Prymulovy lži? Jan Hnízdil: Takto jsem si vyléčil covid. Pět věcí je jinak

ROZHOVOR Andrej Babiš ještě nedávno manipuloval médii, teď je obětí mediální manipulace. Je vyděšený, zmatený, dělá, co mu poradci poradí. Režisérem vládních opatření je plukovník Prymula. Zvolil strategii, když něco nejde silou, je potřeba ještě víc síly. Podle doktora Jana Hnízdila lže, manipuluje s fakty a šíří atmosféru hrůzy. Jeden z průkopníků české komplexní a psychosomatické medicíny rovněž nechápe, co pány Boučka, Koptu, Čtvrtníčka a další vede k medializaci svého onemocnění, i když je trochu podezírá, že se možná z nedostatku jiných rolí rozhodli vystupovat v reklamě na koronavirus.

reklama

Nedávno jste se spolu s několika dalšími lékaři podepsal pod petici, v níž mimo jiné zaznělo, že jste si plně vědomi vážnosti situace i zdravotních rizik, která s sebou koronavirová krize přináší, ale mnohem větší nebezpečí ohrožení celkového zdraví lidu vidíte v drastických vládních opatřeních, než v nemoci covid-19 jako takové. Nezměnil jste názor poté, co jste byli i některými kapacitami označeni za nezodpovědné lékaře?

Za naší peticí si stojíme. Vyjádřili jsme v ní kultivovaně náš názor, využili petičního práva. To by mělo být ve svobodné společnosti samozřejmé. Žasnu nad arogancí a hysterií, s jakou se nás snaží umlčet prezident Zeman, plukovník Prymula, prezident lékařské komory Kubek, asociace děkanů, různí akademici...

Lékaři z covid jednotek intenzivní péče nás v novinách vyzvali: „Mlčte! Pokud mlčet nedokážete, přijďte před svým mediálním výstupem na jednu pracovní směnu na covidovou jednotku, uvítáme vaši pomoc!“ Nevěřil jsem vlastním očím. Připadal jsem si, jako bych četl Rudé právo z padesátých let. Kolegové mají těžkou práci, pečují o těžce nemocné pacienty. Mají můj obdiv. Já zase trávím celý den v ordinaci s pacienty s úzkostmi, depresemi, s onkologicky nemocnými. Nikdy by mě nenapadlo vybízet kolegy z JIP, ať si to přijdou zkusit. Každý děláme, co umíme, a nejlépe, jak umíme.

Hlavně ale nechápu, jak je možné, že se žurnalista dostane na JIP, tam fotí pacienty na přístrojích, lékaři k tomu dělají kompars. Jak to může vedení nemocnice dovolit? Jak to mohou noviny otisknout? Kam se poděla lékařská a žurnalistická etika?

Za drastickými opatřeními, jak je nazýváte, stojí vláda Andreje Babiše a ministr zdravotnictví Roman Prymula. Jak hodnotíte dopad těchto opatření na jedince a na celou společnost?

Roli Andreje Babiše bych nepřeceňoval. Jestliže ještě nedávno manipuloval médii, teď je obětí mediální manipulace. Je vyděšený, zmatený, dělá, co mu poradci poradí.

Režisérem drastických vládních opatření je plukovník Prymula. Zvolil strategii, když něco nejde silou, je potřeba ještě víc síly. Lže, manipuluje s fakty, šíří atmosféru hrůzy. Zbaběle se vyhýbá otevřené diskusi. Odmítá dát jasné odpovědi na jasné otázky.

Dovolím si využít mediální prostoru k tomu, abych pojmenoval pět největších lží pana plukovníka a vyzval ho k vyjádření.

Odpovědi na tyto otázky by měli žádat všichni žurnalisté, všichni občané. Jinak se podstaty problému nedobereme.

Tak čím na adresu Romana Prymuly začnete?

