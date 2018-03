Psychiatr Ivan David odpovídá Zemanovým kritikům: Žádnou duševní poruchu jsem v jeho projevu neviděl. Odvaha se bránit není mstivost. Opozice hraje své divadlo

Anketa Chcete, aby čínská CEFC dál investovala v Česku? Nyní posílena o čínský státní kapitál Chci 62% Nechci 38% hlasovalo: 6060 lidí

Někdo tvrdí, že Andrej Babiš chce předčasné volby a vyjednávání jen předstírá. Může to tak být? Andrej Babiš o své vládě opět prioritně vyjednává s ČSSD. Jenže sociální demokracie si řekla o pět resortů, které jí evidentně ANO nedá, a pak je ve hře vnitrostranické referendum ČSSD. Dosáhne ČSSD toho, co si umanula?

Nakolik prioritně jedná Babiš s ČSSD, to si opravdu nejsem jist. Rozhodně nejde hlavně o počty a sílu resortů. Určitě se za zavřenými dveřmi vyjednává o velkých projektech. Ještě není úplně dokradeno. Domnívám se, že prezident Zeman opravdu nové volby hodně nechce. Sociální demokracie už nepředstavuje žádné myšlenky nebo hodnoty. Ti, kteří jsou u vesla a nakládají se sociální demokracií, jako by byla jejich, určitě budou chtít zobchodovat ke svému prospěchu její zbytkovou tržní cenu. Zdaleka nejde jen o ministerské platy.

Je Jan Hamáček tím, kdo se dokáže Babišovi při vyjednávání postavit jako rovnocenný partner? Jak se vám jako někdejšímu sociálnímu demokratovi zpovzdálí a z nadhledu posuzuje fakt, že si právě Hamáčka zvolila ČSSD do svého čela? Dokáže právě on stranu vzkřísit, postavit na nohy?

Jan Hamáček za sebou nemá dost hlasů. Dobře si pamatuji, jak fungovala ČSSD před Zemanem, tehdy také sedmiprocentní. Takže Hamáček rovnocenným partnerem být nemůže a nemůže ani účinně vydírat, protože hlasy ČSSD k podpoře vlády nestačí. Pamatuji se na dobu, kdy byl Hamáček vnímán jako velká naděje, když byl zvolen místopředsedou ve Středočeském kraji. Jenže on je z té generace, která uvažuje hlavně a skoro výhradně v intencích: „Co z toho můžu mít já?“ Není to žádný myslitel nebo organizační génius, je to typ sluhy sluhů. Těžko může imponovat voličům.

A jak vnímáte zásahy Andreje Babiše do Generální inspekce bezpečnostních sborů, tedy snahu o odvolání Michala Murína?

Myslím, že v tomto případě Andrej Babiš zaútočil bez náležité přípravy. Chce mít na klíčových místech své lidi – zaměstnance.

Tomio Okamura čelí dalším problémům s financováním svého hnutí poté, co novináři Sabina Slonková a Jiří Kubík odhalili určitá podezření. Jsou podle vás podezření z toho, že politika Okamury je jen byznys, oprávněná? A co útoky na Okamurovu osobu, ať už jde o jeho sporné výroky o táboře v Letech, kdy v rozhovoru pro DVTV mimo jiné uvedl, že tábor většinou nikdo nehlídal a lidé v něm se mohli volně pohybovat? Jeho vyjádřeními se dokonce zabývali poslanci na mimořádné schůzi... Nejde tady o hon na čarodějnice, anebo by si Okamura kvůli svému „nevhodnému chování“ zasloužil trest sesazení z postu místopředsedy Sněmovny?

Nevím, jestli Slonková s Kubíkem odhalili nějaká fakta, nebo opravdu jako obvykle vyrobili vykonstruovaná podezření. Není přece neznámé, čí chleba jedí. Když něco vyjde na Seznamu, je třeba předpokládat velmi manipulativní práci s fakty a politickou objednávku. Tábor v Letech se postupně vyvíjel v době všeobecného útlaku a strachu. Žádné tvrzení o něm neplatí na celé období jeho existence. Divím se Okamurovi, že se nechal vyprovokovat k jakémukoli komentování tohoto tábora. Těžko se vyhrává, když se nahrává soupeřům před vlastní brankou. Jsem dalek toho, abych účelová jednání ve Sněmovně vnímal jako spravedlivý či nespravedlivý „trest“. V tomto případě ze sebe „čarodějnici“ udělal Okamura sám.

