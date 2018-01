S KSČM a SPD do vlády ne, říká razantně poslanec Vondrák (ANO)

Jak byste v krátkosti hodnotil rok 2017? Co se vám osobně podařilo a s čím příliš spokojený nejste?

Rok 2017 byl velkou výzvou. V Moravskoslezském kraji jsme si vytyčili spoustu cílů a jsem rád, že většinu z nich jsme i realizovali. Snížili jsme zadluženost kraje o 200 milionů korun, dařilo se nám smysluplně investovat a zhodnocovat majetek kraje. Výrazné kroky kupředu jsme udělali v sociální oblasti, opět jsme posílili podporu kultury, zavedením duálního vzdělávání se zvýšila úroveň školství, úspěšným čerpáním kotlíkových dotací či vyřešením vratimovských lagun pracujeme na zlepšování životního prostředí. Určitě jsme pyšní na otevření Moravskoslezského inovačního centra, které je důkazem, že je náš region otevřený nejmodernějším technologiím a trendům. Když mám zmínit konkrétní případy, kdy bude třeba více zapracovat a situaci zlepšit, je to například nedostatek lékařů, Letiště Leoše Janáčka má menší vytíženost, než bychom si přáli, složitá jsou jednání ohledně dokončení prodloužené Rudné. Tyto záležitosti bereme na kraji jako výzvy a jsme přesvědčení, že se nám podaří je vyřešit.

Jaké největší výzvy na vás čekají v letošním roce? Jaké nejzásadnější problémy musíte vyřešit?

Jsou to právě věci, které jsme otevřeli v minulém roce a bude potřeba zapracovat na jejich zlepšení či vyřešení. V oblasti zdravotnictví chystáme motivační program pro studenty medicíny a lékaře, tak aby v regionu zůstali, aby se jim zde dobře žilo a pracovalo. Letiště Leoše Janáčka sice zaznamenává nárůst cestujících i dopravního carga, ovšem zatím stále nemůžeme konkurovat ostatním českým nebo evropským letištím. Snažíme se napomoci jednáním kolem dokončení obchvatu Ostravy, tzv. prodloužené Rudné. Pracujeme na tom, aby se život v Moravskoslezském kraji stával atraktivnějším pro mladé lidi.

Jaké hlavní investice v letošním roce plánujete?

Čekají nás hlavně rekonstrukce silnic. Letos zahájíme celkem devět velkých projektů. Využíváme období nízkých cen ve stavebnictví a díky výběrovým řízením se nám daří snížit ceny stavebních prací. Významnou oblastí, do které Moravskoslezský kraj investuje, se například stává i kultura. Chceme u nás podpořit rozvoj muzejnictví, obnovu kulturních památek, letos poprvé budou některé významné akce čerpat finance hned na začátku roku, což umožní výrazně zkvalitnit program akcí, a tím zvýšit atraktivitu regionu.

Psali jsme: Ostrava: Nová naděje pro Černou kostku Ostravská ČSSD navrhuje na předsedu ČSSD Zimolu a Krejčíka Moravskoslezský kraj: Mladí lidé mohou rozvíjet svůj talent Hejtman Vondrák: Realizace chytrého regionu vyžaduje vybudování kvalitní datové infrastruktury

V jaké fázi je výstavba průmyslové zóny Nad Barborou, což je jeden z klíčových projektů kraje? Kdy by sem mohli přijít noví investoři, a vzniknout tak nová pracovní místa?

Zavázali jsme se, že nebudeme stavět průmyslové zóny na zelené louce, proto jsou pozemky na Karvinsku a jejich využití opravdu velmi důležité. Stavbu průmyslové zóny ovšem brzdí soudní spor o vlastnictví pozemků, který právě probíhá. Abychom s výstavbou mohli začít, je potřeba, aby kraj odkoupil pozemky, které by scelily celou plochu. Ihned po rozhodnutí soudu jsme připraveni s vlastníkem daných pozemků jednat a výstavbu průmyslové zóny po odkupu zahájit.

Věříte, že se vám podaří do konce volebního období spustit koncept chytrého regionu? Jaké nejdůležitější kroky jste za tímto účelem již podnikl?

Naplnění konceptu chytrého regionu považuji za jednu z priorit působení současného vedení kraje. Chytré technologie lidem zkvalitní a zjednoduší život. Když se propojí organizace v kraji takzvanou chytrou sítí, budou efektivnější a rychlejší nejen zásahy integrovaných bezpečnostních služeb, ale i záležitosti běžného života. První praktické výsledky přinesla loňská „chytrá“ soutěž. V pěti kategoriích se představily projekty a inovativní nápady, které v oblastech debyrokratizace, zdravotnictví, infrastruktury, dopravy a úspor nabídly spoustu zajímavých podnětů.

Na rozdíl od hejtmanky Pokorné Jermanové, která to má parodoxně do sněmovny jen kousíček, jste si mandát hejtmana ponechal. Je to skutečně pro občany a kraj výhodnější? V čem? Přece jen kraje mají zákonodárnou iniciativu. Navíc hnutí ANO je již druhé volební období součástí vlády. V čem tedy spočívá výhoda toho si ponechat oba mandáty?

