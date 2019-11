Pravdoláskař musí být v určitém smyslu fanatik. Mladá poslankyně SPD také o loutce Václavu Havlovi

PŮLNOČNÍ ROZHOVOR „Je opravdu obtížné a v podstatě nemožné, si vybudovat takový kult osobnosti, který bude pro všechny naprosto bezchybný,“ říká k významu Václava Havla čtyřiadvacetiletá poslankyně za hnutí SPD Tereza Hyťhová. V rozhovoru pro ParlamentníListy.cz vysvětlovala, co pro ni znamená 17. listopad, který neměla možnost zažít, jak si ho připomněla a jestli jsou Češi minulým režimem poznamenáni.

Nejdříve aktuálně. Poslanci odmítli jednat o přijetí dětských uprchlíků z řeckých táborů. Hnutí SPD bylo jednohlasně proti. Předseda Tomio Okamura prohlásil, že je třeba se postarat o 2600 dětí v České republice – kteří jsou prý bezdomovci. Setkal se s kritikou, že jeho jednání nemá nic společného se zájmy země. Tkví podle vás riziko v tom, že není jasné, jakého věku a původu děti jsou?

Hnutí SPD je velmi sociálně citlivé hnutí, proto navrhujeme, aby se český stát primárně postaral o 2600 českých dětí a nezletilých, kteří jsou podle údajů ministerstva práce a sociálních věcí na ulici.

Tady připomínám slova vicepremiéra za ČSSD Jana Hamáčka, který řekl, že se problém týká ve většině starších dětí kolem patnácti let - chlapců, u nichž je prý integrace velmi obtížná. Souhlasíte?

Ano, s tímto tvrzením musím souhlasit, naše kultura je naprosto odlišná.

Na druhé straně vznikla iniciativa, která má prý už na dvě stovky rodin, které by děti přijaly. Co vy na to?

Na žádost hnutí SPD jsme obdrželi od syrského velvyslanectví oficiální vyjádření syrské vlády v této věci. Informaci jsme již zveřejnili. Z této informace vyplývá, že syrské zákony neumožňují adopci syrských občanů do zahraničí a návrhy na umístění syrských dětí do České republiky jsou v rozporu s mezinárodním právem a jednalo by se v podstatě o únos. Syrská vláda dále jasně deklarovala, že je připravena se o své občany plně postarat a má k tomu příslušná zařízení. Závěrem bych ráda připomněla, že Česká republika má se Sýrií standardní diplomatické vztahy. Je tedy naprosto standardní, abychom jednali v souladu s platným mezinárodním právem.

Co pro vás, jako čtyřiadvacetiletou poslankyni, znamenalo výročí 17. listopadu?

Pro mě události dne 17. listopadu 1989 znamenají vybojování demokracie. V tento den si demokracii i přes mocenské úsilí vybojoval lid a dal jasně najevo odpor k tehdejšímu režimu.

Jak jste si ho připomněla? A co z události oslav vás překvapilo nebo vám utkví v paměti?

Tento den demokracie jsem si připomněla položením kytice na pietním aktu v Ústí nad Labem. Považuji za důležité, aby se tento den každoročně připomínal, a aby i ty nejmladší generace znaly události roku 1989. Nesmíme však také zapomínat na 17. listopad 1939, kdy došlo k uzavření českých vysokých škol a k popravení českých vlastenců nacistickými okupanty.

Když jsme viděli davy na Václaváku a na Národní třídě, co to vypovídá o české společnosti? Do jaké míry se svátek stal univerzálním? Našli si k němu mladí lidé svou cestu?

Na jednu stranu je nutné, abychom si připomínali takto velmi zásadní dny v naší historii a poučili se z chyb, které se v naší minulosti odehrály. Na druhou stranu nemůžeme tato výročí využívat k propagaci jakékoliv politické strany.

A našli si ji k osobnosti Václava Havla jako osobnosti disidentu a později prezidenta? Jaký význam má jeho osoba pro vás?

