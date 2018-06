Předseda Asociace podnikatelů: Babiš je jako upír. Vysává rozpočet mnohem víc, než to vypadá. S takovým gaunerem slušný člověk do holportu nejde

ROZHOVOR Jít s gaunerem do holportu? To přece slušný člověk neudělá, prohlásil předseda Asociace podnikatelů a manažerů Radomil Bábek k ochotě některých parlamentních stran spolupracovat s šéfem hnutí ANO Andrejem Babišem. „Ten člověk jako upír vysává státní rozpočet České republiky. Bez jakýchkoli skrupulí. A ještě ho lidi volí,“ řekl v rozhovoru pro ParlamentníListy.cz Radomil Bábek o Andreji Babišovi, kterého v minulých dnech prezident Miloš Zeman podruhé jmenoval premiérem České republiky.

Zklamalo vás, že poslanci ANO, ČSSD a komunisté odmítli zmírnit elektronickou evidenci tržeb pro malé podnikatele tak, aby tržby museli evidovat jen plátci DPH, tedy podnikatelé s obratem nad jeden milión korun? Doufal jste, že to projde, nebo jste očekával, že návrh levice smete se stolu?

Vůbec jsem nedoufal, že návrh projde. Věřil jsem tomu, že se ANO, ČSSD a komunisté zachovají zásadově a půjdou malým podnikatelům a živnostníkům nadále po krku.

Takže nejste zklamán?

Nejsem zklamán, protože přesně takový postup jsem očekával.

Ale předpokládám, že ten boj nevzdáváte…

Samozřejmě pokračujeme v tažení proti EET a nejen proti EET, protože to je bujení státní moci.

Neobáváte se, že Babišova vláda, kde vystřídají lidovce komunisté, pokud referendum v ČSSD dopadne podle očekávání souhlasně pro spolupráci s hnutím ANO, bude k malým podnikatelům a živnostníkům ještě nepřátelštější, než byl Sobotův kabinet?

Určitě. Očekávám, že se situace pro malé podnikatele a živnostníky ještě zhorší. Takový ten neomarxistický postoj Babiše, komunistů a socanů je zjevný. Oni se vždycky s velkými korporacemi domluví, tam si půjdou na ruku. Ale drobní podnikatelé a živnostníci je pro ně neuchopitelný a nepochopitelný stav a třída, kterou tihle všichni jmenovaní upřímně nesnášejí, a tak dál budou zhoršovat jejich podmínky podnikání.

Co říkáte tomu, že Finanční správa, ale i jiné státní instituce používají dvojí metr? Mluvíte o tom, že jdou po krku malým podnikatelům, ale stejný tlak nemíří na velké korporace a holdingy. Ukázalo se to i teď v případě Agrofertu, když dostal odklad na vrácení padesáti milionové dotace na Čapí hnízdo, ale jiní musí platit okamžitě.

Musím potvrdit, co říkáte. Je zjevné, že u velkých firem, čím větší, tím více dochází k takovým jevům, že tady získají investiční pobídku několika desítek milionů korun, tady se jim zase odpustí daň, nebo se jim dokonce odpustí obrovská pokuta. A to všechno se týká jen těch největších. Ale čím je firma menší až k živnostníkům, tím je přístup státní správy tvrdší a tvrdší. My jsme udělali takovou analýzu kontrol EET a tam skutečně u těch nejmenších, řekl bych nejprostších podnikatelů, tedy například trafikantů nebo paní, která má obchůdek s obnošeným šatstvem, dochází až – řekl bych – ke zneužívání státní moci.

Neuvažujete tedy o nějaké žalobě třeba na Finanční správu, pokud máte podobné informace? Jde přece o zjevnou diskriminaci, o nerovnost před zákonem. Nemyslíte, že kdyby se vám podařilo shromáždit důkazy, které by svědčily o rozdílném přístupu k podnikatelům podle velikosti jejich firmy, mohlo by to mít naději na úspěch?

My samozřejmě o žalobách nejrůznějšího charakteru uvažujeme, ale zatím se do toho nepouštíme, protože důkazní břemeno, které by bylo na nás, by bylo tak obrovské, a státní mašinérie, kterou drží tenhle hlasovací konglomerát v rukách, je tak silná, že by ani proti nám nemuseli postupovat, stačilo by, kdyby vůči nám použili nějaké obstrukční postoje. Úplně by nás zničili tím, že bychom neustále museli přinášet nové a nové důkazy. Strategie práce podnikatelských odborů je v tom, aby byla za několik málo let dostatečně velká na to, aby se mohla té státní mašinérii postavit. To není snadné.

Jak se díváte na informace, které se objevily v pořadu ČT Reportéři, že dotace pro farmu Čapí hnízdo nebyly ojedinělým excesem, ale že i další firmy holdingu Agrofert zřejmě čerpaly neoprávněně dotace, které jsou určeny pro malé a střední firmy?