Miloš Zeman složil začátkem března prezidentský slib. V inauguračním projevu ale kritizoval Zdeňka Bakalu a média patřící do jeho vydavatelství a také Českou televizi, na což někteří politici zejména z TOP 09 a ODS reagovali tak, že opustili Vladislavský sál. Premiér Andrej Babiš posléze řekl, že čekal jiný projev, a bývalý prezident Václav Klaus uvedl, že Zeman nechal průchod své mstivosti. Jako psychiatr byste zkritizoval ty, co odešli ze sálu, anebo spíše Zemanův projev?

Miloš Zeman zcela záměrně a promyšleně útočil a „potrefené husy“ se ozvaly. Akce i reakce měly oslovit jednu či druhou stranu konfliktu. Miloš Zeman měl nejen pravdu, ale také odvahu ji říci. Andrej Babiš nepotřebuje ani pravdu, ani odvahu. Na rozdíl od prezidenta je zaměřen na rozmnožování svého kapitálu. Kdyby pronášel projev on, vypadal by určitě jinak. Otloukánek se prezidentem stát nemůže, ano, můžeme snahu nenechat si nic líbit nazvat mstivostí. Necháte-li útok bez protiútoku, pobízíte k dalším útokům. Odvetou pobízíte také, ale dáváte najevo, že to nebude zadarmo. Žádnou duševní poruchu jsem v jednání aktérů nerozpoznal, ani závažnou poruchu osobnosti. Jako občan konstatuji, že jsem volil kandidáta na prezidenta, který má odvahu se bránit, a doufám stejně jako jeho ostatní voliči, že bude bránit i je. Představitelé stran si hrají své divadlo, a jestli se baví na vlastní účet, to uvidíme.

Babiš, Okamura, komunista Zdeněk Ondráček a koneckonců i prezident Miloš Zeman. Proti těm všem nedávno lidé demonstrovali na náměstích, do nichž se zapojili i studenti. Je symbolické, že se opět zapojují do protestů studenti? Mnozí dokonce tvrdí, že mladá generace byla k tomu zneužita a že často vůbec neví, oč v protestech jde... Koneckonců to potvrzovalo mj. to, že mladí zaměňovali jméno Ondráček a Vondráček...

Řeknete-li, že demonstrovali lidé, máte pravdu, protože jich bylo víc než jeden. Ano, studenti byli zapojeni. Na to, že většina protestujících pořádně neví, proti čemu protestuje, můžete vzít jed. Lidé si rádi zaprotestují, když je to potěší, a očekávají od svých protestů pozitivní odezvu. Jeden významný umělec mi řekl, že se mu jeho matka také pochlubila, že byla proti těm darebákům protestovat, a on jí řekl: „Ty jsi šla protestovat, protože žiješ sama, nudíš se a máš malý důchod, o žádné darebáky nejde.“

V protestech se ale lidé kupodivu zastávali i České televize, kterou nejenže často kritizuje prezident Zeman, ale pouští se do ní i generální ředitel TV Barrandov Jaromír Soukup (do ČT se obouvá hlavně kvůli jejímu hospodaření). Zeman ale protest proti televizi komentoval takto: „Víte, za co ti chudáčci demonstrovali? Za svobodu televize ne, ale za Kalouskovu televizi,“ řekl prezident, podle něhož má zpravodajství a publicistiku vychýlenou ve prospěch TOP 09. Má pravdu?