Pro mě je to člověk, který byl prvním prezidentem po pádu komunismu a pro většinu lidí ze dne 17. listopadu 1989 je dodnes symbolem demokracie. Některé jeho kroky však poukazovaly na jeho roli v uvozovkách loutky na tehdejší politické scéně, což na něj do dnešní doby vrhá také velmi negativní světlo. Mnoho lidí si také pamatuje jeho tragickou amnestii, kdy tisíce zločinců, mezi kterými byli také vrazi, byli propuštěni na svobodu. Na druhou stranu je opravdu obtížné a v podstatě nemožné, si vybudovat takový kult osobnosti, který bude pro všechny naprosto bezchybný.

Hnutí SPD patří mezi opoziční politické strany, jíž se týká výzva spolku Milion chvilek pro demokracii, aby se opozice spojila a strany popsaly svoji vizi. Jak ji vnímáte a jak se k ní staví SPD?

My se také snažíme a vyzýváme ke spojení politických sil k prosazení přímé demokracie. Tento spolek prosazuje odvolatelnost některých politiků. My prosazujeme uzákonění přímé volby a odvolatelnosti všech politiků.

Co znamená svoboda pro vás?

Pro mě svoboda znamená zastávat svůj názor a také mít možnost svůj názor vyjádřit. Je to také mít možnost volby, moci se rozhodnout. Svobody a demokracie si musíme umět vážit a střežit je, stačí jeden jediný krok vedle a demokracie je nenávratně pryč. Opravdová demokracie se velmi těžko buduje, ale velmi lehce ztrácí.

Je česká společnost i pro třiceti letech od pádu komunismu bývalým režimem poznamenaná? Nebo se na minulý režim stále vymlouvá a je třeba s tím přestat, jak mi naznačil v rozhovoru místopředseda STAN Petr Gazdík?

V době komunistického režimu jsem nežila, takže osobně nemohu posoudit rozdíl života v době komunistického režimu a dnes. Společnost je ale bezesporu poznamenána tím, že chce demokratický a nezávislý stát a nechce již zažít to, co se dělo před rokem 1989.

Jaký význam má pro vás slovo pravdoláskař? To v poslední době dostává často negativní nádech…

Podle definicí z internetu, je to člověk, který je považován za politicky korektního multikulturalistu a naivního snílka. Myslím si, že takový člověk musí být v určitém směru fanatik, protože vidí jen svojí pravdu, tu jedinou správnou a nikdy nedokáže připustit, že ostatní lidé mohou mít jiný názor. Jsou to také lidé, kteří se nadchli“událostmi v roce 1989 a tu svoji pravdu přenáší i do dnešní reálné a zcela odlišné doby.

Hnutí SPD je k České televizi dlouhodobě kritické. Novinářka Nora Fridrichová na Koncertu pro budoucnost řekla, že má podle českých politiků mají novináři v České televizi pouze číst ze čtecího zařízení a nic moc si nemyslet. Souhlasíte s tím? Jak najít jasná pravidla mezi profesionalitou a osobním názorem novináře?

Lidé by měli být objektivně informováni o všem, co se dnes děje. V takovém případě můžeme hovořit o skutečné demokracii. Novinář je tedy podle mě člověk, který je nezaujatým prostředníkem té dané události, nebo informace, kterou má předat lidem. Každý má právo vyslovit svůj svobodný názor, ale pokud je někdo novinářem a je placený z veřejných prostředků a daní nás všech, je přece na místě, že lidé chtějí dostávat objektivní informace a zprávy.

A co říkáte na tvrzení, že ohrožení České televize znamená ohrožení demokracie?

Česká televize by primárně měla být objektivní. O ohrožení demokracie můžeme hovořit v takovém případě, když jediná veřejnoprávní televize nebude vysílat objektivní a nezávislé informace. Zároveň jsme se ale dostali do stavu, kdy i oprávněná kritika České televize nebo jejího vedení je považovaná za útok na demokracii a to je špatně, protože Česká televize je veřejnoprávní instituce a nemůže být nedotknutelná.

