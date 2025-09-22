Šafránková: Chceme referendum. Občané mají právo rozhodnout o budoucnosti

SPD prosazuje zákon o referendu včetně možnosti, aby občané rozhodli o našem setrvání či vystoupení z EU a NATO. V jakém horizontu by se podle vás mohlo referendum uskutečnit?
V první řadě skutečně chceme prosadit zákon o obecném referendu, který v ČR chybí. A na základě toho by občané mohli sesbírat podpisy pro vyvolání referenda na pro ně palčivé otázky.
Jsme přesvědčeni o tom, že občané mají právo rozhodnout o své budoucnosti ve své zemi, odvolat politika, který neplní sliby, nebo zrušit škodlivý zákon, se kterým většina občanů nesouhlasí.
Po přijetí zákona může proběhnout referendum poměrně rychle.
Máte za sebou předvolební debatu o sociální politice v České televizi. Jak se vám líbilo, jak veřejnoprávní televize téma pojala?
Samotná volba témat – tedy sociální služby a důchody – nebyla úplně špatná. Přesto považuji za zásadní nedostatek, že chyběla rodinná politika a hlouběji politika zaměstnanosti, což jsou klíčové oblasti Ministerstva práce a sociálních věcí. Bez nich je obraz sociální politiky neúplný a zavádějící.
Co ale považuji za největší problém, je samotný způsob vedení debaty. Paní moderátorka mi opakovaně nedala prostor k vyjádření, přestože jsem se hlásila, a nebylo mi mnohdy umožněno reagovat ani na výroky kolegů.
Za SPD přitom prosazujeme skutečná řešení – důstojné důchody pro občany, kteří celý život poctivě pracovali, odchod do důchodu maximálně v 65 letech, podporu tradiční rodiny, dostupné bydlení pro mladé a aktivní prorodinnou politiku namísto rozhazování peněz pro nepřizpůsobivé. Naším cílem je spravedlivý sociální systém, který pomáhá slušným lidem, nikoli těm, kdo se práci vyhýbají.
Vystupoval zde i ministr práce Marian Jurečka. Co říkáte na jeho vystoupení v kontextu toho, co poslední čtyři roky na ministerstvu dělal?
Pan ministr využil šanci se před volbami veřejně pochválit – a samozřejmě taktně pomlčel o svých neúspěších a o svých a koaličních exekutivních a legislativních krocích, které nejvíce poškodily naše občany, zejména ty nejzranitelnější.
Zmíním tři věci:
Za této vlády rekordně klesla porodnost v České republice, což zásadním způsobem ohrožuje budoucnost našeho státu, nejen ve smyslu jeho financování. Je tomu tak zejména proto, že ministr Jurečka a celá vládní koalice sebrali našim rodinám s nejmenšími dětmi dvě základní prorodinné daňové slevy – školkovné a slevu na manželku či manžela pečující o děti v domácnosti.
To znamená již druhý rok téměř 50 000 korun čistého minus pro rodiny s jedním předškolním dítětem. U rodin s dvěma a více dětmi tohoto věku je to ještě o desítky tisích korun více.
Tato vláda se zachovala zcela hanebně vůči zdravotně postiženým občanům závislým na péči jiných osob. Zejména vůči příjemcům příspěvku na péči v prvním a druhém stupni závislosti, kterým čtyři roky odmítali (na mé četné návrhy) zvýšit tento brutálně nízký příspěvek.
Tím zavinili nejen propad jejich životní úrovně a životní úrovně i příjmové situace jejich rodin, ale v důsledku nedostupnosti nezbytných terénních sociálních služeb i zhoršení zdravotního stavu mnoha z nich.
A na závěr – vláda okradla současné důchodce. A to hned několikrát – snížením mimořádné valorizace v průměru o 1 100 korun měsíčně v březnu roku 2023, zásadním zhoršením podmínek řádných valorizací od roku 2024 a pětinásobnou penalizací všech občanů, kteří žádají o předčasný důchod anebo jej již po roce 2024 pobírají.
Budoucí důchodce plánuje tato vláda okrádat až od roku 2026, protože od začátku tohoto roku má platit důchodová novela snižující oproti současnému stavu poměr důchodu vůči předchozí mzdě.