Za prvé: Plukovníku Prymulo, lživě interpretujete výsledky PCR testu. Jeho pozitivita neznamená, že je člověk nemocný nebo nakažlivý, v jeho těle se nemusí ani nacházet celistvý virus. Bez dalšího vyšetření lékařem, bez klinických příznaků, nelze takového člověka označit za nemocného. Nadpoloviční většina lidí s klinickými příznaky má průběh nemoci srovnatelný s běžnými chřipkovými onemocněními a nejsou v ohrožení života. Veškerá represivní opatření přitom vycházejí z nárůstu pozitivně testovaných. Ještě nikdy laboratoře tak masivně netestovaly jeden virus. A čím víc testů, tím víc pozitivních. Tímto způsobem by se dala pandemie vyrobit i z viru obyčejné rýmy.

Plukovníku Prymulo, postupujete v rozporu s názory špičkových virologů, dokonce z pracovišť řízených Ministerstvem zdravotnictví.

Psali jsme: Prymula není náš šéf. Martin Jan Stránský: Covid? Na toto zapomínáme. A toto je zbytečné Takhle teď přežijete. Cyril Höschl na poslední chvíli vystoupil před publikem Otevřený dopis slavných lékařů: Vládní opatření jsou nebezpečná mnohem více než covid Rakve a lyžaři: Zkušený kmet o viru a Babišovi: Z textu mrazí

Za druhé: Lživě interpretujete počty zemřelých. Většina jich umírá na jiné vážné nemoci, pozitivita testu je přídatná, vykazováni jsou jako oběti covidu. Na přímý dotaz, kolik eviduje zemřelých v příčinné souvislosti s covidem, Ministerstvo zdravotnictví sdělilo, že takové informace neshromažďuje. Tentýž úřad uvádí, že: „Počet úmrtí v souvislosti s onemocněním covid-19 po jednotlivých dnech zahrnuje všechna úmrtí osob, které byly pozitivně testovány na covid-19 (metodou PCR) bez ohledu na to, jaké byly příčiny jejich úmrtí.“ Čísla vykazovaná bombasticky jako „smrti na covid“ jsou vylhaná. Podle Českého statistického úřadu se týdenní počet zemřelých ve srovnání 2019 až do poloviny srpna 2020 pohybuje kolem 2000.

Plukovníku Prymulo, informujete v rozporu s tvrdými daty ČSÚ.

Co dál byste chtěl ministru zdravotnictví vzkázat?

Za třetí: Plukovníku Prymulo, vvyjádření „Budeme mobilizovat různé stadiony, haly, abychom mohli mít lůžka i tam. Situace začíná být opravdu vážná,“ je šířením poplašné zprávy. Sám jste pověděl, že řada nemocničních lůžek – až 42 procent – statisticky vykazovaných jako „hospitalizovaní s covidem“, je ve skutečnosti blokována lidmi, jejichž zdravotní stav hospitalizaci nevyžaduje a v nemocnici jsou jen kvůli izolaci.

„Ve Fakultní nemocnici v Motole – v největší české nemocnici – máme aktuálně 21 nemocných s covidem-19, z toho pouze jeden je v těžkém stavu na jednotce intenzivní péče a vyžaduje připojení na plicní ventilátor. Ostatní pacienti mají lehký průběh nemoci, jejich léčba probíhá maximálně s podporou kyslíkové terapie. Škála ročníků narození těchto pacientů začíná rokem 1929 a končí rokem 1950. Máme sice i několik pacientů mladšího věku, ti však mají vysloveně lehký průběh nemoci a hospitalizováni jsou z toho důvodu, že mají i jiné zdravotní komplikace. Proti této realitě postavme fakt, že denně utrácíme 34 milionů korun za 20 tisíc testů,“ prohlásil ředitel motolské nemocnice Miloslav Ludvík. Ve stejném duchu se vyjádřil i profesor Feltl, ředitel VFN.

Plukovníku Prymulo, informujete v rozporu s vyjádřeními ředitelů největších fakultních nemocnic.

plk. prof. MUDr. Roman Prymula, CSc., Ph.D. BPP



ministr zdravotnictví Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Za čtvrté: Plukovníku Prymulo, vaše snaha otestovat celý národ je šílená. Není organizačně ani finančně zvládnutelná. Počet pozitivně testovaných nepřinese žádnou informaci o tom, kolik je skutečně nemocných. Nakažený člověk navíc může virus šířit týden, pozitivní může být i několik měsíců. Počet pozitivně testovaných by tak jen posloužil zavedení tvrdých represí. Přispěl by k další devastaci zdravotnictví, ekonomiky, školství, kultury, sportu a každodenního života.

