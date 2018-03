Senátor Canov, bývalý učitel: S požadavky stávkujících studentů mám problém. Dokud není Babiš odsouzen, je nevinen

PŮLNOČNÍ ROZHOVOR „Andrej Babiš nechce jít do koaliční vlády, protože by se musel dělit o politické body a jiná strana by mu je mohla ubírat. Vyhovuje mu současná situace, vadí mu sice trochu slovo v demisi, ale méně, než mít někoho ve vládě,“ tvrdí Michael Canov, senátor za STAN a starosta Chrastavy. Lídr hnutí ANO se podle něj neobává předčasných voleb, záleží mu hlavně na tom, aby vina za jejich konání padla na ostatní. Současně zdůraznil, že Babiš je českým Berlusconim.

V minulém týdnu demonstrovali studenti po celé republice za dodržování ústavních zvyklostí. V Reflexu Václav Klaus mladší odmítl, aby se politika míchala do škol. Jak vnímáte tyto studentské aktivity jako senátor i jako bývalý gymnaziální profesor chemie? Patří studentům náš obdiv za jejich boj o zachování demokracie, nebo je pro vás lepší reakce: reminiscence si s prominutím strčte za klobouk, jak říká Václav Klaus mladší?

To je dobrý dotaz. Na jednu stranu vítám, že studenty zajímá dění kolem nich. Na druhou stranu jejich požadavek, aby odstoupil premiér v demisi, má jeden problém. Ústava říká, že v trestní věci rozhoduje pouze soud. A Listina základních práv a svobod říká, že dokud rozsudkem nebyla vyslovena vina, je obžalovaný považován za nevinného. Podle mého názoru a ústavního pořádku je třeba hledět na toho, kdo není pravomocně odsouzen, jako na nevinného. Požadavek studentů mi nepřijde jako zachovávání ústavních zvyklostí. Pro politiky v něm není výjimka, ať se nám to líbí, nebo nelíbí. Podle mě každý obviněný ví sám, jestli je vinný, nebo nevinný, a pokud je přesvědčen, že je nevinný, tak se hájí.

V tomto smyslu nejde o ústavní pořádek. V minulosti rezignovali politici i za mnohem menší prohřešky než Andrej Babiš. Studentům jde také o morální hodnoty a vyhlídku vlády ve spolupráci s komunisty.

Volby nějak dopadly, vláda bez hnutí ANO je nesestavitelná, to by se museli spojit včetně SPD všichni kromě KSČM, aby ho převálcovali. Jinak považuji za chybu ústavy, že neplatí to co v Německu. Vláda bez důvěry se chová jako vláda s důvěrou. Nastala situace, že máme vládu bez důvěry, prezident může jmenovat, koho chce, a Babiš je premiérem. Podle mého názoru jen předstírá jednání s ČSSD, ODS a tak dále a současný stav mu vyhovuje nejvíce, protože má jednobarevnou vládu. Studenti protestují, ale na Slovensku volají po předčasných volbách. Tady po nich nikdo nevolá z obavy, že by Babiš vyhrál ještě více. Při současném složení Parlamentu se musíme smířit se skutečností, že ANO bude ve vládě a bude mít v čele svého lídra, kvůli kterému vyhrála.

V Deníku Referendum vyšel text jeho šéfredaktora a levicového aktivisty Jakuba Patočky, který analyzuje proměnu politického systému a současnou situaci na české politické scéně. Patočka vidí zásadní problém v neexistenci praktické politické strategie, která by dokázala čelit režimu šéfa hnutí ANO. Reakce na „Babišův režim“ jsou podle něj zoufale nepřipravené, a proto má Babiš volnou cestu k ovládnutí celé společnosti. „Proč nikdo nehrozí jak Babišovi, tak Zemanovi trestními následky za jejich současné spiknutí proti Parlamentu?“ ptá se Patočka. Lze to brát vážně? Měl by se podle vás objevit někdo a velmi rázně už proti Babišovi zakročit?

