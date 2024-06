STAN? Krytí zlodějin, lidé okolo „náhodou“ umírají. Turek oplatil Rakušanovi

Ministr Rakušan o vás tvrdí, že nejste „nějaký sympatický chlapík“, ale „nebezpečný člověk“. Protože jste se „minimálně otřel o obdiv k extrémním názorům“. A lituje toho, že se na vás nezaměřili dříve. Chcete to ještě nějak komentovat?

Vyhrožovat lidem z pozice ministra vnitra je praktika odpovídající i legendám o tom, že dozimetrické-zlodějské hnutí STAN má co dočinění i s ruskými penězi. Domnívám se, že STAN vznikl za účelem krytí největší zlodějské organizace v ČR, kde se rozkrádají mnoho let desítky milionů na státních zakázkách z peněz nás všech, a úplnou ‚náhodou‘ zemřelo v okolí tohoto uskupení pět až osm členů včetně bývalého místopředsedy STAN Věslava Michalíka, který dostal úplnou náhodou infarkt den před zatýkáním v Dozimetru.

Mohu s určitostí potvrdit, že pan Rakušan sám o sobě nebezpečný není, ale jeho krytí zločinecké organizace a pravděpodobné zneužívání postu ministra vnitra, stejně jako rozvracení funkčnosti policie, možnost ovlivňování nejodpornější kauzy, do které je sám zapleten, a jeho vylhaný migrační pakt bez kvót, ale s relokacemi, nebezpečné jsou. Nebude však ministrem vnitra věčně.

A ještě si do vás kopl, že jste „nechutně útočil“ na Danuši Nerudovou, tak jak to „chlap dělat nemá“. Máte pocit, že nějaké vaše výroky proti Danuši Nerudové byly přes čáru?

Chlap nemůže rok před tím, než vstoupí do politiky nazvat veřejně vystupující političku na svém soukromém twitteru, že je ‚kvalitně blbá‘, poté, co začne počítat třetí, čtvrté, páté pohlaví? Nemyslím si. Hyenismus při kampani předvedla paní Nerudová, pan Rakušan a další loutky Dozimetru, když šířili již vyvrácené dezinformace o mé osobě a dokonce jsem absolvoval vysmívání se do očí při debatě o mé zemřelé mámě. Tam jen dodám, že jsem velmi rád za volební debakl STANU po této ubohosti. Jiní představitelé s tolika aférami, lhaním a s mrtvolami ve svém okolí by dávno v politice být nemohli.

Jak jste z automobilového závodníka a provokatéra na sociálních sítích s humorem typu Česká soda dospěl do stádia zodpovědného politického lídra? Co to nastartovalo nebo kdo to nastartoval? A co vás u toho udrželo?

Nemyslím si, že by se jakýkoli humor, i ten nejtemnější, nějak vylučoval s pozicí politického lídra. Díky své upřímné a autentické povaze naopak mám tak velké množství příznivců, že mne přemluvili k politické kariéře oni. Že to myslí zcela vážně, potvrdili druhým nejvyšším počtem preferenčních hlasů v historii České republiky od jejího vzniku, ve všech druzích voleb. S ohromnou pokorou tento úděl přijímám. Kariéra závodníka mi naopak dodala odvahu postavit se ohromné mediální antikampani podporované ministrem vnitra a vládou s úsměvem a ještě otočit jejich brutální energii proti nim.

Stalo se někdy, v konkrétní chvíli, ve vašem životě něco, kdy jste si řekl ,,ne, neblbni, dospěj a běž brát svět vážně“?

Až v momentě ohlášení kandidatury. Myslím, že kdo ale sleduje mé vystupování na XTV, VOX, YouTube a sociálních sítích několik let, tak ví, že často komentuji vážná témata. A jejich komentování má delší dobu dosahy i 10 až 15 milionů zhlédnutí měsíčně, což značí, že jsem brán vážně. Ovšem humor mne nikdy neopouští.

Je potřeba vyjasnit: Miroslav Motejlek říká, že nejste žádný podnikatel. Jiní se diví, že se člověk může ve 38 letech finančně zajistit. Čtenáři určitě uvítají nějaký popis vaší cesty v tomto smyslu…

Plánujete po splnění mandátu europoslance (nebo i před ním) pokračovat politicky dál? Být třeba ministr nebo rovnou prezident?

Prezident je funkce, kterou mi předhazují moji příznivci, kterým děkuji za neuvěřitelnou podporu v evropských volbách, nejčastěji. Ale je to vrcholná politická funkce, jsem politikem chvilku, i když svůj značný vliv na vnímání Green Dealu cítím již nyní; společně s věkem 38 let to znamená, že nad něčím takovým neuvažuji. Teď je zásadní opravdu bojovat proti zelené transformaci likvidující náš průmysl a usilovat o potírání následků hrůzných politik nezodpovědných populistů a extremistů ať už ze zločinem podporovaným STANem, tak i třeba s dědictvím šílené Merkel.

Evropský parlament je jediná přímo volená evropská instituce, ale zákonodárnou iniciativu nemá a rezoluce, které schvaluje, jsou často kvadraturou kruhu, kdy europarlament prohlásí, že se má všechno dělat rychle, správně, ohleduplně a ještě třeba i levně. Jak v něm plánujete „vykázat činnost“?

Tak, jak to popisuji celou kampaň – nedemokratičnost evropského parlamentu a jeho přímá nezákonodárnost je šílená, ale existují mechanismy, iniciativy napříč frakcemi a hledání pro ně podpory, kterými se pak musí Evropská komise zabývat a v roce 2026 by se měl přepracovávat konkrétně zákaz výroby aut se spalovacími motory. Osobně už nyní pracuji na tom, aby se tato iniciativa urychlila. Rozhodně to ale není jednoduché a výsledek je nejasný. To ale není argument na to vzdát se bez boje, a já věřím, že přemluvím potřebnou část europoslanců a vzbudím i určité povstání automobilového průmyslu. Cílů mám samozřejmě mnoho, boj proti emisním povolenkám a mnoho dalšího, ale musíme být realisté.

Jakožto novopečený europoslanec strany, která byla zvolena proto, aby se poměry v EU změnily, jak se stavíte k tomu, že si eurolidovci chtějí střihnout repete s Ursulou von der Leyenovou? Dá se snad říct, že jejích pět let byl nevídaný úspěch a že Evropská unie je na tom lépe než kdy dřív?

Tragickým paradoxem je, že když se podíváte na ty další možné osobnosti, zjistíte, že není na výběr. Struktura evropské moci je děsivá, opravdu nemám pozitivních slov pro tyto mocné strůjce nefunkční a tragické zelené převýchovy v nenávratném multikulturním světě. Nezbývá nám, než tvrdě bojovat za své národní zájmy.