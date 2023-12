Roman Šmucler: „Vláda nemá na 50 % ani naději.“ A srovnání, které si Fiala za rámeček nedá

reklama

Pane docente, když jsme spolu hovořili u příležitosti výročí 17. listopadu, řekl jste, že je iluze myslet si, že nám někdo něco dá, když budeme pořád ustupovat. Naopak, budou se nám smát. A přístup Fica a Orbána považujete za lepší. Čekáte od roku 2024, že naše vláda se „pochlapí“ a půjde tvrdě v tématech jako je Green Deal, cenotvorba ceny apod?

Anketa Vadí vám chování Andreje Babiše v TV debatách a v Poslanecké sněmovně? Vadí 9% Nevadí 89% Nevím / Je mi to jedno 2% hlasovalo: 31766 lidí

To, že to vláda nedělá, jí vyneslo důvěru 17 % občanů. A i její skalní příznivci volají, že „se musí něco změnit“ a „Fiala musí přejít do ofenzivy“. Jak by to asi měl udělat? Česko je rozděleno marketingovými experty na zhruba dvě stejné poloviny, které se nesnášejí. Tedy vláda má prostor někde do 55 %. Podpora se ale počítá i z hlasů lidí, kteří nevolí, nebo jejich hlasy propadly. Tedy vláda nemá na 50 % ani naději. No a ODS hodila přes palubu „klausovce“ – lidi, na kterých ta strana vznikla. Bez ohledu na sympatie k panu prezidentovi, na lidi, kteří chtějí svobodu, nízké daně a malý stát. Celá česká politika je v zajetí lidí, kterým jsou ideje a vlastní politika ukradená. Chtějí být u rozhodování o dotacích, chtějí být v politice. Nutně to nemusejí být zlí lidé, ale vesměs se shodou okolností objevili v té či oné straně. Když se bavím s politiky, kdo se jim hlásí, říkají, jak to ten či onen zkusí u pěti stran, než se někde chytne. Zbytek je marketing přes nakoupené agentury částečně z odkloněných peněz přes státní zakázky. Čekat nějaké nadšení pro politiky mezi lidmi, kteří to platí z daní, prostě moc nejde. Pokud to chce někdo změnit, potřebuje autentické politiky s idejemi. A třeba ODS by si měla přečíst program z devadesátých let. Odstátnění, privatizace, menší stát. Není třeba nic vymýšlet.

S jakými pocity sledujete Andreje Babiše, který si užívá opoziční roli a zase začal masivně jezdit mezi lidi? Má smysl do něj vkládat nějaké naděje? Se smíšenými. Jsme v politických cyklech za Slovenskem. Máme teď v Česku něco jako vládu Matoviče s prezidentkou Čaputovou. Je velmi pravděpodobné, že volby vyhraje „Fico“ a jde jen o to, zda bude mít dost hlasů pro koalici. Je to logické a nemůže to ani jinak být. Ale Česko a Slovensko pekelně zaostávají. Chce to technokraty s programem a velkou revoluci, jako byla v roce 1990. Chce to někoho, jako byl Klaus. Někoho, kdo má plán a je pod šedesát let, obklopený velkým týmem expertů. Spíš to ale vypadá s Babišem na návrat do roku 2019. „Not bad, not great.“ Jak by řekli v USA. Andrej Babiš ANO 2011



poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Vy investujete a pořizujete další vybavení do svých ordinací. Průmysl, který je páteří naší ekonomiky, kolabuje pod tíhou vysokých energií. Ekonomové pronášejí teze, že zdroje českého růstu se vyčerpaly. Co tak slyšíte obecně mezi podnikateli? Co s tím dělat? Česko žije minulostí. Pokud se podíváte, co o nás píší v cizině analytici a pár vybraných v ČR, pak je zjevné, že aktuální inflace je malá. Publikují se čísla reflektující minulost. Teď je vláda v „pekelné inflaci“ a po novém roce, pokud nepřijde nějaká nečekaná katastrofa, bude „skvěle bojující s inflací“ – známe už teď ta čísla. Tedy řešíme minulost, ale já osobně řeším, co bude. Inflace asi poleví a Česko se začne zvedat, ale protože děláme festivaly chyb, tak to asi nebude ani na úrovni roku 2019 – na chválu pro vládu to není. Zbytečně se některé věci utáhly – investice, ale hlavně třeba omezení dohod o provedení práce a zavedení administrativních nesmyslů. Temelín nepochybně vyrábí eletřinu za podobné ceny jako do války na Ukrajině, třeba. Kdyby se zbytečně ekonomika nedusila, mohlo Česko letět a prof. Fiala mít velkou podporu. Ale asi nechce. Nejsem politik, abych viděl svět katastrofálně nebo triumfálně. Řídím firmy o stovkách a stovkách rodin a mým úkolem je, aby se měly líp a líp, a to se daří.