Od samého začátku mé kandidatury jsem prohlašoval, že jdu do voleb jako hejtman. A že v případě, že budu do sněmovny zvolen, půjde o souběh funkcí. Možná i to byl důvod, proč mi dali voliči v Moravskoslezském kraji tolik hlasů. Jsem totiž přesvědčen, že na národní úrovni budu moci intenzivněji ovlivňovat legislativu ve prospěch kraje. Výkon obou funkcí tedy nepovažuji za kontraproduktivní, naopak. Prioritou pro mě zůstává mé fungování ve vedení kraje. Pokud bych souběh funkcí nezvládal, zůstanu určitě hejtmanem. Zatím mě ale má práce naplňuje a považuji ji za smysluplnou, takže změny nechystám.

prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. ANO 2011



poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Slíbil jste, že část svého poslaneckého platu dáte na charitu. Můžete být konkrétnější? A neuvažoval jste se vzdát svého poslaneckého platu úplně jako například hejtmanka Vildumetzová? Proč?

Ale to je přece jasná matematika. Kolegyně Vildumetzová přejíždí z Varů do Prahy 120 kilometrů. Já to mám z Ostravy necelých 400. Musel jsem si v Praze pronajmout byt, mám rozhodně vyšší výdaje na cestování. Část platu, který si nechávám, pokrývá právě tyto náklady. Celý zbytek věnuji lidem, se kterými se život nepáral. Na svém Facebooku i v médiích jsem dal výzvu a je skvělé, že se lidé hlásí. Díky části mého prvního platu mohla jet dívenka z Velké Polomi na léčbu do Piešťan. Je mi jasné, že nezachraňuji svět, ale jakýkoliv příspěvek a výraz dobré vůle je určitě velkou podporou a povzbuzením, a to nejen finančním.

Zaznívá kritika, že hnutí ANO ,,bere zpátečku“ a slevuje ze svých původních předvolebních slibů. Týká se to nejen nekumulování politických funkcí, ale i například postoje hnutí k trestněprávní imunitě politiků. Proč ta náhlá změna názoru? Neobáváte se, že to může u občanů vzbuzovat nedůvěru a skepsi?

Ale hnutí ANO svůj názor přece nezměnilo. Pan Babiš sám řekl, že se nechá vydat. Jako svému předsedovi jsme mu ve sněmovně vyjádřili podporu, což je v pořádku. A kumulaci politických funkcí už jsem komentoval. Ke svým voličům jsme v tomto byli vždy fér a já věřím, že to tak i vnímají. Já jsem se vůlí vykonávat obě funkce nikdy netajil, naopak. Každý z nás to opravdu pečlivě zvážil, a pokud vím, tak i ostatní výkon více funkcí pečlivě rozebírali s panem Babišem.

Psali jsme: Češka: ANO, ANO? ANO! Senátor Valenta: Vláda nemaká, ale spí Situace v Česku připomíná politickou poušť, zaznělo u Moravce Hejtmanka Vildumetzová: Slovo „nejde“ pro mě neexistuje, stačí jen chtít

Vláda podle očekávání nezískala na první pokus důvěru sněmovny. Věříte, že se to na podruhé podaří? A prozradíte nám, koho favorizujete jako koaličního partnera? Osvědčila se podle vás bývalá koalice?

Jestli se podaří získat podporu 101 poslanců, záleží na tom, jak v těchto dnech proběhnou jednání vedení ANO s ostatními stranami. Netroufám si něco tipovat. Kdybych měl říci, co je mému uvažování nejbližší, podíval bych se na vedení Moravskoslezského kraje. Naše koalice hnutí ANO, KDU-ČSL a ODS funguje skvěle. Našli jsme společnou řeč, umíme konstruktivně řešit problémy a vždy se domluvíme. V tom je také obrovská výhoda regionální politiky, nehrajeme si na ideologie, ale řešíme konkrétní problémy.

Máte vy sám problém jít na vládní úrovni do koalice s KSČM a hnutím SPD, které právě v Moravskoslezském kraji získalo v parlamentních volbách ze všech krajů nejvíce hlasů?

Ano, já osobně bych měl velký problém. Ovšem největší prioritou musí být sestavit vládu, která bude fungovat a pracovat, tak aby jí občané republiky důvěřovali.

Psali jsme: Ministr Ťok: Rozvoj vodní dopravy je ve veřejném zájmu VIDEO Jaroslav Foldyna na kameru PL: Halík a zájmy ČR? To nejde dohromady. Ten pán pohrdá občany Česká eurokomisařka Jourová bez obalu: Tolik špíny a hnusu jsem už dlouho neviděla Chovanec (ČSSD): Nemáme ambici se oženit s hnutím ANO

Zásadní roli při formování vlády sehraje také nově zvolený prezident. Andrej Babiš se netají svou podporou Miloši Zemanovi. Je i vaším favoritem?

Původně jsem neměl v plánu svou preferenci zveřejňovat. Nechtěl jsem ovlivňovat názory jiných na přímou volbu prezidenta. Ale jsem také akademický pracovník, který mám blíže ke kandidátovi ze stejné oblasti. Kampaň však teprve vrcholí a rád si počkám na její konec.

Psali jsme: Průzkum: Kdo jsou voliči, kteří dali v 1. kole palec nahoru Zemanovi i Drahošovi? Drahoš je politickým kandidátem TOP 09 a STAN, vypálila u Moravce Pokorná-Jermanová. A pokračovala... Drahoš se chlubil před lidmi, jak setřel Zemanovy voliče. Pak čelil věcnému dotazu z historie a skončilo to nejistým usmíváním Hejtman Vondrák: Zdavotní stav Zemana na veřejnosti nepůsobí dobře, na druhou stranu Roosevelt vyhrál válku na kolečkovém křesle. Přesto...

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: Kateřina Synková