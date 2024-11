Publicista: Trump bude teď ČR ignorovat. Až do příštích voleb

Gratulace Donalde, držme si kloboučky, jedeme z kopce, napsal jste na svůj facebookový profil hned ráno po prezidentských volbách v USA. Takže, co více k tomu říci? Čím si podle vás Trump voliče získal?

Jednoduše – tím, že mluví srozumitelně o problémech, které lidi zajímají. Možná je obhroublý a drsný, ale to je velká část občanů USA také. Je nezajímají vzletné úvahy o liberální demokracii, ale ceny benzinu a potravin. Konečně, u nás to není jinak.

„Vítězství Donalda Trumpa je porážkou liberálních a progresivních myšlenek, protože nový americký prezident je konzervativně orientovaný,“ prohlásil slovenský premiér Fico. Souhlasíte?

Samozřejmě. Trump, Fico, Orbán, ale i celá řada dalších evropských politiků je naladěna na stejnou vlnu. Uvažují při zemi, reálně. Chimérické nápady o zeleném údělu, zavírání tepelných elektráren, zákaz spalovacích motorů za cenu rostoucích cen elektřiny a nahrávání nekontrolované imigraci cizinců s odlišným životním stylem a myšlením – to je něco, s čím normální občané nesouhlasí. EU se drolí a je jen otázkou času, kdy se rozpadne.

Mimochodem, když jsme u Roberta Fica, nedávno mu z některých stran bylo velmi ostře vyčítáno jeho vystoupení v ruské televizi. Co k tomu říci?

Zpátky k prezidentským volbám v USA. Jak se, dle vašeho mínění, pod Trumpovým vedením změní Amerika, a co její vztah k Číně, k Rusku... A co to bude znamenat pro válku na Ukrajině?

To je asi nejzajímavější. Donald Trump je v zahraniční politice velmi pragmatický. Dokáže komunikovat se všemi relevantními politiky. Umí mluvit tvrdě, ale rozumně. A je opatrný. Dobře ví, že vstupovat do otevřeného konfliktu s Čínou anebo s Ruskem je nerozumné. S Putinem a se Si Ťin-pchingem bude důrazně, ale klidně diskutovat a vyjednávat. Z pozice síly bude jednat s ukrajinským, loutkovým prezidentem. On [Trump] totiž bude držet ruku nad kohoutkem penězovodu do Kyjeva. Nevím, jestli válku na Ukrajině zastaví za den, anebo za týden. Nepochybně ale Zelenskému vyžene z hlavy ten legrační nápad, že by se snad ruská vojska stáhla zpátky z Donbasu, že by vystavila ruskojazyčné obyvatele další vlně genocidy; o návratu Krymu na Ukrajinu ani nemluvě.

Coby letitý novinář, jak hodnotíte to, jak média informovala ohledně prezidentských voleb v USA?

Celá naše mediální scéna byla nastavena na předpokládané vítězství Kamaly Harrisové. Nadšeně referovala o tom, jak její preference rostou… a najednou – bum, prásk!

Teď jsou naši liberální novináři vyděšení. Na jejich výnosná místa je vynesla účast v Aspenu a orientace na liberální hodnoty – které voliče srdečně nezajímají. Naši mladí progresivní novináři se klepou o svá místa. Oni tuší, jak dopadnou příští volby u nás. Tuší, jaký vypukne fičák. Jak se bude měnit situace v ČT, a že o jejich servilní služby nebude v budoucnosti už nikdo stát. V to já tedy doufám.

Co říci na postoj našich politiků, vládních či opozičních, k vítězství Donalda Trumpa a celkově k volbám v USA?

To je tady kyselo… Provládní politici jsou zděšeni, ale je jim jasné, že musí volit slova opatrně. Snaží se o zachování si jisté důstojnosti, a tak nad zvolením Trumpa vyjadřují jenom jakési zdvořilé nenadšení. Opozice samozřejmě nadšena je. Ví, že bude mít v Trumpovi silnou oporu. Zvolení Trumpa v diskusích na CNN Primě otevřeně vítá.

Kritickými výroky na adresu Trumpa dříve nešetřil současný prezident Petr Pavel, jenž zhruba před dvěma lety, kdy ani jeden z nich nebyl prezident, řekl, že na něj Trump působil jako odpudivá lidská bytost. Kritikou na adresu Trumpa nešetřil ani prezidentův „přítel po boku“ Petr Kolář. Prezident Pavel teď sice Trumpovi pogratuloval, ale i tak, je namístě obávat se určitého ochlazení vztahů mezi ČR a USA?

Je to trapas. Prezident, soudruh Pavel se zesměšnil (tedy pokud je to možné ještě víc), dveře do Bílého domu si zabouchl sám, a už nemá šanci se z toho vylhat. Z Koláře se stala absurdní, nenávistná figurka, kterou už nikdo nebere vážně. Na druhé straně, Donalda Trumpa nějací šašci z miniaturní České republiky moc nezajímají. Jsou pod jeho rozlišovací schopností. Donald má ale naši zemi rád. Tedy zemi, nikoliv naši současnou politickou garnituru. Teď nás bude ignorovat, a počká si, co bude po příštích volbách…

A co říci na reakce umělců, u nás i v USA, na Trumpovu výhru?

No, to je bizár… Mádl, Čtvrtníček, Issová, Geislerová, račte si doplnit další. Oni přece mají dost starostí o svoji kariéru, a tak přebírají informace jen ze zpráv z našich televizí. Politice nerozumějí vůbec. Což třeba takový Vetchý, kterému se zřejmě mozková kapacita přelila do prsních svalů.

Ti inteligentní umělci si možná myslí svoje, ale do politiky se raději nepletou, aby si u diváků neublížili. Je zde ovšem i pár herců a muzikantů, kteří čerpají informace i z jiných zdrojů a nebojí se projevit svůj opačný názor nahlas – i za cenu, že je naši progresivní režiséři budou ignorovat.

V USA to je stejné. Eminem, Lady Gaga, Taylor Swift, Springsteen, Clooney. Fůra talentu, ale málo rozumu.

Bývaly doby, kdy se naši umělci angažovali v zájmu dobré věci. Dnes se z některých z nich staly jen směšné, opovrhované figurky.

A slovo na závěr: Volba Donalda Trumpa změní poměry nejen v USA, ale v celém světě! Tedy i u nás. Tak si držme čepice…