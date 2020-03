Profesor z karantény: O viru, Češích, Babišovi i budoucnosti EU. Mnozí nebudou rádi

ROZHOVOR Řízení mělo být od počátku na profesionálech a neměly to být pokusy o sběr předvolebních bodů. A k tomu všeobecně zoufalý přístup řady našich spoluobčanů a jejich trestuhodná nezodpovědnost k sobě i k jiným. Mně přeci nebude nikdo přikazovat, co mám dělat, já jsem si to zaplatil, a tak do Itálie na lyže pojedu, kdyby čert na koze jezdil. Mně nebude nikdo přikazovat, jestli mohu jít do hospody, nebo ne. Tak vidí profesor chemie a expert OSN na životní prostředí Ivan Holoubek hlavní chyby, k nimž došlo v Česku po vypuknutí nákazy koronavirem.

V pátek jste se vrátil z OSN mise v Kyjevě, a protože jste letěl přes Vídeň, máte nejčerstvější zkušenosti, jaká jsou v souvislosti s koronavirem opatření na Ukrajině, v Rakousku a v Česku. Jak vypadají a liší se nějak?

Situace v pátek, byla vcelku poklidná, měl jsem se vracet až v sobotu, ale vzhledem k vývoji situace na Ukrajině i u nás jsem změnil letenky na pátek a dobře jsem udělal, v pátek o půlnoci se uzavírala hranice. Ukrajina ve středu začala zavírat školy a veřejné akce, teď už má i uzavřené hranice, Rakousko v podstatě uzavírá hranice také. Pokud jde o kontroly, tak jediná byla minulé pondělí, kdy nám všem po příletu do Kyjeva měřili teplotu, než nás pustili dovnitř. To se ve Schwechatu nedělo a ve vlaku z Vídně do Brna také ne. V letadle z Kyjeva do Vídně nás asi polovina v letadle měla různé roušky a respirátory, ve Vídni na letišti to bylo úplné minimum lidí.

Dával jste si vy sám během cesty na něco pozor a čím konkrétně jste se chránil?

Cestou tam ještě ne, zpět už jsem měl respirátor. A samozřejmě podvědomě si člověk zpřísní umývání rukou pod dojmem toho, co běží v televizi a v dalších médiích. Protože právě třeba na letištích mě často překvapuje, že mytí rukou ani v Evropě není tak úplně samozřejmé.

Jak budou vypadat vaše následující dva týdny v karanténě, když budete – vlastně už jste – izolován od okolí?

No vzhledem k tomu, že normálně tak minimálně dva dny v týdnu pracuji doma, tak s tím nemám žádné ani organizační, ani „psychické“ problémy. Prostě pracuji, jak jsem zvyklý, což často činím i o víkendech, takže žádná až tak velká změna pro mě není. Jen se člověk musí dostatečně zásobovat. A protože už několik měsíců využívám služby Rohlík.cz, tak vlastně jedinou změnou je, že disciplinovaně jsem doma, kromě toho, když jdu vyhodit smetí. A občas na balkoně inhaluji čerstvý vzduch. Suma sumárum udělám tak mnohem víc práce než při přejíždění do některé z kanceláří,

Nejsem člověk, kterého by něco takového přivedlo do stresu. To neznám. Ale určitě to pro mnoho lidí a zvláště rodin, může stresující a problémové být. Všem bych doporučil k přečtení článek od kolegyně Julie Dobrovolné – velmi poučné a užitečné čtení.

Na hlavu Andreje Babiše se valí kritika poté, co jeho vláda byla nucena přiznat akutní nedostatek roušek a respirátorů. Je omluvou, že nyní zájem o ně drtivě převyšuje nabídku a výrobní kapacitu, nebo měl být stát lépe připraven, když první varovné hlasy zazněly už začátkem roku?

Myslím, že je ta kritika zcela oprávněná a vláda přes silácké řeči o tom, jak je napřed, situaci organizačně nezvládla, zvláště pokud jde o ochranné prostředky. A zvláště ministerstvo zdravotnictví. Nejsem a nebudu voličem ANO a nechci se uchylovat k laciné kritice za velmi složité situace. Ale nedostatek ochranných prostředků ve zdravotnictví, sociálních službách, veřejných službách, dopravě, obchodech je trestuhodný a podle mě by měl vést minimálně k demisi ministra zdravotnictví.

