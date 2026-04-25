Sjezd landsmanšaftu organizují Češi sloužící Německu. Nemáte vlastence, zato zrádce prezidenta. Mašín brání odboj

Co si myslíte o poválečném odsunu sudetských Němců?
Odsun sudetských Němců byl určen Postupimskou dohodou z 2. srpna 1945, podle níž mělo být německé obyvatelstvo z Československa, Polska a Maďarska odsunuto do Německa. Šlo o rozhodnutí vítězných mocností druhé světové války. Češi u tohoto rozhodování nebyli.
V rámci první republiky Němci utlačováni nebyli. Naše hospodyně pocházející ze Sudet byla Němka Máňa Neubauerová. Chodila do školy, kde mluvila jenom německy. Horší věci dělá Zelenský rusky mluvícím Ukrajincům, on jim zakazuje mluvit rusky. Mají tam stanné právo. Donský kozák a jeho kamarád, kterým jsme s naší maminkou a bratrem pomohli uprchnout ze zajateckého německého transportu a následně jsme jednoho z nich u nás ukrývali, mluvili též rusky.
V roce 1938 Henleinovci přepadali policejní stanice, československé úřady a útočili na bezpečnostní složky. Náš otec s prvním dělostřeleckým plukem z Ruzyně byl během mobilizace nasazen v Jihlavě. Po svém návratu mluvil o dvou Sudeťácích, kteří shromažďovali výbušniny k útoku na československé jednotky. Vyprávěl, že Němci byli vyslýcháni, aby sdělili svá další spojení a kam byly výbušniny dány. Po zabrání pohraničí Německem pak devadesát procent Sudeťáků vítalo příchod Hitlera nadšenými demonstracemi. Můžete to vidět na dobových fotografiích. Odsun byl naplněním jejich přání „Heim ins Reich!“
Žil jsem v Německu osmnáct let a nepoznal žádného sudetského Němce (a znal jsem jich dost), který by si stěžoval, že musel odejít z Československa. Sudetští Němci dostávali podporu (die Wiedergutmachung) od západního Německa. Všichni sudetští Němci, které jsem znal, byli rádi, že jsou v západním Německu. Ti, kteří nebyli z Československa v roce 1945 odsunuti, se později sami snažili až do roku 1989 dostat do západního Německa, kde na ně čekalo „Wiedergutmachung“. Během osmnácti let, které jsem strávil v Německu, jsem žádný revizionistický úmysl v kruhu mých známých a přátel nikdy nezaznamenal.
Dostal jste vyznamenání od prezidenta Edvarda Beneše, co si myslíte o Benešových dekretech?
Vyznamenání jsme moje maminka, můj bratr a já dostali v roce 1946 za naši protiněmeckou odbojovou činnost. Benešových dekretů je 143. Většina Benešových dekretů směřovala k obnově státu po druhé světové válce. Nesouhlasím s uspořádáním ekonomiky, kdy byla posílena role státu na úkor soukromého vlastnictví. Došlo ke znárodnění bank a podniků.
S odsunem sudetských Němců souvisí dekrety týkající se občanství a zabavení majetku sudetských Němců. Tyto dekrety nelze zpochybnit, ačkoli se o to v minulosti občas někdo snažil. Ve vládě Konrada Adenauera působil jako ministr Hans-Christoph Seebohm, mluvčí sudetoněmeckého landsmanšaftu, který byl přesvědčen, že Německo by si mělo nárokovat území a majetky bývalých Sudet. Toto přesvědčení však nebylo v souladu s tehdejší politickou linií Konrada Adenauera.
Četl jsem současné stanovy a zprávy o činnosti sudetoněmeckého landsmanšaftu a nevidím na nich nic špatného. Kladou důraz na smíření s Čechy, spolupráci a zachování paměti. S tím žádný problém nemám. Snahy o nějaké odškodnění pro sudetské Němce projevuje pouze pár jedinců i v Čechách, kteří se snaží z mně neznámého důvodu Němcům zalíbit. S tím začal Václav Havel, který se omlouval Němcům, čemuž se nedivím, protože musíme vzít v potaz jeho minulost a historii jeho rodiny. V Koleji Jiřího z Poděbrad (Střední škola v Poděbradech, kam chodili Václav Havel, Miloš Forman, ale i bratři Mašínové. Poz. Red.) se vědělo, že pocházel z rodiny kolaborantů a také v roce 1948 byl jedním z prvních, který chodil v Poděbradech v modré svazácké košili.
