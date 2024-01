Rusové nemají sílu bleskově ukončit válku, Ukrajina nemá sílu je zastavit. Takže... Syruček aktualizoval svou knihu

reklama

Kniha je spíše nová, nebo je do ní „jen“ něco přidáno?

Je to moje 36. kniha. Do značné míry ji mohu považovat za novou knížku; ta první se stejným názvem vyšla v roce 2015. Toto je, jak nakladatelství Grada zdůrazňuje i na titulní stránce, aktualizované vydání, protože od té doby se na Ukrajině odehrálo mnohé, především se konflikt změnil ve skutečnou válku. A zvláště ze strany Ruska jsou do bojů nasazeny nejen čerstvé nové síly, ale především nejmodernější technika, kterou se snažím v knize podrobně popsat, alespoň tak, jak mi to umožňují zdroje, které mám k dispozici. Zvláště si cením 36 stránek poslední kapitoly, nazvané Současnost, čímž se myslí období od roku 2015 do konce září 2023, jímž knihu uzavírám. Omlouvám se, že neuvádím v tomto rozhovoru podrobnosti; ty si přečtou čtenáři.

Anketa Máme se připravovat na válku? Ano 8% Ne 89% Nevím / Je mi to jedno 3% hlasovalo: 12121 lidí Tím současně odpovídám na otázku, za jaké období je aktualizována – do nejzazší možné doby pro vydání knihy, tedy do konce září minulého roku. Současně se obávám, zda ji nebudu muset dopisovat ještě pro další vydání – nejen kvůli zájmu čtenářů, ale především proto, že osobně nevidím brzkou perspektivu, že válka skončí. Jak se ukazuje, Rusové nemají dost sil a prostředků, aby ji ukončili jako bleskovou operaci, jak původně Putin počítal, a Ukrajinci zase nemají dost sil na to, aby agresora zastavili a porazili. Nejtragičtější se mi zdá skutečnost, že Ukrajinci musí v rámci bojů sami ničit svoji infrastrukturu a další důležité objekty, které jsou tak důležité pro obnovu země, až válka končí. A ještě horší se mi zdá fakt, že válka činí z milionů Ukrajinců běžence ve své vlasti, což ovlivní nejen ekonomické a sociální postavení obyvatel, ale zejména jejich psychiku, a to zvláště u mladé generace. Jaké dědictví budou přebírat od svých otců?

Podrobně také popisuji, jakou novou, moderní techniku Rusové do bojů nasadili. Zvláště zajímavá se mi zdá výpověď bývalé velitelky ruského tanku Světlany Drjukové, která v březnu 2019 přešla z ruské na ukrajinskou stranu i s mnoha tajnými dokumenty. Nebo fakt, jak Rusové zpočátku své bojovníky představovali jako vojáky na dovolené, jak jim lhali, že to jsou vlastně jen manévry a kam je posílají bojovat, než odhalili, že na Ukrajinu posílají skutečně svou armádu se vším všudy, včetně nejmodernější techniky.

Obal knihy. Obal knihy.

Jak tedy vidíte vývoj vztahů těchto zemí?

Nezapomínejme jedno – že Vladimir Putin je ovlivněn svým nikoliv poradcem, ale rádcem a našeptávačem Alexandrem Solženicynem – tak jako Rasputin svého času ovlivňoval cara Mikuláše. A Solženicyn napsal v roce 1998 knihu Rossija v rozvale (Rusko v troskách), kde sice v první větě napsal „Bůh žehnej Ukrajině“ – ale hned dodal, že její neodpustitelnou chybou bylo to, že chtěla svou nezávislost a samostatnost.

Protože podle něj byla vždy tři Ruska – Velká Rus, Bělorus a Malá Rus, což byla Ukrajina. A proto chce učinit vše, aby Ukrajina byla zase onou Malou Rusí, nedílnou součástí velké ruské říše. A ta je skutečně velká, má zálohu a základnu, jakou nemá žádný jiný stát na světě, ani USA nebo Čína. Tou je Sibiř s celou Mendělejevovou soustavou prvků, o velikosti 166 našich republik, s hustotou obyvatel 2 obyvatelé na kilometr čtvereční. Projel a především prolétal jsem ji celou, můj přítel Vasja Peskov si pro nás půjčil od geologů vrtulník (i s pilotem, samozřejmě). A teprve tak jsem pochopil, v čem je největší záloha Ruské federace. Ale to by bylo povídání na zcela samostatný článek.

Co vaše plány do nejbližší budoucnosti?

V pátek jsem měl v komunitním centru u kostela Krista Spasitele na Barrandově prezentaci té knihy o rusko-ukrajinských vztazích. A 20. února budu mít v ukrajinské restauraci Na Moráni prezentaci knihy o Zakarpatí. Ta už také vyšla, má podtitul České a slovenské stopy v záhadném kraji Ukrajiny a je mou srdeční záležitostí. V knize o Zakarpatí se například dočtete, že Nikolu Šuhaje a jeho bratra nezabili jeho kamarádi v roce 1921, jak psal například Olbracht, ale že byl za své lupičství zatčen a souzen v roce 1926 a dostal deset let vězení. Jeho milenka a později manželka Eržika se dožila 87 let už jako manželka svého souseda v Koločavě Drače. S Eržikou jsem se jednou setkal, ale moc jsme si nepopovídali. A další plánované knihy? Mám osobní závazek psát do svých 100 let... a pak si možná dám pokoj. Ale rád bych ještě v nějakém nakladatelství uplatnil svou knihu, která se nazývá Kam ani čert nemůže, pošle mne, ale zatím jsem ji nikde neuplatnil. Jsou to moje osobní příběhy a konečně bych se rád o ně podělil se čtenáři. Nabídne se nějaký nakladatel?