To – a zvýšení věkové hranice pro odchod do důchodu na 67 let – v SPD co nejdříve zrušíme, pokud k tomu dostaneme ve volbách dostatečnou podporu.
V té debatě vystupovala jako reprezentantka koalice Stačilo! i Jana Maláčová, ministryně práce v Babišově vládě. Jak se díváte na její vystupování a argumentaci v kontextu toho, co dělala na ministerstvu?
Nebudu hodnotit její výroky v debatě.
Jen si vzpomínám na léta 2017 až 2021, kdy ona byla ministryní a já opoziční poslankyní.
A na desítky mých návrhů na pomoc pracujícím rodinám s dětmi (vyšší daňová zvýhodnění, vyšší rodičovský příspěvek pro všechny děti do čtyř let), na pomoc živnostníkům a tzv. dohodářům v době pandemie covidu anebo na vyšší finanční pomoc seniorům s nejnižšími důchody, proti kterým se paní Maláčová jako resortní ministryně – a na její popud i další tehdejší vládní poslanci – postavila a které proto bohužel neprošly, a tak dále bych mohla pokračovat.
Pan Jurečka oblepil Olomoucký kraj, kde kandiduje, plakáty „zvýšili jsme důchody mnohem víc než Babiš“ s částkami 15 425 korun a 21 080 korun coby průměrný důchod na začátku a na konci jeho úřadování. Co říci na tuto argumentaci?
Že jde o neférovou, jednostranou a neúplnou argumentaci. Porovnávat výši důchodů (nebo mezd) v jednotlivých letech nelze zodpovědně bez toho, abychom k tomu doplnili údaje o růstu inflace ve stejné době. Protože jenom toto komplexní porovnání má nějakou vypovídající hodnotu, jelikož ukazuje, o kolik stouply reálné příjmy občanů a jejich kupní síla.
A v případě důchodů je již na první pohled jasné, že jejich nominální růst za čtyři roky Fialovy vlády o třetinu sotva pokryl prakticky stejně vysokou inflaci a za tzv. důchodcovskou inflací lehce zaostává.
A ještě o trochu hůře je na tom segment invalidních důchodů, nehledě na jejich velmi nízkou průměrnou úroveň, což je problém zejména u důchodů třetího stupně, tedy u invalidních důchodců s nejhorším zdravotním postižením.
Nehledě na to, že statisíce starobních důchodců musejí vyžít s podprůměrnou penzí.
Ministrova poradkyně paní Jehličková z TOP 09 na mítincích vykládá, že tato vláda udělala v oblasti sociální péče tolik jako žádná předtím, třeba se chlubí tím, jak zvýšila příspěvky na péči. Co říci k politice této vlády právě v oblasti sociální péče?
Je to plivanec do tváře lidem, kteří se bez pomoci druhých neobejdou. Na řadě míst České republiky chybějí už dnes kapacity terénních a pobytových sociálních služeb a hlavně personální obsazení.
Jde o naprosto asociální chování vůči lidem se zdravotním postižením,
vůči tzv. pečujícím osobám, nejčastěji jejich rodinným příslušníkům, i vůči mizerně placeným sociálním pracovníkům.
A samozřejmě zcela nevyhovující a neudržitelný je i samotný systém financování sociálních služeb.
Bc. Lucie Šafránková
Tomio Okamura na mítinku v Příbrami řekl, že SPD je jediná strana, která kromě důchodců starobních myslí i na důchodce invalidní. Co jim tedy chcete nabídnout?
Více věcí.
Jednak chceme posílit lékařskou posudkovou službu a umožnit přezkoušení zdravotního stavu a případné invalidity všem lidem, kterým byl v posledních letech snížen stupeň invalidity anebo kterým invalidita nebyla přiznána vůbec, přestože mají objektivně poškozený zdravotní stav a sníženou schopnost pracovat.
Pak se jedná o změnu nastavení výpočtu invalidních důchodů, kdy musí být více zohledněna délka pojistných odvodů a předchozí výše mzdy, zejména u osob v nejvyšším stupni invalidity.
Plánujeme i zvýšení daňové slevy pro pracující invalidy ve všech stupních, zvýšení příspěvků na mobilitu a na zdravotní pomůcky. A také razantní posílení terénních a odlehčovacích služeb.
autor: Jakub Vosáhlo