Restaurace. Osm večer. Superdebata ČT začala a Klaus už věděl... Petr Macinka k předvolebnímu zákulisí

Odstoupení Středuly? Václav Klaus ho předpověděl, říká politolog Petr Macinka. Sám pak míní, že Středula je mnohem chytřejší než kandidátka, kterou podpořil. A už tuší, kam se jeho voliči vrtnou. Ohledně kauzy Čapí hnízdo soudí, že státní zástupce Šaroch měl pravdu, když chtěl celou věc odložit. Ale dostal nařízeno, že ji musí dohrát do hořkého konce. A místo „trestně stíhaný“ se teď bude říkat „nepravomocně nevinný“. Že by se začalo zkoumat, zda nejsou dotace škodlivé sami o sobě? Ani náhodou.

Tak jsme měli hned dvě volební zemětřesení za sebou. Středula hodil do ringu ručník, soudce Šott vidle. Stává už se konečně volba zajímavou?

Nejdříve tedy k odstoupení Josefa Středuly. Proč myslíte, že s ním čekal až na závěr pořadu?

Já jsem v sobě nenašel odvahu, abych se na tento pořad díval, takže se mi tah pana Středuly s českotelevizní debatou přímo nespojuje. Mohu snad prozradit, že jsem místo sledování televize byl na večeři s několika přáteli. Byl zde přítomen i exprezident Klaus, který tak okolo osmé večer prohlásil, že Josef Středula by pro sebe učinil nejlépe, kdyby nyní z volby odstoupil. Asi by měl někdo někam zavolat a nechat z té restaurace odstranit odposlechy.

A proč podpořil zrovna Danuši Nerudovou? Středula byl vždy levicový odborář, Nerudová řekněme liberální ekonomka. Nejde to proti všemu, co kdy zastával? Bude Josef Středula na příštím sjezdu odborů rituálně namlet do karbanátků?

Kdyby se někdo podrobněji zabýval tím, jak jednotliví kandidáti odpovídali do různých – mezi novináři a internetovou veřejností populárních – volebních kalkulaček, zjistil by, že PR tým Danuše Nerudové vypracoval většinu odpovědí stejně, jako v těchto anketách odpovídal i Josef Středula. Ve „slušné“ evropské společnosti se sluší být zelený, plus také daně by se samozřejmě měly zvyšovat až do nebes. To si asi přejí jak odboráři, tak i skrytí stvořitelé všech Danuší Nerudových.

Označení „liberální“ znamená v případě paní Nerudové extrémní levicovost, takže má s panem Středulou společného více, než by mohl leckdo – kdo vlastně vůbec netuší, odkud se jakási neznámá paní Nerudová v posledních měsících zjevila – tušit. K označení „ekonomka“ se raději příliš nevyjadřuji. Erudice paní profesorky v této oblasti zdá se být velmi podobná, jako je ekonomická erudice absolventa střední průmyslovky Středuly. Ten je ve srovnání s ní navíc nepochybně chytřejší a má i daleko lepší politický cit, což ostatně prokázal, když se z havarujícího letadla na poslední chvíli katapultoval.

Kam se podle vás vrtnou ti, kdo by Josefa Středulu volili? Poslechnou ho a poběží za Nerudovou?

Josef Středula jistě velmi dobře ví, že lidé mají své vlastní preference a nečekají na to, až jim neúspěšný kandidát prvního kola sdělí, komu mají svůj hlas odevzdat, když se on ocitnul mimo hru. Něco mi ale říká, že mezi fanoušky našeho hlavního odborářského bosse bude více než kde jinde rezonovat starodávný názor, že hanba mužům, kterým žena vládne.

Ještě jsme ani nestihli vstřebat odchod Středuly a už je tu další otřes. Andrej Babiš i Jana Nagyová byli zproštěni obžaloby. Čekal jste, že výsledek bude zrovna takový?

Vzpomeňme na ten jekot, když si před časem státní zástupce Šaroch dovolil říci, že důkazy nejsou příliš přesvědčivé, takže nemá cenu v další inkvizici Andreje Babiše pokračovat, a pokusil se případ odložit. Jenže narazil na zuřivý odpor našich nejsilnějších nátlakových organizací, které už Babiše odsoudily dávno. Tomuto agresivnímu protiútoku publicistů České televize a dalších v médiích ukrytých aktivistů, kteří si z kritizování Babiše udělali živobytí, nakonec podlehl nejvyšší státní zástupce Zeman a následně přinutil svého podřízeného, aby celou kauzu dohrál „bis zum bitteren ende“, neboli až do hořkého konce.

Dnes se u soudu ukázalo, že Šaroch tehdy posoudil aféru okolo Čapího hnízda správně, když se nechtěl hnát do předem prohraného boje.

Co to udělá s protibabišovskou scénou? Bude jim chybět, že už nebudou moci říkat „trestně stíhaný kandidát“? A naopak, může to Babišovi přihrát nerozhodnuté voliče?

„Trestně stíhaný“ kandidát bude nyní nepochybně vyměněn za „nepravomocně nevinného“ kandidáta. Očekávám, že loutkovodiči oslíků z Milionu chvilek „proti“ demokracii nedají prostřednictvím svých osvědčených hlásných trub (ČT, Deník N, Aktuálně.cz atp.) státnímu zástupci Šarochovi jinou možnost, než podat proti rozsudku odvolání, aby celý proces pokračoval dál.