Měl být tedy ministr Adam Vojtěch mnohem předvídavější?

Při strategickém plánování a efektivním řízení ministerstev mělo k nákupům docházet od prosince. Každá nemocnice, každý praktický lékař velmi dobře znají svou potřebu těchto pomůcek. A rezerva měla být pro ty ostatní. Takže nejsme země s nejpřísnějším postupem, když nám chybí ochranné pomůcky a můžeme zpřísňovat, co chceme, když se nám lidé bez ochranných pomůcek courají sem a tam, z domova do práce a zpět. Pak ta opatření ztrácejí smysl. Ztrácejí účinnost.

Můžeme přikázat, že do veřejné dopravy mohou lidé pouze s rouškami, no ale když nejsou k sehnání, tak co? Teď si je lidé šijí doma, ale to přece není preventivní strategické plánování a zajištění ochrany obyvatelstva v krizové a život ohrožující situaci. Řízení mělo být od počátku na profesionálech a neměly to být pokusy o sběr předvolebních bodů. Ale situace je skutečně složitá a nejednoduchá, ale o to víc vyžaduje profesionální přístup. To nakonec potvrdily i povodně před lety a další události.

A pak mi vadí takové případy jako je ten s doktorkou Soňou Peklovou z laboratoře Tilia. Skvělá ženská, přes to, že ministerstvo se na ni chystalo zakleknout, což samo o sobě je hodně stupidní vyjádření, nezastavilo ji to a šla svou cestou, aby byla užitečná a pomohla.

Co si myslíte o opatřeních postupně přijímaných vládou včetně zákazu vycházení, uzavření obchodů s výjimkou potravin či lékáren, uzavření hranic a podobně?

Všechna ta opatření mají svůj smysl, ale v kontextu dalších opatření, v předchozí otázce zmiňovaných problémech kolem naprosto zoufalého, trestuhodného nedostatku ochranných pomůcek.

Nejsme asi jediní – počet mrtvých lékařů a zdravotnického personálu v Itálii svědčí o podobných problémech.

A k tomu všeobecně zoufalý přístup řady našich spoluobčanů a jejich trestuhodná nezodpovědnost k sobě i k jiným. Mně přeci nebude nikdo přikazovat, co mám dělat, já jsem si to zaplatil, a tak do Itálie na lyže pojedu, kdyby čert na koze jezdil. Mně nebude nikdo přikazovat, jestli mohu jít do hospody, nebo ne. A pak přístupy některých i vedoucích pracovníků – v pondělí proběhla zpráva, že v nějakém supermarketu zakázali prodavačkám používat roušky z tak dementního důvodu jako je jejich dress code. No ten člověk, co tohle vydal jako pokyn, měl být do vteřiny nezaměstnaný. Nebo uzavřeme obce a města a necháme je bez zásobování, protože pracovníci firem rozvážejících potraviny nemají roušky. Zdá se to někomu normální? Anebo tohle – stát poslal sociálním službám respirátory nejnižší třídy, které před koronavirem neochrání. A to má ochránit tam, kde jde právě o ty nejcitlivější k tomuto problému?

Ale jednoznačně věřím ve schopnosti našich lékařů a zdravotnického personálu i profesionalitu všech složek systému a v to, že to společně zvládneme bez velkých ztrát na lidských životech.

Objevila se však kritika, že drakonická opatření jsou krajně nebezpečná pro demokracii, že cestování patří k základnímu občanskému právu a že vláda má místo zakazování cest sehnat pomůcky ochrany a zvýšit zdravotní kontroly. Co si myslíte o takovém přístupu?