Benešovy dekrety jsou minulostí. Co by dnes sudetští Němci chtěli za náhrady? Češi vyhnaní ze Sudet žádné odškodnění nedostali. Kdo nám nahradí život našeho tatínka? Tolik peněz v Německu nikdo ani nemá, nakolik si ho já cením, aby ho zaplatili. Kolik Čechů bylo za války rozpoutané Němci umučeno v koncentračních táborech, zastřeleno, pověšeno a zavražděno? Ke konci války i Němci sami vraždili Němce v Čechách (Feldgendarmerie vraždila bez soudu dezertéry, kterých bylo hodně, takže ne všichni jdou na vrub gardistům).
Horší je to s kontinuitou zákonů z doby komunismu, které ovlivňují váš život dodnes. Za tuto kontinuitu vděčíte opět Václavu Havlovi. Češi, kteří odešli za komunistů, nemohou dostat své majetky, pokud nemají české občanství.
V rámci festivalu Meeting Brno se bude konat sjezd sudetoněmeckého landsmanšaftu a bude organizována Pouť smíření. Co vy na to?
Kdo to organizuje? Kdo to hecuje? Za to bych Němcům samotným vinu nedával, dával bych vinu organizátorům, kteří pořád toto téma oživují a připomínají pochod německy mluvících obyvatel. Kolik lidí bylo popraveno v Kobylisích? V Mauthausenu? Konají se tam nějaké pochody? Nevím o tom, že by tam Němci každý rok organizovali nějaké setkání. V Brně to organizují Češi. Proč to dělají? Oddaně slouží Německu. Česko se stalo slouhou Evropské unie, jejíž hlavou je Německo. Česko a Slovensko se staly novodobými protektoráty na hospodářském poli. Dopustily rozpad Československa a jsou pouze vazaly a montovnou Evropské unie. Ztratily národní identitu. Dnes v České republice nevidím žádné vlastence. Všechny země mají svou vlastní historii a svou vlastní řeč. EU by měla smysl pouze jako hospodářská unie.
Jak vidíte vývoj Evropské unie?
Ne všechny země mají stejnou produktivitu. V EU, která by měla smysl jako hospodářská unie, by se jednotlivé země musely k sobě postavit i jako konkurenti, čehož dnešní Česká republika není schopná. Lidé nechtějí pracovat, rodičovská dovolená je nejdelší v celé EU, máte rozvinutý sociální systém, který se už dlouho nedá udržet. Předchozí premiér Petr Fiala sliboval stejné platy jako v Německu. To je naprostý nesmysl. Platy by se mohly srovnat jen tehdy, pokud by produktivita byla stejná jako v Německu. Už i Němci vidí, že to s Evropskou unií takto nejde dál. I Mario Draghi si všiml, že vás technologie drží na úrovni druhého světa. Špičková technologie se nachází pouze v Americe.
Co říkáte na to, že prezident Petr Pavel mluví o myšlence Spojených států evropských?
V tom smyslu je to zrada na prvním, druhém a třetím odboji a zrada na všech vlastencích a ukazuje to bezcharakternost pana prezidenta, který nezná loajalitu, čest a vlastenectví. Nejprve komunista, pak si svou minulost „odpracoval“ na bezvýznamné pozici v NATO, dnes dělá pro EU, kde zrazuje všechny, kteří padli za svobodu, demokracii a nezávislost České republiky. Byl jsem zhrozen, když jsem četl řeč Petra Pavla při tryzně 21. května 2023 v Památníku Terezín: „Tato unikátní pevnost, po celé Evropě známá jako jeden z vrcholů vojenského inženýrství, se nakonec stala symbolem toho nejhoršího, čeho je člověk schopen. Odpovědnost za zločiny, které páchali naši předkové, musíme přijmout a poučit se z nich.“ Petr Pavel nerozlišuje český odboj a trýznitele hitlerovského Německa. Pro něj je český odboj srovnatelný s esesáky. Když hovoří o odpovědnosti, kdy přijme odpovědnost za své členství v komunistické organizaci s cílem zničit západní demokracie, které je již samo o sobě nápomocí ke zločinu?