Tito lidé jsou bohužel takoví patlalové, že si bezesporu všichni jednou vychutnáme i to, jak z Babiše definitivně vyrobí novodobého Jánošíka... Bude to strašné, připravme se na to.

Bývalý předseda spolku Milion chvilek pro demokracii Mikuláš Minář se už nechal slyšet, že rozsudek respektuje. Ale stejně prý šlo od začátku o křivárnu. Ale najednou to „není tak důležité“. „Babišův hlavní problém není v zašmelení dotace 50 míčů, ale v kolosálním střetu zájmů spojeném s predátorskou mentalitou – koupím si vás všechny! V jeho normalizačním přemýšlení a absenci jakýchkoli skrupulí,“ tvrdí Minář. Docela názorový veletoč, ne?

Pan Minář je proletářský prosťáček, který by raději neměl z úst vypouštět žádné silácké výroky o tom, že si někdo někoho kupuje. Zvláště pak by to neměl dělat v situaci, kdy si i vrabci na střeše štěbetají o tom, že jeho slavný Milion chvilek vzniknul v konkurzu „Hledá se lídr“, který spoluorganizovaly Seznam Zprávy a organizace Člověk v tísni.

Říkáte-li názorový veletoč, pak já bych u všech těchto bílých koníků naší stále zoufalejší progresivistické úderky hovořil spíše o názorových centrifugách. Ti lidé si sami nic nemyslí, jen do společnosti programově zasévají nenávist vůči Babišovi, Zemanovi, Okamurovi, a také proti každému, komu se nelíbí Evropská unie a její zelené náboženství, kdo nechce rozpoutávat třetí světovou válku, anebo bořit lidskou přirozenost a zpochybňovat přírodní zákony.

Z trochu jiného, spíš Klausovského soudku. Jste rád, že tento soudní proces ukázal, jaké jsou s dotacemi problémy?

Kéž by ukázal! Lidé, kteří by za Čapí hnízdo Babiše nejraději upálili na hranici, nikdy neřeknou křivého slova proti dotacím. Nevede se žádná diskuse o tom, čím je pro společnost tak prospěšný zrovna tento projekt, že na něj muselo jít padesát milionů. Stejně jako je nevhodné se pozastavovat nad stovkami miliard korun vynaložených na všechny ostatní superdrahé eurozbytečnosti typu cyklostezky, po nichž nikdo nejezdí, rozhledny, ze kterých není nic a nikam vidět, anebo lyžařské vleky v místech, kde snad ani není kopec. Mimo jakékoli veřejné povšimnutí pak stojí povinnost alokovat tyto „bruselské“ miliardy pouze do konkrétních, společnost a životní úroveň ničivých zelených projektů. Kdo něco takového namítne, je okamžitě onálepkován hůř než kdejaký zloděj, který tyto dotace „jenom“ rozkrádá.

Jediné, co je v souvislosti s dotačním přerozdělovacím mechanismem EU říkat povoleno, je ponížené děkování za jejich souhrnnou nebeskou výši, kterou nám naši bruselští panovníci milostivě na tyto bezcenné projekty přidělili. V této situaci se nelze nikomu divit, že když je někdo tak hloupý, že dává, není důvod být tím hloupějším, který nebere. Nejsmutnější na tom celém je skutečnost, že je to vše z peněz, které jsme do Bruselu předtím my sami odeslali.

Danuše Nerudová rozjela frontální útok na generála Pavla. Volby jsou prý příležitost „nemít za prezidenta bývalého kariérního komunistu, agenta, rozvědčíka nebo lháře“ a „nepromarnit dalších 5 let v ‚klidu a řádu‘, zatímco se potřebujeme posouvat vpřed.“ Co to způsobí?

Způsobí to maximálně to, že kromě prezidentky se nestane ani tou účetní na Hradě, kam by si ji dle svých vlastních slov byl generál Pavel ochoten vzít, kdyby vyhrál. Když tak sleduji křečovité výplody paní profesorky na sociálních sítích, mám trochu problém v tom nevidět klasické potrefené husí zakejhání. Je toho vlastně mnoho, co mají naše „političky na Twitteru“ společného.

A na závěr nejodvážnější spekulace. Může kombinace Středulova odchodu a výhry u soudu Babišovi vyhrát volby?

Mohu vás ubezpečit, že první vteřina, v níž se veřejnost seznámí s výsledkem prvního kola, vymaže všechno, co se do té doby v rámci kampaně událo. Kandidát, který to nepochopí, prohraje. To je jediná „spekulace“, které se mohu dopustit. Ode dneška za dva týdny ještě stále nebude znám nový prezident, za to už si ale nikdo nevzpomene ani na Středulu, ale třeba ani na Baštu.

Přetrvávající přítomnost některých kandidátů v těchto volbách je jen odrazem vlhkého snu několika naivků, kteří si namlouvají, že síla jejich sociální bubliny něco změní. V této souvislosti je třeba Josefu Středulovi pogratulovat k racionálnímu rozhodnutí. Ostatní křoví si ještě pár dní počká, než nemilosrdně shoří.

