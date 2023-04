SPD žádá odstoupení ministryně obrany. Opakované porušení zákona při trestání Svobody

Fialova vláda se chystá plošně zvyšovat daně a tím prudce ještě více zdražit všem našim občanům životy. Vládní pětikoalice naše návrhy na debatu pravidelně zamítá, čímž dokazuje, že nechce slyšet oponentní názory a že je proti demokratické diskusi. Například vládní hnutí STAN Víta Rakušana v minulém týdnu představilo návrh na masivní zvýšení daní pro české občany a firmy. Obsahuje zvýšení sazby daně z příjmů právnických osob o dvě procenta a zvýšení základní sazby daně z přidané hodnoty z už tak vysokých 21 % na 23 %. A jak jsme zaznamenali, tak tohle to zvýšení daní podporují i TOP 09 a KDU-ČSL. Také ODS prosazuje prudké zvýšení daní, chtějí zvýšit sníženou sazbu DPH z 10 % na 13-14 %, zvýšit daň z nemovitosti a tak dále...

Hnutí STAN navrhuje i zvýšení sazby daně z příjmů fyzických osob z 15 na 17 % a zavedení nových daňových pásem se sazbami 17, 21 a 31 %. Kdyby se tyto nebezpečné návrhy realizovaly v praxi, znamenalo by to další pokles čistých příjmů všech pracujících občanů a jejich domácností a razantní plošné zdražení téměř všeho zboží a služeb. Přitom reálné mzdy už více než rok setrvale klesají a propadá se životní úroveň občanů a jejich kvalita života. Mnoho i pracujících rodin se ocitá kvůli Fialově vládě v příjmové chudobě. Je to něco naprosto asociálního a nepřijatelného.

Také jste navrhoval bod k České poště a k uzavírání jejích poboček a propouštění jejích zaměstnanců. O této kauze se v posledních dnech diskutuje velmi intenziivně, překvapilo vás něco, co se kolem toho odehrálo?

Konkrétní místní příklad naprosté nesmyslnosti a nekoncepčnosti celé té věci. Byl jsem minulý týden v Moravskoslezském kraji, kde jsme měli demonstraci. A zajímal jsem se tam samozřejmě podrobně o tu situaci. Moravskoslezský kraj, za který jsem zvolen poslancem, je tím nejpostiženějším tímto vládním rozhodnutím. Tam se má rušit 48 poboček České pošty. Třeba v Třinci se mají rušit zrovna tři.

Zajímavé je, když jsem se třeba informoval konkrétně na město Třinec, které jsem také navštívil, tak tam se ruší právě pobočky, které mají bezbariérový přístup, to znamená, tam můžou jít jak senioři nebo invalidní spoluobčané, tak maminky s kočárky, ale zároveň se tam nechává pošta, která ten bezbariérový přístup nemá. Takže ruší se ty bezbariérové pobočky, notabene kde je ještě parkování, ale nechává se pobočka, kam už se musí po schodech. To znamená, že v podstatě ten způsob, jakým způsobem to vede ministr vnitra Vít Rakušan (STAN), nemá ani logiku.

Mimochodem, v zisku je rakouská pošta, i polská pošta. Takže vidíme, že tam to vedou mnohem lépe.

Kromě toho vláda definitivně rozhodla, že si vezme od EU půjčku v rozmezí 2,9 až 11 miliard eur, což je v přepočtu od 69 do 265 miliard korun. Cílem má být definitivní odstřižení od Putinových paliv. Je správné si na takovou věc půjčovat takovou částku?

Hnutí SPD další zadlužování naší země absolutně odmítá. Je to další z kroků, které zvyšují inflaci. Zadlužování ČR již nyní dosahuje velmi nebezpečného a obtížně splatitelného objemu. Pochybný je již samotný účel úvěru, tedy investice do energetické transformace. Tu ČR může zvládnout i vlastními prostředky, pokud stát a vláda převezmou plnou odpovědnost za výrobu, distribuci a prodej elektřiny za dostupné ceny na domácím trhu. Máme k tomu všechny předpoklady, zejména prostřednictvím státem většinově ovládané společnosti ČEZ. Peníze z tohoto úvěru od EU by měly být použity na odstřižení od levných fosilních paliv z Ruska, konkrétně na stavbu solárních nebo větrných elektráren a budování alternativních plynovodů a ropovodů pro dodávku mnohem dražších surovin.

Zásadně také nesouhlasíme s tím, že takto vysoký úvěr (zhruba v objemu aktuálního ročního deficitu státního rozpočtu) probíhá zcela netransparentně, bez účasti Poslanecké sněmovny, které se má vláda ze svých kroků zodpovídat. Naše pochybnosti sdílejí také ekonomičtí experti, kteří upozorňují i na kurzová rizika takto vysokého úvěru v cizí měně. Hnutí SPD kategoricky odmítá další a další zadlužování našeho státu a přenášení odpovědnosti splácení těchto dluhů dalšími vládami a generacemi. Vláda nás vede řeckou cestou a k závislosti na Bruselu.