Když jsme zmínili Green Deal: Co na umělé zvyšování ceny energií, nucené zavádění elektromobilů a cílené zvyšování dalších nákladů říkají třeba vaši partneři z Německa, Švédska, Rakouska a jiných západoevropských zemí? Jsme to jenom my, „východoevropané“, kdo brblá a na nás se kašle? V Česku nikdo nechápe, co to ten Green Deal vlastně je. A debata je směšná. Měl jsem štěstí být opakovaně s jeho tvůrci, a tak tedy: Je to ze sedmdesátých let a nešlo o CO 2 . Principem bylo nedovolit už Arabům, aby cenovým ropným šokem vydírali Německo. Idea byla elektrifikovat společnost přes jadernou elektřinu, fotovoltaiku a elektřinu z větru. Nepotřebovat ropu. Pak věci pomohla panika kolem CO 2 . Jenže nevyšla zásadní věc. Německo si myslelo, že ovládne trh převratnými objevy. Myslelo si, že Čína a Indie zůstanou v bídě a malé industrializaci bez CO 2 , že Německo bude financovat nerůst Indie. Dnes to zní absurdně. Čína a Indie jedou – také se snaží mít ne až takovou závislost na ropě, neb ji nemají dost. A každý se děsí, kolik CO 2 vyprodukuje Afrika, pokud se nastartuje. V tomhle stavu GreenDeal nedává smysl. Jenže mezitím ho převzali levičáci, kteří chtějí státní eknomiku a socialismus. Green Deal mají místo Marxe. Navíc Angela Merkel dělala nesmyslné politické kompromisy. Třeba zavření jaderných elektráren, skoro nejlepších na světě pro chvilku podpory od Zelených. Copak hrozí ve středním Německu tsunami? Ale asi se i Německo začalo probouzet. Jen se toho sami bojí, jak rychle se lidé radikalizují. Fotogalerie: - Druhý den po běsnění

Že české zdravotnictví nemůže být zadarmo, to už jste nám řekl. Mě zajímá: Jak přesně nastavit onu „spoluúčast“? Jakými mechanismy? Co proplácet, co už ne? Co s lidmi, kteří opravdu nemají peníze si cokoliv platit? Máme rakouský systém, nebo je dobrý německý. Historicky náš – do roku 1945 – byli jsme na to od císařpána navyklí. Obojí je tam dopracováno do nejmenších detailů. Jde to okopírovat a může to fungovat od 1. 1. 2025. Ano, doplácí se tam na řadu věcí, ale jsou kvalitnější a pacienti déle žijí. My máme to „úžasné a bezplatné zdravotnictví“ a umíráme významně dřív, jakkoli chodíme k lékaři častěji. Když máte rakovinu, netrvá proces od prvního záchytu do léčby v ČR desítky hodin, jak by měl, ale týdny a měsíce. Češi páchají v tomhle systému sebevraždu, ale je těžké někomu v sebevraždě bránit, pokud ji chce. Češi raději zaplatí za lehátka a slunečník v Chorvatsku, než za včasnou diagnostiku rakoviny. Tak to prostě je. Myslím, že by si to nechali vysvětlit, nejsou hloupí, ale to právě potřebujeme už novou generaci politiků – z debaty Fiala–Babiš to nevzejde.

V Americe si bídné vrstvy obyvatelstva nechávají opravovat zuby jen v rámci jakési charity: Přijede skupina lékařů a zadarmo léčí. Rozšiřuje se u nás v rámci zhoršující se ekonomické situace jev, že lidé k zubaři prostě nejdou, protože se bojí, že je „zkásne“? Už prosím neopakujme komunistické nesmysly o medicíně v USA. Chudí a senioři mají docela slušné systémy Medicaid a Medicare. Jsou systémy dobrého bezplatného zajištění řady osob – typicky veteráni. A pak se každý může pojistit a dostane medicínu dramaticky vyšší úrovně, než v ČR. Kdo má dost peněz – třeba lékař v nemocnici, tak si stomatologa platí napřímo, aby si fakt dohlédl na kvalitu všeho a je to ve finále levnější, než přes pojišťovnu. Jasně – žijí tam kvanta Čechů, kteří se nepojistili a peníze použili na dům na Floridě nebo v ČR a pak říkají, jak je to tvrdé. A všechna vyšetření si nechávají dělat v ČR a libují si, jak to nestojí nic a platí minimální pojistné. V ČR nemáte volbu, peníze vám strhnou a nemáte alternativu. Když něco potřebujete, je dobré mít „známé“, tak to prostě je. V New Yorku švagrová léčí na pojišťovnu stomatologii, a to byste koukali ten důraz na kvalitu od pojišťoven. To není, že každý rok uděláte plombu do stejného zubu a každému je to jedno jako v ČR.

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 131-981500247/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE