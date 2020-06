Přijde občanská válka? Multikulturní systém v USA nefunguje, říká poslankyně Hyťhová. A vzkaz pražským divadelníkům

ROZHOVOR „Z vyostřené situace je zřejmé, že multikulturní systém v Americe je naprosto nefunkční. V posledních letech se těchto obdobných případů z Ameriky v novinách objevila již celá řada. Mám obavy, aby tyto události nezpůsobily občanskou válku, která by byla výsledkem a důsledkem těchto událostí,“ říká poslankyně SPD Tereza Hyťhová. Upozornila, že se Amerika s masovou diskriminací a rasismem potýká historicky, a podle jejího názoru se tento hluboký problém nepodařilo vyřešit celé generace. O to těžší to bude nyní. Evropa by se pak měla zabývat vlastními problémy, aby nedošla do podobné situace. A jako příklad poslankyně uvedla migrační krizi.

Světová média plní demonstrace Black Lives Matter, které propukly po smrti černocha George Floyda při policejním zatýkání. Amerika mimo jiné prožila válku Severu proti Jihu, v šedesátých letech protesty proti rasové segregaci v čele s Martinem Lutherem Kingem… znamenají podle vás demonstrace, že Spojené státy americké stále nemají otázku rasismu pod kontrolou?

Z této vyostřené situace je však zřejmé, že multikulturní systém v Americe je naprosto nefunkční. V posledních letech se těchto obdobných případů z Ameriky v novinách objevila již celá řada. Mám obavy, aby tyto události nezpůsobily občanskou válku, která by byla výsledkem a důsledkem těchto událostí.

Může být za vším nějaký hlubší problém v americké společnosti?

Podle historických událostí, které se v minulosti odehrály a které jste již například zmínila v první otázce, je zřejmé, že se Amerika s masovou diskriminací a rasismem potýká již historicky. Podle mého se nepodařilo tento hluboký problém vyřešit již po celé generace, a o to těžší je tuto situaci změnit nyní. Nejsem si jistá, zda vznik dalších a dalších hnutí a spolků, které bojují proti rasismu a diskriminaci, bude mít reálný výsledek. Tyto věci je potřeba řešit plošně a hledat takové řešení, které nebude opět rozdělovat společnost na malé skupiny, ale bude mít za cíl hledat společný výsledek a směřovat k tomu dalšími potřebnými kroky.

Stovky radikálních levicových aktivistů obsadily několik ulic v americkém Seattlu, vyhnaly policisty a ustanovily Autonomní zónu Capitol Hill. Zatím je policie nerozehnala. Jak vnímáte tuto anarchii proti systému? A jaké řešení by mělo následovat?

V Americe nejsem, tudíž nemohu objektivně posoudit tuhle situaci, a veškeré informace získávám pouze z dostupných médií. Pokud však tito protestanti porušují platné zákony a ohrožují nějakým způsobem ostatní občany, je nutný zásah ze strany policie.

Jak v celé věci hodnotíte chování amerického prezidenta Donalda Trumpa?

Prezident Trump se podle mého snaží hledat řešení na již tuto masově vyhrocenou situaci, která se naprosto vymkla kontrole a chová se takovým způsobem, jak si to konkrétní situace vyžaduje, což je naprosto správně.

Donald Trump již několikrát prohlásil, že proti demonstrantům pošle vojáky, k tomu však nakonec nedošlo. Pokud by situace byla ještě závažnější, je podle mě namístě hledat i taková razantní řešení. Vítám také reformu policie, kterou prezident Trump podepsal a která se týká zlepšení práce policie a také již například nedovoluje použití škrtících chvatů, které se právě setkaly s obrovskou kritikou.

Proč se k protestům připojují evropské státy? I v Praze se demonstrace uskutečnila…

Spojené státy americké jsou velmoc a události, které se v takových zemích odehrají, mají obvykle celosvětový dopad, což je naprosto normální věc. Navíc rasismus je pojem, který znají všechny země na světě a určitým způsobem proti němu bojují. Takže na jednu stranu je opravdu dobře, že lidi vnímají problémy ve světě, i když se jich zrovna bytostně netýkají, ale na druhou stranu si nejsem jista, zda se tímto nějak situace vyřeší. My bychom si měli naši zemi a celou Evropu především chránit a chovat se tak, abychom zde za pár let nemuseli řešit obdobný problém.

Švandovo divadlo na pražském Smíchově vyvěsilo na poutači nápis Black Lives Matter, což vyvolalo vlnu kritiky s tím, že se jedná o něco, co s Českem nesouvisí. Chápete naštvané reakce?

Pokud se Švandovo divadlo rozhodlo vyvěsit tento nápis, muselo s případnou kritikou přece počítat. Nastolené situaci, která se nyní děje v Americe, nepomůžeme vyvěšením plakátu… Česká republika by se měla spíše věnovat problémům, které sužují naši zemi a naše občany. Mezi tyto problémy patří například uprchlická krize, která ohrožuje celou naši Evropu a má za cíl islamizaci Evropy, neboli rozšíření jejich víry – islámu. To, že nyní tento problém v médiích utichl, neznamená, že neexistuje a nepředstavuje hrozbu.

A jak je na tom tedy s rasismem Evropa? Místopředsedkyně Evropské komise Věra Jourová řekla, že rasismus je v Evropě na vzestupu od roku 2015, tedy od startu migrační krize. „Atmosféra ve společnosti se skutečně zhoršila. Ale nemáme v Evropě žádný ze států, který by rasismus nějakým způsobem posvětil, nebo byl k němu úplně mlčenlivý. Všude máme zákony, které se ale málo vynucují, a zároveň rasismus probíhá ve velice skryté formě diskriminace, kterou nevidíme, nemáme ve statistikách, ale která ve společnosti existuje,“ řekla. Souhlasíte, nebo nikoliv?

Domnívám se, že na vině je také mnohdy neobjektivní informovanost ze strany médií k této problematice, která se týká migrační krize. Nemyslím si, že pro tuto problematiku je pojem rasismus přesný, jde přece o obavu našich občanů a občanů jiných evropských zemí, která je naprosto oprávněná.

V uplynulých letech se stala spousta tragických událostí, přesněji teroristických útoků v mnoha zemích, které vzaly životy nevinným lidem. Stalo se tak, protože je víra v „radikální islám“ k těmto činům dohnala, výsledkem byly desítky a stovky vyhaslých nevinných lidských životů. Je nutné si říci, že pojem migrační krize je úzce spojován právě s islámskou vírou.

Jak se takový problém v Evropě projevuje? A kde tkví podstata tohoto problému?

Na tuto otázku jsem již odpověděla v předchozí odpovědi, kdy jsem uvedla, že například pojem migrační krize, který zmínila místopředsedkyně Evropské komise Věra Jourová, je ve společnosti úzce spojován s islámskou vírou a s tragickými událostmi, které se v uplynulých letech v Evropě odehrály, a my musíme dělat vše pro to, abychom dokázali těmto věcem dostatečným způsobem čelit. A na to je potřeba se zaměřit.

Jak jsou na tom podle vás v tomto ohledu Češi? Například ohledně romské komunity?

Český národ chce pouze to, aby všichni občané, kteří v naší zemi žijí, měli stejná práva a povinnosti. Mám na mysli povinnost pracovat a nezneužívat sociální dávky, jak se tomu například v naší republice hojně děje. My tento zásadní problém chceme řešit a již jsme v tomto směru navrhli ve Sněmovně příslušný zákon, který by tento problém vyřešil. Je to také část našeho programu, který ve Sněmovně prosazujeme.

