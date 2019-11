Skandujte „Ať žije Havel!“ Na povel! Tomáš Vyoral se směje davu z Václaváku. „Karel Kryl by vás poslal do pr...“

PÁTEČNÍ ZÚČTOVÁNÍ TOMÁŠE VYORALA Zase ti samí lidé, stříkající nenávist zahalená do pravdy a lásky. Tak viděl Tomáš Vyoral koncert, který se 17. listopadu uskutečnil na Václavském náměstí na počest 30. výročí sametové revoluce. Mezi řečníky byl „nejžhavější převlékač uniforem“, jak generála Petra Pavla komentátor Vyoral otituloval, nebo třeba také Tomáš Halík, či Šimon Pánek. Došlo i na projev klimatické aktivistky, čtený z mobilního telefonu, nebo na znásilnění Karla Kryla. Dvojité. Kryl by ovšem osazenstvo z pódia „hnal někam hodně daleko, nebo spíš hluboko,“ soudí Vyoral podle toho, jakou deziluzi prožíval legendární písničkář po svém návratu z vynucené emigrace. Došlo i na Noru Fridrichovou, ČT, nebo na zajímavý moment, kdy lidé skandovali jméno Václava Havla – jenže na povel.

Sledoval jste Koncert pro budoucnost, který se 17. listopadu konal na Václavském náměstí? Jak se vám líbil? Zaujala vás některá na něm přednesená poselství?

Koncert jsem sledoval poměrně pečlivě. Ze „studijních“ důvodů. Že se z něho orosím pravdou a láskou od hlavy až mezi půlky bylo jasné už předem z naprosto jednostranně profilovaného seznamu řečníků a moderátorů. Několik postřehů v bodech. Šlo opět o sebeprezentaci stále též skupiny lepších lidí, která zahalena do sametu pravdy a lásky stříká nenávistí, kudy chodí. Tentokrát však ubrali a byli decentnější než obvykle.

V rámci další zatěžkávací zkoušky vůči veřejnosti se prezentovali prezidentští kandidáti – aktuálně nejžhavější převlékač uniforem generalissimus Petr Pavel – a též dva „nadčasoví kádři", kteří jsou určitými variantami: Kazatel a personifikace pýchy Tomáš Halík a ředitel politické ziskovky Člověk v tísni Šimon Pánek. Nějaká mladá aktivistka z hnutí Fridays for Future, které měla údajně zpunktovat nejprotežovanější světová záškolačka Greta, z mobilu přečetla nějaké poselství, které by svou nedůležitostí snad překonalo kdejaký projev stahovače králíků. Ale vzhledem k tomu, že klimatickà změna, která byla přebalena ze zprofanovaného pojmu globální oteplování, je žádoucím pojmem a bylo záhodno jí vyčlenit jistý prostor.

Pak nám podvakráte nějací umělci s prominutím znásilnili Kryla, který, troufám si tvrdit – i vzhledem k jeho porevolučnímu pohledu na Václava Havla a jeho nejbližší okolí – by je, být naživu, hnal někam hodně daleko, nebo spíš hluboko.

Paradoxně, ale očekávaně měla de facto nejangažovanější projev moderátorka ČT a aktivistka v jedné osobě Nora Fridrichová. Otřela se o Zemana, dvakrát se zaklela pravdou a láskou a Havlem a jinak prakticky mluvila vzhledem k tématu svobody a oslav 30. výročí mimo mísu. Že byla partnerem tohoto ideologického tyjátru ČT a že dokonce jedna z redaktorek na něm aktivisticky vystoupila, je podle mě naprosto nehoráznou drzostí a dalším důkazem, jakým ideovým směrem je tato údajně vyvážená, objektivní a nezávislá – možná tak genderově – televize zaměřena. Echt když je dalším partnerem třeba kontroverzní podnikatel Luděk Sekyra, respektive jeho společnost. Jakkoliv žijeme v době všemožné nárokovosti a inkluze, tak mám za to, že moderátor, který by mohl hrát princeznu, která ráčkovala, zkrátka není vhodným adeptem na uvádění takovéto akce.

