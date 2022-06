S dotazy na názor pana Fialy volejte do Brusele, doporučuje Vyoral. Prožíváme měnovou reformu pod heslem „Já jsem Ukrajinec“

PÁTEČNÍ ZÚČTOVÁNÍ TOMÁŠE VYORALA Komentátor Tomáš Vyoral se z donucení podíval na premiérův projev. Nic nového v něm nenašel. Také nic, co by se nedalo sdělit na tiskové konferenci. „Fiala měl říci především vás. Nikoliv nás. Protože on, žijící celý život z našich peněz, to nezaplatí,“ podotkl k tomu, jak Fiala národ připravoval na těžké časy. Je rád, že sledování projevu zatím nebylo povinné. „Osočení za záměrně vytvořenou závislost by si mohl Andrej Babiš vzít na paškál,“ říká také.

Předně, zaznělo v premiérově poselství vůbec něco nového? Obviňování minulé vlády a Ruska jsme slyšeli už mnohokrát. Ale co v ekonomické sféře?

Jak se dívat na premiérovu větu: „To není politické prohlášení, to je fakt“ o způsobení inflace?

Že tunel bez světel na konci, bezprecedentní a neomluvitelné zadlužení pod záminkou PR covid pandemie nastartuje inflaci, bylo lidem s hlavou na krku jasné od počátku. To je fakt. A bývalý premiér Babiš a jeho vláda za to nese plnou zodpovědnost, za kterou by měli všichni tvrdě pykat. Je nicméně taky nepopiratelným faktem, že Fialova vláda v rámci akce „já jsem Ukrajinec“ a „všichni budete milovat Ukrajinu“ v inflaci s vervou pokračuje a likviduje Českou republiku, její rozpočet, ekonomiku, sociální stav a vztahy mezi lidmi stejným tempem jako před nimi vláda Babišova v rámci koronahysterie. Jak tvrdím prakticky od začátku PR pandemie, jedním z důležitých aspektů je probíhající měnová reforma. Ta pokračuje nyní pod záštitou války na Ukrajině. Jelikož často tato válka nemá žádný vliv na zdražování daných komodit.

Je fér kritizovat Andreje Babiše za to, že se nesnažil diverzifikovat zdroje plynu pro Českou republiku? Zvláště když po této kritice nebylo před invazí na Ukrajinu od demobloku ani vidu, ani slechu? Co říkáte na osočení, že závislost byla vytvořena záměrně?

Sám jste zmínil to podstatné. Neslyšel jsem od eurosoudruha Fialy a zřejmě ani od nikoho z jejich demobloku dříve žádnou kritiku o plynové závislosti České republiky. Co pak závislost finanční, potravinová, vojenská? Osočení za záměrně vytvořenou závislost by si mohl Andrej Babiš vzít na paškál. Mediální hvězda – pouze a jen – si ovšem může plácat dezinformace, hoaxy či lži prakticky jak chce a pologramotné z mediálního mainstreamu mu budou ještě s otevřenou pusou tleskat vestoje a chválit ho od nevidím do nikdy nevidím.

Zdroj: ČT24

„Bude nás to stát hodně úsilí a hodně peněz. Ale je to cesta, která se nakonec českým domácnostem i českým firmám nakonec bohatě vyplatí. Je to investice do naší energetické suverenity,“ řekl o investicích do jádra, fotovoltaiky a LNG Petr Fiala. Má pravdu? A říká pravdu, když tvrdí, že nás vláda „nenechá padnout“?

Fiala měl říci především vás. Nikoliv nás. Protože on, žijící celý život z našich peněz, to nezaplatí. Co se týká elektrické energie, tak bychom přece s našimi dvěma jadernými elektrárnami suverénní byli. Jen kdybychom nevyráběli levně pro Němce a další lepší západní Evropany a sami pak nekupovali draze. To ale zřejmě Fialovi písaři raději opomenuli. LNG je pouze a jen byznys a závislost zase na druhé straně – tam za oceánem. A problematika LNG je myslím obdobná jako u elektromobilů vůči klasickým spalovacím či zážehovým autům.

Fiala a jeho vláda naši zemi nechává padnout prakticky od samého počátku jejího kontroverzního koaličního zvolení. Za něž se velmi zasadil soudruh Rychetský, předseda Ústavního soudu.

Abychom nebyli jen negativní, dá se něco ze záměrů a opatření vlády pochválit či vyzdvihnout jako krok správným směrem? Například zrušení plateb za obnovitelné zdroje a úsporné tarify?

Co se týká pozitiv, tak jedno z mála bych viděl v tom, že sledování tohoto výstupu zatím nebylo povinné. Jinak záměr je jedna věc a opatření druhá. Ale já opravdu nezaznamenal nic pozitivního. Ano energetická suverenita se poslouchá dobře, ale třeba tahle Fialou několikrát opakovaná floskule ve skutečnosti znamená výměnu jedné závislosti za druhou. To je orwellovský newspeak jak vyšitý.

Co podle vás Petr Fiala neřekl, ačkoliv měl? Například o rozpadu STAN v přímém přenosu jsme neslyšeli vůbec nic.

Mám za to, že velká část občanů, kteří o Fialově chystaném výstupu slyšeli, měla za to, že bude zaměřen na současné dění okolo STAN a potažmo celé vládní koalice, kterou je STAN významnou součástí. Nevím, zda si Fiala trénoval svůj přednes – nebo čtení ze čtecího zařízení – tak dlouho, že to vyšlo zrovna do této doby, nebo zda bylo záměrem odklonění pozornosti od dění okolo STAN, ale situace si rozhodně vyžadovala alespoň krátkou zmínku. Jakkoliv byl jeho projev zaměřen na jiné téma.

Když už pan premiér měl tak nutkavou touhu nás uvědomit o energetické krizi, mohl kromě STANu zmínit taky třeba onu migračně-uprchlickou krizi z Ukrajiny, která se nás, našich kapes a našich životů silně dotýká.

Bylo premiérovo poselství skutečně tak zásadní, že by na něj nestačila pouhá tisková konference? Osvojil si snad Petr Fiala Babišovy manýry a vytvořil noblesnější „Čau lidi“?

Tisková konference by jistě stačila. Ovšem je fakt, že předtočené „poselství“ asi vypadá líp a může se natočit na vícero pokusů. A máte recht, že antibabiš se pomalu ale jistě stává Babišem, neb Čau lidi a Fialův vážný projev mají leccos podobného.

O palivech a vzrůstajících cenách však nehovořil jen Petr Fiala, ale také americký prezident Joe Biden. A přišel s revoluční myšlenkou: „Firmy, které provozují čerpací stanice a nastavují na nich ceny. Je čas války, světové nouze, Ukrajiny, toto nejsou normální poměry. Snižte ceny, za které na pumpách prodáváte, aby reflektovaly cenu, za kterou produkt nakupujete. Udělejte to teď, udělejte to dnes.“ Váš komentář?

Tak Biden je už pouze zprostředkovatelem, nikoliv iniciátorem či vykonavatelem. Mám pocit, že tenhle citát je jen takovým populistickým plácnutím, za něž by si mohl podat ruku třeba s panem Fialou. Ten je na tom, co se popisu týká, ostatně podobně jako u Joe Bidena. Průmysl energetický a pohonných hmot nejedná na vlastní pěst, ale v součinnosti nebo s posvěcením jednotlivých vlád a vládců. Podobně jako v případě migrační invaze nebo PR pandemie nejde dle mého o náhody, ale záměry.

