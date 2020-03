Primář z Bulovky v ráži: Pomazané hlavy v Bruselu! Určují, z jakého papíru budou kapesníčky, aby Gretě nezkazily dětství. Ale když přijde pandemie...

ROZHOVOR Současnou krizi považuje bývalý poslanec za ČSSD a primář interny pražské Nemocnice Na Bulovce Jiří Koskuba za odmaskování skutečnosti, že se zdravotnictví napříč zeměkoulí velmi podceňuje. „Všimněte si, jaké jsou děsivé zprávy z Itálie, kam naše sestry odcházejí pracovat, protože tam mají lepší pracovní podmínky. Ale jakmile k něčemu dojde, tak je jich i tam nedostatek. Vždy jsem na to upozorňoval jako poslanec i doktor, bohužel málokdo mě poslouchal,“ konstatuje. „Když to bylo v Číně, tak některé hlavy pomazané byly za chytré a věděly, co Číňani dělají špatně. Co je zvláštní, že teď. když to přišlo do Evropy, najednou jenom slyším, že Brusel bude koordinovat. Teoreticky by měl vědět, co se bude dělat. Aby státy postupovaly v návaznosti. Co najednou zmohla Evropská unie? S čím moudrým přišla? S ničím,“ všímá si.

reklama

Nemocnice Na Bulovce je teď v centru dění, většina nakažených koronavirem na území České republiky je u vás na infekčním oddělení. Jak to zvládáte?

Nás se to zatím nedotýká, řeší to kolegové na infekční klinice. Dopad na jiná pracoviště zatím není.

Mají všeho dost, nic jim nechybí? Jaké máte informace?

Za infekční kliniku nemám právo mluvit. Jsme pavilonová nemocnice, takže každý primariát je svým způsobem takové vlastní knížectví. Neslyšel jsem, že by tam byl nedostatek. Co se nás týče, opravdu jsme na několik dní vybaveni.

Je všeobecně známo, že českému zdravotnictví chybí dostatek lidí, možná že v Praze ne...

Co se týče Prahy, velice se mýlíte.

Aha. Nicméně tedy nedostatek personálu ve spojitosti s touto pandemií označil předseda lékařských odborů Martin Engel za smrtící koktejl. Jak to vidíte vy?

Anketa Jak se zatím Babišova vláda zhostila boje proti koronaviru? (Hlasování od 11.3.2020) Dobře 97% Špatně 3% hlasovalo: 31063 lidí Nepovažuju to vyloženě, co se týče zdravotnictví, za smrtící koktejl, spíše – a to v celém světě – za odmaskování skutečnosti, že se zdravotnictví napříč zeměkoulí velmi podceňuje. V klidných dobách vše funguje, takže to všichni začali brát jako naprostou samozřejmost. Všimněte si, jaké jsou děsivé zprávy z Itálie, kam naše sestry odcházejí pracovat, protože tam mají lepší pracovní podmínky. Ale jakmile k něčemu dojde, tak je jich i tam nedostatek. V Praze i v České republice tomu není jinak. Vždy jsem na to upozorňoval jako poslanec i doktor, bohužel málokdo mě poslouchal, včetně médií.

Koronavirus nám paradoxně pomohl, protože jsme v posledních týdnech byli prakticky před kolapsem, tolik klientů se valilo na naše pracoviště. Jedině kvůli vzniklé situaci se podařilo stav trochu narovnat, takže jsme měli čas se nadechnout a napřímit, protože lidí ubylo. To je podle mě důkaz mého politicky nepopulárního tvrzení, že zvláště služby nemocnic jsou nadužívány až zneužívány, protože jinak by lidi nyní paradoxně neubyli.

Nicméně i já mám nedostatek sester, a to tak, že značný. I já už začínám pociťovat nedostatek lékařů, protože si vybírají mezi jednotlivými obory a tím pádem i my jsme měli v posledních týdnech katastrofální nedostatek akutních lůžek, neboť se krom Pražanů staráme (nebo bychom měli) i o nejbližší oblasti Středočeského kraje. Kvůli tomu, že nemáme personál, tak najednou kapacita začala nestačit.

Když máte takovéto problémy i v Praze, tak si jistě dovedete představit, jak to vypadá v nějakém odlehlejším regionu?

Myslíte pandemii u nás v České republice, protože celosvětově je pandemie vyhlášená...?

Celosvětově ano. Nebudeme si ale namlouvat, že zatím jsme - a zaťukejme si u toho - v jiné situaci než některé jiné země - jako je Írán či Itálie. A víte co mě zaujalo?

Povídejte...

Víte, že jsem se často pouštěl do kritiky situace u nás, ale měl jsem v sobě jistou úctu k prosperujícím asijským zemím. Ale to, co předvedli Japonci s tou výletní lodí zaparkovanou v Jokohamě, to se nestydím jako lékař říci, že mi to připomínalo Mengeleho pokusy. Zaparkovat loď, na které nesporně tento virus je, a nechat tam všechny cestující, dokud si je ostatní státy neodvezly, a vyzkoušet, jestli se virus šíří klimatizací... Nejsem laureát Nobelovy ceny, ale kdyby se mě kolegové z Japonska zeptali, tak že dělají pitomost, bych jim řekl i já. Když se nad tím zamyslíte, ono to všude ve světě nějak skřípe.

Pokud jsme u těch pitomostí, mám tu jednu politickou. Přísná opatření vlády podpořila opozice, i většina veřejnosti. Ale našli se tací - jako Jan Hrušínský či Jan Hřebejk, kteří i v této situaci mluvili hlavně o Babišovi, respektive že koronavirus je jeho spojenec, a že těmito opatřeními odvádí pozornost od svých potíží... Co k tomu říci?