S paní Tvarůžkovou, druhou zástupkyni ČT, tvořili nicméně roztomile různorodý – skutečně po všech směrech – moderátorský pár, který se předháněl ve snaze o nejtrapnější pokus o vtip. Výzvy k Havlovu skandování nebo ke zvonění klíči pak jen dokreslovaly patos a kýč celé akce, která, krom sebeprezentace řečníků, hudebníků a posilování kultu osobnosti Václava Havla, nepřinesla nic hodnotného nebo zapamatování hodného. Jinak paní Fridrichová rovněž zdůraznila, že se nelze nepodepsat pod větu Václava Havla z dob sametové revoluce, že „pravda a láska musí zvítězit nad lží a nenávistí“. Jde sice o líbivé heslo. A shodneme se, že v ideálním světě nebo ve vakuu by to tak být mělo. Nicméně vezmeme-li to do důsledku, tak pronesl-li to Václav Havel v době, kdy pro devadesát devět procent obyvatel Československa byla vymyšlena lež o sametové revoluci uskutečněné studenty, disidenty a vzedmutím veřejnosti, která však byla ve skutečnosti řízeným předáním moci, pak se myslím shodneme, že z úst pana Havla tato slova zcela pozbyla smyslu. Jakkoliv jsem rád, že převrat proběhl a že proběhl relativně poklidně, tak tehdejší „pravda“ o něm by se vlezla za nehet liliputa.

Kolem osmé hodiny večerní se z pódia ozvala prosba směrem k publiku, aby lidé skandovali „Ať žije Havel!“. Záběry mají být použity pro účely natáčení dokumentu o prvním prezidentovi České republiky. Zaujal vás tento moment? Co k tomu říci?

Má-li to být dokument, pak to bude zřejmě typ fake dokumentu, jakkoliv se formálně možná označuje nějakými líbivými slovy jako doku-fikce nebo tak, který u nás nedávno svým uvědomělým Daliborkem zpopularizoval neméně uvědomělý režisér Vít Klusák. A pokud toto skandování nekoresponduje s dobovými reáliemi, tak to úplně košer není ani v případě klasického filmu. Jinak to na mě působilo směšně, strojeně, což taky bylo. Další podpora z velké části uměle vybudovaného kultu Václava Havla, kolem něhož se postupně vytvořila de facto sekta „lepších lidí".

Ne vše ale bylo zalité sluncem. Křik, pískání a nadávky provázely při pokládání květin na Národní třídě premiéra Andreje Babiše i vicepremiéra Jana Hamáčka. Zatímco na premiéra křičeli: „Táhni odsud, estébáku,“ Hamáčka nazývali „ocáskem“. Nejen s pískáním, ale i s výzvami k odstoupení se setkal rektor Univerzity Karlovy Tomáš Zima při proslovu na Albertově. O čem tyto protesty svědčí? A co forma protestu, je v pořádku pískat?

V rámci památečních událostí jsem proti jakémukoliv pískotu a pokřikování. Ostatně to samo svědčí vždycky mnohem více o samotných aktérech než o tom, ke komu tato gesta směřují. Co se týká pana Zimy, tak je spíš zarážející, že studentům najednou vadí, že chtěl získat finanční podporu od společnosti, která podniká v Číně – a protože je free, cool a in být v současné době proti Rusku a Číně, tak se někteří studenti nechali strhnout. Mně osobně by spíš vadila stranická minulost pana Zimy. Ne sama o sobě, ale v kontextu toho, co hlásá nyní převlečen zase do nového žádoucího kabátu. Rovněž jeho relativizování činu Jana Palacha v tehdejším Rudém právu stojí za připomenutí. A Jan Palach je, předpokládám, určitě velkým symbolem pro ony studenty.

U památníku se objevil i věnec se stuhami dehonestujícími různé politiky, např. Andreje Babiše, Václava Klause i jeho syna, nebo Viktora Orbána. Stuhy měly např. barvy ruské trikolory, či hnědou coby připomínku fašismu. Aktivista Šimon Hlinovský, který je spojen s TOP 09, se pochlubil, že Václavu Klausovi ml. věnoval text na hnědé stuze, kde se píše „Vezmeme si vaši zemi zpátky“. Lze tento štulec do politiků řadit na úroveň loňského incidentu, kdy skupina Kaputin některé květiny od památníku vyházela, protože je tam položili „špatní“ lidé? Nebo jde spíše o humorné gesto?