Tohle je pro mě úplně zoufalý komentář. Kdo tu probůh komu brání ve svobodě cestování? Jsme snad v mimořádné situaci ohrožující životy lidí a vyžadující mimořádné, časově omezená opatření a zcela jistě nevedoucí k tomu, že bude někomu omezena svoboda jeho pohybu. To, že vláda měla zajistit ochranné prostředky, je mimo diskusi. Ale honit si na tom politické body je projev zoufalství. Víc už mě vytáčejí některé komentáře na sociálních sítích, že vlastně ten virus je skvělý, že nás zbaví těch starých, co špatně volí a ušetříme na důchodech. To, když člověk vidí, tak se mě snad ani plakat ze zoufalství nechce, jen si myslím, že fyzické tresty měly cosi do sebe.

Europoslanec za ODS Alexandr Vondra se ostře pustil do šéfky Evropské komisi Ursuly von der Leyenové, která ještě v minulém týdnu kritizovala členské země EU včetně České republiky za přijímaná opatření vůči šíření koronaviru, jako je uzavírání hranic, ale ode dneška jsou uzavřeny vnější hranice schengenského prostoru. Podle Vondry Evropská komise zaspala. „Nic nedělat a pak ještě kritizovat, jak to předvedla v pátek, je špatné a navíc hloupé,“ uvedl. Co říká současná pandemie o akceschopnosti Unie a jak ve světle současné koronavirové pandemie vidíte budoucnost EU?

Unie se ukázala jako naprosto neakceschopná, odtržená mino realitu, žijící ve svém bruselském skleníku. A navíc pro EU je v tuto chvíli naprosto stejným problém situace na řecko-tureckých hranicích a vztah k Turecku. A v obou těchto případech podle mě Evropská unie a hlavně Evropská komise zoufale zklamala. Když jsem se v pátek vrátil z Kyjeva, zrovna běžela tiskovka předsedkyně komise, a ta byla přesně svědectvím o neschopnosti komise a celé Unie.

Pro mě je ta situace teď taková, že už pro mě EU přestává existovat. Jsem hrdým Evropanem, ale Evropská unie je ztracená, nereformovatelná organizace, která spustila velmi silný autodestrukční mechanismus, a ten proces už se nedá zastavit. Určitě ne se současné sestavou eurokomisařů a vedením Evropského parlamentu. Hezky to nedávno vystihl Vladimír Železný. Nepřítel je před branami a v Bruselu řeší, kdo je kluk a kdo holka. Nesmyslná genderová politika, naprosto šílená a zničující zelená politika a řada dalších problémů vedoucích k nevratné destrukci, kterou si ještě pár let nikdo v Bruselu nebude chtít připustit.

Spojené království, které Evropskou unii opustilo, si počíná zcela odlišně od evropských zemí. Vypadá to, že vláda považuje za výhodné vybudovat v zemi skupinovou imunitu v dlouhodobějším časovém horizontu vůči novým koronavirům. Vychází z vědeckého argumentu, že nemoc ve většině případů nemá fatální průběh a podobá se běžné chřipce. Ve zkratce to znamená, že stát chce, aby někteří Britové nemocí prošli a vyrobili si tak protilátky. Jedna skupina vědců s tím zásadně nesouhlasí a premiéra Borise Johnsona obviňuje z podcenění situace, druzí oceňují jeho neotřelý způsob řešení situace a vyzdvihují odvahu odklonit se od strategie zbytku kontinentu. Jak hodnotíte tento britský přístup?

Nejsem profesionál, pokud jde o epidemiologii, i když řada mých odborných aktivit byla a je především s environmentální epidemiologií úzce spojena. Něco na tom může být, zatím úspěch v léčbě dosáhli země, které včas přistoupily k drastickým opatřením a nediskutovaly o nesmyslech, jako je ztráta demokracie, které ale také měly zajištěny v předstihu ochranné prostředky, testy a kde obyvatelstvo je zodpovědné, jako je v Koreji nebo na Tchajwanu anebo to dostalo tvrdým příkazem jako v Číně. Ale bylo to efektivní a nebylo to tak trochu napůl jako u nás.

Takže nejsem schopen asi zcela kompetentně odpovědět, i když je to cesta, která se zdá, že by mohla mít úspěch. Ale to posouzení bych nechal na jiných.

