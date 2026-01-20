Rajchl bouchl do stolu: Pavel je mimo ústavu. Musí přijít tlak

Pane poslanče, jak vnímáte celou kauzu kolem českých letadel L-159, které měl Ukrajině nabídnout Petr Pavel bez konzultace vlády, jež to poté odmítla?
Jedná se o neskutečně skandální krok ze strany Petra Pavla. Ať si lidé představí, co by se strhlo, kdyby v roce 2022 Miloš Zeman na nějaké své zahraniční cestě nabízel naše letadla bez vědomí vlády Petra Fialy. Byl by oheň na střeše. Jenže v tomto dnešním případě najednou vidíme, že je ticho po pěšině, a protože je Petr Pavel miláčkem mainstreamových médií, neřeší to vůbec nikdo. Přitom je naprosto evidentní, že jde o skandál obrovských rozměrů a něco, co si Petr Pavel nemůže dovolit. Spletl si funkci prezidenta s funkcí nějakého krále či císaře a začíná se chovat a jednat zcela mimo ústavní rámec. Bylo by fajn, aby si ústavu konečně přečetl, protože řada jeho kroků je naprostým ofsajdem vůči naší ústavě a toto je jeden z nich. Měla by tomu být věnována maximální pozornost i s ohledem na to, aby se toto diplomatické faux pas neopakovalo.
Bude Martin Kupka lepším předsedou ODS než Petr Fiala?
Poslanecká sněmovna vyzvala svým usnesením prezidenta, aby se držel svých ústavních povinností a jmenoval premiérem navrženého ministra. S prezidentem to nehnulo. Jak to vnímáte? A existují jiné cesty?
Jde o patovou situaci, kdy prezident republiky nehodlá plnit své povinnosti uložené ústavou. To je velmi problematické z hlediska narušení ústavnosti v naší zemi. Ústava pracuje s tím, že nejvyšší ústavní činitelé dělají to, co mají uloženo. Nemohou tam být sankce nebo postihy. Ústava musí pracovat s předpokladem, že nejvyšší ústavní činitelé budou činit to, co mají. Je-li tam napsáno, že Senát má do třiceti dnů projednat zákon, předpokládá se, že ho projedná. Pokud by Senát zůstal nečinný, bude to paralyzovat naši zemi. Zde se jedná o velmi podobnou situaci, kdy Petr Pavel svým nekonáním, které je jednoznačně v rozporu s ústavou, paralyzuje částečně činnost vlády, když odmítá jmenovat ministra. Pohnout se s tím dá tak, že Petr Macinka zvládne obě ministerstva, ale co budeme dělat příště, když prezident nenajmenuje čtyři, pět nebo šest ministrů? Nebo když odmítne jmenovat předsedu vlády? Jednoznačně to ukazuje na to, že Petr Pavel se rozhodl udělat z České republiky autokracii, nepodrobuje se vůbec ničemu a nedodržuje základní ústavní principy. Velmi alarmující stav.
První by na to měla začít tlačit média v České republice. Kdyby tohle dělal Miloš Zeman, budeme si denně číst články, které ho budou vyzývat k tomu, aby buď konal, nebo abdikoval. V tomto případě média tolerují Pavlovo jednání, a ještě relativizují, že to není z hlediska ústavy úplně jasné. Přitom jiný výklad není možný a každý ústavní právník potvrdí, že se Petr Pavel pohybuje mimo ústavní rámec. Z mého pohledu by hlavní tlak měla vyvinout mainstreamová média.
Nezdá se, že by se k něčemu takovému měla…
Což ukazuje na jejich selhání. Ne nadarmo se říká, že média jsou pojistkou demokracie. Tady přesně by pojistka měla zafungovat, tady přesně je to okamžik, kdy se prezident chová nedemokraticky a vybočil z režimu demokratického právního státu. V tu chvíli má nastoupit pojistka, která má začít křičet, bít na poplašné zvony a říkat: pane prezidente, konejte. To se prostě nestalo, takže selhává nejen prezident jako ústavní činitel, ale selhávají i média jako pojistka demokracie. Novináři opustili roli hlídacího psa a stali se poslušnými štěkajícími pudlíky ve prospěch těchto liberálních eurosvazáků.
Jaké možnosti máte vy jako vládní koalice? Vím, že se mluvilo například o variantě osekání rozpočtu Hradu či hrozby takového kroku či omezení prezidentových zahraničních cest. Může to přijít na pořad dne?
Jednoznačně. Pokud se prezident rozbije a přestane fungovat, musí se holt využít veškeré možné pravomoci a nástroje, aby fungovat začal. Najednou jsme v situaci, kdy si prezident udělal z ústavy trhací kalendář, nekoná podle ní, což je ohrožující prvek z hlediska naší budoucnosti. Jsem pro to, aby se tahle debata co nejdříve otevřela.
V příštím týdnu organizujete v Poslanecké sněmovně seminář o covidu. Co je jeho cílem? Jde o jakési ohlédnutí a zhodnocení, co všechno se tehdy dělalo špatně, aby byly učiněny nějaké závěry? Mnozí kvitovali slova premiéra Babiše o tom, že tehdy vláda udělala chyby.
