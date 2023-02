Šílená legislativa z Bruselu. Poslanec Rozvoral, kancelář v Mladé Boleslavi: Chodí za mnou škodováci, co s nimi bude

Mám poslaneckou kancelář v Mladé Boleslavi, kam za mnou přicházejí zaměstnanci Škoda Auto a.s. a sdělují mi své obavy, co s nimi bude, říká poslanec Radek Rozvoral (SPD). Jeho hnutí odmítá „podobné nesmysly“, škodící českým občanům.

Evropský parlament v týdnu schválil normu, která definitivně stvrzuje konec prodeje automobilů se spalovacími motory v roce 2035. Očekával jste, že tato legislativa bude schválena?

V úvodu chci vyjádřit stanovisko hnutí SPD, které zásadně odmítá konec prodeje automobilů se spalovacími motory v roce 2035. Za sebe mohu říct, že jsem očekával schválení od Evropského parlamentu výsledné podoby nových emisních norem pro osobní automobily, včetně zákazu prodeje nových automobilů produkujících emise, od roku 2035.

Tato šílená legislativa brutálně zdraží automobily, které budou jen pro bohaté lidi. Vše se to děje v rámci Green Dealu EU (tzv. Zelený úděl), který schválil tehdejší premiér Babiš a podporuje ho i současný premiér Fiala – a to i přesto, že koalice Spolu (ODS, TOP 09 a KDU-ČSL) ukončení prodeje automobilů se spalovacími motory v roce 2035 před volbami do Poslanecké sněmovny tvrdě odmítala. Takže je vidět, že opět podvedla voliče.

Celá EU je chybný projekt, a když se zaměříme jen na ekonomickou stránku – velký počet nekompetentních dobře placených úředníků, kteří, aby si svá místa zajistili i do budoucna, tak prosazují věci, které dnes už vzhledem k současné situaci nejsou aktuální.

Schvalování evropské legislativy v českém parlamentu obvykle probíhá mechanicky a bez věcné debaty, obvykle s komentářem předkladatele, že EU si to žádá, a případně jaká sankce nám za to od Bruselu hrozí. Očekáváte v tomto případě ve Sněmovně nějaký odpor?

Už samotné hlasování europoslanců bylo velmi vyrovnané. Z přítomných 640 konec prodeje automobilů se spalovacími motory podpořilo svými hlasy 340 europoslanců, 279 bylo proti a 21 se zdrželo. Z přítomných 19 českých zástupců tento návrh podpořili všichni tři europoslanci za Pirátskou stranu a jeden z TOP 09. Naši (SPD) europoslanci byli proti.

V případě projednávání ve Sněmovně lze tedy očekávat velkou debatu. Naše hnutí tento návrh evropské legislativy zásadně odmítá stejně jako další podobné nesmysly, které škodí českým občanům, a jsme jediný politický subjekt z parlamentních stran zastoupených v současné Sněmovně, který prosazuje vypsání referenda o vystoupení z EU.

Co se týká sankcí ze strany Bruselu, ty lze očekávat, neboť tento nástroj (sankce) EU začíná čím dál více uplatňovat proti těm, kteří nesouhlasí s „jedinou správnou politikou prosazovanou EU“ – viz např. sankce proti Maďarsku.

Hlavním tvůrcem této legislativy a propagátorem konce spalovacích motorů je nizozemský eurokomisař Jens Timmermans, který v europarlamentu mluvil o tom, jak zákaz spalovacích motorů podpoří inovace a udrží Evropu jako lídra automobilového průmyslu. Očekáváte, že se automobilový průmysl dokáže od stolu stanoveným parametrům této „Timmermansovy průmyslové revoluce“ přizpůsobit?

Už před hlasováním europoslanců této legislativy předcházela bouřlivá rozprava.

Stoupenci normy v ní zdůrazňovali její očekávaný přínos pro zdravější ovzduší a rozvoj nových technologií, zatímco odpůrci sahali i po vizi zničujících dopadů na automobilový průmysl, na evropskou prosperitu a na peněženky obyčejných lidí. Německá ministryně životního prostředí Steffi Lemkeová např. uvedla, že vládnoucí koalice v Berlíně podporuje plán výkonné složky EU. Ještě větší podporu vyjádřilo Nizozemsko a Belgie, kde volají po postupném ukončení výroby spalovacích aut do roku 2030.

Já osobně si myslím, že tento návrh je pro současný automobilový průmysl zastoupený v České republice nerealizovatelný, a snaha o jeho plnění přispěje k likvidaci výroby automobilů u nás. Navíc nejsou dostatečné kapacity na nabíjení elektromobilů, tato auta nelze při haváriích prakticky uhasit, mají krátký dojezd a velmi dlouho se nabíjí.

