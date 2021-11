Prodali nás. Bezohledná hra. Vědec o Fialově vládě: Co nebylo řečeno

„Úspora úředníků začíná zvýšením počtu ministerstev. Je to cesta… Do pekel.“ V programovém dokumentu pětikoalice čte vysokoškolský pedagog, docent Radim Valenčík věci, které jdou proti rozumné politice všech azimutů a potřebě vydělat peníze. Mám dojem, že jejich „PATŘÍME NA ZÁPAD“ znamená „PATŘÍME ZÁPADU“, protože JE koupili a ONI nás prodali,“ sdělil nad četbou programu nové vlády ParlamentnímListům.cz.

Snížení sociálních odvodů, zrušení EET, daňové prázdniny pro rodiny se třemi a více dětmi, zvyšování platů učitelů, investice atd. Pětikoalice představila programové prohlášení. Jak to jde, pane docente, všechno dohromady? Odkud předpokládáte, že budou peníze přesouvat?

Peníze na to je především potřeba vydělat. To chce podporu našich firem. I těch působících ve službách. Zejména vytvářením exportních příležitostí rozumnou politikou všech azimutů, aby si mocnější neřešili své problémy na náš úkor. Dále energetickým zabezpečením ekonomiky tak, aby byla konkurenceschopná. V programovém prohlášení však čtu věci, které jdou přímo proti tomuto a které z naší země dělají obětního beránka.

Argumenty zní, že digitalizací a zrušení různých agend mohou omezit množství úředníků a ušetřit. Je to cesta?

V tomto má pravdu pětikoalice jako ve všem ostatním. Návrat k demokracii začal likvidací poměrného zastoupení ve Sněmovně. Úspora úředníků začíná zvýšením počtu ministerstev. Je to cesta… Do pekel.



Marian Jurečka se měl nejdřív vrátit na Ministerstvo zemědělství, teď se objevují zprávy, že nahradí Janu Maláčovou v resortu práce a sociálních věcí. Jurečka odmítá, že by někdo prosazoval cokoli asociálního a hodlá reflektovat potřeby lidí. Lze takové sliby vládě věřit? Nebude se opakovat Nečasova-Kalouskova vláda?

Nečasova-Kalouskova vláda byla do značné míry pod kontrolou opozice. Tato je jen pod kontrolou zahraničních protektorů. Je to spíše pátá kolona než pětikoalice. Mám dojem, že jejich „PATŘÍME NA ZÁPAD“ znamená „PATŘÍME ZÁPADU“, protože JE koupili a ONI nás prodali. To, kde bude Jurečka sloužit, je celkem jedno. Vždyť to jsou všichni odborníci na všechno.



Předseda ODS a budoucí premiér Petr Fiala slibuje „skutečnou důchodovou reformu“ s minimální penzí a zohledněním počtu vychovaných dětí. Vy se tímto tématem dlouhodobě zabýváte, co říkáte na plán pětikoalice?

Je potřeba znát detaily. To, že v tuto chvíli nenavrhují obnovení Kalouskova druhého pilíře, je spíše dobrá zpráva. Bonus za děti je v pořádku. Lze ho dělat i připsáním části toho, co děti do penzijního fondu odvádějí, ve prospěch jejich rodičů, tj. motivovat nejen k plození dětí, ale i jejich výchově. Je to tradiční téma lidovců, v tomto jsem je vždy podporoval.



Důchodová reforma bude mít tři pilíře. První základní, druhý zásluhový a do třetího si budeme spořit sami. Je to vůbec realistické? Naspořit si, když je vše drahé?

Ale to je přece totéž, co navrhovala komise Maláčové – rozdělení prvního pilíře na „nultý“ (základní v podobě jednotné testované dávky), zásluhový a ponechat třetí pilíř, tj. státní podporu dobrovolného penzijního spoření. Nejde o žádnou reformu, ale dílčí úpravy. Pětikoalice se ani nevyjádřila k tomu, jakým směrem chce jít, aby zabezpečila stabilitu penzijního systému, tj. kterou ze „čtyř cest Maláčové“ vybere (snížit důchody, zvýšit odvody do důchodového systému, dodotovat důchody z daní, prodloužit věk odchodu do důchodu), případně, zda uvažuje o té páté cestě. Pátá cesta je výrazně zvýšit motivace zabudované do penzijního systému k prodloužení doby produktivního (výdělečného) uplatnění člověka. Něco podobného navrhuje Věslav Michalik. Ten ovšem bude patrně ministrem průmyslu. Uvidíme, kudy se pětikoalice vydá. Třeba nebude dělat vše tím nejhorším protinárodním způsobem.