Denně se na ČT dívají a pokládají ji za člena domácnosti a politika je buď vůbec nezajímá, nebo nemají takový přehled, aby dospěli k pochybnostem o tom, co pochybné je. Čemu bychom se podivovali? Pak z výčtu motivů protestujících zbývají případy příznivců TOP 09 a podobných perverzních uskupení. Jaromír Soukup se ve svém projektu orientuje na málo využitou cílovou skupinu myslících diváků. Analýzy sledovanosti a pokrytí cílových skupin se provádějí a jsou dosti důkladné. Soukromé sdělovací prostředky mají na vychýlení od objektivity právo, veřejnoprávní vychýlené být nesmějí – a přece jsou.

Na Slovensku to nyní kolem vlády neuvěřitelně vřelo. Napřed rezignoval slovenský ministr vnitra Robert Kaliňák, poté premiér Robert Fico. Slovenský prezident Andrej Kiska jmenoval právě dnes novou vládu v čele s dosavadním vicepremiérem Peterem Pellegrinim. Zavládne už na Slovensku klid? Jen připomínám, že pád vlády vlastně odstartovala vražda novináře Jána Kuciaka a jeho snoubenky a poté mnoho lidí v Bratislavě demonstrovalo proti vládě. Bylo to snad řízené? Co se na Slovensku vlastně děje?

Klid na Slovensku hned tak nazavládne, v každém případě zůstane mnoho nespokojených a neuspokojených, kteří minuli svoji skutečnou nebo domnělou příležitost. Zbývá vyřešit, kdo odstartoval vraždu začínajícího novináře a jeho snoubenky. Smrt mladých vždy vzbudí větší emoce. Demonstrace byly řízené určitě. Jen tak náhodou se desetitisíce lidí v mrazu nesejdou.

Vladimir Putin obhájil prezidentský post v Rusku drtivým způsobem. Dokonce i Petra Procházková nebo Luboš Palata, které nikdo nemůže podezírat z přízně k Rusku, píší o tom, že svým způsobem Rusové mají Putina rádi i proto, že pod jeho vedením jde z Ruska strach. Lze chápat situaci tak, že on je někdo, koho Rusové potřebují, a máme se s tím smířit? A co tvrzení, že se máme Ruska bát?

Ať už zvolení Vladimira Putina vítáme nebo ne, smířit se s jeho vítězstvím musí každý. Po Jelcinovi ostatně nebylo tak těžké být oblíbený. Premiér Černomyrdin kdysi řekl (foneticky): „My chatěli lučše, no udalos kak vsjegda.“ Přeloženo: „Snažili jsme se o zlepšení, ale dopadlo to jako obvykle.“ Putin se také snažil o zlepšení, ale dopadlo to pro Rusy lépe, než kdo čekal. Rusko odstrašovat musí jako každý, komu je co ukrást. To, čeho se musíme bát, je poslední světová válka, a dokud Rusko odrazuje možného útočníka, válka snad nehrozí. Své bohatství si dnes může uchovat jen velmoc, kolonie o ně přicházejí.

V minulých letech tolik napjaté vztahy mezi Ruskem a Západem dostávají další vážné trhliny. Velká Británie i další klíčové země Evropské unie obviňují Rusko, že stojí za útokem na bývalého ruského špiona Sergeje Skripala a jeho dceru v anglickém Salisbury, který zásadním způsobem zhoršil vztahy mezi oběma zeměmi. Mayová prosadila v britském parlamentu vyhoštění 23 ruských diplomatů a další sankce. V reakci na vyjádření ruské diplomacie, že smrtící jed mohl pocházet i z Česka, navrhuje bývalý poslanec Ivan Gabal vyhostit ruské diplomaty z Česka. Podobný názor zastávají i další. Měli bychom takto odpovědět? A nebyla situace kolem jedu novičok uměle vyvolanou aférou? Komu má sloužit?

Hledá se záminka k protiakcím, když nikdo nevystřelil na arcivévodu, hodí se jiná záminka, když není po ruce, oni ji dokážou vyrobit. Kdo by čekal, že budou tak trapní a použijí tak slaboduché obvinění, že inteligentním přisluhovačům je stydno se k němu hlásit. Pokud jste zmiňovala moji profesi, tak Ivan Gabal zajímavým případem je. Pokud se chtějí zesměšňovat, tak ať štěkají jako malý pes za velkým plotem...

autor: Olga Böhmová