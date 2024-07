Šándor o summitu NATO: Žádná změna. Zase slíbí Ukrajině hory doly jako už dva a půl roku

Pane generále, co můžeme očekávat od summitu NATO, který právě začíná ve Washingtonu? Hlavním tématem bude jistě podpora Ukrajiny.

Nebude to pouze o tom, co udělat vůči Ukrajině, ale ve smyslu celkového posílení vojenských kapacit. Už nějakou dobu se hovoří o vytvoření možná až padesáti nových brigád, což je minimálně čtvrt milionu vojáků. Otázkou pak zůstává, kdo tyto ambiciózní plány naplní. Jisté je, že to nebude za malých nákladů, právě naopak.

Konkrétní pomoc pro Volodymyra Zelenského je evidentní, což souvisí i s leteckými údery na Kyjev. Nechci a nebudu vůbec spekulovat, kdo za tím byl. Pro mě je v této věci pouze jedna relevantní otázka, jestli se opravdu v Kremlu zbláznili, že den přes zahájením summitu NATO budou záměrně střílet do nemocnice, anebo se úplně nezbláznili a zvolili špatný cíl anebo raketa selhala. Možností je víc a debatuje se rovněž o některých dalších.

Nakolik může mít vliv, že se summit koná ve Washingtonu, kde ho hostí prezident Biden?

Joe Biden má příležitost se ukázat jako státník a možná si trochu napravit pošramocené renomé po debatě s Donaldem Trumpem. Kdyby Biden nebyl vládce nejsilnější země světa, bylo by mi ho líto. Na summitu nicméně určitě dojde k potvrzení dalšího vyzbrojení Ukrajiny, především protivzdušnými systémy Patriot a některými dalšími. Otázka zní, za jak dlouho budou tyto systémy na Ukrajinu dodány, a zda to bude mít možnost aspoň trochu zvrátit současný velmi nepříznivý stav na válčišti pro Ukrajinu. Jsem si však téměř jist, že oficiální debata o členství Ukrajiny v Alianci vedena nebude, půjde spíš o sliby vojenských dodávek a sepsání řady dvoustranných dohod o bezpečnosti mezi Ukrajinou a členskými zeměmi NATO, které budou sloužit jako taková náhrada skutečného členství.

Od summitu bych nečekal nic převratného. Západ bude v zásadě Kyjevu slibovat modré z nebe, jak to dělá celého dva a půl roku, aby pak v realizačních otázkách byl značně pozadu. Nemyslím si, že se tohle diametrálně změní a Ukrajina dostane všechno, co potřebuje. Jednak proto, že to nemáme a jednak proto, že sama Ukrajina není sama schopna řešit problém další živé síly, kterou by mohla nahradit vyčerpané brigády.

Nemohu se nevrátit k útoku na dětskou nemocnici v Kyjevě, což je tyto dny hlavní téma a prakticky napříč ho odsoudili všichni politici. Jakkoli jde o strašlivou věc, lze na základě publikovaných informací říct, že máme jasné důkazy o tom, že šlo o cílený ruský útok?

Nejsem odborník na raketovou techniku ani na to, co umějí výbušniny o různé váze. V západním světě je nepochybně dost expertů, kteří umějí posoudit, zda dráha letu, sklon střely před nárazem do cíle, motory a další faktory potvrzují, že to byla střela Ch-101, anebo jak se spekuluje o norské či švédské střele. Netvrdím to, pouze říkám to, o čem se mluví.

Potvrdit to neumím. Řeknu však jednu věc, ať se to někomu bude líbit nebo ne. Pan ministr Lipavský řekl správně, že jenom ohavní lidé zabíjejí děti. Byl bych rád, abychom tento přístup k zabíjení nevinných dětí měli obecně. Nejen v případě války na Ukrajině. Měli bychom brát v potaz i zabité děti v jiných konfliktech. Čísla Hamásu tvrdí, že bylo zabito možná až 14 až 15 tisíc dětí, ale i kdyby jich byla „jen“ třetina, ale nás to nechává v klidu, nijak proti tomu neprotestujeme a vlastně říkáme, že jsou nám z duše protivné a odporné vraždy dětí jen v některých konfliktech a jinde to pomíjíme, jako by se nic nedělo. Když je někdo napaden, má se sice právo bránit, ale zároveň říkáme, že asi může páchat i válečné zločiny. Tohle mi vadí.

