Příště řeknou, že jich bylo půl milionu. Je to snaha zničit Zemana s Babišem, financovaná z ciziny. Jiří Ovčáček promlouvá k náměstí

Srovnal jste aktuální protest s demonstracemi v únoru 1948, kdy k nadšeným davům mluvil Klement Gottwald a komunisté na 40 let převzali moc. Nepřehnal jste to? Jsou to přece zcela odlišné věci.

Jsou to totožné věci. Rok 1948 a 2019 spojuje útok na demokracii v naší zemi. Prostřednictvím ulice se politické neziskovky financované ze zahraničí snaží změnit výsledek svobodných a demokratických voleb, a především svrhnout vládu. KSČ ostatně také byla v roce 1948 napojena na zahraničí. Uspěla, protože se demokratičtí politici báli tlaku ulice. A zde je ten rozdíl. V roce 2019 se demokraté tlaku ulice nebojí.

Současní protestující nehodlají měnit režim, nechtějí odstranit demokracii. Nebo snad ano? Naopak říkají, že je třeba svobodu a demokracii zachránit před těmi, kteří ji nabourávají a postupně likvidují.

Organizátoři protestů bezesporu útočí na demokracii. Protože vědí, že ve svobodných volbách nemají žádnou šanci na úspěch, tlačí své mocenské požadavky prostřednictvím ulice. Mimochodem, je mi hrozně líto celé té řady poctivých lidí, kteří nemají rádi Andreje Babiše a demonstrují, což je jejich bytostné právo, a přitom jsou zneužíváni k pokusu o mocenský převrat.

Vyslovil jste souhlas s názorem Tomia Okamury, že v naší zemi probíhá permanentní pokus o státní převrat. Jaké znaky, které by tomu nasvědčovaly, vidíte?

Jsou to permanentní pokusy nevolebními prostředky zničit prezidenta republiky a teď i předsedu vlády. Nenávistná kampaň běží nepřetržitě od roku 2013.

Uvedl jste, že současné demonstrace jsou pokusem o barevnou revoluci. V jiných zemích, kde tzv. barevné revoluce probíhaly, je většinou někdo zvenku vyprovokoval.

Politické neziskovky, které se aktivně podílí na pokusu o nedemokratický převrat, jsou financovány ze zahraničí. Hlavním cílem akce přitom není odstranění Andreje Babiše. Jde o ponížení naší republiky na úroveň podřadné kolonie, která poslouchá na slovo Brusel. A to by byl i faktický konec Visegrádské čtyřky. Okamžitě by se do ohrožení dostalo Polsko a Maďarsko. V Praze se bojuje i za Varšavu a Budapešť!

Na Václavské náměstí v úterý vystoupila řada známých osobností, umělců a dle řady snímků bylo těch odhadovaných 120 tisíc účastníků průřezem všemi věkovými kategoriemi. Ani tohle vás nepřesvědčí, že lidé začínají být masivně naštvaní?

Nepřesvědčí. Dokonce ani půl milionu, takovou účast budou organizátoři oznamovat v případě demonstrace na „zlátnoucí Letné“, až proběhne. Andrej Babiš má mnohonásobně vyšší podporu. A dramaticky silnější. Protože ji získal ve svobodných a demokratických volbách. Andrej Babiš se nestal premiérem díky tlaku ulice, ale z rozhodnutí lidu této země.

Těsně před konáním demonstrace, který byla údajně největší od roku 1989, se do České republiky dostal draft auditu EK k čerpání dotací holdingem Agrofert. Auditoři konstatují, že premiér své firmy stále ovládá, a je tedy v jasném střetu zájmů. Jak se na tyto závěry díváte?

Podle českých zákonů, a my žijeme v České republice, není ve střetu zájmů. Návrh auditu navíc doručili do republiky odporně nedůstojným způsobem, bez podpisu, na jakousi podatelnu. Jak nějakému pohůnkovi. Ponižují naši vlast a tomu tleská například ODS!

Andrej Babiš ujišťuje veřejnost, že Česká republika 451 milionů vracet nebude, vláda se upíná k tomu, že finální závěry Komise budou odlišné. Nicméně se prý ještě nikdy nestalo, aby z původního požadavku tzv. korekce ve stoprocentní výši bylo něco změněno. Měl by premiér vyvodit nějaké osobní důsledky v případě, že Komise ani ve finále závěry nezmění?

Pak bude nutné se s Bruselem soudit. Nesmíme připustit ponížení České republiky. Nejde tu jen o Agrofert. Tohle je útok na celé české zemědělství, na české podnikání. Chtějí si nás ekonomicky podvolit.

Premiér, vládní politici i vy mluvíte o tom, že všechno se stalo na základě udání neziskovkou Transparency International či Piráty. Není to ale tak, že podstatné jsou závěry šetření, a nikoli, na čí podnět se šetření zahájilo?

Žádné závěry nejsou. Hnusí se mi ovšem praktiky, kdy mocným v zahraničí někdo dodá hanopis na vlastní zemi. Biľak tleská v hrobě a soudruh Leonid Iljič Brežněv pozvedá radostně huňaté obočí. Vůbec mě v kontextu současného dění nepřekvapuje, že Evropská komise a OLAF poslaly Transparency International významné finanční prostředky.

Věříte premiéru Babišovi, že je na něho vše účelově připraveno a ničeho se ve skutečnosti nedopustil?

Nejde o otázku víry v Andreje Babiše. Nemám důvod pochybovat o tom, že jde, jak říká klasik, o kampaň a účelovku. Vždyť je to tak zřejmé. Úkol ze zahraničí zní, odstranit Andreje Babiše z postu premiéra za každou cenu.

autor: Radim Panenka