Ruský agent s pár tisícovkami? V čele tajné služby stojí blázen, obává se Štěpánek o tento stát

Trikolora se před pár dny na FB velmi kriticky vyjádřila k České televizi, a to i v souvislosti se změnou kolem koncesionářských poplatků. Takže, co k televizi v tuto chvíli říci a co říci na to, že by se poplatky měly nejen zvyšovat, ale měly by se platit třeba i v případě chytrého telefonu, počítače…

Česká televize není tím, čím by dle zákona měla být! Má poskytovat objektivní, ověřené, ve svém celku vyvážené a všestranné informace pro svobodné vytváření názorů, má přispívat k právnímu vědomí obyvatel České republiky a má také dbát na to, aby ve zpravodajských a politicko-publicistických pořadech nebyla jednostranně zvýhodňována žádná politická strana nebo hnutí.

Trikolora ve svém stanovisku konstatuje, že Česká televize tato zákonná ustanovení dlouhodobě nedodržuje. Ve svém zpravodajství a publicistice preferuje pouze jeden ideový a politický směr a jeho protagonisty ve svém vysílání zvýhodňuje. Nositelé jiných názorů jsou naopak selektováni, ostrakizováni, dehonestováni a stigmatizováni. Suma sumárum: Česká televize není nezávislým informačním zdrojem, nýbrž propagandistickým nástrojem. Plnou odpovědnost za tento stav nese management České televize v čele se skončivším generálním ředitelem Petrem Dvořákem.

Trikolora dále konstatuje, že tento stav je důsledkem dlouhodobého selhávání všech kontrolních orgánů, které na činnost České televize dohlížejí, na prvním místě Rady České televize, a dále pak Rady pro rozhlasové a televizní vysílání, volebního výboru Poslanecké sněmovny i Poslanecké sněmovny jako celku.

To vše se děje za situace, kdy povinností prakticky všech domácností je platit povinné televizní poplatky. Financujeme si tak něco, s čím nejenže podstatná část veřejnosti nesouhlasí, ale přímo něco, co naší zemi škodí, neboť to narušuje volnou politickou soutěž a ničí demokratický právní řád. Financujeme něco, co společnost rozděluje, namísto aby to bylo jejím spojovníkem. Prosazovat za této situace zvýšení televizních poplatků, jak v rozporu se svými předvolebními sliby činí Fialova vláda, je politický zločin.

Trikolora naopak navrhuje úplné zrušení televizních poplatků. Pokud mají veřejnoprávní média existovat, musí být hrazena přímo ze státního rozpočtu. Ale nejen to. Zároveň by v rámci úspor měl být značně zredukován jejich rozsah a přesněji vymezen obsah. Obdobně platí vše pro Český rozhlas.

Vraťme se i k nedávné účasti docenta Ševčíka v pořadu ČT, který moderoval Jakub Železný. Jak byste to komentoval?

Já už jsem to okomentoval. Moje reakce byla čistě sarkastická: „Promiňte, ptám se pro kamaráda. To je teď v České televizi nějaká nová praxe, že u hosta, který přišel do studia diskutovat na odborné ekonomické téma, napřed musí probrat, čeho všeho byl či nebyl členem či sympatizantem a na jakých kongresech a sjezdech kdy mluvil nebo nemluvil? A proč to neskonale arogantní moderátor Železný v pátečních Událostech, komentářích praktikoval jenom u docenta Ševčíka, a ne také u ostatních hostů?

A dál se kamarád taky ptá, zda při rozhovorech s prezidentem Pavlem se teď na Kavkách také bude, nebo snad nebude, na úvod pokaždé připomínat jeho rozvědčická a komunistická minulost? A nejen u něho?

Fakt se za kamaráda moc omlouvám, že v tom má hokej, ale vlastně se mu ani nedivím. Jo, a kamarád taky říkal, že za takový tendenční paskvil, jaký mu Železný a Česká televize naservírovali, teda žádné poplatky platit nebude, natož aby mu je političtí gauneři z pětidemolice ještě zvyšovali.“

Nový generální ředitel ČT provedl určité personální změny. Jak to hodnotíte? A jaké změny by podle vás ČT potřebovala?

Zatím bych nijak nejásal. Jestli opravdu na Kavčích horách nastane nějaká viditelná, natož podstatná změna, na to si musíme ještě počkat. Ostatně nový generální ředitel teprve 1. října nastupuje.

Česká televize by především měla udělat pápá všem politickým aktivistům, kteří si z veřejnoprávní obrazovky dlouhodobě dělají fórum pro prezentaci svých vlastních politických názorů. Mluvím o Václavu Moravcovi, Noře Fridrichové, Jakubu Železném, existují i další. Nesmím také zapomenout na Luboše Rosího a jeho Newsroom ČT24. To je přímo etalon toho, jak se publicistika nemá dělat, natož ta veřejnoprávní. To je naprostá ostuda a dokonalý výsměch televizním poplatníkům.

Před pár dny se v médiích objevila informace o ministru vnitra Rakušanovi, který prý na telefonu používal stejnou šifrovací aplikaci jako lidé napojení na kauzu Dozimetr. A telefon mu prý donesl Polčák. Co k tomu říci?

