Proč děláte z lidí pitomce? O dění v ČSSD velmi rázně promlouvá obeznámený Jiří Zimola

ROZHOVOR „Prezident správně vidí, jaká špinavá hra se v ČSSD kolem Staňka hraje, a proto se snaží získat čas, aby se mohl postup ministra prověřit a třeba ukázat jako správný,“ říká ohledně odvolání ministra kultury bývalý jihočeský hejtman a někdejší místopředseda ČSSD Jiří Zimola a vysvětluje, proč on sám na Antonína Staňka změnil názor. Velmi rázně se pak vyjádřil vůči Michalu Šmardovi, který by měl podle vedení ČSSD Staňka na postu ministra nahradit. Řekl, co by pro ČSSD znamenalo, kdyby odešla z vlády, a vyjádřil se i k protivládním demonstracím. Při té příležitosti nešetřil některá média.

Vy jste koncem června napsal na svůj fb, že krajské předsednictvo jihočeské organizace ČSSD podpořilo na svém jednání ministra kultury Staňka a jeho boj za transparentní a hospodárné využívání peněz v kultuře a vyzvalo vedení ČSSD, aby jej podrželo ve funkci a neustupovalo tlaku části kulturní fronty a některých jejich tlampačů, novinářů. Jak hodnotíte vývoj kolem této kauzy?

Urputná snaha současného vedení ČSSD odvolat ministra Staňka, protože si to přeje revoluční část kulturní fronty, velmi pravděpodobně i ze zištných důvodů, se stala směšnou a nyní i trapnou. Důvody, které prezentoval předseda Hamáček, jsou obecné, nic neříkající a zástupné. Proč se neřekne, že hlavním důvodem je najít flek pro nového místopředsedu strany Šmardu? Proč dělají z lidí pitomce? Já sám jsem ještě před necelým rokem ministra Staňka ostře kritizoval a vyčítal jsem mu naprostou neviditelnost ve vládě. Ale dnes jsem svůj názor změnil a rád říkám, že se pochlapil, když se nebál odvolat ředitele NG Fajta, i když riskoval, že se proti němu postaví všichni, kteří jsou na tyhle penězovody navázaní. Byl to on, kdo vyřešil otázku otáčivého divadla v Českém Krumlově nebo bouchl do stolu ve věci památkového zákona. Nebojí se jít proti proudu a to je to, co bychom od našich ministrů ve vládě měli chtít, a ne je za to odstřelit.



A co říci na slova těch, podle kterých prezident Zeman svým jednáním porušuje Ústavu?

Nejsem ústavní soudce, abych se mohl kvalifikovaně vyjadřovat. Ale podle mého laického názoru prezident Ústavu neporušuje. Jde možná na hranu ústavních zvyklostí, což ale není trestné. Navíc v tomto případě správně vidí, jaká špinavá hra se v ČSSD kolem Staňka hraje, a proto se snaží získat čas, aby se mohl postup ministra prověřit a třeba ukázat jako správný.



Senátor Václav Láska chce kauzu Staněk zahrnout coby další bod do žaloby na Miloše Zemana. Bývalý mluvčí Mirka Topolánka Martin Schmarcz k tomu spekuluje, zda si Andrej Babiš řekne o podporu demokratické opozice proti neústavně konajícímu prezidentovi. Lze si představit, že Zeman popudí svým chováním už tak velkou část veřejnosti nebo politiků, že se ve Sněmovně oněch potřebných 120 hlasů najde, čímž by žaloba byla připuštěna k Ústavnímu soudu?

K senátoru Láskovi se vyjadřovat nechci, jeho počínání je tendenční a celá jeho politická aktivita je postavena na boji s prezidentem Zemanem. Jiný konkrétní přínos pro lidi jsem u něj nezaznamenal. Je možné, že se ústavní většina najde, a je možné, že věc bude Ústavní soud řešit. No tak ať! Naše Ústava si asi po letech zaslouží zpřesnění, ale vyčítat dnes Miloši Zemanovi chyby, kterých se obecnými formulacemi při psaní Ústavy ČR před více než dvaceti lety dopustili tehdejší ústavní právníci a tehdejší politici, je falešné a hodně přes čáru.



Ministr Staněk napsal několik velmi rázných tweetů. Například Jana Hamáčka obvinil, že nedodržel slovo, když mu grémium 9. 5. vyjádřilo důvěru a pověřilo ho úkoly na květen, aby o pár dní později Hamáček vyzval Staňka k rezignaci. Ten celou věc vnímá jako podraz, jde o oprávněný pocit?

Jak to kluci vnímají, je na nich. Jak to ale vnímá veřejnost, to by nás mělo zajímat! A jak mluvím s lidmi, vidí to tak, jak už jsem říkal. Že je to jenom hra o dobrou trafiku pro čerstvého místopředsedu strany Šmardu, který navíc ani neměl koule kandidovat v loňských komunálních volbách pod hlavičkou ČSSD a radši se schoval pod nějaké místní hnutí. A za tohle nám to pak spočítají i v těch nadcházejících krajských volbách, to vám garantuju!

Jak to nakonec podle vás celé dopadne? Měla by ČSSD odejít z vlády?

O tom by především měli rozhodnout členové strany, ne pár „pupíků“ v předsednictvu. Když jsme se lidí dovedli zeptat před rokem ve vnitrostranickém referendu, jestli máme do vlády jít, neměli bychom se bát zeptat se jich i dnes, jestli třeba není čas odejít.

A pokud by sociální demokraté tento krok udělali, co bude dál? A jak se to podle vás odrazí na volebních preferencích a budoucnosti ČSSD?

Jestli by se členové strany rozhodli pro odchod do opozice, mělo by to dva efekty, bohužel protichůdné. Na jedné straně by o dobře placené funkce přišlo pár ministrů, náměstků a na ně navázaní kamarádíčci, což by se třeba mohlo pozitivně odrazit v tom, že by konečně někteří tihle lidé ČSSD opustili, protože už by z toho nic neměli, a nešpinili by obraz ČSSD u našich voličů. Na druhou stranu bychom ale v opozici absolutně zanikli a žádný restart ČSSD by se samozřejmě nekonal. Lidem bychom prostě nechyběli, protože náš program by si přivlastnili jiní.

Odbočíme-li od tohoto tématu, vy jste se před časem na sociální síti vyjádřil i k demonstracím, které se v posledních měsících konaly doslova napříč Českou republikou. Kam až to celé může dle vašeho názoru dojít? Co můžeme očekávat v listopadu, kdy si budeme připomínat 30 let od sametové revoluce?

Myslím, že každý s trochou rozumu v hlavě už dnes vidí, že vlna demonstrací je načasovaná právě k výročí listopadu. Je to dlouhodobě připravovaný projekt, kdy se nejdříve vytipovávali vhodní „studentští“ lídři (viz Seznam.cz a jeho projekt Hledá se leader), potom se k němu připojili oligarchové bojující proti Babišovi a vše zezadu jistí česká rádoby nezávislá a neobjektivní média. V každém případě můžeme očekávat horký podzim, protože peněz už bylo nainvestováno dost a počítá se jen výsledek.

Právě ohledně demonstrací jste napsal, že je dobré vědět, jak se vybarvují některá média, včetně těch tzv. veřejnoprávních, jaké informace podávají a jaké zamlčují, jak se na sociálních sítích vyjadřují konkrétní novináři, jindy strážci objektivity a nadstranického nadhledu, jak aktivisticky svolává Seznam.cz demonstranty na náměstí a pláně. Můžete to trošku rozvést?

O úrovni některých konkrétních redakcí nemám ani špetku pochyb a ti lidé se jednou za své činy budou hrozně stydět. Tedy pokud mají aspoň trošku svědomí. Když byla média v zahraničních, zejména německých rukou, nadávali na ně tehdy lidé a chtěli, aby byla v českých rukou. Tak jsme se dočkali a máme, co jsme chtěli! Česká média patří českým oligarchům a ani trochu neskrývají, komu slouží. Nejvíc mě baví, jak čeští novináři vytvořili svůj klub na Twitteru a vzájemně si tam lajkují své příspěvky. Žijí si tam ve své bublině, neomylní a geniální, přitom upatlaní penězi svých chlebodárců, a naprosto jim uniká svět venku. Uniká jim frustrace jejich čtenářů, posluchačů nebo diváků, kteří už se zase naučili vnímat „mezi řádky“, jako tomu bylo za doby komunismu a Rudého práva. Je ale pravda, že prakticky v každých novinách a v každém jiném médiu, ČT a rozhlas nevyjímaje, najdu i jedince, kterých si vážím a jejichž názor si rád poslechnu, i když s ním třeba nemusím souhlasit. Ale dovolte, abych je nejmenoval, protože by je za to mohli vyloučit z twitterového klubu.



Mimochodem, co říci na informaci, že si ředitel České televize Petr Dvořák odnese mimořádný bonus ve výši 2,42 milionu Kč. Odsouhlasila to takřka jednomyslně Rada ČT. Považujete odměnu za adekvátní odvedenému výkonu? Pokud ne, co by měl Dvořák za svou práci pro ČT dostat?

Nepatřím mezi závistivce a mohlo by mi to být jedno. Když si ale vzpomenu, jak právě Wollnerovi Redaktoři ČT špinili práci mého kolegy Ing. Bláhy v jihočeských nemocnicích, jak poukazovali na nepřiměřené odměny, za kterými byla ale na rozdíl od České televize vidět konkrétní práce pro lékaře i pacienty, tak si říkám, že si tady někdo nevidí na špičku nosu.