Naopak europoslanec Alexandr Vondra (ODS) skepticky dodal, že s elektromobily to dopadne jako s fotovoltaikou, tedy že Evropa si vymyslí úžasné zelené řešení, pak nebude schopna jej vyrábět a nakonec bude muset kupovat výrobky z Číny (fotovoltaické panely už nyní, elektroauta v budoucnu). Jak pravděpodobný vidíte tento scénář?

Dopady na náš automobilový průmysl budou větší, než si většina z nás umí představit. V České republice vytváří automobilový průmysl okolo 10 % HDP a v automobilovém průmyslu pracuje okolo 13 % zaměstnanců (přímo téměř 180 tisíc osob). Při dodržování takto nastavených pravidel nebudeme konkurenceschopní. Navíc ještě bude docházet k propouštění zaměstnanců pracujících v automobilovém průmyslu, a též ke zdražování nově vyráběných automobilů.

Pokud by byl zásadně omezen automobilový průmysl, co by to znamenalo pro ekonomiku Středočeského kraje, ve kterém jsou dvě ze tří českých automobilových továren?

Určitě by docházelo k tomu, co jsem již zmínil, tedy k omezování výroby a s tím spojené propouštění zaměstnanců. Nejvíce by se to dotklo obyvatel Mladoboleslavska a Kolínska. Celé město Mladá Boleslav je spjato s automobilkou Škoda Auto a. s., kde se hlavní závod nachází přímo ve městě. Město Kolín s TPCA má výrobní závod v Kolíně-Ovčárech. Už v minulém roce obě tyto automobilky z důvodu nedostatku náhradních dílů musely omezovat výrobu a zaměstnancům rušit některé směny.

To samé pokračuje i v tomto roce, kdy je omezována výroba v některých provozech Škoda auto a. s., a zaměstnanci dostávají informaci o zrušení jejich směny jen několik dní předem. Při zrušení směny je jim zatím ještě zajištěn plat ve výši 80 %, ale jak to bude ještě dlouho pokračovat? Stejnou náhradu dostávají i zaměstnanci kolínské TPCA, kde byla v průběhu celého měsíce února zastavena výroba z důvodu nedostatku náhradních dílů, a od měsíce března do června tohoto roku pojede pouze výroba v ranní směně.

Co teď může stát pro automobilový průmysl udělat?

Stát by měl podporovat zaměstnanost pracovníků v automobilovém průmyslu už z toho důvodu, že celá česká ekonomika je na něm primárně závislá – a ne mu takovouto šílenou legislativou házet klacky pod nohy. Ekonomové mají celou škálu nástrojů, které by šlo vhodně použít. Jako zásadní zde musí být vládou podpořena a prosazována taková řešení, ze kterých budou profitovat firmy zastoupené v České republice, a hlavně jejich zaměstnanci.

Z české politické scény si myšlenku dekarbonizace silnic nejvíce osvojili Piráti. Co říkáte na jejich argumentaci, že racionální plánování umožní pokrok, přechod na bezemisní dopravu a slovy jedné europoslankyně z jejich frakce „smíření aut s planetou“?

Pirátská strana vždy prosazovala zelené šílenství a celý projet „Green Deal“, který by měl být už v této době zcela ukončen (důvod jeho stálého prosazování úředníky v Bruselu jsem už zmínil). A já se v této souvislosti Pirátů ptám, jak zabezpečíme navýšení výroby elektrické energie pro elektromobily, jak se budou tyto automobily nabíjet např. na sídlištích, jak na to bude reagovat přenosová soustava a hlavně jakým způsobem se budou ekologicky likvidovat staré opotřebované baterie? To jsou zásadní otázky, které nejsou dořešeny.

Z vládních stran přijetí normy naopak kritizuje ODS. Byl to přitom právě její premiér Fiala, kdo během českého předsednictví zásadně přispěl k tomu, aby konec spalovacích motorů podpořily členské státy. Co říkáte na tento rozporuplný postoj?

Jak už jsem zmínil, koalice Spolu (ODS, TOP 09 a KDU-ČSL) ukončení prodeje automobilů se spalovacími motory v roce 2035 před volbami do Poslanecké sněmovny tvrdě odmítala, ale v rámci předsednictví EU to nakonec podpořila, čímž obelhala občany této země.

Jaký názor v této věci zastává ODS je vždy prezentováno předsedou vlády Petrem Fialou a potažmo celé vlády tvořenou vládnoucí pětikoalicí. Ti měli velkou možnost prosazovat zájmy České republiky a jejich občanů v rámci půlročního předsednictví EU (druhé pololetí roku 2022), ale ve finále se tak vůbec nestalo, a jejich prioritou byly zájmy Evropské unie. Tyto „své úspěchy pro EU“ stále v médiích připomínali, ale naši občané se museli bez jejich pomoci vypořádávat s vysokou inflací a s rostoucími cenami energií (vládou nabízený deštník proti drahotě je jaksi děravý). Čeští občané si zaslouží lepší vládu, a proto prosazujeme její demisi.