Když už jsme začali o zadlužování, tak zmíním, že státní rozpočet je už v březnu ve schodku 166,2 miliardy korun. Ministr Stanjura ale tvrdí, že v druhé polovině roku se ekonomika určitě oživí a schodek za všech 12 měsíců nepřesáhne naplánovaných 295 miliard. Je to podle vás stále reálné?

Fialova vláda dál extrémně zadlužuje naši zemi a hospodaří s nejhorším schodkem za historii ČR. Je to nejhorší výsledek za první čtvrtletí od vzniku Česka. Loni byl březnový schodek 59,1 miliardy korun. Z uvedeného schodku celkem 40 miliard korun stát vyplatil na zastropování cen energií. Kdyby se ceny zastropovaly u producentů (ČEZ), nikoli u obchodníků, nemusel stát nic kompenzovat. Výdaje státního rozpočtu do konce března dosáhly 568,7 miliardy korun, meziročně vzrostly o 36,9 procenta. Vláda nás očividně vede řeckou cestou, tedy ke státnímu bankrotu.

Hnutí SPD odmítá zadlužování našeho státu. Je potřeba zdanit vyvádění stamiliardových dividend nadnárodních korporací a šetřit na výdajích na solární barony, předražené zakázky, na nepřizpůsobivé či na neefektivních dotacích.

Tomio Okamura SPD

Předseda hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD)

Ve Sněmovně se v týdnu odehrála ještě jedna historická premiéra. Markéta Pekarová Adamová byla první předsedkyní této parlamentní komory, která čelila hlasování o odvolání z funkce. Vy jste její odvolání podporovali. Je podle vás její chování tak neúnosné, že bylo třeba sáhnout až ke krajnímu prostředku?

Co předvádí, je skutečně ostuda, kterou tato Sněmovna ještě nikdy nezažívala. Její ideologická zapálenost je srovnatelná snad jen se svazáky z padesátých let. Markéta Pekarová Adamová řízení Poslanecké sněmovny dlouhodobě nezvládá, není nestrannou předsedkyní všech zákonodárců.

Vše vyvrcholilo nedávno na mimořádné schůzi Sněmovny při schvalování snížení červnové valorizace důchodů ve stavu legislativní nouze, kdy Fialova vláda následně společně s prezidentem Petrem Pavlem okradla důchodce. Markéta Pekarová Adamová při vedení této schůze několikrát porušila zákon o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, omezovala práva opozičních poslanců, a tím jednoznačně stranila zástupcům vlády a poslancům vládní koalice.

Markéta Pekarová Adamová rovněž velmi nehospodárně nakládá s finančními prostředky občanů a státu, jak vyplynulo z informací o přemrštěných výdajích za občerstvení a alkohol při nedávném letu jí vedené delegace Poslanecké sněmovny na Tchaj-wan.

Předsedkyně Sněmovny nebyla jediná z významných koaličních političek, o kterých se v týdnu mluvilo. Ministryně obrany Jana Černochová na sebe upoutala kauzou Davida Svobody, olympijského vítěze v moderním pětiboji, v současnosti trenéra a profesionálního vojáka, který byl po její ostré reakci potrestán za své výroky o účasti ruských sportovců na olympiádě. Co říkáte k této kauze?

Hnutí SPD hájí ústavní principy svobody slova a vyjadřuje Davidu Svobodovi podporu. Štvanice proti jeho osobě je štvanicí proti svobodě slova. Veřejné pronásledování občanů ze strany politiků a hrozba profesní likvidací za vyřčení vlastního názoru, kterým není porušen zákon, jsou v demokratickém právním státě nepřijatelné. Jde jednoznačně o cenzurní praktiky a omezování svobody projevu typické pro totalitní režimy.

Právo učinit takové výroky, jako učinil pan Svoboda, totiž garantuje každému občanovi České republiky Listina základních práv a svobod, která je součástí Ústavy České republiky. V obdobných případech, kdy jiné státy, zejména USA, v rozporu s mezinárodním právem napadaly cizí země (Jugoslávii, Irák, Libyi) nikdy k sankcionování sportovních reprezentantů nedocházelo a nedochází. Jednání ministryně Černochové je podle hnutí SPD jasným důvodem k jejímu odchodu z vládní funkce.

Pardon, pane předsedo, ať je to jasné: Vy jako opoziční hnutí žádáte odstoupení ministryně obrany?