Je to rozhodně menší prasárna než házení květin do koše, ale i tak je to v souvislosti s památným dnem gesto hodné žáka zvláštní školy. Jinak zajímavé, že hnědá, do které se náhodou obléká rezatá česká Greta z bambilionu chvilek, podobným lidem nijak zvláště nevadí.

Poslanec Miroslav Kalousek na svém twitteru 17.11. napsal, že pískání na Hamáčka a další ministry ČSSD bylo o něco slabší než na Babiše, čímž lidé „citlivě zohlednili význam obou politických subjektů v dnešní vládě“. Pobavil vás Miroslav Kalousek? V dalším tweetu se pak Kalousek přiznal, že byl dojat reakcí davu na Národní třídě, když tam šel klást květiny. Dav skandoval jeho jméno. Vaše reakce?

Vtip to není úplně špatný, ale v kontextu situace bych od politika čekal odsouzení takového chování. Ať by bylo směřováno vůči jakémukoliv politikovi z jakékoliv politického spektra. Ať se pan Kalousek dojímá, jak uzná za vhodné. Může být rád, že se mu to ještě vůbec v rámci jeho kavárenské bubliny podařilo. Nevím, zda se mu taková věc poštěstí kdekoliv jinde, kde nebude svolána liberální úderka jeho příznivců.

Snad největší nevoli ovšem sklidil poslanec Václav Klaus mladší. „Ty zkurvysyne,“ musel si vyslechnout Klaus se svým doprovodem, když chtěl uctít 17. listopad. Další mu nadávali do „Putinových děvek“. Podle některých neměl Václav Klaus mladší na Národní třídu vůbec chodit, jiní tvrdí, že s sebou neměl brát dceru. Co k tomu říci?

Budu se opakovat. Tyto projevy vypovídají o samotných jejích aktérech. Na pietní místa nepatří. Pokud žijeme v jakés takés demokracii, tak nechápu, proč by 17. listopadu nemohl jít Václav Klaus s dcerou na Národní třídu. Spíše tam evidentně nepatřili oni křiklouni.

Jak se vlastně postavit k výroku Nadačního fondu proti korupci? Ten totiž na adresu Klause ml. a jeho účasti na akci 17. listopadu uvedl: „Jen člověk vychovaný v absolutním sobectví a bezlásce bere své dítě do války.“

Co je samozvaný bojovník proti korupci a vzor morálky pan Janeček a tedy zřejmě i jeho fond zač, se dozvídáme nezřídka v článcích o jeho bulvarizovaném osobním životě. Jinak jde samozřejmě o do nebe volající věc, která možná namnoze vypovídá o smýšlení některých lidí. Pietní místo pro položení květin je válečná fronta? No nevím.

,,Míra na Hrad", křičel dav na Miroslava Kalouska. Chcete Kalouska za prezidenta?

Ještě k té odlišné reakci lidu na Kalouska a Klause mladšího... Napadla mě kacířská myšlenka: Mohlo jít o ty stejné lidi? Nebo se dav za tu necelou hodinu vyměnil?

Odpověď mi evidentně nabízíte v otázce. Pokud to bylo na stejném místě, tak to samozřejmě byly z velké většiny titíž, tedy „slušní“ příznivci Kalouskovy strany nebo takzvaného demobloku obecně.

O den dříve se konala očekávaná demonstrace Milionu chvilek pro demokracii na Letné. Mikuláš Minář tam vymezil „čtyři červené čáry“: justice, média, střet zájmů, abolice. Při porušení pravidel prý chvilkaři vyjdou do ulic. 7. ledna se pak Babiš má těšit na další protest. Na demonstraci zaznělo také ultimátum pro Andreje Babiše. Mikuláš Minář pohrozil, že pokud nedojde k odvolání ministryně Benešové, Babiš se nevzdá Agrofertu anebo neodstoupí z funkce premiéra, přijde nový protest, „který bude mít kreativnější podobu“. Zazněla také hrozba, že se o všem dozví celý svět. Lze tato slova brát na lehkou váhu? O čem požadavky Mináře svědčí?

Svědčí to o tom, že si je rezatá česká Greta v hitlerjugend oblečku a v zádech s podporou řady médií, politiků a mecenášů docela jistá.