Problém je, že ústava nerozlišuje vládu v demisi a nedemisi. Myslím, že Babišovi se nedá dokázat, že by dělal něco protizákonně kolem sestavování vlády. Vláda v demisi je argumentem protistran, ale ústava to nerozlišuje. Prezident mlčí a v současnosti stále nechává původní vládu, nepokouší se jmenovat novou. Kdyby zkusil jiného premiéra, nikdo z hnutí ANO by to nevzal a mimo ANO by neměl šanci. Šance by byla, kdyby prezident nereagoval dlouho, a porušil by tak ústavu. Co se týká premiéra v demisi, z hlediska zákonů to nelze napadnout.

Andrej Babiš opět prioritně vyjednává s ČSSD. Jenže sociální demokracie si řekla o pět resortů, které jí evidentně ANO nedá, a pak je ve hře vnitrostranické referendum ČSSD. Jak vidíte vyjednávání o vládě? A co tedy hrozba předčasných voleb, které jste zmínil? Babiš tvrdí, že je nechce, je to tak? A jak by asi dopadly?

Říká se, že na nové volby doplácí ten, kdo je vyvolá. Podle mne je Babiš chce a jde jen o to, aby se domluvili. Jestli ČSSD bude žádat čtyři resorty, dostane tři, pokud by žádali šest, dostanou pět a tak dále. Babišovi však jde nyní o to, aby předčasné volby nespadly na něj, ale na ostatní, kteří překážejí vládě. Myslím, že strach dělá velké oči a volby to mohou změnit. Otázka je, zda by se to s předčasnými volbami nemohlo změnit k horšímu. Jednobarevnou vládu bude mít Babiš tak jako tak.

Je pravda, že na počátcích vyjednávání je požadavek a postupně dochází ke kompromisu. Počítala s tím ČSSD, když vydala svůj požadavek?

Tak možná uvažuje ČSSD, ale ne Babiš. Babiš nechce jít do koaliční vlády, protože by se musel dělit o politické body a jiná strana by mu je mohla ubírat. Vyhovuje mu současná situace, vadí mu sice trochu slovo v demisi, ale méně, než mít někoho ve vládě.

V Respektu vyšel s odkazem na průzkumy, které ukazují posilování hnutí ANO, článek, že téma Antibabiš prostě nefunguje. Co vlastně udělal Andrej Babiš s českou veřejností? Co by musel udělat špatně, aby ho Češi měli dost?

Babiš, musí se přiznat, že má charisma. Mluví jednoduše, slíbí každému, co chce, takticky mluví o jízdném zdarma pro důchodce. Když zvýhodněné jízdné předtím v omezené míře navrhovala ČSSD, tak to neschválili. Část lidí věří jeho lidovosti a jde o určité období, kdy musejí projít slzavým údolím, aby pochopili, že nemá pravdu. Je to skutečně takový český Berlusconi.

Vladimir Putin obhájil pozici prezidenta, a to s velkým náskokem. Dokonce i Petra Procházková nebo Luboš Palata, které nikdo nemůže podezírat z přízně k Rusku, píší o tom, že svým způsobem Rusové mají Putina rádi i proto, že pod jeho vedením jde z Ruska strach. Lze chápat situaci tak, že on je někdo, koho Rusové potřebují, a máme se s tím smířit? Jak vnímat to, že Vladimir Putin neměl v podstatě konkurenci?

Rusové obecně chtějí panovníka, nevím, jestli mám říci diktátora, ale mají to v genech. Chtějí někoho, kdo jim vládne a oni ho mohou milovat. My s tím nic neuděláme, Putin mandát obhájil a holt si budeme muset žít dál. Rusové nechtějí demokracii, tento systém jim vyhovuje.

Padá často argumentace, že i když teď ropu ještě potřebujeme, úloha fosilních paliv bude postupně klesat. Ruský rozpočet se pak bude postupně smršťovat. Může i toto přispět ke katastrofě Ruska? Putin slíbil nové investice a reformy, věříte mu, že bude schopen diverzifikovat ruské hospodářství a nějakým způsobem ho nastartovat?

Může to skutečně vést ke zhoršení situace v Rusku. Může se stát, že Putin odejde velmi neslavně, což by v ruských dějinách nebylo poprvé, ale když odejde Putin, nastoupí někdo v jiné barvě, ale zase budou chtít, aby byl pevným panovníkem. Představa, že by měla šanci současná opozice, to v dohledné době určitě ne. Rusové po takovém panovníkovi touží.

