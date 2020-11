Šichtařová: Ten problém je úplně jinde! Vládo, lidé chtějí vědět toto

reklama

Končící prezident Donald Trump se snažil otočit USA k patriotismu a udržet jejich pozici nejvýznamnější mocnosti světa. Ale zatímco republikáni jsou spíše pro podporu domácích firem, u demokratů je více cítit tíhnutí k různým ekologickým omezením po vzoru Evropy. Jaké změny lze očekávat od světové velmoci za úřadování Joe Bidena? A kam až sahá Vaše představivost pro případ, že by ho během funkčního období nahradila viceprezidentka Kamala Harrisová, která je názorově výrazně více levicově orientovaná?

Donald Trump nebyl ideální prezident. Ostatně volební systém aktuálně produkuje kandidáty, kteří mají k ideálu hodně daleko. Ale musí se mu nechat, že na rozdíl od Bidena byl mnohem víc tržní. Biden je sice v našich médiích vykreslován jako středový, ale to je jen proto, že dnes je za pravici vnímáno to, co ještě před dvaceti třiceti lety bylo považováno za středolevé. Takže pokud by měl volné pole působnosti, bylo by to pro USA ekonomicky ničivé; systematicky by docházelo k likvidaci americké konkurenceschopnosti, ekonomické efektivity a USA by se čím dál víc vydávaly sebevražednou liberálně-levicovou evropskou cestou. Anketa Je v České republice zbytečně moc restaurací? Ano 82% Ne 18% hlasovalo: 9184 lidí

Nicméně takový vývoj nepředpokládám. Bidenovým demokratům se nepodařilo ovládnout Senát. Takže jeho protekcionistická, regulační, rádoby-ekologická a další opatření nebude snadné protlačit. Nakonec nejspíš výsledek jeho vládnutí nebude po legislativní stránce díky rozložení Kongresu zase tolik odlišný od Trumpovy éry.

Představovat si, že by Bidena nahradila Kamala Harrisová, vážně nechci. Chci zůstat optimista. Nechci si představovat, že v USA končí kapitalismus a svoboda. Na druhou stranu s USA to už párkrát vypadalo dost beznadějně – vzpomeňme třeba na občanskou válku Severu a Jihu. Ve své podstatě šlo o ideologicky podobný konflikt jako dneska: Liberálové proti konzervativcům. A nakonec se stejně zase otřepaly.

Prezidentské volby ve Spojených státech rozhodly korespondenční hlasy. V Česku zazněly názory, že by se tato forma mohla zavést i u nás, aby se pokud možno všichni s volebním právem mohli bez problémů voleb účastnit. Prý se ale naši populisté bojí, že by dopadli jako Donald Trump. Jak jinak rozumět důvodům, které vedou hnutí ANO, ODS, SPD a Trikolóru k tomu, aby blokovali zavedení korespondenční volby?

A jaký je smysl v tom, aby se všichni s hlasovacím právem mohli voleb účastnit? Dneska se snad účastnit nemohou? Dneska se neúčastní jen ten, kdo je líný do volební místnosti dojít – tedy komu na volbách moc nezáleží. Má o věcech veřejných rozhodovat někdo, komu na nich zase tak moc nezáleží?! Řeknu vám, co by se stalo. Když někomu na volbě tak moc nezáleží, aby do volební místnosti došel, za pivo svůj korespondenční hlas rád přenechá někomu, kdo volby ovlivní ve svůj prospěch, a jen mu lístek podškrábne. Obejdu všechny tetičky a strýčky v příbuzenstvu, přinesu jim nákup a výměnou od nich vydyndám jejich korespondenční lístky a nechám si je podepsat. A pak si je vyplním podle svého a pošlu. Korespondenční hlasy z principu nemohou být poctivé. Neboli prosazuje je jen ten, kdo plánovitě chce volby manipulovat.

V pořadu Události, komentáře České televize zaznělo vyjádření ekonoma CERGE-EI a člena Národní ekonomické rady vlády Štěpána Jurajdy, že by bylo ideální, pokud by se v současné situaci podařilo podpořit domácnosti, které čelí poklesu příjmů, tak, aby mohly utrácet. „Protože když dáte dodatečnou korunu někomu, kdo má obavy ze ztráty práce nebo o ni už přišel, tak velkou část té dodatečné koruny utratí. A tím roztočí fiskální multiplikátory domácí poptávky,“ uvedl. Jak by se tedy daly domácnosti, které čelí poklesu příjmů, nejlépe podpořit, aby došlo ke zmíněnému efektu?

To je v podstatě volání po vrtulníkových penězích, a to je pekelná cesta. A ne, vůbec není pravda, že „…když dáte dodatečnou korunu někomu, kdo má obavy ze ztráty práce nebo o ni už přišel, tak velkou část té dodatečné koruny utratí…“. Chcete důkaz? Máme nejvyšší míru úspor v historii! Tedy peníze, které lidé mají, neutrácejí, ale šetří je!

Je to úplné nepochopení podstaty situace volat po rozdávání peněz. Když pominu, že všichni tihle rozdávači nikdy nevysvětlí, kde na to vzít, mýlí se také ve svém předpokladu, že tyhle rozdané peníze budou utracené. Kdyby totiž měli pravdu, fungoval by už mnoho let tisk peněz centrálních bank. Také obrovské výdaje vlády, které napumpovala na dluh mezi lidi, by se podepsaly v hospodářském růstu. To se ale neděje.