Plukovníku Prymulo, pod záminkou boje proti koronaviru jste vyhlásil válku občanům.

Čím svůj apel na profesora pro obor hygiena, preventivní lékařství a epidemiologie uzavřete?

Za páté: Plukovníku Prymulo, vaše prezentace vakcíny, jako samospásného řešení, je zavádějící. Schvalování vakcíny probíhá ve zrychleném řízení. Farmaceutická firma Astra Zeneca dostala příslib, že do určité výše částky nebude ručit za její nežádoucí účinky. Každý, kdo se vakcíně podrobí, stává se pokusným králíkem. Můj dotaz, kdo ponese zodpovědnost za nežádoucí účinky a žádost, aby ministerstvo deklarovalo, že vakcinace bude dobrovolná a kdokoliv ji odmítne, nebude žádným způsobem krácen na svých právech a svobodách, zůstaly bez odpovědi. Oproti tomu jste prohlásil, že ten, kdo se nechá testovat, bude zbaven povinnosti nošení roušky. Vše nasvědčuje tomu, že zrychleně testovaná a neověřená vakcína sice nebude „povinná“, ale bude jedinou možností, jak uniknout represím státní moci.

Plukovníku Prymulo, lžete, manipulujete s fakty. Bezdůvodně ničíte zdravotnictví, školství, ekonomiku, kulturu, sport. Zůstává za vámi spálená země. Máte-li v těle kousek vojenské cti, hozenou rukavici zvednete. Jan Hnízdil, četař absolvent.

Andrej Babiš ANO 2011



předseda vlády Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Ministra zdravotnictví jste tedy podrobil hodně tvrdé kritice. Ale myslíte si, že by si jiná politická garnitura počínala ve složité situaci lépe? Narážím třeba na chování předsedy ODS Petra Fialy, který se ještě v srpnu navážel do premiéra Andreje Babiše a jeho vlády, že chce lidem omezovat svobodu nejrůznějšími opatřeními, ale teď obrátil jako na obrtlíku a vyčítá mu, že vláda ta opatření nepřijala.

Na naší politické scéně není jediná strana, která by dokázala vyhodnotit fakta a vyvodit z nich správné závěry. U pana profesora Fialy mě to mrzí dvojnásob. Opozice podlehla atmosféře strachu, nechala si nasadit náhubky. Pod záminkou boje proti koronaviru s ní Babiš s Prymulou zacházejí jako s onucí. Milion chvilek pro demokracii se úplně vytratil. Jediný, kdo se zachoval jako opravdový státník, je bývalý prezident Václav Klaus. V prohlášení „Nejsme ve válce, nepotřebujeme drakonická opatření“ ze 13. října přesně pojmenoval a rázně odsoudil naprosté selhání vlády, manipulaci s fakty a zbytečné strašení veřejnosti. Pane prezidente Klausi, skláním Vám hlubokou poklonu!

Prof. Ing. Václav Klaus, CSc BPP



Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Vrátím se k té petici. Tvrdíte v ní, že tento typ koronaviru nepředstavuje pro zdravé občany v produktivním věku vážnou hrozbu. Vím, že ze signatářů petice minimálně vy a pan profesor Pirk jste nemoc prodělali a měli jste prý jen mírné příznaky, odpovídající běžnému chřipkovému onemocnění. Lze ale osobní zkušenost zobecnit, když některé známé osobnosti před nákazou varují a doporučují lidem odložit egoismus a dodržovat veškerá opatření, protože někteří sami navzdory nižšímu věku – viz 39tiletý moderátor Libor Bouček – poznali na vlastní kůži, že to není žádná legrace?

Koronavirus nezlehčuji. V únoru mi bylo hodně zle, ztratil jsem čich, chuť, měl bolesti svalů, teploty, trápil mě zánět v uchu. Dokonce jsem na týden zrušil ordinaci, šel za zkušenou lékařkou ORL. Antibiotika nezabrala, pomohly až kortikoidy. Doma jsem se zavřel v pokoji, nechtěl nikoho vidět ani slyšet. Neumím si představit, že bych v tomto stavu zavolal do novin, ať přijedou, že jim povím, jak je mi blbě, a nechám se vyfotit. Nechápu, co k tomu pány Boučka, Koptu, Čtvrtníčka a další vede. Možná se z nedostatku jiných rolí rozhodli vystupovat v reklamě na koronavirus.

