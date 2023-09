Skoky z balkónu na hlavu, radí Ivan Vyskočil. Jen tak se dají ty bláboly z vlády žrát

NEDĚLNÍ RÁNO S IVANEM VYSKOČILEM „Tak v tomto ,království' se už nejen předepisuje, co si smíme myslet, ale dokonce už i s kým smíme mluvit,“ žasne herec a člen Klubu 2019 Ivan Vyskočil nad tím, co vyvolalo společné „posezení“ pánů Blažka a Nejedlého. „Asi si myslí, že všichni trénujeme skoky z balkonu na hlavu a jsme ochotni jim takové bláboly žrát," říká pak na adresu předsedkyně Sněmovny a předsedy Senátu ohledně továrny na čipy v Německu. Prozradil také, o jakém pochodu Prahou uvažuje. Na závěr poslal jasný vzkaz prezidentovi. Slíbil ale, že „zelené trencle“ na Hrad věšet nebude.

„Vážení čtenáři Parlamentních listů, dnešním dnem končí prázdniny, a já jsem se v tomto prázdninovém čase na delší dobu odmlčel. Nevím, zda mé příspěvky budou nadále ob těch 14 dnů. Ani o těch prázdninách nebyl klid a události se na nás valí tak, že je nestačíme ani sledovat, natož o nich psát,“ říká na úvod dnešního Nedělního ráno herec Ivan Vyskočil a jak sám podotýká „jde na to“.

Nejen co si smíme myslet, ale už i s kým smíme mluvit? Trapný povyk!

„Jsou příhody, které kdyby nebyly tak směšné a svou blbostí až do nebe volající, museli bychom nad nimi plakat. Probůh, kam až jsme se to dostali a co za šašky to máme ve vedení. Mám teď na mysli ten strašný humbuk okolo toho, že se pan ministr Blažek potkal s panem Martinem Nejedlým, poradcem našeho bývalého pana prezidenta Zemana. Jistě se o tom už napsalo a řeklo hodně, ale já stále žasnu. Tak v tomto ,království' se už nejen předepisuje, co si smíme myslet, ale dokonce už i s kým smíme mluvit,“ žasne Ivan Vyskočil a dodává. „Pan Nejedlý je patrně stižen malomocenstvím, a proto se paní MPekariA nechala slyšet, že by od něho utíkala mílovými kroky. Několikrát jsem se s Martinem Nejedlým setkal, (já hlupák nevěděl, že je to zakázané) a poznal jsem, že je to velmi chytrý a inteligentní muž. Takže myslím, že spíše on by při setkání s MPA od ní utíkal mílovými kroky, aby se nenakazil tou ,průraznou inteligencí', kterou MPA projevuje každým svým činem a projevem,“ nebere si servítky herec.

A s pořádnou dávkou sarkasmu pokračuje. „A teď ta hrůza! Pan Blažek setrval s panem Nejedlým v rozhovoru prý celých 5 hodin. Vzhledem k tomu, že pan Blažek řečený Don Pablo převyšuje ostatní členy vlády o několik tříd, co se intelektu týče, tak si asi tito dva chytří pánové měli o čem popovídat. Tak snad ze závisti, že by se na takový hovor nezmohli, spustili ostatní tento trapný povyk,“ krčí rameny Ivan Vyskočil a na závěr této „kauzy“ ve stejném „tónu“ podotýká. „Don Pablo mě jen trochu zklamal, že je rázně neodbyl s tím, že je jim houby do toho, s kým si on zajde na pivo a uchýlil se k nějakým trapným omluvám. I když ho možná omlouvá, že měl hrůzu z toho, že by též musel se sex bombou Černochovou absolvovat výlet na Libavu.“

Myslí si, že trénujeme skoky z balkonu na hlavu? A morální veličina Pospíšil

„Paní MPA a našemu Tchajwanci ve vrcholné funkci se povedl další ďáblův trylek,“ jde na další téma herec a pokračuje. „Svojí úspěšnou diplomacií se jim povedlo téměř zničit obchod například Škody Auto s Čínou a na oplátku jejich vstřícné a servilní diplomacie se na nás Tchajwanci takzvaně kraic-vaic a továrnu budou stavět v Německu. Ale to samo o sobě nestačí. Oba naši výtečníci nás přesvědčují, jak to udělali dobře a že je to vlastně velké vítězství naší diplomacie. Asi si myslí, že všichni trénujeme skoky z balkonu na hlavu a jsme ochotni jim takové bláboly žrát,“ obrací nevěřícně oči v sloup a jde dál.

„Říká se, že karma se vrací. Tak ten vysoce morální pan Pospíšil, co jak s befelem běžel na UK vyslanectví se ptát, jestli tady může zpívat Anna Netrebko, se najednou ocitá ve světle takového morálního bahna, jako je kauza Dozimetr a vypadá to, že tam měl velmi aktivní roli. Takže část pražských zastupitelů žádá jeho okamžité odstoupení. Taková morální veličina a čeho se to dočkal?“ neodpustí si herec jemné rýpnutí a pokračuje v komentáři některých událostí posledních měsíců.

Fandové vaginy. Koho pozvat do průvodu?

„Mohl bych ještě psát o Prague Pride, ale o tom už jsem jednou psal a myslím, že většině nás bych neřekl nic nového. Jen si pohrávám s takovou myšlenkou. Dám dohromady pár přátel a pošleme na pražský magistrát žádost o finanční podporu našeho projektu Pochod hrdosti heterosexuálů, pod názvem Fandové vaginy. Doufám, že v zájmu rovných příležitostí nám pošlou také stejný finanční obnos, jako dali teplé menšině. A také čekáme nějaké vládní představitele v čele průvodu s vlajkami a transparenty. Ještě zvážíme, co na nich bude,“ usmívá se herec.

PS Ivana Vyskočila: Zelené trencle a vzkaz pro prezidenta

Na závěr tady máme již tradiční PS Ivana Vyskočila. „Nesnížím se k tomu, abych opakoval takové hnusy, jako že je potřeba prezidenta podřezat a vykrvit, jak psával primář Straka o panu prezidentovi Zemanovi. Neudělal bych to z úcty k té prezidentské funkci! Ani nepolezu na Pražský hrad, abych vyměnil prezidentskou vlajku za zelené trencle! Vážím si prezidentské funkce, ale nějak si nemohu vážit osoby, která ji v současné chvíli vykonává. S celou jeho minulostí i současnými počiny by snad udělal lépe, kdyby vzpomněl na přísloví: Mluviti stříbro, ale mlčeti zlato!“ uzavírá herec.