Porušila podle nás zákony. V českém právním řádu neexistuje zákonné ustanovení, které by ministru obrany dávalo tyto pravomoci, které uplatnila vůči Davidu Svobodovi. Za prvé, nutit důstojníky Armády České republiky dívat se na plakáty, obrazy, koláže, fotografie, popřípadě na jiná vizuální či audiovizuální díla. Za druhé, nutit důstojníky Armády České republiky vysvětlovat jejich osobní, politické či jiné postoje příslušníkům ozbrojených sil cizích mocností. Za třetí, nutit důstojníky Armády České republiky navštěvovat příslušníky ozbrojených sil cizích mocností a naslouchat jejich politickým či jiným prohlášením.

Ministryně Černochová se všech těchto skutků dopustila a sama o nich informovala veřejnost. Dle námi oslovených právních expertů je proto vysoce pravděpodobné, že se ministryně Černochová při výkonu své funkce vědomě dopustila porušení hned několika zákonných ustanovení, a to včetně několika ustanovení zákona č. 40/2009 Sb., tedy trestního zákoníku.

Ještě taková perlička. Když jsem byl u řečnického pultíku, tak mi paní ministryně tykala. Já si s ní netykám. Bylo by vhodné, aby se chovala slušně. Nevím, jestli má nějaké psychické problémy udržet své emoce na uzdě. Pokud ano, je to další důvod, že by takový člověk neměl vykonávat funkci ministra obrany. Když jí budu parafrázovat, ať si radši jde hrát s Vlastíkem Leopardem, jak nazvala ministra zdravotnictví, počítačové hry s tanky Leopard. Tím natropí nejméně škod. Když budou oba rezignovat, budou mít na to oba dva dost času. Bude to bezpečnější a národ bude zdravější.

Evropská unie chystá novou legislativu, podle které budou muset firmy s více než stovkou zaměstnanců poskytovat úřadům údaje o genderových rozdílech v příjmech mezi muži a ženami. A v případě, že bude rozdíl překračovat pět procent, budou mít povinnost analyzovat příčiny a situaci napravit. Úřady členských zemí mají pro firmy, které budou pravidla porušovat, stanovit pokuty. Vy nápady přicházející z Bruselu kritizujete stabilně, předpokládám tedy, že ani tento se vám líbit nebude...

Je to buzerace. Hnutí SPD odmítá tento nesmyslný diktát Bruselu. Mzda má být podle nás věcí dohody mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem, případně odbory, a EU ani stát by jim do toho neměli mluvit. A to není jediný nesmysl z Bruselu.

Jaké další považujete za podstatné?

I naše, tedy Fialova vláda podpořila další šílenost z Bruselu. Evropská unie by měla v roce 2030 produkovat 42,5 procenta celkové spotřeby energie z obnovitelných zdrojů. Shodli se na tom zástupci členských států (tedy i zástupce české vlády) a Evropského parlamentu, jejichž dohoda zvýšila dosavadní závazek z 32 procent. Tyto stachanovské závazky mají drtivé dopady na ekonomiku a přináší obrovské náklady. Navíc tzv. obnovitelné zdroje energie jsou většinou fakticky občasnými zdroji energie, protože, co se týče větrných a solárních elektráren, tak vítr fouká a sluníčko svítí jenom někdy a nemůžou tedy zajistit stálou stabilní produkci elektrické energie. Evropská komise již dříve vyčíslila, že přechod k obnovitelným zdrojům si do konce desetiletí vyžádá investice více než sto miliard eur (přes 2,36 bilionu korun). Může to být mnohem více.

Jsou tu Velikonoce. Co byste lidem k svátkům popřál?

Bohužel musím připomenout, že tu podle ekonomů máme kvůli neschopné Fialově vládě nejdražší Velikonoce v historii. Lidé si výrazně připlatí například za vejce, máslo nebo i za cukr. Cena velikonočního nákupního košíku vzrostla podle ekonoma Lukáše Kovandy oproti loňskému roku o více než třicet procent. Letošní souhrnná cena mouky, mléka, vajec, másla, cukru a piva je také citelně vyšší, a to o více než 50 procent než cena stejného nákupního košíku v průměru let 2016 až 2022.

I tak chci popřát občanům krásné Velikonoce a aby si je užili se svou rodinou, s přáteli. Nenechme si je Fialovou vládou znechutit. Jde o oslavu znovuzrození nejen Ježíše Krista, ale i přírody. Toto každoroční znovuzrození je spojeno s naší tisíciletou národní tradicí i s moderním poselstvím svobody. Jak řekl Viktor Dyk, národ je společenstvím mrtvých, žijících a těch, kteří se narodí. Je to připomínka hodnot, které nás přesahují a za které musíme bojovat, aby náš národ existoval dál.