Záleží mi na třech základních věcech. Za prvé se musíme dobrat pravdy a odvrhnout nánosy všech možných manipulací a propagandistických výkřiků těch, kteří zde vyzývaly k nošení roušek, zakazovali nám cestovat, znemožnili nám účast na pohřbech a svatbách, dětem na rok zničili život atd. Nemůžeme jen tak říci, že to skončilo a zapomeňme. Je potřeba si to říci a také očistit jména lidí, kteří se pravdu snažili říkat od prvního okamžiku. Za druhé musí přijít spravedlnost pro ty, kteří byli za své názory postihováni. Soně Pekové chtějí odejmout znalecké razítko, Peter Kotlár má být dokonce trestně stíhaný.
Proti nim stáli doslova zločinci typu pana Flegra nebo Kubka, kteří šířili poplašné zprávy o mrazácích na mrtvoly v ulicích, že zde bude 40 tisíc mrtvých, a kdo se nenaočkuje, ten zemře. Těmto lidem se vůbec nic nestalo. Dokonce jsou odpovědni za úmrtí celé řady lidí, protože propůjčili očkovaným osobám tzv. status bezinfekčnosti a umožnili jim normálně do společnosti chodit. Dnes už víme, že očkované osoby roznášely virus úplně stejně jako neočkované a celý konstrukt o bezinfekčnosti byla absolutní lež. Spravedlnost nemůže zůstat umlčená. Je nezbytné, abychom se k tomu vyjádřili.
Za třetí jde o poučení do budoucnosti, abychom neopakovali chyby. Nemůžeme vyloučit, že nějaká pandemie může přijít znovu, a nechci, abychom zde udělali stejné chyby jako dřív. Proto je důležité si to zhodnotit a zanalyzovat, abychom věděli, co se nepodařilo a co bylo naprosto neúčinné. Jak říká klasik: chyby může udělat každý, ale zopakuje je pouze blbec. Chtěl bych, abychom nebyli za blbce.
V Praze byl na návštěvě maďarský ministr zahraničí Péter Szijjártó a jednal s premiérem, šéfem Sněmovny i ministrem zahraničí. Vy naopak brzy jedete do Budapešti. O co půjde?
Mám radost, že mě Péter Szijjártó pozval na oficiální návštěvu Budapešti, kde spolu strávíme celé dopoledne a bude to zakončeno společnou tiskovou konferencí. Od svého vstupu do politiky se netajím tím, že z mého pohledu je restart V4 a navázání co nejužších ekonomických a infrastrukturálních vazeb naprostým základem pro úspěšnou budoucnost naší země, jelikož se musíme bránit bruselskému útlaku. Jde o takové Svatoplukovy pruty, které zde mohou být dokonce čtyři. Stále platí, že mnohem úspěšněji budeme všem bruselským nesmyslům čelit společně než jednotlivě. Věřím, že V4 může být extrémně silným teritoriem a během několika málo let může udávat tón celé Evropě. Z tohoto důvodu se na návštěvu Maďarska velmi těším, protože dlouhodobě říkám, že Viktor Orbán a Robert Fico jsou novodobé majáky konzervativní politiky v Evropě. Ministr zahraničí Péter Szijjártó je člověk, ke kterému chovám vysoký respekt a úctu a považuji ho za nejlepšího ministra zahraničí v celé Evropě. Uvidíme se navíc už podruhé.
JUDr. Jindřich Rajchl
Finálně ještě jedno téma. Připojil jste svůj podpis pod dopis spolku Svatopluk s výzvou Sudetoněmeckému landsmanšaftu, aby neorganizoval svůj letošní sjezd v České republice, jak má v plánu. Co vám na tom vadí? Sami říkají, že chtějí spojovat a rozšiřovat vzájemné vztahy.
Jak můžete vidět, není to úplně platné. Neustále používají rétoriku chytré horákyně, kdy z jedné strany tvrdí, že se omluvili, a neomluvili se za své předky. Jde o omluvu za někoho jiného, za druhé. Sice už ze svých základních programových dokumentů vypustili požadavek na revizi majetkového uspořádání v českém pohraničí, ale Benešovy dekrety stále mají za problematické a chtějí jejich zrušení. S řečmi o nějakém úžasném přátelství to nevidím úplně růžově. Podle mého názoru se jedná o uskupení, které navazuje na henleinovce a jehož cílem je zpochybňovat majetkoprávní uspořádání v České republice po druhé světové válce. Kdyby uspěli, znamenalo by to sérii různých právních sporů o majetek našich občanů v českém pohraničí. To by žádný normální člověk neměl připustit.
Proto jsem velmi rád, že mi bylo nabídnuto podepsání tohoto dopisu. Neváhal jsem ani jedinou vteřinu. Pevně doufám, že se Česká republika už nebude chovat jako poslušný lokaj a nebude na svém území hostit setkání organizace, která vůči naší zemi usiluje o prosazení věcí, které by byly jednoznačně v rozporu se zájmy našich občanů. Není namístě, aby se sudetoněmecký sjezd konal v Brně ani kdekoli v České republice. Máme-li s nimi začít jakýkoli dialog, prvním předpokladem k tomu je omluva za to, že jejich předkové páchali zločiny na našich předcích a za druhé jednoznačné a jasné prohlášení, že Benešovy dekrety jsou neprolomitelné a zůstanou pevnou součástí českého právního řádu a oni jsou s tím smířeni. Do té doby se nemáme o čem bavit.
COVID