Zpět k vaší otázce. Po technické stránce jsem si jist, že řada lidí, kteří to umějí posoudit na rozdíl ode mě, vědí, o co tam šlo. Zda to byla skutečně ruská raketa cíleně mířená na nemocnici? Neumím si představit, jakého efektu by tím dosáhli. Nevím, jestli Ukrajinci dělají totéž co Hamás, že by měli velitelská stanoviště v nemocnicích, to nevím a přišlo by mi to nepatřičné. V každém případě zabíjení dětí ve válkách je ohavné a je úplně jedno, kdo to páchá. Pokud jsme lidé a věříme na lidská práva a na to, že jsou válečné zločiny jasně pojmenovány, naši kritiku (o které netvrdím, že není správná) bychom neměli omezovat jen na Rusy.

Koneckonců, stačí vzpomenout na to, když při bombardování Jugoslávie letouny NATO zasáhly 20. května nemocnici s porodnicí…

To je přesně ono. Naše pokrytectví mi přijde strašidelné a dost dobře se s tím nemohu srovnat. Ne proto, že bych byl citlivka, ale proto, že to někde vadí a někde nevadí. Podle mého názoru by to mělo vadit vždycky, protože děti si žádný Hamás, Putina ani nikoho jiného nevolí. Děti jsou děti. Pokud jsou zabíjeny a jak vidíme v Gaze, vůbec ne v malých počtech, nelze to tolerovat.

Lídři by měli na summitu ve Washigtonu řešit i koordinaci poskytované pomoci Ukrajině, která by z většiny měla proudit přímo přes NATO. Mluví se o logistických či dopravních uzlech ve východní Evropě. Bude to znamenat zefektivnění pomoci?

Pomoc pro Ukrajinu se dodává už teď především z polského území, železniční koridory vybudovány jsou. Problém není v tom, jestli něco Ukrajincům včas dopravíme, ale jestli máme co dopravit. Mám pocit, že vždycky naslibujeme hory doly a výsledek je jiný. Možná zase vytváříme další instituci, která bude řízena prostřednictvím nějakého amerického generála, ale otázkou je, co země NATO budou v rámci pomoci poskytovat, když vidíme, jak Američanům trvalo šest měsíců schválit pomoc Ukrajině. Navíc se mluvilo o 61 miliardách dolarů, ale ve skutečnosti to bylo jen třináct miliard, protože zbytek šel do výroby a skladů americké armády. Jsem trochu skeptický.

Ukazuje to ale na přesvědčení, že válka bude trvat mnohem déle. Kdyby naopak panovalo přesvědčení, že válka skončí dříve či byla snaha válku ukončit mírovou dohodou, na které by Ukrajina zásadně netratila, pak by se tato opatření nepodnikala. Doteď si však Ukrajinci stěžovali na to, že nedostanou co potřebují, protože to nemáme či jim to dát nechceme, a stěžují si také na kvalitu, že jsme jim mnohdy dodali šunt. Podle mého přesvědčení bychom s Ukrajinou měli jednat férově, aby ti, kteří za naše sliby bojují a ztrácejí možná až statisíce vojáků, věděli, jak na tom skutečně jsou.

Když jste hovořil o nenaplněných západních slibech, jak je to vlastně se slibovaným přijetím Ukrajiny do NATO? Před loňským summitem se o tom mluvilo, nyní to prakticky nezaznělo.

Ukazuje to, že důvodem ruské agrese nebyla snaha expanzivně obnovit impérium Sovětského svazu, ale zabránit tomu, aby Ukrajina vstoupila do NATO. Anthony Blinken ještě nedávno říkal, že Ukrajina do NATO vstoupí. Podobně se vyjadřoval Stoltenberg, ale ten už si může povídat cokoli, protože za dva měsíce končí v čele NATO. Pokud připustíme, že základním důvodem ruské agrese, který nijak neobhajuji, je zabránit vstupu Ukrajiny do Aliance, pak jakékoli sliby Ukrajině znamenají, že odhodlání Rusů ničit Ukrajinu se bude stupňovat.

Neumím si představit, že by nechtěli dosáhnout svého, když do toho už tolik po všech stránkách nainvestovali a vedlo to i k zásadním změnám ve světovém uspořádání. Po švýcarské mírové konferenci k tomu vidíme, že odsouzení ruské agrese není zdaleka tak silné, jak bychom si přáli, a Západ není zdaleka vůdčí silou v tom, jaké věci a vztahy na světě se budou formovat. Přesvědčili jsme se, že existují velké země, které s Ruskem chtějí mít dobré vztahy navzdory tomu, že vede agresivní válku. Nebylo by od věci se zamyslet nad tím, proč to tak vlastně je.