V minulých letech tolik napjaté vztahy mezi Ruskem a Západem dostávají další vážné trhliny. Velká Británie i další klíčové země Evropské unie obviňují Rusko, že stojí za útokem na bývalého ruského špiona Sergeje Skripala a jeho dceru v anglickém Salisbury, který zásadním způsobem zhoršil vztahy mezi oběma zeměmi. Mayová prosadila v britském parlamentu vyhoštění 23 ruských diplomatů a další sankce. V reakci na vyjádření ruské diplomacie, že smrtící jed mohl pocházet i z Česka, navrhuje bývalý poslanec Ivan Gabal vyhostit ruské diplomaty z Česka. Podobný názor zastávají i další. Měli bychom takto odpovědět?

Osobně bych Velkou Británii podpořil. Myslím si, samozřejmě nemám důkazy, ale jsem si téměř jist, že Rusové v tom mají prsty. Své zrádce pronásledují skutečně po celém světě. Vezměte si Lva Davidoviče Trockého, toho našli až v Mexiku. Jednoznačně v tom jedou a zapírají. Tady bych viděl nějakou symbolickou podporu Británie.

Myslíte symbolickou jako slovně, nebo tedy také vyloučit ruské diplomaty? A kolik? Část, všechny?

Velká Británie také nevylučuje všechny, jen nějaký počet. Oni se zase vrátí, ale dát najevo, že věříme Británii, a ne Rusům.

V Itálii zvítězily strany, které neskrývají odpor proti Evropské unii a proti migraci do Evropy. Jde o předěl ve vývoji Evropské unie? Otřese se „Brusel“? Budou strany označované jako „antisystémové“, „populistické“ a „extremistické“ v Evropě posilovat? A dokáže Evropská unie výsledky voleb správně reflektovat?

Vedení Evropské unie dělá chybu, že problém stále bagatelizuje, a tohle jsou důsledky. Evropská unie by měla tvrdě hlídat Schengen, ale tvrdě se vším všudy, tedy nelegální uprchlíky vyhošťovat. A dokud tak činit nebude, budou tyto strany pořád posilovat, nejen v Itálii, ale všude včetně nás.

Je Evropská unie poučitelná? Už minimálně čtyři roky slýchám v rozhovorech tuto kritiku a stále sílí.

Trošku se posunula ve vyjádřeních, ale nestačí to. Hlavní je udělat neprodyšný Schengen, tedy vnější hranici, a nepropustit ani myš. To se stále zanedbává. Kdyby ji chránili, nikdo by nepřišel ani do Itálie.

Čím dál více lidí nevěří Evropské unii, i když eurodotace čerpáme. Ve Sněmovně vzniká iniciativa, která má jako hlavní cíl zlepšit povědomí českých občanů o Evropské unii. Dostáváme správné informace a umíme je adekvátně rozlišit?

Lidé v evropských státech cítí potřebu být pospolu, ale vedení Evropské unie se stalo byrokratickým molochem. Když pak dojde na věc, ve které je nutné reagovat, tak to nedokázala. Jako právě s uzavřením hranic Schengenu, což nedokáže dodneška. Těch propojení je velmi mnoho, ale na druhou stranu se mi moc nelíbí, když se rozhodnutí, zda Evropská unie ano, či ne dává do rovnítka s dotacemi.

Chápu. Politici i veřejnost často používají dotace jako argument, ale brzy dojde k omezení finančních kohoutů z Evropské unie. Nicméně moje otázka zní, zda občané dokážou adekvátně vyhodnotit plusy a minusy našeho členství?

Hodně hraje roli generace. Mladé generace mluví jazyky, hodně cestují a podobně, mají k Evropské unii lepší vztah a berou ji za svoji. Já jsem ze starší generace a tam to má Unie těžší. Procestoval jsem celou Evropu, tak se nebojím něčeho neznámého. Informace jsou překryty tématy, jako jsou uprchlíci. Takže informace samozřejmě ano, ale všechno přebíjejí signály jako spojitost s krizí a uprchlíky.



autor: Zuzana Koulová