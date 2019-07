Silná káva generála Blaška: Zdeněk Svěrák na Letné? Buď projev stařecké demence, nebo je to, jak se někdo vyjádřil, v podstatě vlastizrádce

„Uvědomují si demonstranti, že v podstatě propagují nedemokratický přístup k justici, i když se justicí ohánějí?“ ptá se v rozhovoru generálmajor Hynek Blaško. Osobně je přesvědčen, že za celou organizací Milion chvilek stojí politické cíle. A s rokem 1989 by nedělní Letnou vůbec nesrovnával. V rozhovoru pro ParlamentníListy.cz rovněž řekl, že z toho, co vybudovali naši předci a za co Čechoslováci zvonili tehdy klíči, nezbylo vůbec nic.

Co jste říkal na množství lidí na nedělní demonstraci na Letné?

Já jsem to nesledoval, protože jsem měl jiné povinnosti, ale řekl bych k tomu asi tolik: nevím, jestli si ti lidé uvědomují, že v podstatě popírali princip presumpce neviny. Čili oni propagují naprosto nedemokratický přístup k justici, i když se justicí ohánějí. Nic nebylo skončeno, a dokud není člověk pravomocně odsouzen, tak na něj všichni musejí pohlížet, jako by se nic nedělo. A mně se tohle nelíbí. Já proti demonstracím nic nemám, ať si demonstrují v demokracii, za co chtějí, ale nevím, jestli si uvědomují veškeré aspekty toho, proti čemu protestují.

Protesty jsou jednak proti Marii Benešové, nakonec se rozšířily i na demisi premiéra Andreje Babiše a tak dále. Nejde však pouze o premiérovo obvinění u policie. Pojďme k jeho reakcím na celé dění: Andrej Babiš prohlásil: „Aby někdo veřejně ponižoval paní, které je 71 let a je odbornicí na právo, respektovanou jejími kolegy a celou justicí, to zažívám fakt poprvé. A to jsem na světě 64 let, “ nechal se slyšet Babiš. Domníváte se, že protestující Marii Benešovou ponižují?

Vůbec jsem nepochopil, proč chtějí, aby Marie Benešová odstoupila, z jakého titulu? Vždyť ona nic neprovedla, naopak se snaží nějakým způsobem justici vrátit, co jí možná chybí.

Nechci to nijak zpochybňovat, jen přeneseně sdělím argumenty nejen organizátorů demonstrací, že Marie Benešová například byla proti návrhu zbavit Andreje Babiše imunity v trestním stíhání a že je podporována Milošem Zemanem, byla jeho poradkyní a podobně.

No a co? Co je na tom špatného, že mě podporuje prezident? Co je špatného na tom, že jsem s ním spolupracoval x let? Nechápu, proč na základě takových věcí nebo úvah má někdo po někom požadovat, aby okamžitě odstoupil? To mi naprosto uniká.

Slyšel jste, nebo viděl jste v médiích některá vyjádření?

Ta mi nic neříkají. Jsou jednostranně zaměřená jen k tomu, aby popsala, jak to bylo fantastické a podobně. Mainstream mě prostě nezajímá. Seriózní komentář jsem k tomu nečetl, takže bohužel.

Odcituji vám pár výroků. Například herečka Sandra Pogodová na pódiu řekla, že nejsme, cituji: „otlemení hajzlíci, ale občané země“, Zdeněk Svěrák citoval z pohádkové písničky „zloději z profese nejlepší jsou v okrese“. Bára Basiková sdělila, že by měl Babiš odejít z funkce a měl by se vrátit na Slovensko. Radek Banga vyhecoval demonstranty, cituji: „aby vytvořili takovej bordel, ať nás ten kazisvět pořádně slyší“. Byla některá vyjádření za hranou?

Řekl bych k tomu, že tito lidé si myslí, že budou stále a pořád ovlivňovat dění v této republice. Jako umělců jsem si jich vážil, ale lidi, kteří se propůjčují k podobným věcem, jsem si vážit přestal. Skutečně, ať se na mě nikdo nezlobí, ale ať dělají práci, které rozumějí, a nemontují se do věcí, které se nakonec mohou obrátit proti nim. Zjistil jsem, že takových jako já je hodně. Říkají: Ano, Svěrák, to je pan mistr, natočil nádherné filmy, díváme se na ně dodneška, ale co předvádí dnes? Buď je to projev stařecké demence, nebo – jak se dokonce někdo vyjádřil – je to v podstatě vlastizrádce, který nám tu podsouvá věci, o kterých by měl zrovna tento člověk a jiní další mlčet.

Organizátoři nenechali promluvit na demonstraci politiky, protože chtějí být apolitičtí. Znamená to něco?

Pro mě to znamená asi tolik, že za tím stojí v pozadí někdo, kdo to celé organizuje, a nevím, kde se vzal a kdo to je? Najednou – jak Mesiáš sjel z nebe a budou nás poučovat o morálce a budou nás školit. Apolitický? Proč tam chodí Kalouskové a další a další? Když se na to podíváme, proč lidé také neprotestují proti Schwarzenbergovi, proti Hermanovi a Letům? V čím zájmu to je? Ať už konečně řeknou, v čím je to zájmu?