Lze vůbec čekat, že bude mít pětikoalice na všechny body, které v programovém prohlášení slibují, čas na realizaci? Nebo budou jen řešit problémy, které se kupí jeden za druhým?

Ale ona přece s ničím novým nepřišla. Jen chce pokračovat se zhoršováním vztahů k našim tradičním ekonomickým partnerům, ohrožovat naši bezpečnost jak energetickou, tak vtažením naší země do různých provokací ohrožujících mír. A kromě toho budeme mít státního ptáka, patrně modrého. „10 novinek“, se kterými přišla, je trapas, viz. Proto prezentace návrhu vládního programu pětikoalicí vyzněla tak rozpačitě. O „novinkách“ raději nemluvili. Novináři poplatní současné globální moci pak měli problém s tím, jak programové prohlášení komentovat, co v něm najít nového a nosného.



Spoléhat budeme na jádro. Ale Rusko a Čínu k tomu nepustíme. Co s tím?

Místo, aby se energetická krize, pro vznik které se dlouhodobě vytvářely podmínky, řešila, existuje dnes několik dobře zorganizovaných a hodně nenažraných globálních lobby, které se na ní pokusí s využitím různých „technik“ přiživit, vydělat, a tím ji ještě více vyostřit. Tyto lobby si vzájemně konkurují a nikdo je nezastaví. Nejsou schopny se dohodnout a neexistuje vůči nim „vyšší autorita“. Konkurují si v tom nejhorším – v boji o dominantní pozici. V tom, která z lobby vypadne ze hry, ve které je boj o dominantní pozici tím nejdůležitějším, a která v ní zůstane. Následky velmi brzy pocítíme. K tomu podrobněji ZDE. Odstavení Číny a Ruska je součástí této bezohledné hry.



Spoléhat budeme na plyn. Ale nesmí nás to „geopoliticky ohrozit“. V Evropě v současné době funguje třicet terminálů na dovoz LNG. Dalších 6 se staví a 22 nových projektů se plánuje. Do jaké míry představují terminály na dovoz LNG budoucnost?

Naší budoucností je jádro. Potřebné kapacity bychom byli schopni postavit sami. Spoléhat na předražený plyn je nereálné. Neutáhnou to nejen rozpočty domácností, ale zejména by to neustála většina firem včetně těch, které působí ve službách a turistice.



„Každé opatření Green Dealu musí být doplněno dopadovou studií, aby neohrozilo sociální smír,“ zní v jednom z bodů programového prohlášení budoucí vlády. Má šanci pětikoalice něco ovlivnit při růstu cen kvůli Green Dealu? Nebo je to Bruselu jedno a sociální katastrofa nastane?

Nechápu, jak „dopadová studie“ může něco ovlivnit. To i kouřová rituální oběť může mít větší efekt. Mně se mnohem víc líbí to, co Ivan Noveský, jeden z našich špičkových expertů na energetiku, v materiálu zpracovaném pro sdružení Kudy z krize považuje za nutné a akutní řešit systémově, cituji:

– regulovat cenu elektřiny a plynu pro koncové spotřebitele na území ČR,

– regulovat výkupní cenu elektřiny vyrobené v ČR,

– zrušit nejvíce nebezpečné části unbundlingu v ČR, zejména odstranit překupníky s elektřinou a plynem,

– uzákonit uskladňování plynu jako součást státních hmotných rezerv,

– zabezpečit českou elektrizační soustavu před dopady Green Dealu, Fit for 55 a dalšími likvidačními projekty EK,

a další nezbytná opatření, která obnoví a zajistí přijatelné ceny a podmínky dodávek elektřiny a plynu pro všechny občany a společnosti v ČR.

Celé najde zájemce zde

Souvisí to i s tím, jak se bránit nejhorším dopadům, které nás patrně pod vládou pětikoalice čekají. Předkládat srozumitelná, jednoduchá, nezbytná, promyšlená řešení, požadovat na přicházející vládě jejich realizaci, dělat osvětu ve vztahu k veřejnosti a vyvíjet účinný tlak na ty, kteří ponesou zodpovědnost za další vývoj u nás.