Velmi jednoznačně. Je to podvod. Ale nepřekvapuje mne to, protože chování Andreje Babiše je konzistentní. On se nikdy jinak nechoval a jinak se chovat nebude. Jeho jednání je vedeno jediným cílem – jakýmkoli způsobem získat co nejvíc peněz. A jestli k tomu musí přestoupit zákon, někoho podvést nebo někoho zlikvidovat, je mu úplně jedno. V tomto směru to není žádné překvapení. My máme velmi podrobnou zprávu o investičních pobídkách za léta 2014, 15 a 16 a při té příležitosti jsme narazili na investiční pobídky a dotace pro Agrofert, respektive firmy Andreje Babiše. Obrovské peníze. Ten člověk jako upír vysává státní rozpočet České republiky. Bez jakýchkoli skrupulí. A ještě ho lidi volí.

Teď se dokonce ukazuje, že Česká republika bude možná muset vrátit 7,5 miliardy korun kvůli nedostatkům při rozdělování zemědělských dotací z evropských peněz. Podle komise měl stát kontrolovat, zda přidělují dotace těm, kterým náleží. I NKÚ nedávno ministerstvu zemědělství vytkl, že většinu z evropských dotací na rozvoj zemědělství z Programu rozvoje venkova stát rozdává velkým firmám, ale podpora malých a středních podniků, kterým měl program pomoci, vázne.

A dokonce některé firmy čerpaly zemědělské dotace, ačkoli neměly převažující zemědělskou činnost, což byla podmínka. Tam je ten rozsah podvodu ještě mnohem větší, než jak se to jeví. A jak se k tomu postavila česká vláda? Velmi jednoduše, změnila podmínky, aby to šlo. Aby to mohli dělat, tak si to povolí.

Někteří politologové říkají, že nejvyšší forma okrádání státu je, když byznys proroste do státních struktur natolik, že podnikatelská mafie už nepotřebuje politiky korumpovat, protože si sama navrhuje zákony. A uvádějí i příklady, kdy už k tomu v minulém období došlo. Souhlasíte s tímto názorem?

Je to velmi přesné. Já jsem se před volbami snažil důrazně sdělovat, jaké jsou důvody Andreje Babiše, aby se stal premiérem. Měl dva důvody: aby ochránil svůj majetek, který získal nekalými prostředky a způsoby, a aby ho jakýmkoli způsobem zvětšil. A největší zdroj jsou státní prostředky. Větší zdroj neexistuje. A to se mu přesně povedlo. Chrání svoji minulost, a víme, co pro to dělá: vyhazuje jednoho vrcholného bezpečnostního úředníka za druhým a vedle toho roste jeho majetek. Za minulé čtyři roky, když byl v ministerské funkci, vzrostl jeho majetek o čtyřicet miliard korun na dvojnásobek. A znovu ten růst touto geometrickou řadou pokračuje.

Čím si vysvětlujete, že třetina lidí odmítá tyto věci vidět a volí hnutí ANO v čele s Andrejem Babišem? Čím je mohl majitel Agrofertu ohromit? A proč některé politické strany, KSČM, SPD a teď s největší pravděpodobností i ČSSD, jsou s ním přes všechny jeho problémy ochotny jít do vlády?

Poslední část otázky bych nechal raději bez odpovědi, to se snad ani nedá komentovat. Jít s gaunerem do holportu, to přece slušný člověk neudělá. Ale musím říci, že Andreje Babiše nevolí třetina lidí, ale třetina lidí, kteří přišli k volbám. Elektorát, který Babiš má, je ve skutečnosti někde mezi sedmnácti a osmnácti procenty z celkového počtu voličů. To je takový standardní segment společnosti, tvoří ho většinou kolem patnácti až dvaceti procent občanů. To jsou lidé, kteří jsou permanentně nazlobení, permanentně nenávistní, pořád volají po pevné ruce, závidí všem kolem sebe, protože sami nejsou schopni něčeho dosáhnout, tak chtějí, aby je k tomu někdo dovedl, a dovede je k tomu nejlíp tím, že těm, kterým se daří, to sebere. Tenhle segment společnosti je všude, v Německu, Rakousku i jinde. U nás je velmi nešťastné, že naše tradiční politické strany nedokázaly oslovit i ostatní voliče, aby se tenhle segment velmi ponížil. Ale když vidíme, jak dopadli komunisté a sociální demokraté, je zjevné, že především jim Andrej Babiš odčerpal voliče. A to je přesně ten typ voličů, o kterých jsem mluvil. Ale já bych nad tímto národem nelámal hůl. To, co mě nejvíc zlobí, je impotence stran a jejich vůdců. Jak v této situaci mohla ODS získat jedenáct procent podpory ve sněmovních volbách? To je pro mne nepochopitelné. Měla mít osmnáct, dvacet procent. Tady je podle mne zakopaný pes.

autor: Libuše Frantová