Psali jsme: „Krysa,“ říkají o ní. Chtějí ji umlčet. Šichtařová si všímá, co média provedla Lipovské. Kvůli jinému názoru Vážení eurofilové, zde je výsledek vaší lásky k euru. Šichtařová vytáhla aktuální čísla Epidemie blbosti. Nejen covid. Markéta Šichtařová o největší hrozbě dnešní doby Markéta Šichtařová odhaluje fatální dopady plánu von der Leyenové. Co pak udělá Čína s Evropou? Je to jasné

Problém je úplně jiný. Lidé nebudou utrácet, dokud se budou bát budoucnosti. A lidé se logicky a správně bojí budoucnosti, protože nikdo jim neřekl, jak dlouho budou zavřené obchody, jak dlouho bude paralyzované jejich podnikání, jak dlouho budou chodit s nefunkčním hadrem přes obličej, jak dlouho budou jejich děti doma, nakolik je vláda zdaní, aby zaplácla vyseknutý schodek státního rozpočtu… a tak dál a dál.

Ekonomiku nezachráníme tím, když výdělečným vezmeme peníze, dáme je vystrašeným a řekneme jim: „Tak, a teď jděte se zavřenýma očima přes propast a utrácejte“. Ekonomiku zachráníme, když se vykašleme na všechny tyhle modernistické teorie, které se nám snaží vysvětlit, jak vyčarovat hodnotu z ničeho, a namísto toho začneme pracovat. To znamená, že otevřeme ekonomiku, dáme se švédskou cestou, pustíme lidi do práce a necháme je dohnat všechno to, co v roce 2020 kvůli mediální hysterii zameškali. Anketa Bude Petr Fiala po volbách premiérem? Bude 2% Nebude 98% hlasovalo: 12412 lidí

Podle studie Národní rozpočtové rady zrušením superhrubé mzdy ušetří domácnosti s nízkými příjmy měsíčně jenom necelé dvě stovky. Ministryně financí Alena Schillerová to v rozhovoru pro Rádio Impuls odmítla s tím, že při patnáctitisícové mzdě je úspora asi 740 korun, a dodala, že toto je v podstatě největší přidání platů od vzniku České republiky. Čím byste do diskuse o zrušení této anomálie, jejíž zavedení v roce 2008 mělo posloužit k zakrytí nesplněného předvolebního slibu ODS o 15-tiprocentní dani pro všechny, mohla přispět?

Zdá se mi, že se řeší relativní banality v době, kdy veřejné finance mají zásadní problém a ekonomika má problém ještě větší. Trochu se tím – a neříkám, že nutně záměrně – odvádí pozornost od velkých, podstatných problémů. Pak není divu, že lidé se už neorientují v tom, co je opravdu podstatné, a přehlíží zcela zásadní témata jako 300 miliardový plánovaný schodek pro příští rok.

Nejvýdělečnější škodovka − model Superb − se už nebude dál vyrábět v Česku. Nová generace vozů, která dorazí na trh v průběhu roku 2022, bude sjíždět z výrobních pásů bratislavské továrny Volkswagenu. Tam se má začít vyrábět i model Volkswagen Passat, který se dnes vyrábí v německém Emdenu. Lze odhadovat, čím může být Slovensko pro německý koncern VW atraktivnější než sousední Česko, když Škodě Auto sebral model Superb, který se v tuzemsku vyrábí od roku 2001 v pobočném závodě v Kvasinách a jeho vývoj by měl i nadále v Mladé Boleslavi probíhat?

Slováci mají nižší mzdy než my, takže patrně půjde o nižší náklady při výrobě vozů. To je docela legrační v souvislosti s „argumenty“ těch, kdo volají po zavedení eura. Podle nich by zavedení eura mělo vést k vyšším mzdám a k našemu zbohatnutí. Jak vidno, takhle to vůbec nefunguje: Slováci mají euro, přesto mají nižší mzdy. A my sice máme vyšší mzdy, ale zase se od nás automobilky stěhují směrem na východ za nižšími mzdami…

V úterý si připomeneme výročí 17. listopadu. Tento památný den se v posledních letech změnil jen ve festival prázdných frází. Měli by se politici raději věnovat tomu, na co upozornil spisovatel Ondřej Neff, že demokracii, jak jsme ji znali, hrozí konec v důsledku progresivismu, který je sice založen na myšlence pokroku a tolerance, ale spočívá i v potlačování „nevhodných“ a „nekorektních“ myšlenek, projevů a dokonce i kulturních děl? Nebo jde v tomto směru o neodůvodněné obavy a demokracie u nás spojovaná právě se 17. listopadem v ohrožení není?

Demokracie ohrožena je a Ondřej Neff má naprostou pravdu, že konec jí hrozí v důsledku progresivismu. Ale že by se tomuto tématu měli věnovat politici? No – to by jistě bylo pěkné, ale kteří? Vždyť tak velká část z nich je puzena právě tímto progresivismem a nakonec se k němu vytvořením společné koalice s TOP09 přihlásily i ODS a KDU-ČSL; Piráti, ČSSD a Starostové se k němu hlásí tradičně. A může snad někdo chtít obhajobu demokracie od komunistů?