Nikdy jsem nepatřil k lidem, kteří by byli nadšení z toho, jaká byla koalice v době, kdy jsem byl ve sněmovně. Nicméně tady řeknu otevřeně, že nezávidím nikomu z těch, kdo za této situace vládnou. Nebudu komentovat pana Hřebejka, nevím proč se rozčiluje, nečetl jsem to. Že se rozčiluje pan Jan Hrušínský, tomu rozumím, protože pro jeho nedotované divadlo to musí být ekonomická katastrofa. Ale nejsem si jist, kdybych byl premiérem či ministrem, co bych v tuto chvíli dělal, jaké bych dostával informace. Nemůžu těmto lidem závidět, že to řeší. Byl bych vděčný, kdyby si na této situaci nikdo z nich nedělal kampaň. Oceňuju, že opozice se k tomu postavila tak, jak se postavila. Byl to rozumný krok. Od toho je teď vláda, aby to nějak řešila. Nejhorší je, že až čas ukáže, zda tato řešení byla či nebyla vhodná. Teď budu ošklivý - nejhorší je, že čas stejně ukáže, že to měli dělat jinak. Ale popravdě řečeno - já těm lidem nezávidím. Ať udělají, co udělají, tak to může být malér. Ovšem nejhorší by bylo, kdyby nedělali nic.

Fotogalerie: - Nekšeftujte s rouškami!

Americký prezident Trump (možná, že si dělá kampaň, jak říkáte) zase vyčetl evropským zemím, že proti viru nejednají dost rychle. Má pravdu?

Přiznám se, že když byly před lety prezidentské volby ve Spojených státech, tak vzhledem k tomu, jací zbyli poslední dva kandidáti, jsem spíš tíhnul k panu prezidentovi Trumpovi. Za to se nestydím. V posledních letech mě přesvědčil, že ho ani příliš Spojeným státům nezávidím. Pro mě paradoxně on je větší umělec, než kterýkoliv jiný. Co se jeho týče, tak jsem přesvědčen, že cokoliv teď dělá, je směřováno k tomu, aby byl znovuzvolen. Přiznám se, že jak já nezajímám jeho, tak on nezajímá mě.

A podcenili něco třeba v Itálii, kde je to v Evropě nejhorší?

Neumím říci, nebyl jsem tam. Nežil jsem tam, neznám jejich systém. Na tohle neumím odpovědět, to bych byl za chytrýho.

Jaké si z této epidemie až pandemie vzít ponaučení? Co doporučujete lidem?

Nedovolím se lidem nic radit. Navíc jsem se přesvědčil, že lidé si stejně moc radit nedají. Budu vypadat fatalisticky, ale ono to vždycky k životu patřilo na této Zemi, docházelo k tomu po staletí.

Myslíte pandemie?

Tak. Věřící si možná řeknou, že je to pro Evropskou unii boží trest. Popravdě řečeno, chápal bych i za co. Ale musíme to přežít. A věřte tomu, že to lidé nějak přežijí. Opakovaně povolanější než já zmiňovali španělskou chřipku. Dej Bůh, aby to nedošlo tak daleko, jako se dělo v té španělské chřipce. Ale teď důležitá věc. Jsme sjednocená Evropa, řešili jsme prohnutí okurek a podobné důležité věci. Zřejmě by lidé měli postřehnout, že najednou už i Evropu zasáhlo něco podobného jako je koronavirus. Když to bylo v Číně, tak některé hlavy pomazané byly za chytré a věděly, co Číňani dělají špatně. Co je zvláštní, že teď, když to přišlo do Evropy, tak najednou já jenom slyším, že Brusel bude koordinovat. To je pro mě dost zajímavé zjištění. Ví se o mně, že patřím spíše k euroskeptikům, ale popravdě tohle jsou opravdu chvíle, kdy Brusel by neměl jenom koordinovat. Teoreticky by měl vědět, co se bude dělat. Aby státy postupovaly v návaznosti. Tady bych očekával, že se projeví paní von der Leyenová a podobní. Když se ujali tak vysokých postů bez toho, že by tam byli kýmkoliv zvoleni, tak že začnou Evropu řídit. Já nepotřebuju vědět, čím splachuju. To si vyřeším sám. Tady bych to tedy očekával, že oni to zvládnou. Ale i tak přiznávám, že to není snadné. Ale ještě k tomu zdravotnictví...

Ano, vraťme se k němu...

Anketa Propadají Češi zbytečné panice, pokud jde o koronavirus? Propadají 67% Nepropadají 33% hlasovalo: 7105 lidí Čína je polovojenský stát. Ale uvědomte si, že i v tom Wu-chanu, což je vlastně Česká republika spojená s Rakouskem, to zaskřípalo. Ano, Číňani dokázali za deset dní postavit nemocnici, to tady by trvalo deset let. Ale i když ji postavili takhle rychle, ani oni neměli personál. Proto jsem mluvil o celosvětovém podceňování zdravotnictví. Celou dobu nás někdo kontroluje, jakou máme obložnost a podobně, a nikomu nedochází, že hasiči taky každý den nehasí. I my potřebujeme pelechy, na kterých občas někdo neleží v té nemocnici. I v Číně s tím měli problém. A na závěr se vás zeptám. Co najednou zmohla Evropská unie? S čím moudrým přišla? S ničím.

A překvapuje vás to?

Mě nikolivěk. Určit kolikavrstevné mají být kapesníčky a z jakého papíru, abychom Grétě nezkazili dětství, to byla slova paní von der Leyenové, když nastupovala do funkce. Ekologie. Ale když přijde již vyhlášená pandemie, stále slyším, že Brusel bude koordinovat. My nevíme, co udělají Rakušani, z televize se dozvídáme, co udělají Italové. Co dělají ti v Bruselu, co tam sedí za naše peníze?

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.