Milion chvilek má transparentní, veřejně dostupný bankovní účet, kam lidé i dnes denně posílají peníze… momentálně posílají částky s popisem: vstupenka za koncert na Letné, děkujeme!

Chtěl bych vidět jména těch lidí.

Můžete se na jejich webových stránkách podívat.

A teď jsme u toho. Má v tom prsty jakási takzvaná neziskovka Milion chvilek a já říkám, že Andrej Babiš dělá jednu velkou zásadní chybu: bere daně občanů a dává je těmto politickým neziskovkám. Já jsem pro podporu neziskovek, které se zabývají péčí o přestárlé, o sociální záležitosti a tak dále. Ale aby se dávaly peníze těm, kdo nakonec tomuto státu více než škodí a hájí zájmy někoho, koho vůbec nechceme a nebudeme, to už je silná káva. Nad tím by se tito lidé měli také zamyslet. Na co platí daně, když je stát rozdává podobným subjektům. Pak není na důchody, a když se něco semele, v roce dva tisíce nevím kolik, nebudeme mít peníze na důchodce. Tady utíkají ty peníze.

Máte tedy podezření, že za celými demonstracemi stojí něco jiného než jen občanská aktivita?

Stoprocentně. Podle mého názoru zadarmo, nezlobte se na mě, ale zadarmo nemůže být nikdo takhle aktivní. To prostě nejde. A nějaký čtyřiadvacetiletý mladíček, který si usurpuje právo mluvit jménem všech občanů… napřed ať si získá životní zkušenosti a pak přijde a něco vykládá z tribuny. Jinak je to pustý žvanil.

Musíme také připomenout důležitou roli studentů v roce 1989. Byli to právě oni, kdo se vzepřeli, vyráběli letáky, šířili informace. Ti neposlušní a nedostudovaní se rozhodli se postavit a nechci hodnotit, jaký vliv to nakonec mělo. Nemyslíte, že i studentská aktivita může mít význam?

Moc bych rok 1989 nevytahoval, protože když si vzpomenu, co se dělo… vlastně když prosáklo, jak to vlastně všechno celé bylo – raději to nebudu říkat – je to všechno podezřelé. Bohužel.

Vím, že jste řekl, že byste rok 1989 vůbec nevytahoval, ale dělají to nejen česká, ale i zahraniční média, která připomínají, že se tam tolik lidí za třicet let nesešlo…

Jenže všichni, kdo tvrdí, že je to něco jako rok 1989, se hrozně pletou.

To je i má další otázka. Jestli byste mi vysvětlil, jak vy ze svého pohledu vnímáte ten rozdíl?

Tehdy byla zcela jiná situace. Tehdy byli protestující na vlně, jak se táhla celou východní Evropou, a my jsme se k tomu v podstatě přidali. A chtěli jsme, aby se to tady změnilo k lepšímu, aby to, proti čemu byla napsaná Charta 77, proti čemu vystupovala spousta lidí ve Svobodné Evropě, aby se zde začalo žít normálně. A podívejte se na to, jak se tu začalo žít normálně?

Udělali z nás normální montovnu. Otroky, kterým vykládají, že mají jiný žaludek, než ti na Západě, kterým vykládají další snůšku blbostí a nesmyslů, a aby zakryli pravý účel, proto se to všechno stalo. Rozkradli a všechno zničili, banky nám nepatří, zemědělství je na huntě, ať si kdo chce, co chce, vykládá, když se rozhlédnu, je to vidět. Co naši předkové vybudovali, to je všechno pryč. Podívejte na Vysočany v Praze. Co tam dnes je? Nic. Žádný průmysl, všechno zmizelo. Místo toho se postavily domy, ať se pozemek zužitkuje.

Přibývá lidí, zemědělská půda – kam se podíváte – všude stavějí jen na zelené louce. Nevím, čím se za dvacet třicet let bude chtít – dejme tomu patnáct milionů Čechů – živit? To je docela škoda, že už to neuvidím. A tak dále, jedno vedle druhého. Takže proč cinkali lidé klíči a co se z toho stalo? Nic. Všechno se otočilo vzhůru nohama, lumpové a darebáci, kteří byli rychlí, tak si nahrabali a všichni ostatní tady stojíme s dlouhými nosy a lamentujeme, že elektřina je drahá a podobně. Přitom dvacet procent elektrické energie vyvážíme a tak dále. Evropská unie. S jakými ideály jsme tam vstupovali a co se z toho stalo? Je to katastrofa.

Rok 1989 a dnešek nemůže nikdo srovnávat. Dnes, jestliže ti lidé nechodí k volbám a nechávají věcem volný průběh, ať se potom nediví. Teď mohou vyřvávat hesla, jaká chtějí a kde chtějí, ale s tím, co je, nehnou. To je nemožné. V momentě, když začnou něco doopravdy řešit, bude zle a bylo by to asi i méně demokratické, než je to nedemokratické teď.

autor: Zuzana Koulová