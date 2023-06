Rakušanova „evropská maturita“ podle Okamury: Podlézání za jedna...

reklama

Lidovci mění ministra zemědělství Zdeňka Nekulu. Jak se na něj bude vzpomínat?

Myslím, že drtivá většina občanů vůbec ministra Nekulu z KDU-ČSL neznala, jelikož byl úplně neviditelný. Netvořil žádnou zemědělskou politiku, neprosazoval nějakou koncepci. Neřešil ani drahé potraviny. Totálně selhal. Typický lidovecký ministr.

Jediné, co dělal bylo, že plnil politické zadání svrchu, že má odstřihnout velké zemědělské firmy od dotací. Což samozřejmě bude mít velký vliv na zdražování potravin a na další pokles naší potravinové soběstačnosti. Ať se nám to líbí nebo ne, velké zemědělské podniky vytvářejí drtivou většinu naší zemědělské produkce. Jsem nepřítel dotací, ale pokud okolní státy svoje zemědělce masivně sponzorují plus jim poskytují i legislativní a daňové výhody, pak nám nezbývá než podmínky pro naše zemědělce alespoň srovnat. Ale to všichni vědí.

Cílem Fialovy vlády je likvidace naší produkce ve prospěch dovozu ze zemí, které mají nadprodukci, ať už to je Německo, Španělsko, Francie nebo Polsko.

Očekáváte nějaké změny pod novým ministrem Markem Výborným, bývalým předsedou KDU-ČSL?

Vzhledem k tomu, že cílem je likvidovat českou produkci – a ten je daný z Bruselu a zjevně i od premiéra Fialy –, tak změna za Fialovy vlády není možná. Navíc, poslanec Výborný je vystudovaný teolog a nikdy se zemědělstvím nezabýval. Další amatér ministrem. Opravdu tristní stav a totální personální vyprázdněnost. Přitom je ve vládě rekordních pět politických stran. Musí se prostě vyměnit celá vláda. A my musíme vystoupit z EU – to je jediné smysluplné a systémové řešení.

Zároveň se začíná hovořit o sporech v koalici, zejména mezi ODS a oběma složkami koalice PirátoStan, které kritizují ministry Blažka a Stanjuru. Očekáváte, že v následujících měsících může ve Fialově kabinetu dojít k nějakým zásadním změnám?

To není otázka na nás. Spory v koalici jsou spory koalice, ne naše. Pokud jde o pana Stanjuru z ODS, je bohužel na post ministra financí naprosto nekompetentní. Ale opět je to ve Fialově vládě věc politiky, ne odbornosti. Na odbornost vláda nehledí. Dokud bude ministr plnit zadání seshora a zvenčí, bude jeho pozice pevná bez ohledu na tragické chyby, které dělá (s trochou nadsázky) den co den.

Premiér Fiala vzal ministra Stanjuru v ochranu, podle něj žádné zásadní chyby v rozpočtové politice nedělá. Co na to říci?

Nic, jelikož pan Stanjura dělá to, co si v pětikoalici dohodli, tedy brát našim občanům a zároveň zadlužovat republiku a rozdávat ven na základě pokynů z Bruselu, Berlína a Washingtonu. Pan Stanjura sám není ekonom a nemá žádný koncept, žádná řešení. To vypovídá o kvalitě ministrů a vlády premiéra Fialy, který je bohužel ze všech nejméně kompetentní a samozřejmě sám neví, co s ekonomikou, co s republikou, krom toho, že má cíl dělat to, co mu nařídí v Bruselu.

Ministr vnitra a předseda STAN Vít Rakušan označil náš souhlas s přerozdělovacím mechanismem uprchlíků, o kterém už jste mluvil, jako naší „evropskou maturitu“. Můžeme se tedy cítit jako hrdí euromaturanti?

V podlézání má vláda za jedna, v neschopnosti oponovat bruselské idiocii jedna s hvězdičkou. Maturitu z neschopnosti prosadit cokoli ve prospěch naší země složili ministři z Fialovy vlády na výbornou. Práce pro naše občany je ovšem za pět, ale ta se podle pana Rakušana u jejich pětikoalice nepočítá.

V posledních dnech, zejména po příspěvku na sociálních sítích k nekandidatuře prezidentky Čaputové, se začalo opět debatovat o chování ministryně obrany Černochové, která se vyjádřila, že trýznitelům a zlu se nesmí ustupovat. Měla by ministryně vystupovat takovým způsobem?

Paní ministryně byla a je skutečně velmi aktivistická unijní svazačka. Ministr obrany by měl primárně hájit zájmy své země. Je třeba posilovat naši obranyschopnost, a to vlastními silami. V praxi ale vidíme, že ministryně Černochová, které lidé přezdívají „válečný štváč“, posílá naše zbraně na Ukrajinu a peníze na obranu putují jak na Ukrajinu, tak i do USA americké zbrojní lobby ve prospěch zájmů Spojených států. Koncepce samostatné svrchované obrany naší země neexistuje. Cíl vlády je, udělat z nás protektorát pod kontrolou armády USA. To je nejen na demisi, ale podle mého názoru to je vlastizrada.

Vláda schválila Istanbulskou úmluvu. Ministr kultury Baxa z ODS to doplnil komentářem, že je správné to udělat, protože už ji přijala většina evropských zemí. Co na to říci?

To je skutečně hloupý argument – Brusel skočí z okna, a my taky? Istanbulská úmluva zčásti řeší věci, které my v České republice máme dávno ošetřené zákony, například tresty za týrání žen, a pak tam je několik bodů, které jsou naprosto nepřijatelné. V prvé řadě to je oslabování tradiční role rodiny. Ale také role muže a ženy. Jen někdo hodně ujetý může být proti tomu, aby žena byla žena a muž mužem. Hnutí SPD se, na rozdíl od stran Fialovy vlády, staví za tradiční hodnoty. Oslabování rodiny a biologických rolí muže a ženy odporuje jak přírodě, tak všem kulturám světa – evropské, křesťanské, židovské a dokonce i muslimské. A jak jsem si všiml, tak poslanci SPD budou zřejmě jediní, kteří budou ve Sněmovně hlasovat proti Istanbulské úmluvě.

V praxi jde ze strany EU a vlády ČR opět o salámovou metodu, kdy cílem je skutečně na maximum zničit podporu a obranu tradiční rodiny, jak ji známe. To je jak proti přírodě, tak proti zájmům nás všech včetně státu. To, že rodina, tedy vztah muže a ženy, je základ státu, je klišé, ale velmi zásadní. Homosexuální partneři, chtěj nechtěj, při vší úctě k jejich vztahům, prostě děti nezplodí. Přitom dostatek dětí z pracujících rodin, které budou v dospělosti také pracovat a přispívat tak do systému, nutně potřebujeme pro udržení našeho důchodového systému. Pakliže nebude porodnost v našich pracujících rodinách dvě a tři děti na matku, tak není náš důchodový systém udržitelný.

Ale svět se zbláznil a páni ministři si myslí, že když se svět střílí do nohou a do rukou, tak že se musíme zlikvidovat i my. Logiku ani zdravý rozum to nemá, ale u této vlády ji už asi nikdo nehledá.

Hnutí SPD má jednoznačnou ambici a cíl být součástí příští vlády a uvést republiku do pořádku. Tak, aby byli čeští občané pro vládu na prvním místě. Nikoli na posledním, jak to předvádí Fialova vláda.