Hodně lidem uniká podstata věci. Problém snad ani není samotné vlastnictví šifrovacího telefonu. Rakušanovo pochybení je především v tom, že za stejný „prohřešek“ musel rezignovat ministr školství Gazdík, k čemuž ho právě Rakušan vyzýval, a dále to, že Rakušan lhal, že žádný takový telefon on nevlastní. To jsme opět v „zemi dvojího metru“. Jeden kvůli šifrovacímu telefonu rezignovat musí – a druhý ne? A lhaní je ten vůbec nejneodpustitelnější prohřešek, jakého se politik může dopustit. Ani Clintona neodvolávali kvůli orálnímu sexu s Monikou, ale za to, že o tom lhal.

Ministerstvo vnitra plánuje kampaň za zhruba 40 milionů korun. Cílem kampaně má prý být ukázat kroky vlády ve prospěch občanů. Váš komentář…?

Okomentoval jsem to na svém facebookovém profilu. Zavěsil jsem tam Rakušanovu fotografii a napsal k ní: „Prosím, seznamte se! Ten člověk na obrázku je zloděj, capo di tutti capi recidivistického dozimetrického gangu jménem STAN. Jmenuje se Vít Rakušan, toho času je – bohužel – také prvním místopředsedou vlády České republiky a ministrem vnitra, a právě se chystá ukrást vašich 40 milionů korun, aby si za peníze nás daňových poplatníků udělal volební kampaň. Dejte si na podobné týpky pozor, tváří se jako filantropové, tvrdí, že to dělají pro nás, ve skutečnosti ale pouze drze šmátrají v našich kapsách a peněženkách.“

Podívejme se i na nedávný výstup šéfa BIS Koudelky. Ten sdělil, že ruský agent v České republice platil tisíce eur za propagandu o válce a že využil i známé osobnosti. Co na to říkáte? Překvapilo vás to?

Nepřekvapilo. Strašný trapas! Se zemí, v čele jejíž tajné služby stojí regulérní blázen, jemuž prostoduší poslanci tleskají za to, že odhalil ruského agenta, jenž tu prý za propagandu utratil pár tisíc eur, zatímco Soros tu v klidu a pohodě léta z pomyslného vrtulníku zcela beztrestně rozhazuje propagandistické miliardy, to nemůže dopadnout dobře.

Máme tady pro mnohé poněkud kontroverzní téma, a sice, zda ocenit, či neocenit bratry Mašíny. Petici na podporu jejich ocenění podepsalo přes třicet osobností, mezi nimi například senátor Hilšer nebo europoslanec Vondra. Co vy na to? Zaslouží si bratři Mašínové ocenění?

Já ten příběh bratrů Mašínu dobře znám. Přečetl jsem totiž snad všechny knížky, které o tom byly napsány, od té první tenké, Rambouskovy Jenom ne strach, až po tu nejtlustší, Novákovu Zatím dobrý. A vždy, když jedu do Berlína těmi borovicovými lesy, představuji si, jaké to muselo být peklo, odvaha a hrdinství probít se z toho obklíčení dvacetitisícovou armádou do Západního Berlína. Jenže já taky dobře znám ten dům v Chlumci nad Cidlinou, kde zavraždili toho obyčejného policajta.

Chodíval jsem často kolem, když jsme s Unisonem měli v Chlumci zkušebnu. Na té vilce tam visí pamětní deska. Kdyby Mašínové spáchali atentát na nějakého vysokého komunistického funkcionáře, jako o pár let dříve Kubiš a Gabčík sejmuli Heydricha, dával by ten jejich antikomunistický odboj smysl. Jenže oni chladnokrevně zavraždili obyčejné řadové esenbáky a ještě obyčejnějšího účetního. Takže ne, za to se státní vyznamenání dávat nemá.

Rozhovor děláme těsně před volbami na Slovensku. Jak situaci u našich sousedů vidíte? A co říci na podporu expremiéra Fica například od V. Klause, M. Zemana nebo J. Paroubka, a co naopak na vyjádření našeho prezidenta, na které Robert Fico reagoval?

V těch vyjádřeních je zásadní rozdíl. Zatímco Klaus, Zeman či Paroubek prostě pozitivně podpořili toho, koho podpořit chtěli, ale Pavel se vůči Ficovi vymezil negativně, a aby toho nebylo málo, ještě do toho amatérsky zatáhl celé Slovensko a zhoršení česko-slovenských vztahů, pokud Fico sestaví vládu. Robert Fico se v odpovědi na tuhle nepřístojnost na rozdíl od Pavla zachoval jako státník. Ukazuje se, že k výkonu prezidentské funkce je toho potřeba mnohem víc než umět jezdit na motorce či běhat po newyorském Central Parku.

A poslední otázka. Jak se vyvíjí spolupráce Trikolory s SPD?

Poté, co SPD a Trikolora podepsaly Memorandum o spolupráci, avizovali jsme také, že tím to nekončí, že jako s třetím do party počítáme s odborníky. Tento týden jsme na tiskové konferenci představili první dva, konkrétně ústavního právníka doc. JUDr. Zdeňka Koudelku, Ph.D., jinak též předsedu brněnské Trikolory, a ekonoma, vysokoškolského učitele a bývalého europoslance Ing. Petra Macha, Ph.D. Nejde ale jenom o poradcování. Chceme být součástí příští vlády a s těmito experty počítáme na ministerské posty.

