zastropování na nižších cenách? Nejsou namístě obavy, že podle návodu zakladatele TOP 09 bude demonstrace Česko na 1. místě v den české státnosti takto ocejchována?

Cejchovat mohou čímkoli. Za bývalého režimu jsme byli cejchováni, že jsme se vymezovali pod vedením imperialistických sil Západu a USA, dnes jsme proruští. Jde o primitivní vyjádření, stále více ztrácejí palebnou sílu. Mají pachuť trapnosti, to nelze brát vážně. Je to výraz bezradnosti, absence věcné argumentace. Těch nesrovnalostí v našich životech už je tolik, že na to jeden výkřik o Rusku nestačí. Osobně v tomto cítím silnou vnitřní integritu, protože vím, jak jsem se vymezoval za bývalého režimu a dnes dělám totéž. Upozorňuji na totalitu a manipulaci, cenzuru a novinářský aktivismus. Bojuji stále proti témuž, jen si to převléklo jiný kabát.

Na svém webu Modrý jelen se věnujete veřejnoprávním médiím. Mohl byste proto vysvětlit požadavek na výměnu obsazení Rady České televize a Českého rozhlasu, který zazněl na demonstraci Česko na 1. místě? Jak by se ta výměna měla provést, když jsou radní řádně zvoleni podle zákona, a čemu by pomohla, když si především generální ředitel České televize Petr Dvořák stejně z Rady ČT nic nedělá a její požadavky často ignoruje?

Je to požadavek organizátorů, já byl na demonstraci hostem. A duch zákona, že by měl být dodržován, pokud je mi známo, se zcela vytratil už na počátku roku 2020. Tím nenavádím k nedodržování zákonů, jen k přemýšlení o tom, co je, či není dobře pro společnost, a o diskuzi k hledání cest, jak k tomuto měnit i zákony. Dle mého, organizátoři chtěli poukázat na politický čili nekorektní výběr radních, kteří neovlivňují veřejnoprávní média k cestě za objektivitou, ve prospěch společnosti jako celku, že si nedělají práci, jak by měli. Když jsem působil jako šéfredaktor zpravodajství a publicistiky v České televizi Ostravě a v Praze, byl jsem blízko k těmto výběrovým řízením, takže mám zkušenosti, jak to chodí, a dokonce jsem i já dostal nějaké nabídky v rámci procesů řízení na vyšší posty, které jsem průběžně odmítal, poněvadž jsem s funkcemi nechtěl obchodovat a nakonec jsem z televize odešel. Jak by mohly změny v současnosti probíhat, těžko odhadovat. Žijeme v mimořádné době a myslím si, že nikdo neví, kde, na jakém místě se tento prohnilý systém zhroutí. Co vím, je, že stav je neudržitelný. Takto se nedá pokračovat. Jsme za hranou, jsou porušována veškerá pravidla.

Na předchozí demonstraci 3. září zaznělo, že pokud vláda nepodá demisi do 25. září, na celorepublikové demonstraci 28. září bude vyhlášeno občanské právo na odpor podle Ústavy České republiky a vyhlášeny nátlakové akce. To kabinet Petra Fialy neudělal. Co bude následovat?

Na Den české státnosti od 14 hodin se na Václavském náměstí v Praze bude znovu připomínat Česko na 1. místě. Najde se tedy dost lidí, kteří kabinetu Petra Fialy dají najevo, že takhle si správu věcí svých nepředstavují?

Věřím aktivním lidem, že převezmou odpovědnost za naši lepší budoucnost i po středeční demonstraci. Vždy to tak v historii bylo, je a není důvod, aby nebylo. Aktivních lidí byla vždy menšina, která však nakonec prosadila vývoj ve společnosti novým směrem. To je třeba si uvědomit. I proto nesdílím nadávky na sociálních sítích směrem k pasivním lidem, že jsou to například ovce. Každý jsme jiný a to je v pořádku. Cesta k lepšímu životu pro nás všechny je v pochopení toho, co se děje, jací jsme a jaké úkoly každý z nás může převzít směrem k lepší budoucnosti a nést za to odpovědnost. Pokud jde o aktivní lidi, kteří se na tom chtějí podílet, věřím, že nás je už naopak většina. Plný Václavák toho byl svědkem. Proto je potřeba převzít odpovědnost i za ty pasivní. V pokoře. Pokud jde o můj obor, bude potřeba přehodnotit situaci s médii. Do budoucna už nemůžeme připustit bezbřehou manipulaci s lidmi a cenzuru, aby s námi a veřejným míněním manipulovaly úzké skupinky lidí a s nenávistí propagovaly jediný názor. Nebo že nám nadnárodní společnosti diktují, o čem v naší zemi mezi sebou můžeme a nesmíme hovořit, co můžeme a nesmíme sdílet na Facebooku či YouTube. Život v naší zemi je společné dílo. Spolupráce jediným východiskem v našem procitání.

