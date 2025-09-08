Filip Turek překvapivě o komunistech. Mnohým se z toho zavaří hlava

Politika je někdy o nuancích. Boris Šťastný, pražský lídr Motoristů sobě, řekl, že Motoristé za žádnou cenu nebudou spolupracovat s komunisty. A to dokonce i v případě, že by to znamenalo pokračování vlády SPOLU. Vzbudilo to rozporné reakce. Co vy na to? Vadilo by vám, kdyby se STAČILO! podílelo na vládě?
Je pravda, že po revoluci se říkal vtip: „Já budu volit komunisty, jen ještě nevím, z které strany.“ Jsou dle vás KSČM, potažmo STAČILO!, těmi nejnebezpečnějšími levicovými formacemi našeho českého dneška?
Dnes je to ještě jinak, tato narážka poukazovala na to, že na poměr obyvatel jsme měli nejvíce členů KSČ. Opakuji, že oba moji rodiče se tomuto vyhnuli a komunismus u nás vždy byl sprosté slovo, což se nedá říci o rodinách dnešních „lepších“ lidí ze STAN a Pirátů... Tam právě vládne morální dědictví zhoubného komunismu a tyto strany dnes považuji za moderní progresivistické komunisty, kteří jsou nám více nebezpeční svou plíživostí a moderní formou, než komunisté konzervativní, kteří se nebojí sebe na rovinu pojmenovat. I když název STAČILO! je také náznak pokrytectví. STAN a Piráti jsou komunisté s potenciálem větší nebezpečnosti, melounoví, tedy na povrchu zelení, uvnitř rudí. Konzervativní komunisté brali bohatým a třídním nepřátelům a za pomoci primitivní představy centrálního plánování přerozdělovali mezi dělnickou třídu a rolnictvo. Progesivističtí komunisté za pomoci primitivního centrálního plánování likvidují střední a nižší třídu, podnikatele a pomáhají Čínské lidové republice a nadnárodním koncernům ve jménu zeleného náboženství a neurčitých pohlaví. Osobně je pro mne čitelnějším nepřítelem konzervativnější komunista, kterého považuji v případě národních zájmů minimálně za někoho, s kým jsem ochoten vést v nouzovém případě realistickou debatu, té ovšem progresivisté schopní nejsou a jejich škodlivost nesmíme podceňovat.
Máte se koncem léta roku 2025 lépe než koncem léta roku 2021?
Koalice se dělají až po volbách, vymezování se před volbami jsou jen cinty, to víme oba. Věříte Fialovi s Rakušanem jejich ostentativní vymezování se, že nikdy nepůjdou do koalice s Babišem?
Nevěřím těmto dvěma pánům samozřejmě vůbec nic, ovšem je pravda, že jejich voliči by jim toto spojení jen těžko odpustili. Divadlo o tom, že to jinak nejde, pokud by to jinak nešlo, třeba v hypotetickém případě, že by ve sněmovně nebyli Motoristé, by muselo trvat několik měsíců. Mohu jen zopakovat, že jsem přišel do politiky věci měnit, chci být součástí příští vlády a zaútočit z ministerské pozice na současnou podobu EU, proto bych opíral tuto snahu o kohokoli, kdo do toho bude ochoten jít. Pokud by to tak nebylo, mohu za několikanásobně vyšší plat zůstat v europarlamentu, kde odvádím skvělou práci pro náš průmysl, naše zemědělce, a tím i naše občany.
Andrej Babiš dává najevo, že by rád menšinovou vládu, pro kterou by hledal podporu „napříč politickým spektrem“. Jaké podmínky pro něj máte vy osobně?
Moje podmínka účasti ve vládě bude otevřený spor nově vzniklé české vlády s Evropskou unií ohledně emisních povolenek ETS 2 pro domácnosti a ohledně migračního paktu. Věřím, že by Andrej Babiš, jako můj kolega z frakce Patriots for Europe, na tento historický boj mohl přistoupit a získali bychom podporu našich zahraničních partnerů, kteří s touto mojí strategií obvykle velmi sympatizují.
Andrej Babiš byl fyzicky napaden na volebním mítinku. Od jedné vaší kolegyně z Motoristů vím, že sice jen slovně, ale útočí na ni odpůrci také. Proč se volební kampaň tak zvrhla?
Opovrhuji hlupáky, kteří si neuvědomují, že 3. a 4. října mají ukázat své politické preference. Odsuzuji jakékoli napadání, ještě zezadu a tímto způsobem, je to trapné. Věřím, že Andrej Babiš bude brzy v pořádku a přeji mu pevné zdraví. A přeji pevné nervy všem svým politickým soupeřům při kampani. Agrese vzniká právě díky nenávistným tématům a „proruskému“ nálepkování ze strany zoufalých vládních stran po debaklu, který předvedli při „vládnutí“. Za tuto nenávist a zneužití kruté války na Ukrajině k rozdělení společnosti si myslím, že právě vládnoucí strany zaslouží opovržlivý přístup, rozhodně však ne fyzické napadání. To do kampaně nepatří za žádných okolností.
Jste připraven vy osobně řešit to, že byste byl vystaven násilí? Pracujete s tou možností?
autor: Jaroslav Polanský