Prof. PhDr. Petr Fiala, Ph.D., LL.M. ODS



poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Profesor Jan Pirk se v rozhovoru pro ParlamentníListy.cz vyjádřil, že vyšší věk sám o sobě není hlavním rizikovým faktorem. Tím je například i obezita, kouření, cukrovka, plicní onemocnění nebo snížená imunita. Jak by se daly tyto rizikové skupiny ochránit? Copak lze všechny se zmíněnými riziky izolovat? Nebo stačí uzavřít domovy pro seniory a nemocnice?

Ochránit před čím? Před pozitivitou testu? My voláme po tom, aby se nesmyslným testováním nedělali ze zdravých lidí marodi. Stojí to spoustu času, peněz, je to na úkor péče o skutečně nemocné. Zdravotnictví se musí vrátit ke svému poslání, k péči o ty, kteří to skutečně potřebují. Rizikové skupiny se dají chránit běžným způsobem. Bránit seniorům v absolutním kontaktu s bližními jen proto, že je někdo z nich pozitivní, je naprosto zvrácené. Sociální izolace má na staré lidi zničující vliv, umírají steskem.

Ing. Miloš Zeman BPP

První přímo zvolený prezident ČR

prezident České republiky Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Často se řeší otázka, kdo za epidemii covidu-19 může. Na jaře vina padala na tzv. lyžaře, kteří se vrátili z Itálie. Nyní klade opozice a část obyvatelstva vinu za údajné nezvládnutí epidemie vládě, která prý kvůli marketinku nevyhlásila opatření včas. A z vlády se ozvalo obvinění, že za epidemii mohou nezodpovědní lidé, kteří nedodržují nařízení, nenosí roušky a podobně. Imunolog Václav Hořejší říká, že neblahou a rozhodující roli hráli nezodpovědní a mediálně známí lékaři, kteří tu nemoc bagatelizovali. Koho za viníka považujete vy, a má vůbec smysl ho hledat?

To není pandemie koronaviru, to je pandemie šílenství. Důsledek vlády psychopatů a naprostého selhání kritické žurnalistiky. Pokud by člověk neměl připojení na internet a každý den nehltal děsivé zprávy, tak o pandemii koronaviru nemá tušení. Bez děsivé mediální podpory by proběhla jako obyčejná chřipka. U lidí s jiným vážným onemocněním by mohl být průběh těžký, někteří by zemřeli. Tak jako je tomu při běžné chřipce. Život by šel dál. Pan profesor Hořejší je vynikající vědec, respektuji ho, dobře se známe, tykáme si. Jeho nálepkování „nezodpovědní a mediálně známí lékaři“ neberu osobně. Na některé věci máme prostě jiný názor. Tak už to v životě chodí. Kvůli tomu se nemusíme napadat a urážet.

Profesor Cyril Höschl v neděli, v poslední den povolených kulturních vystoupení, v Malostranské besedě doporučil, aby lidé v následujících čtrnácti dnech zpřísněných opatření nekoukali na televizi a nečetli noviny. To byla rada psychiatra. Co byste poradil vy?

Profesor Cyril Höschl to vystihl přesně. Příkazy a zákazy se mění tak rychle, že by musel být člověk neustále online, aby je registroval. Když wifinu vypneme, zvrácené nápady pana plukovníka k nám nedolehnou, nebudeme je moci respektovat, začneme normálně žít. Nikdo nás přece nemůže trestat za to, že nemáme wifi. Riziko takového přístupu spočívá v tom, že až wifinu zapneme, můžeme se probudit v tvrdé totalitě...

Psali jsme: Ani „chřipečka“, ani se výrazně bát. Profesorka Vašáková pro PL: Vysvětlete kroky proti covidu lépe Bude umírat 200 lidí denně, v příznivém scénáři. Prymula ostře odpověděl na petici lékařů 500 mrtvých na covid? Směšné. A obézní od TV chtějí roušky. Lékař Pollert z první ruky Tohle vám v TV nepoví. Profesor Pirk ke covidu. Za opatřeními je ještě jiný úmysl

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.