Jak se na konec spalovacích motorů vůbec tváří poslanci ODS, když s nimi hovoříte?

Jsou nejednotní, ale ve finále – čili při různých hlasováních ve Sněmovně – vždy poslušně odhlasují, co jim tato vláda v čele s premiérem Fialou stanoví. Pro nás je důležité, že poslanci hnutí SPD jsou naopak v těchto otázkách jednotní. Nepodporujeme nesmyslné návrhy EU, jako například zákaz prodeje automobilů se spalovacími motory v roce 2035, nebo s tím související normu Euro 7.

Vláda považuje za klíčový projekt pro budoucnost celé české ekonomiky výstavbu továrny a vývojového centra na baterie pro elektromobily, kterou chce koncern Volkswagen stavět u Plzně. Skutečně se podle vás jedná o tak zásadní investici?

Hnutí SPD zastává v této věci jednoznačný názor, který prezentovalo v rámci svého usnesení. Jsme přesvědčeni, že lze najít vhodnější objekt pro výstavbu tzv. gigafactory, továrny na výrobu baterií do elektromobilů koncernu Volkswagen.

Má se jednat o investici v řádu desítek miliard korun, která ovšem nejprve vyžaduje ve stádiu přípravy vynaložení vysokých finančních prostředků ze státního rozpočtu. Podle dostupných informací má stát do vzniku tohoto projektu investovat až 9 miliard korun. Projekt má na jednu stranu přinést vznik pěti tisíc nových pracovních míst, na druhou stranu ho provází oprávněné velké výhrady.

Jde jednak o lokalizaci projektu, kdy by bylo vhodnější umístit jej spíše v průmyslové zóně na místě bývalé hnědouhelné elektrárny Prunéřov v Ústeckém kraji, kde je i návaznost továrny na případnou těžbu lithia v blízké oblasti Cínovce. V Ústeckém kraji je míra nezaměstnanosti nad celostátním průměrem a tato investice by místním občanům a ekonomickému a rozvoji regionu velmi prospěla.

Senát v minulém týdnu vrátil Poslanecké sněmovně emisní normu Euro 7...

Senát v minulém týdnu nevrátil Poslanecké sněmovně emisní normu Euro 7, jelikož jí zatím projednával pouze sněmovní výbor pro evropské záležitosti. Ale usnesl se, že pokud se návrh nové emisní normy pro motorová vozidla Euro 7 nezmění, může zásadním způsobem ohrozit budoucnost automobilového průmyslu v tuzemsku a způsobit vážné ekonomické i sociální dopady. Je to jedna z mála věcí, kdy se Senátem souhlasíme.

Co by se stalo, kdybychom tuto normu nepřijali?

Zavedením evropské emisní normy Euro 7 by byl učiněn další výrazný krok k přímé likvidaci celého automobilového průmyslu v České republice, a tím i sekundárně k celé řadě dalších negativních dopadů.

Když už jsem zmínil stanovisko Senátu, tak musím ještě uvést, že senátoři požadují prodloužení navržených termínů účinnosti nové normy nejméně o čtyři roky s tím, že současné termíny neodrážejí dobu vývoje nového motoru a nenabízejí dostatek času pro přizpůsobení se novým požadavkům. S tím v hnutí SPD souhlasíme, neboť je potřebné vše důsledně projednat s kompetentními odborníky a najít taková konkrétní řešení, které by šla zrealizovat – nastavit časovou osu, stanovit plánované finanční náklady a predikovat možné pozitivní i negativní dopady navržených řešení.

Jak moc, podle vás, tyto čerstvé zkušenosti s ideologickým „plánováním“ automobilového průmyslu ovlivní postoj veřejnosti k Evropské unii?

Shodou okolností mám poslaneckou kancelář v Mladé Boleslavi, kam za mnou přicházejí ve velké míře zaměstnanci pracující v místní automobilce Škoda Auto a.s., a sdělují mi své obavy, co s nimi bude, bude-li omezována výroba automobilů v tomto městě.

Už nyní je omezována výroba, zaměstnancům jsou rušeny plánované směny, ale naštěstí jim je poskytována finanční náhrada, konkrétně ve výši 80 procent platu. Jedná se přitom o zaměstnance, kteří pracují v automobilce celý svůj profesní život, mají zde nebo v blízkém okolí bydliště a rodiny. V případě zrušení jejich pracovních pozic by si těžko hledali nové zaměstnání a většina z nich odmítá žít (dle jejich terminologie přežívat) ze sociálních dávek.

Stát by se měl postarat o všechny pracovité občany, kteří by ne ze své viny přišli o práci. V hnutí SPD máme v tomto ohledu jasný názor v tom, že Evropská unie nepomáhá, ale škodí – a je evidentní, že postoj veřejnosti k EU je čím dál tím více kritický.

